Сейчас мало кто согласен покупать машину, довольствуясь беглым внешним осмотром. Дотошные покупатели пользуются услугами профессиональных автоподборщиков, ездят на диагностику в сервисы, проверяют машины с помощью всех возможных электронных сервисов. Менее притязательные готовы ограничиться тыканьем в железо толщиномером. Вот только толщиномеры есть не у всех, покупать его ради проверки одной машины – дорого, а брать в аренду иногда просто негде. Что делать в таком случае? Толщиномер! Механический, примитивный, но практически бесплатный.

Что нужно?

Конечно, если вы знаете, где у паяльника жало и что такое припой, то можно собрать и настоящий толщиномер. В Интернете схем этих устройств больше, чем подписчиков в инстаграме Бузовой. Но это всё-таки довольно сложно, поэтому будем считать, что у нас лапки. Сделаем что-нибудь попроще.



Принцип работы нашего толщиномера очень прост. Нечто похожее использовали и раньше, когда шпатлёвки на машинах было меньше, строительной пеной пороги не выравнивали, но газетами дыры заделывать уже пытались. В те славные времена краску проверяли магнитом. Мол, если магнитится – железо есть. Если не магнитится, то вместо него может быть и мешковина с гудроном. Основной элемент нашего толщиномера – это тоже магнит, но сам прибор элегантнее и даже немного точнее.



Итак, нам понадобятся старые ненужные наушники, банковская резинка, шариковая ручка и клей. Приступаем.



Из наушника нам надо будет выдернуть магнитик. Выломать его оттуда несложно, так что берём пассатижи и вытаскиваем магнит.



Чисто теоретически магнит можно взять и не только из наушника, но у меня как раз сдохла очередная китайская поделка, которую я не успел выкинуть. Да и в остальном они кажутся самым доступным источником магнитов. А как только нам разрешат свободно летать на самолётах – ещё и бесплатным источником, если вы понимаете, о чём я.



Теперь разбираем ручку и достаём стержень. К нему с одной стороны приклеиваем добытый в бою с наушником магнитик. Мне повезло с тем, что мне попалась ручка с толстым стержнем. Тонкий для этих целей подходит меньше, поэтому можно взять любую подходящую трубочку. Коктейльную, от воздушного шарика – неважно. Главное, чтобы она свободно ходила внутри корпуса ручки и не перекосилась в ней.



Теперь берём резинку и разрезаем её. Один конец крепим к той стороне ручки, где была кнопка, второй конец протягиваем внутрь ручки. Вытягиваем его наружу и крепим к нему кусок нашего стержня с магнитом.



Способ может быть абсолютно любым, я просто воткнул в стержень зубочистку, которая зафиксировала в нём резинку.



Этот конец стержня теперь свободно движется внутри корпуса ручки, а обратно его затягивает резинка. Наш прибор практически готов. Теперь надо научится им пользоваться.



Теория относительности



Обычный электронный толщиномер показывает толщину лакокрасочного покрытия в микрометрах (мкм, микронах). Конечно, цифры – это удобно. Если на экранчике прибора двузначное число, значит, слой краски один. Если больше 200 мкм – деталь перекрашена. А около 1000 – ещё и зашпатлёвана. Толщина слоя ЛКП у разных автомобилей заметно отличается, и если на старом Мерседесе микрометр показывает 150-170 мкм, то это нормально, там действительно толстый слой краски и лака. А вот у современного «китайца» или «корейца» эти же цифры могут говорить о двойной окраске.



К сожалению, наш умопомрачительный прибор цифрами говорить не может. Так что тут подход другой. Берём его в руку и прикладываем к машине. Магнитик прилипает, мы его отрываем и смотрим, насколько при этом из корпуса выйдет стержень. Чем тоньше слой ЛКП, тем сильнее магнит притягивается к железу, и, соответственно, тем сильнее стержень выйдет из корпуса. Для удобства на стержень можно нанести риски или точки, которые можно посчитать. Чем больше рисок до отрыва магнита, тем тоньше слой ЛКП.



