Nizhny Novgorod, New Next или New Now: все подробности о ГАЗель NN

Интеллект, шесть ступеней и электротяга

Внешне ГАЗель NN выглядит, конечно, симпатично, тут спору нет. Но некоторые детали всё-таки выдают в ней родство с ГАЗель Next. Например, двери, которые достались NN от Некста, или передний мост (напомню, передняя подвеска тут независимая), который переехал сюда тоже без изменений. Но на этом, пожалуй, всё общее заканчивается. И даже внешние изменения, которые могут показаться только косметическими, носят принципиальный характер. Начнём с кабины.

Капот, крылья, фары, зеркала заднего вида, передний бампер, противотуманные фары, брызговики и оперение арок передних колес на NN новые. И многие из этих элементов отличаются конструктивно. Например, передний бампер на этом поколении разделён на три части (решётка радиатора тоже входит в конструкцию бампера). Во-первых, это облегчает ремонт в случае ДТП (нет необходимости менять одну большую и дорогую деталь), во-вторых, новая решётка делает обдув радиаторной группы более эффективным, в-третьих, как говорят представители завода, этот бампер лучше защитит радиатор от повреждения в ДТП на небольшой скорости.

Фары тоже тут совсем другие. Центральная часть фары – это два линзовых элемента в хромированных корпусах на темной поверхности маски. Лампы – светодиодные, включая указатели поворотов. А вот светодиодные ПТФ – это опция, они тут могут быть и галогенными.

Интерьер кабины у NN полностью свой. Тест-драйва у нас не было, поэтому не буду голословно хвалить его удобство – не имею пока на то морального права. Но, конечно, прогресс тут тоже заметен. Чего только стоит водительское сиденье с 11 регулировками и подрессоренной подвеской даже в базе... Пассажирские сиденья (причём с неожиданной выраженной боковой поддержкой) тоже хороши, и у них тоже может быть двухступенчатый подогрев. Греется, кстати, не только сама подушка сиденья, но и спинка.

Ну и, наконец, новинка – рычаг коробки передач. На нём читается количество ступеней, которых на этой ГАЗели наконец-то шесть. Вот это действительно что-то свеженькое! Новую коробку передач ждали долго. Настолько, что возникло опасение: а может, эта новая шестиступка – старая, но с дополнительной шестой передачей? Нет. Это действительно совершенно новая коробка, а не модернизированная пятиступка. И вместе с новыми мостами типа «спайсер» (речь идёт именно о типе, а не о производителе Spicer – прим.ред.) она позволяет экономить около 1,8 литра топлива при движении по трассе. Четвёртая передача у неё прямая, а пятая и шестая – повышающие. Все передаточные числа выглядят следующим образом: I – 5,065, II – 2,780 , III – 1,591, IV – 1,000, V – 0,807, VI – 0,643, задняя – 4,383. Само собой, на всех передачах стоят синхронизаторы, привод – тросовый. Производство – как минимум, по словам представителей марки, собственное ГАЗовское.

Максимальный момент у коробки с большим запасом – 450 Нм, а расчётный ресурс – 300 тысяч км. В целом – хорошо.

Так, у меня там выше прозвучало что-то насчёт новых мостов типа «спайсер». И это – ещё одна серьёзная новинка. Задний мост у NN новый, как и задняя подвеска. Конструкция «спайсер» была характерна и для Next прошлого поколения, принципиальная схема с неразборным картером без крышки редуктора сохранилась, но мосты усилили (как именно, пока узнать не удалось). Максимальная полная масса ГАЗели NN составляет 4,6 т, и редукторы мостов на 3,5 и 4,6 т отличаются, но в сборе мосты взаимозаменяемые.

А теперь интрига: увидим ли мы на этом поколении ГАЗели автоматическую коробку? Пока нет. Но нам по секрету сказали, что это не значит, что её не будет совсем. Специалисты ГАЗа не стали делать однозначных заявлений и ответили уклончиво: ждите, работа над этим вопросом идёт. Ждём-с.

Про моторы ничего нового сказать, увы, невозможно. NN нас обрадует только старыми-добрыми дизелями Cummins 2,8 ISF (149 л.с., 330 Нм) и бензиновыми трёхлитровыми Evotech 3,0 А305 (122 л.с., 250 Нм) – моторами производства УМЗ, доступными на Некстах с 2018 года. Моторы Evotech будут выпускаться ещё в двух биотопливных вариантах: на LPG и CNG (сжиженный и сжатый газ).

Возникает вопрос: а что там с дизелями Volkswagen, об использовании которых на ГАЗелях поступает самая противоречивая информация? Тут ситуация сложная. Довольно популярное мнение о том, что от них отказались окончательно, неверное. Работа с дизелями Volkswagen всё ещё идёт, так что списывать их со счетов рано.

Если вы чувствуете от набора моторов и переднего моста лёгкий запах ГАЗели Next, то всё остальное этого запаха лишено. Потому что дальше начинается буйство технологий.

