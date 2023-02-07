На российском автомобильном рынке ещё в прошлом году сложилась уникальная ситуация, при которой у него больше нет основных понятий рынка – спроса и предложения. Точнее, понятия вроде бы и есть, но работают они пока неважно в силу дефицита автомобилей и выросших до небес цен. Вот и приходится продавцам везти по параллельному импорту то, что проще привезти, а покупателям – покупать то, что смогли ввезти любыми способами или собрать самостоятельно. И самые явные тенденции в развитии (назовём этот процесс так) рынка и в частности параллельного импорта проследить можно, сравнив два январских отчёта – АЕБ и Автостата.

Что есть что?



Кратко напомним, что отчёт АЕБ содержит статистику по официально отгруженным дилерам автомобилям, которые попадают к последним как с местных заводов, так и ввезёнными из-за границы «белым» способом. Понятно, что тут цифры не могут поразить воображение: ситуация на наших заводах не блестящая, более-менее работают только отечественные предприятия, в том числе новообразованные, с корнями из одной дружественной страны. Ассортимент моделей явно не способен порадовать, но слишком сильно огорчаться не нужно – есть ещё отчёт Автостата, в котором отражена статистика регистрационных действий в ГИБДД. Тут картинка более жизнерадостная, потому что на учёт у нас ставят и те машины, которые попали к нам в рамках параллельного импорта. Вот эти данные за первый месяц текущего года мы и будем сравнивать, чтобы выяснить, какие автомобили чаще других попадают к нам по «серой» схеме. Вероятно, это поможет понять, чего нам не хватает на нашем автомобильном рынке больше всего.

Параллельно санкциям

Итак, посмотрим, как у нас обстоят дела с количеством переданных дилерам и поставленных на учёт автомобилей. Список брендов не полный, но об этом – чуть ниже. А пока смотрим таблицу лидеров, в которых производители расположены по порядку убывания количества отгруженных дилерам машин.

Продажи, АЕБ, шт Регистрации, Автостат, шт Разница, шт Разница между

зарегистрированными и

проданными автомобилями, % Lada 17 468 17 635 +167

1 Haval 4 535 4 116 -419 - 9 Geely 3 501 3 465 -36 -1 Kia 1 415 2 295 +880 62 Changan 469 297 -172 -37 Great Wall 278 268 -10

-4 Skoda 269 367 +98 36 Volkswagen 257 557 +300 117 Hyundai 185 1 542 +1 357 734 FAW 165 98 -67 -41 Mazda 137 354 +217 158 Toyota 60 992 +932 1 553 Audi 38 151 +113

297

GAC

30

307 +277 923 Lexus 5 111 +106 2 120 Mitsubishi 0 666 +666

-

Что ж, попробуем проанализировать эти данные. Минусовая разница в основном получается в том случае, если дилерам на склад в месяц отгрузили больше автомобилей, чем те смогли продать. То есть, эти машины можно легко купить у дилера (если на это есть деньги и желание). У большинства китайских производителей дело обстоит именно так: дефицита машин нет, запас есть. Однако Haval, Geely и Great Wall реализовали почти столько же машин, сколько и отправили дилерам – всё сбалансировано. Хотя при этом надо отметить, что, например, абсолютными числами Great Wall похвастаться не может: чуть больше 250 пикапов в месяц – это не слишком много. Впрочем, у Changan и FAW ситуация еще скромнее. Поставки дилерам оказались небольшими: всего 469 и 165 машин соответственно, но фактические продажи у них идут еще более вяло (297 и 98 машин соответственно).



Нет смысла смотреть на результаты Lada, которая вполне ожидаемо занимает верхнюю строчку в статистике продаж. Разницу в один процент между отгруженными и зарегистрированными автомобилями можно отнести к погрешности – при таком количестве проданных машин она несущественна.

Lada Granta Седан 2018–н.в.

