Немного пластмассовый и немного игрушечный: стоит ли покупать Smart Roadster за 500 тысяч

Smart Roadster – та машина, для которой определение «это просто игрушка» подходит как нельзя лучше. Маленький автомобиль с яркой спортивной внешностью влюбляет в себя многих с первого взгляда – а затем иногда разочаровывает с первой поездки. Почему не стоит ожидать от него слишком многого, и на что стоит обратить внимание при покупке машины, которая в приличном состоянии, по данным наших коллег из Авито Авто, стоит около 500 тысяч рублей

Концепция маленького заднемоторного автомобиля с задним приводом родилась еще при создании оригинального Smart Fortwo, но в модели с незамысловатым названием Roadster получила радикально иное облачение. Вместо круглого «пузыря» на свет родился крошечный «суперкар», которому так и не суждено было обрести стабильную нишу на рынке. Roadster производился с 2003 по 2006 год, и за это время было выпущено чуть более 43 тысяч экземпляров. Иными словами, сегодня это довольно редкий и немолодой автомобиль, и жизнеспособность машин поддерживается прежде всего энтузиазмом их владельцев. Однако возраст в 13-16 лет не может не напоминать о себе.

При личном знакомстве с Roadster удивляет не только длина в 3,4 метра, но еще и крайне малая высота – всего 1,2 метра. То есть, рослым людям автомобиль в буквальном смысле оказывается по пояс. Однако специфическая посадка «на полу» с прямыми ногами обеспечивает приличный запас пространства, так что даже если вы выше среднего, бояться нечего. Тем не менее, в целом салон, разумеется, тесноват, а процедура посадки и высадки требует привыкания и здоровых суставов.

Начиная выбор автомобиля с кузова, стоит отметить, что этот Smart – один из тех редких случаев, когда толщиномер не станет вашим лучшим другом и исчерпывающим источником информации об аварийном прошлом машины. Дело в том, что практически все внешние кузовные элементы здесь пластиковые, а крепятся они к «капсуле», имеющей название tridion. Смарты известны своим хорошим уровнем безопасности при сверхмалых габаритах – и она обеспечивается именно этой капсулой, содержащей немало высокопрочных сталей. Из этого проистекает несколько выводов.

Во-первых, нужно крайне внимательно отнестись к геометрии автомобиля: в идеальном случае стоит договориться о демонтаже навесных панелей для осмотра и оценки состояния капсулы. Силовая структура, восстановленная после серьезного ДТП – это повод сразу отказаться от такой машины. Ну а попутно можно выяснить, насколько ощутимо кузов подвержен влиянию коррозии. Встретить откровенно гнилой Smart маловероятно, но оцинковка не вечна, и днище с внутренней частью порогов уже может требовать внимания. Плюсом здесь можно считать то, что металл, прикрытый снаружи пластиковыми панелями, можно обильно обрабатывать мастиками и защитными составами, не переживая за внешний вид.

Во-вторых, восстановление автомобиля после легкой аварии можно выполнить практически до первозданного состояния, ведь заменить пластиковую «навеску» несложно. Это можно отнести к преимуществам владения, но недостаткам выбора: быстро потыкать в машину толщиномером, чтобы оценить толщину краски, не выйдет. Ну а в-третьих, у такого способа восстановления после ДТП есть и минус – стоимость новых деталей и сложность поиска вариантов с разборки. Да, заменить можно что угодно – но, к примеру, передние крылья стоят по 12 тысяч, задние – по 16, а центральная секция переднего бампера – 17 тысяч. Вдобавок здесь довольно много «мелочи», и покупка новых решеточек, заглушек, накладок и вставок может немало добавить к стоимости крупных кузовных деталей. Ну и покупка автомобиля с кузовными проблемами должна быть обдумана дважды, ведь для нормального ремонта все придется покупать, поскольку восстановление пластика – отдельная по сложности задача. А с учетом редкости машины разборки вам мало помогут.

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Здесь же, среди особенностей кузова, стоит отметить еще один нюанс: модель не зря называется Roadster, ведь она оснащается складной крышей. Складывание двухступенчатое: центральная часть уезжает назад сама, а вот продольные дуги при желании придется снимать уже вручную. Со временем складная крыша, разумеется, становится источником проблем: заедает и ломается механизм складывания, а уплотнения теряют герметичность, что приводит к протечкам воды в салон, а далее — проблемам с электрикой и «утоплению» блока предохранителей. Кроме того, для механизма крыши почти нет неоригинальных элементов, а цены оригинала не радуют. В общем, при покупке крыше стоит уделить пристальное внимание, а после покупки — непременно проводить ежегодное обслуживание с чисткой и смазкой.

Из мелких «внешних» неприятностей можно отметить слабые тросы механизма открывания двери: тросики от наружных ручек тонкие и нередко рвутся, а новые продаются лишь в сборе с ручкой. Ответом на это часто становится самостоятельная замена троса на велосипедный – из привода тормозов. Так что, осматривая еще чужой автомобиль, не переусердствуйте в желании изучить салон и тяните за ручки дверей с умеренной силой.

Подвеска Smart Roadster несколько необычна, но недорога в ремонте и обслуживании. Спереди здесь применена схема МакФерсон, а опираются стойки на поперечные А-образные рычаги. Стоимость расходников вроде стоек стабилизатора, сайлентблоков, втулок, рулевых наконечников и прочего умеренная – при использовании качественного неоригинала, конечно. Да и амортизаторы с пружинами тоже стоят совершенно обычных денег. Сзади же — как раз «необычная» часть: здесь применена схема де-дион, подразумевающая жесткую балку, на которой закреплены колеса, но при этом разгруженную от деталей трансмиссии – приводы выведены напрямую от силового агрегата, закрепленного на подрамнике. На стоимости обслуживания это, впрочем, не сказывается: здесь тоже есть широкий выбор неоригинальных запчастей, и единственная особенность – приводы колес, которые, как и спереди, имеют ШРУС.

