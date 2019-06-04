Немного пластмассовый и немного игрушечный: стоит ли покупать Smart Roadster за 500 тысяч
Концепция маленького заднемоторного автомобиля с задним приводом родилась еще при создании оригинального Smart Fortwo, но в модели с незамысловатым названием Roadster получила радикально иное облачение. Вместо круглого «пузыря» на свет родился крошечный «суперкар», которому так и не суждено было обрести стабильную нишу на рынке. Roadster производился с 2003 по 2006 год, и за это время было выпущено чуть более 43 тысяч экземпляров. Иными словами, сегодня это довольно редкий и немолодой автомобиль, и жизнеспособность машин поддерживается прежде всего энтузиазмом их владельцев. Однако возраст в 13-16 лет не может не напоминать о себе.
При личном знакомстве с Roadster удивляет не только длина в 3,4 метра, но еще и крайне малая высота – всего 1,2 метра. То есть, рослым людям автомобиль в буквальном смысле оказывается по пояс. Однако специфическая посадка «на полу» с прямыми ногами обеспечивает приличный запас пространства, так что даже если вы выше среднего, бояться нечего. Тем не менее, в целом салон, разумеется, тесноват, а процедура посадки и высадки требует привыкания и здоровых суставов.
Начиная выбор автомобиля с кузова, стоит отметить, что этот Smart – один из тех редких случаев, когда толщиномер не станет вашим лучшим другом и исчерпывающим источником информации об аварийном прошлом машины. Дело в том, что практически все внешние кузовные элементы здесь пластиковые, а крепятся они к «капсуле», имеющей название tridion. Смарты известны своим хорошим уровнем безопасности при сверхмалых габаритах – и она обеспечивается именно этой капсулой, содержащей немало высокопрочных сталей. Из этого проистекает несколько выводов.
Во-первых, нужно крайне внимательно отнестись к геометрии автомобиля: в идеальном случае стоит договориться о демонтаже навесных панелей для осмотра и оценки состояния капсулы. Силовая структура, восстановленная после серьезного ДТП – это повод сразу отказаться от такой машины. Ну а попутно можно выяснить, насколько ощутимо кузов подвержен влиянию коррозии. Встретить откровенно гнилой Smart маловероятно, но оцинковка не вечна, и днище с внутренней частью порогов уже может требовать внимания. Плюсом здесь можно считать то, что металл, прикрытый снаружи пластиковыми панелями, можно обильно обрабатывать мастиками и защитными составами, не переживая за внешний вид.
Во-вторых, восстановление автомобиля после легкой аварии можно выполнить практически до первозданного состояния, ведь заменить пластиковую «навеску» несложно. Это можно отнести к преимуществам владения, но недостаткам выбора: быстро потыкать в машину толщиномером, чтобы оценить толщину краски, не выйдет. Ну а в-третьих, у такого способа восстановления после ДТП есть и минус – стоимость новых деталей и сложность поиска вариантов с разборки. Да, заменить можно что угодно – но, к примеру, передние крылья стоят по 12 тысяч, задние – по 16, а центральная секция переднего бампера – 17 тысяч. Вдобавок здесь довольно много «мелочи», и покупка новых решеточек, заглушек, накладок и вставок может немало добавить к стоимости крупных кузовных деталей. Ну и покупка автомобиля с кузовными проблемами должна быть обдумана дважды, ведь для нормального ремонта все придется покупать, поскольку восстановление пластика – отдельная по сложности задача. А с учетом редкости машины разборки вам мало помогут.
Здесь же, среди особенностей кузова, стоит отметить еще один нюанс: модель не зря называется Roadster, ведь она оснащается складной крышей. Складывание двухступенчатое: центральная часть уезжает назад сама, а вот продольные дуги при желании придется снимать уже вручную. Со временем складная крыша, разумеется, становится источником проблем: заедает и ломается механизм складывания, а уплотнения теряют герметичность, что приводит к протечкам воды в салон, а далее — проблемам с электрикой и «утоплению» блока предохранителей. Кроме того, для механизма крыши почти нет неоригинальных элементов, а цены оригинала не радуют. В общем, при покупке крыше стоит уделить пристальное внимание, а после покупки — непременно проводить ежегодное обслуживание с чисткой и смазкой.