Так как абсолютные цифры нам недоступны, то работать будет следующим образом: тычем нашим прибором по крыльям и дверям и смотрим, нет ли сильных перепадов в его показаниях. Понятно, что двойную окраску найти им сложно: не хватит точности. А вот найти шпатлёвку можно легко. Давайте посмотрим, как это работает на практике.



Сначала проверим ЛКП толщиномером. На двери он показывает 87 кмк.



Теперь смотрим, что скажет наш супергаджет.



Стержень вышел почти на пять рисок. Значит, слой тонкий. Теперь проверим толщиномером фрагмент арки, которую ремонтировали.



Слой просто безобразный – 739 мкм. Что скажет наш механический прибор?



Магнит стал отрываться, вытянув стержень только на две риски. А там, где слой был нормальный, стержень выходил на пять рисок. По-моему, вполне наглядно.



Чтобы убедиться, что этот фрагмент крыла и вправду покрыт слоем шпатлёвки, проверим его нашим толщиномером в разных точках. Там, где слой ЛКП доходит до 1000 мкм, магнитик не способен вытянуть стержень совсем.



Глядя на все эти чудеса технической мысли, стоит признать: наш приборчик работает. Но достоверно он может помочь определить только наличие шпатлёвки, так что о поиске второго слоя краски можно забыть. Впрочем, на это мы и не рассчитывали.



Что можно проверить нашим механическим толщиномером? О, много интересного!



Во-первых, можно проверить состояние порогов. Если магнитик вдруг перестаёт нормально вытягивать стержень, под краской можно ожидать шпатлёвку. Если он не магнитится вовсе, это ещё хуже. Кроме того можно проследить равномерность слоя ЛКП на порогах. Если в каких-то местах магнитится слабее, в них можно ожидать следы ремонта.



По большому счёту, на равномерность можно проверить все элементы. Как я уже говорил, подкрашенные места, скорее всего, увидеть не получится, но ремонт со шпатлёвкой обнаружить очень легко.



Во-вторых, этим толщиномером можно проверить равномерность слоя в проёмах. Там слой краски обычно совсем тонкий, тоньше, чем на внешнем железе. Если в проёме стержень выходит меньше, чем на двери или крыле, его, скорее всего, перекрашивали. Если слой заметно неравномерный, это тоже можно заметить. А перекрашенный проём – это недопустимо в принципе.



В-третьих, можно потыкать в остальные элементы, которые имеют более тонкий слой краски. В первую очередь – под капотом. Если там слой окажется больше, чем на дверях или крыльях, это плохой признак: скорее всего, машину восстанавливали после лобового удара.



В-четвёртых, этот ультратехничный гаджет можно использовать при осмотре, например, «пятёрки» BMW Е60/61 или любой другой машины, кузов которой имеет алюминиевые детали. Если вдруг магнит присосался к крылу или капоту, стоит задуматься: с чего бы это ему магнититься к алюминию? Бывает, что после ДТП такие машины восстанавливают из абы чего железного, сделанного в Китае. Понятно, что такой ремонт недопустим.



И вот мы плавно перешли к главному недостатку нашего толщиномера: он не работает с цветными металлами. Правда, я не думаю, что с таким толщиномером кто-то будет выбирать себе Bentley или Land Rover, но всё же.



Ну и напоследок. Если очень чешутся руки, то можно сделать такой толщиномер более точным. Для этого придётся взять вместо ручки длинную трубку, внутрь которой надо будет вставить длинный стержень. А резинку подобрать послабее. Тогда ход стержня будет заметно больше, что позволит его точнее градуировать. Если делать нечего, можно попробовать. Главное, чтобы стержень ходил свободно и ни за что не цеплялся, иначе погрешность будет очень высокой.



Если будет совсем скучно, то такой прибор можно откалибровать. Например, по банковской купюре. Толщина российских банковских билетов около 0,12 мм. Это приблизительно толщина среднего слоя ЛКП. Если положить сторублёвку на неокрашенный железный лист, проверить её таким толщиномером, то можно сделать на стержне риску, которая приблизительно соответствует нормальному слою ЛКП. Ну а дальше – как фантазия подскажет. Точности ждать не приходится, но миллиметровый слой шпатлёвки найти будет совсем просто. А главное – бесплатно.