Рулевое управление здесь – обычное, с электроусилителем. Проверить при покупке стоит как раз работу ЭУРа: в редких случаях бывает, что из-за проблем его попросту отключают, ведь узкие передние колеса и малая масса машины позволяют обойтись без «помощи». Моторчик усилителя стоит около 20 тысяч, но не всегда вопрос именно в нем – для выяснения причин отказа нужна более пристальная диагностика, которой некоторые и пренебрегают из-за общей склонности электрики машины к «глюкам».

Еще одна особенность Roadster, к которой неизбежно придется привыкать – это шестиступенчатая роботизированная коробка передач с одним сцеплением. Альтернатив ей не было, а сама она традиционно отличается неспешной и не всегда логичной работой. На версиях от Brabus для управления ей дополнительно имелись подрулевые лепестки, однако в обычных Родстерах такой «спортивной роскоши» нет. Во многом именно коробка повинна в не самой выдающейся динамике машины. Ну а еще такой «робот» – это типовые вопросы содержания в виде периодической замены сцепления, его адаптации и устранения неполадок с электрикой. Сцепление, к слову, бывает только оригинальное и стоит около 30 тысяч – но ходит довольно долго. Зато проблемы с актуатором и его проводкой могут возникнуть «в промежутке» между заменами.

Выбор мотора у Smart тоже ограничен двумя вариациями одного и того же агрегата – трехцилиндрового M160, в зависимости от версии выдающего 61 или 82 л.с. Двигатель, знакомый по другим Смартам, оснащен наддувом, который отчасти компенсирует рабочий объем в 0,7 литра. В числе плюсов можно отметить скромный расход топлива в 5-7 литров на сотню, а в числе недостатков – ожидаемо вялую динамику. Если с 82-сильным двигателем Smart хотя бы подбирается к отметке в 10 секунд при разгоне до 100 км/ч, то 61-сильный мотор означает бесконечные 15 секунд.

Мотор, выпускавшийся Mercedes-Benz, имеет цепной привод ГРМ, что обещает неплохой ресурс. В некоторых случаях он буквально совпадает с ресурсом мотора – но это, к сожалению, не столько комплимент ГРМ, сколько напоминание о зависимости ресурса маленького мотора от стиля эксплуатации и обслуживания. К слову, обслуживание ГРМ не будет разорительным: полный неоригинальный комплект от хорошего производителя, включающий звезды и натяжитель, стоит около 10 тысяч рублей, а оригинальный – 14. Главное здесь – не забывать менять и вторую, малую цепь, приводящую маслонасос.

Еще один потенциальный потребитель денег – это турбина, ресурс которой тоже не слишком мал, но лишь при нормальных условиях. Если двигатель расходует масло, возможно, причина именно в турбине, а замена картриджа – это несколько десятков тысяч рублей. Однако не стоит пренебрегать и инспекцией цилиндров – масло может угорать и здесь из-за изношенных поршневых колец. Впрочем, мотор ограниченно, но освоен в ремонте в профильных сервисах, и в продаже можно найти все необходимые для ремонта запчасти – разве что цена ремонта в 50-70 тысяч не кажется невысокой на фоне стоимости машины.

Есть у мотора и еще несколько «фишек» обслуживания. Так, замена свечей здесь – не самая простая процедура, поскольку на три цилиндра свечей шесть, и три из них стоят на «дожиге» и расположены снизу. Для их замены нужно либо снимать пластиковую облицовку задней части, либо иметь много опыта, инструмента и гибкости – так что при осмотре машины стоит поинтересоваться, менял ли предыдущий владелец нижний ряд свечей. Еще пара особенностей касается замены масла: во-первых, здесь меняется не фильтр целиком, а сменный элемент, а во-вторых, у мотора нет сливной пробки, и масло нужно откачивать через заливную горловину. В общем, по-быстрому поменять масло на эстакаде не выйдет.

Одной строкой упомянем еще один вариант мотора M160 – это «надутый» до 101 л.с. агрегат в версии от Brabus. С ним Roadster, весящий около 700 килограммов, действительно становится чуть быстрее, а в салоне появляются подрулевые лепестки в стиле Формулы-1. Но найти такие машины еще сложнее, а стоимость «живых» экземпляров легко может превышать наши заданные 500 тысяч.

Ну а теперь, пожалуй, можно делать общие выводы по выбору Smart Roadster. Если вы хотите заполучить эту крайне необычную и довольно редкую машину, вам придется со многим смириться. Посредственная динамика, нерасторопная роботизированная КП, далеко не самые премиальные материалы отделки салона, узкий двухместный салон, маленький клиренс, крайне низкая посадка, из-за которой из Солярисов на вас будут смотреть свысока, а из внедорожников не будут замечать вовсе… Однако если все это не так важно, как «суперкаровская» внешность, азартная управляемость и топливная экономичность, то Smart Roadster – автомобиль для вас. Выбирать здесь можно разве что между «обычным» родстером и версией Coupe, имеющей стеклянный колпак за задними сиденьями. Разумеется, стоит определиться с тем, насколько важна для вас динамика: от этого будет зависеть необходимость «охоты» именно на 82-сильные машины. Ну а во всем прочем Родстеры практически одинаковы, и на первый план выходит именно состояние конкретного экземпляра. Однако за 500 тысяч вполне есть шансы найти яркую и живую машину – например, вот такую. Главное – не бояться пробовать новое, ведь иногда короткие, но бурные отношения превращаются в прекрасные воспоминания.

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