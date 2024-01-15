Обгон паровозиком: как доказать свою невиновность и не лишиться прав

Ровно полгода назад мы рассказывали о том, почему обгон «паровозиком», когда две обгоняющие машины движутся по встречной полосе друг за другом, может закончиться лишением прав , причем по постановлению Верховного суда. Теперь же Верховный суд в очередной раз дал повод поговорить об этом опасном, но спорном нарушении – причем на этот раз уже в пользу водителя. Давайте разберемся, в чем дело и как не лишиться прав, оказавшись в такой ситуации.

В чем состоит правовая коллизия?

Не будем подробно разбирать правила обгона – о них мы рассказывали в отдельном материале. Нас интересует конкретный пункт 11.2 ПДД, который запрещает водителю обгон в следующих случаях:

транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

следующее за ним транспортное средство начало обгон;

по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Особенное внимание нужно обратить на первый подпункт, который запрещает обгон, если впередиидущий автомобиль уже выполняет обгон или объезд препятствия. Что под этим подразумевается – обгон обгоняющего (то есть, так называемый двойной обгон) или одновременный обгон двумя автомобилями (или «паровозик»)?

Ответить на этот вопрос должно было Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 25.06.2019. В пункте 15 этого постановления помимо прочего было сказано следующее: «не допускается обгон движущегося впереди транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия, либо движущегося впереди по той же полосе и подавшего сигнал поворота налево, а также следующего позади транспортного средства, начавшего обгон». Здесь все вполне однозначно и понятно: Верховный суд запретил обгонять автомобиль, который уже выполняет обгон. То есть, запретил именно двойной обгон.

Однако летом прошлого года мы рассказывали о постановлении того же Верховного суда, которое оставило в силе решение нижестоящего судебного органа, лишившего водителя прав за обгон «паровозиком». В протоколе об административном правонарушении было сказано, что водитель «выполнил маневр обгона по полосе, предназначенной для встречного движения, в момент, когда движущееся впереди него по той же полосе транспортное средство совершало маневр обгона». Здесь все тоже вполне однозначно: водитель обогнал машину по встречке в тот момент, когда по этой же встречке перед ним делал то же самое другой автомобиль. То есть, никакого двойного обгона не было – а вот лишение прав было. Правовая коллизия налицо: с одной стороны, Верховный суд не запретил обгон «паровозиком», а с другой, подтвердил лишение прав за такой маневр – безусловно опасный, но формально не запрещенный.

Как не остаться без прав в такой ситуации?

Поводом вернуться к рассмотрению этой правовой коллизии стало еще одно постановление Верховного суда – № 48-АД23-40-К7 от сентября 2023 года, то есть вынесенное менее чем полгода спустя после вышеописанного. Нарушение в нем рассматривалось то же самое: водитель «совершил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, с целью обгона, следуя при этом за транспортным средством, которое уже выполняло обгон другого транспортного средства». Мировой судья постановил, что водитель тем самым нарушил требования пункта 11.2 Правил дорожного движения, и лишил его прав. А вот Верховный суд при аналогичных вводных в этот раз встал на сторону водителя и постановление мирового судьи отменил.

Мотивируя свое решение, Верховный суд логично сослался на свое же постановление Пленума от 25 июня 2019 года № 20 и уточнил, что «запрещается обгонять именно транспортное средство, которое двигается впереди, совершая объезд или обгон, транспортное средство подавшее сигнал поворота налево. В этом случае речь идет только об одном транспортном средстве, это транспортное средство, которое в данный момент производит обгон или объезд препятствия, именно его и запрещается обгонять».

Проще говоря, в этом постановлении, в отличие от описанного выше майского, Верховный суд вынес решение, которое соответствует его собственной трактовке, установленной в постановлении Пленума № 20 от 25 июня 2019 года.

Из всего этого можно сделать вывод: водитель, оказавшийся в подобной ситуации, имеет возможность отстоять свою невиновность и не лишиться прав за нарушение пункта 11.2 ПДД. Ссылаться нужно на все то же постановление Пленума № 20, которое устанавливает ответственность только за двойной обгон и не запрещает обгон «паровозиком». И хотя трактует его не всегда однозначно даже Верховный суд, который его и издал, правовое обоснование для апелляции у водителя всегда есть.

Однако каждому водителю стоит помнить о главном: обгон «паровозиком», несмотря на свою формальную законность, остается крайне опасным маневром. Вышедший на обгон «прицепом» ограничен в обзоре и маневрах: он полностью зависит от того, кто вышел на обгон перед ним. Любая ошибка впередиидущего водителя – и ДТП не избежать. А оказавшись на встречной полосе лоб в лоб с другим автомобилем, поздно утешать себя тем, что при начале маневра ты ничего не нарушил. Виновником такой аварии всегда будет тот, кто движется по встречной полосе, а последствия таких аварий всегда тяжелые. Поэтому риск лишиться прав в такой ситуации гораздо менее важен, чем риск лишиться здоровья или жизни.