Основная изюминка семейства NN – это полностью новая электронная архитектура платформы. Позволю себе непозволительное – цитату из пресс-релиза: «Ключевое отличие модели нового поколения – переход от аналоговой к цифровой схеме управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволят автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя в помощника и партнера». Давайте расшифруем то, что о чём тут говорится.

В новом автомобиле появился центральный блок управления электрооборудованием CAN-шлюз (BMS). В первую очередь это позволяет легко реализовать то, что для нас уже не кажется диковинкой. Например, уже сейчас на NN доступны система динамической стабилизации ESC, система помощи при трогании на подъём НSA, ассистент дотормаживания BAS, антипробуксовочная система ASR, электронное распределение тормозных усилий EBD, световая индикация экстренного торможения EBWS, система предупреждения о выезде за полосу движения LDWS, автоматический ближний свет ALB, автоматические стеклоочистители AWS и навигационная система. Для ГАЗели, скажем прямо, это очень жирно. Но, как говорят в телемагазинах, «и это ещё не всё». Центральный блок управления позволяет сравнительно легко расширить список дополнительного оборудования. Например, возможна установка задней камеры, парктроника, системы контроля слепых зон, кругового обзора, сигнализации о помехе при выезде с парковки задним ходом, системы контроля давления в шинах. И теперь на наших ГАЗелях можно найти восемь ультразвуковых датчиков, четыре камеры и два радара. Убейте меня рессорой от ГАЗ-53, но для отечественного грузовика это действительно серьёзная заявка.

Электронная архитектура подразумевает наличие и тех систем, которые позволяют всегда быть в курсе работы машины. Так, телематическая система GAZ Connect позволяет в любое время контролировать по смартфону или с компьютера общий и суточный пробег, пробег до ТО, температуру двигателя, давление в шинах, уровень топлива, средний расход топлива, среднюю скорость, время простоя, информацию об ошибках и запасе хода. С телефона можно активировать автозапуск и функцию видеоконтроля, получить на него информацию о нарушении ПДД. Ну и, конечно же, можно выгрузить данные диагностики автомобиля. Конечно, все эти телематические системы, которые раньше можно было встретить только на иномарках, нужны в первую очередь владельцу транспортной компании, а не водителю. Именно ему интересно, как его сотрудник работает, сколько спит, как злостно нарушает ПДД и делает «левые» рейсы. Но без них сегодня никак.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

У скептиков, наверное, возникнет вопрос: а сколько всё это весит и сколько оно сожрало грузоподъемности? Немного. Точную массу узнать не получилось, но инженеры говорят, что вся эта электроника если и украла немного грузоподъёмности, то совсем незаметно – килограммов 50, не больше. На общем фоне – пустяки.

Кстати, об электронике. Наверное, каждый понимает, что новая база должна охватывать абсолютно все типы силовых агрегатов. И это не только дизельный вариант, бензиновый или битопливный. Это, конечно же, и электротяга. В планах электрическая ГАЗель NN есть. Но никакой информации об этой модификации, увы, пока не разглашают.

Зато удалось зацепиться за одну деталь. На презентации было сказано, что полная масса автомобилей нового семейства будет составлять 2,5, 3,5 и 4,6 т. Насчёт двух последних понятно: это обычная ГАЗель полной массой 3,5 т и пока ещё сравнительно свежая 4,6-тонная. Но откуда взялся 2,5-тонный автомобиль? А это означает только одно: наконец-то планируется выход Соболя NN. Точные сроки премьеры пока не названы, но представители завода намекнули, что это будет уже скоро. Даже «быстрее, чем мы думаем». И это здорово. Ну а ГАЗель NN у нас будет в модификации бортового шасси с однорядной кабиной, грузопассажирских фургонов, фургонов-комби, автобусов вместимостью от 13 до 22 мест и различных вариантом спецтехники.

Что почём?

Справедливо было бы ожидать, что ГАЗель NN будет стоить заметно дороже Некста. Однако я бы не сказал, что цена выросла сильно существенно, хотя, конечно, выросла. Стоимость грузовиков этого поколения начинается от 1 899 400 рублей. Наиболее доступная ГАЗель NEXT (бортовая на стандартном шасси с мотором Evotech) сейчас стоит от 1 479 900. Разница, наверное, заметная, но и тут есть хорошая новость: пока никто не планирует расставаться ни с ГАЗелью Бизнес, ни с ГАЗелью NEXT. У завода хватает мощности для выпуска этих машин на тот период, пока на них есть спрос. Но в будущем, конечно, новая платформа станет базой для всех новых моделей и модификаций ГАЗовских автомобилей.

Старт продаж намечен на 24 августа, и на момент написания этого материала на сайте было оформлено уже 152 предзаказа.

Непонятно только одно: что всё-таки означают эти две буквы NN? ГАЗ предлагал своим клиентам самим придумать расшифровку. Мол, фантазируйте. Нафантазировали многое: Nizhny Novgorod, New Next, New Now или даже просто Next Next. Правильного ответа нет, так что интриг в Нижнем на наш век ещё хватит.