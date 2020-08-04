Honda Element предлагала не только необычный дизайн, но и уникальные возможности трансформации, которые производитель прежде всего адресовал активной молодежи, пытаясь предугадать ее потребности и желания. Распахивающиеся в противоположные стороны боковые двери, открывающие единый проем шириной почти в полтора метра; двойная дверь багажника с откидным бортом, на котором можно сидеть; складывающийся задний ряд, который можно не только уложить на пол, но и пристегнуть вертикально вдоль боковых стенок, освобождая огромное пространство; съемный люк в задней части крыши, позволяющий с учетом сложенных сидений перевозить гигантский негабарит – такого для кроссоверов не предлагал никто.
Как мы уже знаем, эти машины весьма редки, но не очень дороги из-за возраста: полноценные продажи стартовали в 2003 году, и с учетом регулярных мягких обновлений Element продержался на конвейере до 2011-го. У нас же повышение ввозных пошлин в 2008 году свело чаяния энтузиастов к нулю – все машины в продаже на момент написания материала были не младше 2007 года. То есть, средний возраст экземпляров, продающихся в России, колеблется у отметки в 15-17 лет, что само по себе уже немало. Впрочем, с точки зрения кузова Element был машиной необычной не только в конструкции дверей. Весь нижний периметр, включая пороги, передние и задние крылья, а также откидную секцию багажника, полностью укрыт слоем пластика, который может быть окрашенным или черным в зависимости от комплектации. Помимо бамперов «пластиковую картину» дополняют массивные продольные накладки на крыше. Соответственно, возрастных проблем здесь стоит ожидать не снаружи, а внутри, под пластиком, который держится на клипсах. При этом универсальный совет о проверке металла под пластиком тут еще более сложен в реализации: не каждый владелец какого-нибудь Nissan Juke будет рад снятию пластиковых накладок порогов, а здесь для осмотра силовой конструкции спереди и состояния металлических крыльев, порогов и багажника нужно «раздеть» почти всю машину.
Впрочем, стоит признать, что пластик все же больше идет на пользу, чем вредит: при условии его качественного монтажа и целостности клипс он редко копит под собой влажную грязь и провоцирует коррозию. Тем не менее пороги стоит осматривать с пристрастием: в них, как и в рейлингах крыши, все же может быть сыро и грязно. Состояние внутренней части арок тоже зависит от регулярности мойки и стиля эксплуатации. Ну а многие потенциальные кузовные дефекты вполне типичные: к примеру, это капот, верхняя кромка лобового стекла и низы дверей. Днище обязательно нужно инспектировать на предмет наличия следов внедорожной эксплуатации: несмотря на опциональный полный привод, Element – это кроссовер, а не внедорожник. На это намекают в том числе и низко висящий бензобак с подобием защитной рамы из тонких прутьев, и выхлопной тракт рядом с ним. Ну а в салоне нужно убедиться в целостности покрытия пола и сухости пространства под ним: люк в крыше и массивный дверной проем без центральной стойки намекают, что вода может попадать сюда не только в процессе уборки.
Отдельно пару слов стоит сказать о стоимости и редкости кузовных деталей – то же самое мы недавно отмечали для Audi TT и Hummer H3. Внешняя отделка из некрашеного пластика, с одной стороны, упрощает жизнь, а с другой, разбитый пластик при попытке замены может огорчить своей стоимостью. Учитывая, что у нас Element никогда не продавался, кузовных запчастей в наличии не будет, все придется заказывать и ждать. А стоимость этих запчастей – отдельный вопрос: к примеру, пластиковая накладка переднего крыла стоит 20 тысяч рублей и бывает только оригинальной, хотя для самого крыла есть дешевые заменители за 2,5-3 тысячи вместо 55. Капот тоже можно купить неоригинальным за 13 тысяч вместо 45, а лобовое – за 4-6 вместо 75. Оптика тоже имеет варианты от TYC или Depo: фару можно купить за 10-15 тысяч вместо 50, а задний фонарь за 5-7 вместо 30. Но вот с дверями сложнее – неоригинала нет, а новые в российской рознице имеют шестизначный ценник. Так что при необходимости кузовного ремонта придется поднапрячься с поиском и заказом деталей из-за рубежа, чтобы не сталкиваться с баснословными ценами.
Рулевое управление здесь с гидроусилителем, и рейка также унифицирована с CR-V. Это означает, что на шестизначную стоимость новой рейки при поломке можно не смотреть – восстановленные предлагаются за 25-30 тысяч. Переборка старой рейки также возможна, в продаже есть готовые ремкомплекты. Для насоса гидроусилителя неоригинальных замен мало, однако все же есть возможность купить его за 6-10 тысяч, а не только за 25-30. Тормоза Element – дисковые на обеих осях и, разумеется, тоже аналогичны по компонентам другим моделям Honda. Передние диски от Civic стоят 2-3 тысячи за качественный неоригинал, комплект колодок от Accord – еще тысячу, а задние диски даже чуть дешевле передних.
Большая часть привезенных к нам машин оснащена полным приводом с многодисковой гидравлической муфтой – схема здесь также аналогична CR-V. О том, почему наличие полного привода нельзя считать большим преимуществом машины, можно подробно прочитать в материале о CR-V II, а здесь мы упомянем о необходимости обязательной проверки полного привода ввиду его не самой простой конструкции с двумя насосами, а также состояния редукторов, карданов и раздаточной коробки. И помните: в руководстве по эксплуатации Honda указывала, что Element – не внедорожник, и езда по пересеченной местности ему противопоказана. Впрочем, это не мешает некоторым владельцам устанавливать лифт-комплекты и «атэшную» резину, чтобы использовать автомобиль в качестве недорогого экспедиционника.
Вариантов трансмиссии у Element было два: помимо автомата была доступна и ручная коробка передач. У нас механика, впрочем, популярностью не пользуется – практически все, кто вез машину с растаможкой из-за океана, выбирал АКП. С механикой проблем немного: ресурс вполне стандартный, а обслуживание умеренно дорогое. Комплект сцепления от Exedy, к примеру, можно купить тысяч за 12-15. Разве что маховик, даром что не двухмассовый, стоит под 25-30 тысяч рублей, и его придется искать на разборках по CR-V.
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Отличный аппарат, жаль свежих не найти, год искал в итоге плюнул, живых в пределах мск их нет, гонял даже в воронеж и питер смотреть, безрезультатно.