Из мелких «внешних» неприятностей можно отметить слабые тросы механизма открывания двери: тросики от наружных ручек тонкие и нередко рвутся, а новые продаются лишь в сборе с ручкой. Ответом на это часто становится самостоятельная замена троса на велосипедный – из привода тормозов. Так что, осматривая еще чужой автомобиль, не переусердствуйте в желании изучить салон и тяните за ручки дверей с умеренной силой.
Подвеска Smart Roadster несколько необычна, но недорога в ремонте и обслуживании. Спереди здесь применена схема МакФерсон, а опираются стойки на поперечные А-образные рычаги. Стоимость расходников вроде стоек стабилизатора, сайлентблоков, втулок, рулевых наконечников и прочего умеренная – при использовании качественного неоригинала, конечно. Да и амортизаторы с пружинами тоже стоят совершенно обычных денег. Сзади же — как раз «необычная» часть: здесь применена схема де-дион, подразумевающая жесткую балку, на которой закреплены колеса, но при этом разгруженную от деталей трансмиссии – приводы выведены напрямую от силового агрегата, закрепленного на подрамнике. На стоимости обслуживания это, впрочем, не сказывается: здесь тоже есть широкий выбор неоригинальных запчастей, и единственная особенность – приводы колес, которые, как и спереди, имеют ШРУС.
Рулевое управление здесь – обычное, с электроусилителем. Проверить при покупке стоит как раз работу ЭУРа: в редких случаях бывает, что из-за проблем его попросту отключают, ведь узкие передние колеса и малая масса машины позволяют обойтись без «помощи». Моторчик усилителя стоит около 20 тысяч, но не всегда вопрос именно в нем – для выяснения причин отказа нужна более пристальная диагностика, которой некоторые и пренебрегают из-за общей склонности электрики машины к «глюкам».
Еще одна особенность Roadster, к которой неизбежно придется привыкать – это шестиступенчатая роботизированная коробка передач с одним сцеплением. Альтернатив ей не было, а сама она традиционно отличается неспешной и не всегда логичной работой. На версиях от Brabus для управления ей дополнительно имелись подрулевые лепестки, однако в обычных Родстерах такой «спортивной роскоши» нет. Во многом именно коробка повинна в не самой выдающейся динамике машины. Ну а еще такой «робот» – это типовые вопросы содержания в виде периодической замены сцепления, его адаптации и устранения неполадок с электрикой. Сцепление, к слову, бывает только оригинальное и стоит около 30 тысяч – но ходит довольно долго. Зато проблемы с актуатором и его проводкой могут возникнуть «в промежутке» между заменами.
Выбор мотора у Smart тоже ограничен двумя вариациями одного и того же агрегата – трехцилиндрового M160, в зависимости от версии выдающего 61 или 82 л.с. Двигатель, знакомый по другим Смартам, оснащен наддувом, который отчасти компенсирует рабочий объем в 0,7 литра. В числе плюсов можно отметить скромный расход топлива в 5-7 литров на сотню, а в числе недостатков – ожидаемо вялую динамику. Если с 82-сильным двигателем Smart хотя бы подбирается к отметке в 10 секунд при разгоне до 100 км/ч, то 61-сильный мотор означает бесконечные 15 секунд.
