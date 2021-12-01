Выбирая практичный и просторный автомобиль для семьи, многие непременно хотят получить кроссовер. Однако у тех, кто не готов переплачивать за имидж и условный полный привод, тоже есть неплохой выбор. Даже если вам не нужен полноценный вэн вроде Ford Galaxy , Citroen C4 Picasso или Mitsubishi Grandis , можно рассмотреть семиместный Chevrolet Orlando , более компактный Kia Soul или экзотику вроде Honda Element . А вот о Skoda в этом сегменте не вспоминают практически никогда – и зря. Ведь помимо коммерчески успешного кроссовера Yeti у чехов была гораздо менее популярная, но любопытная модель Roomster. И сегодня на вторичном рынке она выглядит весьма интересно: цены начинаются примерно с 350-400 тысяч, а имея 600-650, можно выбирать из лучших экземпляров последних лет выпуска. Что это за зверь такой и чем Roomster может обратить на себя внимание?

Skoda Roomster – один из примеров того, как покупатели требуют интересных и необычных машин, а покупают в итоге обычные и неинтересные. Серийный компактвэн не просто перенял все ключевые особенности концепт-кара Roomster, но и стал лучше него, увеличив колесную базу на 10 сантиметров. Премьера состоялась в 2006 году, и до России машины добрались очень скоро. В первые годы их привозили из Чехии, а позже наладили локализацию и стали собирать эти машины в Калуге. Цены начинались с 450 тысяч рублей за базовый вариант, в котором из опций были лишь усилитель руля и водительская подушка безопасности, а топовая дизельная версия без учета опций стоила чуть меньше 700 тысяч. В 2007 году появилась кросс-версия Scout, которая отличалась пластиковым обвесом и была чуть дороже – до 700 с небольшим тысяч в максимальной комплектации. Однако даже обычный Roomster не был успешен на рынке: годовые продажи в лучшем случае составляли тысячу-другую, а часто и вовсе исчислялись сотнями. Scout же продавался из рук вон плохо, и к рестайлингу 2010 года его вывели из российской линейки. К 2013 году уже базовая цена Roomster доросла до 700 тысяч, и тогда же начались первые сообщения о сворачивании продаж. Однако модель продержалась на рынке до 2015 года, уйдя из России одновременно с Fabia. Несмотря на суммарные продажи в несколько тысяч машин с 2006 по 2015 год, вторичный рынок по модели крайне невелик: на момент написания материала в продаже на Авито было всего около 120 машин. Давайте разберемся, почему владельцы не спешат их продавать.



Škoda Roomster 2006–15



Кузов Roomster неплохо сопротивляется старению за счет оцинковки и приличной окраски, но возраст понемногу берет свое. Само собой, на машинах последних лет выпуска, которым еще нет десяти лет, внешних дефектов может почти не быть, но ранние уже явно намекают на то, к чему стоит готовиться. Сколы на машине появляются довольно легко, хотя ржавеют медленно, позволяя подкрашивать дефекты. Однако в местах крупных повреждений ЛКП краска может отходить крупными пластами, и тогда ржавчина приходит быстрее. Кромки арок, особенно передних в зоне пескоструя за колесами, почти гарантированно будут либо перекрашены, либо с проблемами разной степени серьезности. Пороги тоже собирают сколы, облезают и потихоньку ржавеют – на ранних машинах они уже успевают прогнить насквозь, так что можно встретить экземпляры с переваренными порогами.

Зона стыка бамперов с крыльями тоже часто отмечается сколами, за которыми следует коррозия, которая нередко идет в невидимую зону, под бампер. Рамка лобового стекла, особенно сверху, страдает и от сколов, и от влаги, так что на самых неухоженных машинах там можно встретить сплошной очаг коррозии. Здесь же от рамки отходят ниши рейлингов, в которых тоже можно обнаружить проблемы. Двери стоит осмотреть по нижней кромке – в зоне завальцовки уже можно найти дефекты. Кроме того, краска иногда вспучивается вокруг петель дверных замков на стойках кузова. Ну и, само собой, типовые проблемки вроде сколов на капоте и коррозии на пятой двери в нише номерного знака тоже присутствуют. Однако в целом ничего нерешаемого здесь нет, так что заботливым владельцам не приходится сильно тратиться на поддержание кузова в приличном состоянии.

Škoda Roomster 2006–15



В пользу кузовного ремонта говорит еще и то, что Roomster вполне демократичен в ценах на запчасти. Умеренных денег здесь стоит не только передняя часть, которая целиком унифицирована с Fabia, но и большая часть «уникальных» кузовных деталей. Например, оригинальный передний бампер без омывателей стоит 9-10 тысяч (с омывателями – вдвое дороже), и задний – столько же, разве что для переднего можно найти заменители от 4 тысяч рублей. Зато для версии Scout заменителей нет, и бампер стоит уже 17-20 тысяч. Стекла задних дверей недороги – около 4 тысяч за штуку. Задние фонари тоже дешевые, 5 тысяч за оригинал и от 3 за аналог. Разве что новая крышка багажника обойдется примерно в 40 тысяч, и неоригинала здесь не найти. Зато впереди все предсказуемо. Из относительно дорогого можно отметить капот: 30 тысяч за «фирму» и 15-20 за аналог. Зато крыло можно купить за 3,5-5 тысяч вместо 10. Оригинальное лобовое стекло стоит всего 12-15 тысяч, притом что заменители обойдутся в 9-12. Галогеновая фара тоже недорога – 12 тысяч, а неоригинал доступен от 7. А еще помимо доступности новых запчастей стоит держать в уме ассортимент разборок: продажи Fabia, в отличие от Roomster, составляли 10-20 тысяч в год, так что последствия легкого фронтального ДТП можно устранить, что называется, задешево.

