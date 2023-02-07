Что есть что?
Кратко напомним, что отчёт АЕБ содержит статистику по официально отгруженным дилерам автомобилям, которые попадают к последним как с местных заводов, так и ввезёнными из-за границы «белым» способом. Понятно, что тут цифры не могут поразить воображение: ситуация на наших заводах не блестящая, более-менее работают только отечественные предприятия, в том числе новообразованные, с корнями из одной дружественной страны. Ассортимент моделей явно не способен порадовать, но слишком сильно огорчаться не нужно – есть ещё отчёт Автостата, в котором отражена статистика регистрационных действий в ГИБДД. Тут картинка более жизнерадостная, потому что на учёт у нас ставят и те машины, которые попали к нам в рамках параллельного импорта. Вот эти данные за первый месяц текущего года мы и будем сравнивать, чтобы выяснить, какие автомобили чаще других попадают к нам по «серой» схеме. Вероятно, это поможет понять, чего нам не хватает на нашем автомобильном рынке больше всего.
Параллельно санкциям
Итак, посмотрим, как у нас обстоят дела с количеством переданных дилерам и поставленных на учёт автомобилей. Список брендов не полный, но об этом – чуть ниже. А пока смотрим таблицу лидеров, в которых производители расположены по порядку убывания количества отгруженных дилерам машин.
|Продажи, АЕБ, шт
Регистрации,
Автостат, шт
|Разница, шт
|Разница между
зарегистрированными и
проданными автомобилями, %
|Lada
|17 468
|17 635
|+167
|1
|Haval
|4 535
|4 116
|-419
|- 9
|Geely
|3 501
|3 465
|-36
|-1
|Kia
|1 415
|2 295
|+880
|62
|Changan
|469
|297
|-172
|-37
|Great Wall
|278
|268
|-10
|-4
|Skoda
|269
|367
|+98
|36
|Volkswagen
|257
|557
|+300
|117
|Hyundai
|185
|1 542
|+1 357
|734
|FAW
|165
|98
|-67
|-41
|Mazda
|137
|354
|+217
|158
|Toyota
|60
|992
|+932
|1 553
|Audi
|38
|151
|+113
|297
|GAC
|30
|307
|+277
|923
|Lexus
|5
|111
|+106
|2 120
|Mitsubishi
|0
|666
|+666
|-
Что ж, попробуем проанализировать эти данные. Минусовая разница в основном получается в том случае, если дилерам на склад в месяц отгрузили больше автомобилей, чем те смогли продать. То есть, эти машины можно легко купить у дилера (если на это есть деньги и желание). У большинства китайских производителей дело обстоит именно так: дефицита машин нет, запас есть. Однако Haval, Geely и Great Wall реализовали почти столько же машин, сколько и отправили дилерам – всё сбалансировано. Хотя при этом надо отметить, что, например, абсолютными числами Great Wall похвастаться не может: чуть больше 250 пикапов в месяц – это не слишком много. Впрочем, у Changan и FAW ситуация еще скромнее. Поставки дилерам оказались небольшими: всего 469 и 165 машин соответственно, но фактические продажи у них идут еще более вяло (297 и 98 машин соответственно).
Нет смысла смотреть на результаты Lada, которая вполне ожидаемо занимает верхнюю строчку в статистике продаж. Разницу в один процент между отгруженными и зарегистрированными автомобилями можно отнести к погрешности – при таком количестве проданных машин она несущественна.
Другое дело – те иномарки, которых у нас сейчас практически нет. Например, дилеры в январе не получили ни одного Mitsubishi, а на учёт их поставили 666 штук. Надо же, какая творится чертовщина с этими 666! Само собой, помимо распродажи остатков дилерских складов, какую-то часть машин привезли «параллельно» желанию компании уйти из России. Но это мелочи по сравнению с тем, что происходит с любимыми в нашей стране Hyundai, Toyota и Lexus. Последних, например, официально завезли только пять штук (интересно, каким образом, ведь японцы запретили продавать в РФ премиальные автомобили?), а продали 111 штук – хотя и это крохи на фоне прошлогодних 638. Похожая ситуация и с Тойотой – 60 отгруженных машин и 992 проданных (разница в 15 раз). Видимо, без Camry жизни у нас быть не может. Не может её быть и без Hyundai: различие между 185 отгруженными и 1542 зарегистрированными машинами говорит о многом. Скорее всего, эти машины в ощутимом количестве приезжают к нам из Казахстана, где их не только выпускают, но и продают дешевле, чем у нас. Ну а принадлежность этой страны к Евразийскому экономическому союзу даёт волю фантазии любителей корейского автопрома. Kia, кстати, от Hyundai немного отстаёт: 1415 машин были у дилеров, 2295 зарегистрировали, так что разница составила 880 автомобилей. Очевидно, что их тоже активно ввозят, но Hyundai по параллельному импорту пока лидирует. Видимо, дело в ничтожном количестве дилерских машин – всего 185 штук, тогда как у Kia их нашлось 1415.
Skoda в абсолютных цифрах осталась в аутсайдерах: в январе на учёт поставили всего 367 машин, и это для компании просто смешно (точнее, очень грустно). И хотя у дилеров их было ещё меньше (269 штук), то их если и ввозили, то очень мало. Приблизительно такая же ситуация с Volkswagen и Audi: числа на параллельный импорт намекают, но особого ажиотажа нет. Оно и понятно: куда им до Hyundai! А если серьёзно, то по абсолютным числам заметно, что чаще ввозят не самые дорогие автомобили. Впрочем, понятие «недорогой автомобиль» сейчас звучит издевательством.
Есть одна китайская компания, которая выбивается из общекитайского тренда – это GAC. Несмотря на популярность этого бренда, в январе дилерам было отгружено всего 30 автомобилей. А вот продано их было целых 307. Здесь, правда, речь вряд ли идет о параллельном импорте – скорее, о распродаже складов.
Скромное молчание
Очень жаль, что не все производители готовы предоставлять данные об отгрузках ежемесячно. Интересно, как обстоят дела, например, с BMW и Mercedes-Benz, но эти компании публикуют данные только ежеквартально – за месяц отчёта нет. То же самое с Chery (включая суббренды Omoda и Exeed). И если с Chery, скорее всего, ничего интересного не происходит (они у нас работают открыто и вполне успешно), то скромное молчание немцев огорчает. Каким-то образом у нас в январе всё же поставили на учёт 327 Мерседесов и 369 BMW, что позволило обоим производителям попасть в топ-20 январских продаж по данным Автостата. Но данных у АЕБ по этим производителям, к сожалению, нет. Скорее всего, львиная доля этих машин тоже пришла к нам по параллельному импорту.
Также трудно понять, что происходит с лёгкой коммерческой техникой, которая в отчётах АЕБ суммирована с легковыми машинами, отчего провести какой-то анализ с данными Автостата невозможно. Наверное, и не надо: вряд ли кто-то в ясном сознании поедет в Ташкент за УАЗом, так что никаких открытий в этом сегменте не будет.
Ну а в целом всё ожидаемо: большинству из нас не хватает недорогих «корейцев» и немного более престижных Тойот, а меньшинство страдает от нехватки Лексусов, БМВ и Ауди – эти машины пользуются очевидным успехом в параллельном импорте. А вот «китайцев» хватает всем, но рады этому в основном сами китайцы.
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