Мотор, выпускавшийся Mercedes-Benz, имеет цепной привод ГРМ, что обещает неплохой ресурс. В некоторых случаях он буквально совпадает с ресурсом мотора – но это, к сожалению, не столько комплимент ГРМ, сколько напоминание о зависимости ресурса маленького мотора от стиля эксплуатации и обслуживания. К слову, обслуживание ГРМ не будет разорительным: полный неоригинальный комплект от хорошего производителя, включающий звезды и натяжитель, стоит около 10 тысяч рублей, а оригинальный – 14. Главное здесь – не забывать менять и вторую, малую цепь, приводящую маслонасос.
Еще один потенциальный потребитель денег – это турбина, ресурс которой тоже не слишком мал, но лишь при нормальных условиях. Если двигатель расходует масло, возможно, причина именно в турбине, а замена картриджа – это несколько десятков тысяч рублей. Однако не стоит пренебрегать и инспекцией цилиндров – масло может угорать и здесь из-за изношенных поршневых колец. Впрочем, мотор ограниченно, но освоен в ремонте в профильных сервисах, и в продаже можно найти все необходимые для ремонта запчасти – разве что цена ремонта в 50-70 тысяч не кажется невысокой на фоне стоимости машины.
Есть у мотора и еще несколько «фишек» обслуживания. Так, замена свечей здесь – не самая простая процедура, поскольку на три цилиндра свечей шесть, и три из них стоят на «дожиге» и расположены снизу. Для их замены нужно либо снимать пластиковую облицовку задней части, либо иметь много опыта, инструмента и гибкости – так что при осмотре машины стоит поинтересоваться, менял ли предыдущий владелец нижний ряд свечей. Еще пара особенностей касается замены масла: во-первых, здесь меняется не фильтр целиком, а сменный элемент, а во-вторых, у мотора нет сливной пробки, и масло нужно откачивать через заливную горловину. В общем, по-быстрому поменять масло на эстакаде не выйдет.
Одной строкой упомянем еще один вариант мотора M160 – это «надутый» до 101 л.с. агрегат в версии от Brabus. С ним Roadster, весящий около 700 килограммов, действительно становится чуть быстрее, а в салоне появляются подрулевые лепестки в стиле Формулы-1. Но найти такие машины еще сложнее, а стоимость «живых» экземпляров легко может превышать наши заданные 500 тысяч.
Ну а теперь, пожалуй, можно делать общие выводы по выбору Smart Roadster. Если вы хотите заполучить эту крайне необычную и довольно редкую машину, вам придется со многим смириться. Посредственная динамика, нерасторопная роботизированная КП, далеко не самые премиальные материалы отделки салона, узкий двухместный салон, маленький клиренс, крайне низкая посадка, из-за которой из Солярисов на вас будут смотреть свысока, а из внедорожников не будут замечать вовсе… Однако если все это не так важно, как «суперкаровская» внешность, азартная управляемость и топливная экономичность, то Smart Roadster – автомобиль для вас. Выбирать здесь можно разве что между «обычным» родстером и версией Coupe, имеющей стеклянный колпак за задними сиденьями. Разумеется, стоит определиться с тем, насколько важна для вас динамика: от этого будет зависеть необходимость «охоты» именно на 82-сильные машины. Ну а во всем прочем Родстеры практически одинаковы, и на первый план выходит именно состояние конкретного экземпляра. Однако за 500 тысяч вполне есть шансы найти яркую и живую машину – например, вот такую. Главное – не бояться пробовать новое, ведь иногда короткие, но бурные отношения превращаются в прекрасные воспоминания.
- Нет, это машина не для меня 71%, 2222 71%71% от всех голосов
- Да, теперь хочу купить такой - хотя бы на лето 29%, 99 29%29% от всех голосов
Когда-то мне эта машинка нравилась. Своей необычностью, верткостью, отсутствием лишнего для перемещения одного или максимум двоих. Но весь шарм смарта родстера улетучился после первой же поездки на нем. Ощущение полной незащищенности. Сидишь в пятнадцати сантиметрах над дорогой, из-за капота джипа тебя просто не видно. Машинка ну очень маленькая - поэтому ну очень незаметная на дороге...