Внешность машины, словно слепленной из передка от Fabia и кормы от более крупного автомобиля, продолжается и в технической части. Дело в том, что платформа у компактвэна тоже «гибридная»: передняя половина с подвеской МакФерсон здесь от Fabia, а задняя – от Octavia первого поколения, с полузависимой балкой от нее же. На практике никаких особых неудобств такой союз не доставляет: ремонт и обслуживание недороги. Передний L-образный рычаг даже в оригинале стоит 4-6 тысяч, но неоригинальный можно купить от тысячи, а приличный в сборе с шаровой опорой – за 3 тысячи. Для дешевых рычагов шаровую опору, которая крепится на болтах, придется докупать отдельно, причем оригинальная изрядно недешева – 3 тысячи, но аналоги стоят от 400-500 рублей. Стойки стабилизатора, разумеется, копеечные – от 300 рублей, хотя за оригинальные просят по 2 тысячи. Ассортимент неоригинальных амортизаторов начинается с 2 тысяч, и уже за 3-4 можно купить качественный вариант. При выборе пружин держать в уме стоит отличия версии Scout – у нее пружины свои. Ступичные подшипники меняются в сборе со ступицей и впереди, и сзади, причем «фирменный» передний узел стоит под 10 тысяч против 4 за задний, но заменители в обоих случаях начинаются с 2 тысяч. Задняя балка традиционно требует минимум денег – здесь экономия на сайлентблоках, которые стоят по 2 тысяч за оригинал и от 300 рублей за аналог, даже кажется неуместной. В общем, подвеску однозначно можно назвать дешевой в содержании и простой в ремонте, и при наличии дефектов можно просто сторговать нужную сумму на ремонт.

Škoda Roomster 2006–15



Тормоза у Roomster ожидаемо скромные – многим исполнениям даже достались барабанные механизмы на задней оси, хотя в богатых комплектациях и на версии Scout здесь будут невентилируемые диски диаметром 230 мм. Передние тормозные механизмы – однопоршневые, с плавающей скобой, а диски имеют диаметр 256 или 288 мм, как на Fabia и первом поколении Octavia. Расходники ожидаемо недороги: например, передний диск можно купить от тысячи рублей, а приличный – за 3-4 при цене оригинала в 7. Задний диск даже в оригинальном исполнении стоит около 3,5 тысяч, а заменители начинаются с отметки ниже тысячи рублей. Барабаны, которые иногда удивляют ценой на бюджетных машинах, здесь тоже не выделяются: 7 тысяч за оригинал и от 2 тысяч за аналог. Колодки как для дисковых, так и для барабанных механизмов доступны менее чем за тысячу. В общем, если тормозные магистрали целы, а тросы ручника не закисли и не порваны, большие вложения не потребуются.

То же самое хотелось бы сказать и о рулевом управлении, но здесь «зоны риска» все же есть. Дело в том, что усилитель руля здесь электрогидравлический – с обычной гидравлической рейкой и электронасосом. Соответственно, рейку можно бюджетно отремонтировать или купить восстановленной за 17-25 тысяч рублей и более – главное не смотреть на ценник оригинала, который доходит до шестизначных чисел. А вот поломка электрического насоса означает покупку нового, и тут даже неоригинальный узел обойдется в 25-40 тысяч, а оригинальный – во все 50. Редкая замена масла увеличивает риск «комплексных» вложений: к моменту безвременной кончины насоса износиться может и рейка. Так что стоит проверить ее на предмет течей, стуков и люфтов, а насос послушать с пристрастием – вой и гул предупредят о необходимости хорошего торга.

Škoda Roomster 2006–15



Roomster получил тот же набор коробок передач, что и Fabia. До рестайлинга у покупателя был выбор между пятиступенчатой механикой и шестиступенчатым автоматом Aisin TF60SN, а после рестайлинга в паре с мотором 1,2 TSI появился семиступенчатый робот DSG с индексом DQ200. Механические коробки вполне надежны и при замене масла хотя бы раз в 60 тысяч километров могут пройти типовые 250-300 тысяч. Правда, стоит помнить, что масло меняют далеко не все владельцы, а пробег ранних машин уже вплотную приблизился к критическим отметкам, так что на шумы подшипников и работу синхронизаторов уже стоит обращать внимание. В содержании сложностей не будет: оригинальное сцепление дорогое, но неоригинальный комплект можно купить за 5-7 тысяч, а детали от крупного производителя вроде Luk – за 15.