Другое дело – те иномарки, которых у нас сейчас практически нет. Например, дилеры в январе не получили ни одного Mitsubishi, а на учёт их поставили 666 штук. Надо же, какая творится чертовщина с этими 666! Само собой, помимо распродажи остатков дилерских складов, какую-то часть машин привезли «параллельно» желанию компании уйти из России. Но это мелочи по сравнению с тем, что происходит с любимыми в нашей стране Hyundai, Toyota и Lexus. Последних, например, официально завезли только пять штук (интересно, каким образом, ведь японцы запретили продавать в РФ премиальные автомобили?), а продали 111 штук – хотя и это крохи на фоне прошлогодних 638. Похожая ситуация и с Тойотой – 60 отгруженных машин и 992 проданных (разница в 15 раз). Видимо, без Camry жизни у нас быть не может. Не может её быть и без Hyundai: различие между 185 отгруженными и 1542 зарегистрированными машинами говорит о многом. Скорее всего, эти машины в ощутимом количестве приезжают к нам из Казахстана, где их не только выпускают, но и продают дешевле, чем у нас. Ну а принадлежность этой страны к Евразийскому экономическому союзу даёт волю фантазии любителей корейского автопрома. Kia, кстати, от Hyundai немного отстаёт: 1415 машин были у дилеров, 2295 зарегистрировали, так что разница составила 880 автомобилей. Очевидно, что их тоже активно ввозят, но Hyundai по параллельному импорту пока лидирует. Видимо, дело в ничтожном количестве дилерских машин – всего 185 штук, тогда как у Kia их нашлось 1415.



Skoda в абсолютных цифрах осталась в аутсайдерах: в январе на учёт поставили всего 367 машин, и это для компании просто смешно (точнее, очень грустно). И хотя у дилеров их было ещё меньше (269 штук), то их если и ввозили, то очень мало. Приблизительно такая же ситуация с Volkswagen и Audi: числа на параллельный импорт намекают, но особого ажиотажа нет. Оно и понятно: куда им до Hyundai! А если серьёзно, то по абсолютным числам заметно, что чаще ввозят не самые дорогие автомобили. Впрочем, понятие «недорогой автомобиль» сейчас звучит издевательством.



Hyundai Creta 2021–н.в.

Есть одна китайская компания, которая выбивается из общекитайского тренда – это GAC. Несмотря на популярность этого бренда, в январе дилерам было отгружено всего 30 автомобилей. А вот продано их было целых 307. Здесь, правда, речь вряд ли идет о параллельном импорте – скорее, о распродаже складов.



Скромное молчание

Очень жаль, что не все производители готовы предоставлять данные об отгрузках ежемесячно. Интересно, как обстоят дела, например, с BMW и Mercedes-Benz, но эти компании публикуют данные только ежеквартально – за месяц отчёта нет. То же самое с Chery (включая суббренды Omoda и Exeed). И если с Chery, скорее всего, ничего интересного не происходит (они у нас работают открыто и вполне успешно), то скромное молчание немцев огорчает. Каким-то образом у нас в январе всё же поставили на учёт 327 Мерседесов и 369 BMW, что позволило обоим производителям попасть в топ-20 январских продаж по данным Автостата. Но данных у АЕБ по этим производителям, к сожалению, нет. Скорее всего, львиная доля этих машин тоже пришла к нам по параллельному импорту.

Также трудно понять, что происходит с лёгкой коммерческой техникой, которая в отчётах АЕБ суммирована с легковыми машинами, отчего провести какой-то анализ с данными Автостата невозможно. Наверное, и не надо: вряд ли кто-то в ясном сознании поедет в Ташкент за УАЗом, так что никаких открытий в этом сегменте не будет.

Ну а в целом всё ожидаемо: большинству из нас не хватает недорогих «корейцев» и немного более престижных Тойот, а меньшинство страдает от нехватки Лексусов, БМВ и Ауди – эти машины пользуются очевидным успехом в параллельном импорте. А вот «китайцев» хватает всем, но рады этому в основном сами китайцы.