Шестиступенчатый автомат TF60SN так популярен на машинах концерна Volkswagen и не только, что мы разбирали его особенности в отдельном материале. Обычно он страдает от недостатка охлаждения, загрязнения масла из-за износа накладок блокировки гидротрансформатора и последующих проблем с маслонасосом и «железом». Однако на Roomster, который оказался всего на сотню килограммов тяжелее Fabia и оснащается теми же малообъемными моторчиками, коробке живется заметно полегче. Это, конечно, не отменяет необходимости диагностики и проверки на ходу, а также не снижает риск нарваться на проблемы у 12-летней машины, но обещает больший ресурс коробки и меньшую нагрузку на нее даже со стандартным охлаждением. Рывки при переключениях и отсутствие внятной истории обслуживания – повод либо для отказа от покупки, либо для серьезного торга. Ведь несмотря на популярность коробки и ее освоенность в ремонте, за переборку придется отдать под сотню тысяч.

Škoda Roomster 2006–15



Машины с DSG встречаются крайне редко. Впрочем, особенностям DQ200 мы тоже посвящали целый материал. Сейчас этих коробок можно не бояться так, как раньше: они хорошо освоены в ремонте и хорошо диагностируются. Но потенциальная стоимость ремонта даже выше, чем у автомата, так что покупка машины с турбомотором и DSG должна быть вдумчивой и осознанной.

Моторная гамма у Roomster тоже совпадает с тем, что мы привыкли видеть под капотом у Fabia, особенно с учетом того, что дизельные машины предлагать в России перестали вскоре после старта продаж. Вариантов здесь масса: базовыми были трехцилиндровые моторы на 1,2 литра, альтернативу им составляли четырехцилиндровые на 1,4 и 1,6 литра, а с рестайлингом 2010 года появились двигатели TSI – наддувные рядные «четверки» объемом 1,2 литра. Все эти агрегаты формально объединяет одно – принадлежность к семейству EA111, которое имеет не самую идеальную репутацию. Однако на практике двигатели все же различаются. Трехцилиндровые атмосферники имеют цельноалюминиевую конструкцию с никасиловым покрытием цилиндров и цепной ГРМ – собственно, это и есть ключевые тонкие места при эксплуатации. Износ цилиндров, закоксовка поршневых колец и невыдающийся ресурс цепного ГРМ – это то, с чем рано или поздно придется столкнуться владельцу. Впрочем, здесь есть ремонтные размеры для цилиндропоршневой группы, так что возможна даже «капиталка», а стоимость ГРМ не такая уж запредельная, так что бояться моторов не стоит.

Škoda Roomster 2006–15



Основная масса автомобилей на вторичке оснащена более крупными моторами на 1,4 и 1,6 литра. Самый предпочтительный вариант – 1,4-литровый: здесь ГРМ ременной и вполне надежный, ресурс поршневой самый стабильный, а больше переживать особо и не за что. Старший 1,6-литровый агрегат имеет цепной привод ГРМ, который был склонен к растяжению и перескоку цепи при пробегах до 100 тысяч километров. В целом обслуженный и ухоженный вариант тоже можно рассматривать к покупке, но лучше поподробнее изучить особенности – например, более старый вариант с индексом BTS стабилен в ресурсе, а более новый CFNA имел проблемы с поршневой.

Самый сложный вариант, как несложно догадаться – это турбированные 1,2-литровые моторы. Здесь к старым нюансам цепного ГРМ и залегания колец добавляются непосредственный впрыск с более дорогими форсунками и ТНВД, а также наддув с турбиной, интегрированной в выпускной коллектор. Эти моторы обеспечивают неплохую динамику и экономичность, но один только выпускной коллектор с турбиной потянет минимум тысяч на 70, если, конечно, не купить картридж за 10-15 тысяч для переборки «улитки». В общем, здесь цена ошибки и стоимость содержания и ремонта гораздо выше, а вдобавок эти моторы обычно сочетались с DSG, так что качественная диагностика здесь играет критически важную роль.

Škoda Roomster 2006–15



Одной строкой упомянем дизельные моторы: это практически всегда дорестайлинговые агрегаты семейства EA188. Сами по себе они довольно неплохи и имеют стабильный ресурс, но стоимость ремонта топливной системы с насос-форсунками по 45-50 тысяч и выше, а также системы наддува может перечеркнуть всю экономию. Так что здесь цена ошибки тоже весьма высока, и к покупке стоит подходить максимально осознанно.

Škoda Roomster 2006–15



Если собрать воедино образ оптимального варианта при покупке подержанного Roomster, то это будет рестайлинговый автомобиль с 1,4-литровым мотором в хорошей комплектации с минимальным числом владельцев и с пробегом до 200 тысяч километров – примерно вот такой. И если Автотека подтвердит безаварийную историю и пробег, а диагностика – обещанное техническое состояние и хорошее обслуживание, то Roomster может стать не просто антикризисным, а действительно хорошим вариантом практичного семейного автомобиля с изюминкой во внешности.

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