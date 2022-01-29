Скажу сразу: фары не могут не потеть. Поэтому сильно переживать из-за лёгкого запотевания не стоит (ниже расскажем, почему), а вот если в фару запустить карася и он в ней выживет, это уже плохо. Для фары, разумеется, не для карася. И с этим определённо нужно что-то делать.

Герметично, но не очень



Начнём изучать вопрос с конструкции фары. Часто говорят, что потеет она из-за того, что потеряла герметичность. Отчасти это верно, но вот в чём парадокс: фара изначально не совсем герметична. И вот по какой причине.

Внутри любой фары (что галогенной, что светодиодной, что ксеноновой) стоит лампа, которая при работе нагревается. Больше всего, конечно, греется галогенная лампа, но и остальные тоже не остаются холодными. Если бы фара была совсем герметичной, она просто лопнула бы от расширяющегося при нагреве воздуха. Поэтому в блоке фары предусмотрены клапаны вентиляции. Чаще всего это просто сапуны с поролоновыми фильтрами, иногда – клапан с мембраной. При нагреве воздух через клапан или сапун выходит наружу, после выключения фар в процессе их остывания воздух засасывается обратно в фару. Процесс этот неизбежный, иначе фара просто не может существовать. В случае с очень горячими при работе галогенными лампами объём циркулирующего воздуха больше, с ксеноновыми и светодиодными лампами – меньше. Но он есть всегда.

В сухую жаркую погоду при невысокой влажности воздуха фара в процессе такой вынужденной вентиляции потеть не будет. А вот во влажную, да ещё в холод, когда перепад температур больше, небольшое запотевание неизбежно.

По большому счёту, влага внутри фары – это конденсат, который выпадает при нагреве холодной фары. И это нормально.

Более того, на некоторых автомобилях запотевание фар будет всегда более заметным. Дело в том, что вентиляция через клапаны – штука не совсем совершенная. Она не может обеспечить полную циркуляцию воздуха через весь внутренний объём фары. А так как дизайнеры всего мира работают над тем, чтобы в современной фаре сделать как можно больше острых углов и закоулков, чтобы как можно сильнее вытянуть её вдоль кузова, то запотевание плохо вентилируемых уголков и вытянутых фрагментов этих чрезвычайно красивых фар неизбежно.

Правда, тут есть и положительные моменты: горячие «галогенки» потихоньку вымирают, а современные светодиодные фары во время работы почти не нагреваются. Теоретически и потеть они должны меньше. Второй положительный момент – это желание инженеров сделать хотя бы что-то хорошее, выраженное в устройстве внутри фар контейнеров с силикагелем, который впитывает влагу. Иначе иногда просто невозможно: острый уголок фары всегда потеет сильно, а если он к тому же направлен вниз, то потеть он будет просто неприлично из-за особенности направления потока воздуха. Гель отчасти эту ситуацию исправляет.

И всё же запотевание неизбежно, и бояться его не надо. В мороз конденсат может даже замерзать с внутренней стороны стекла (пластика) фары, отчего это стекло покрывается изнутри красивым ледяным узором. Это не повод для паники. Повод возникает, когда воды становится слишком много.

Всё-таки не герметично

Трудно поверить, но при конструировании фар их создатели очень серьёзно относятся к организации воздушных потоков для необходимой вентиляции. И если в их расчёты вмешиваются посторонние факторы, вентиляция перестаёт работать штатно. Посторонние факторы – это всё, что может позволить воздуху либо поступать внутрь фары мимо фильтра (или мембраны), и всё, что не даёт ему свободно из неё выходить. Начнём с первого.

Первое – это, конечно, физические повреждения фары. Трещины на корпусе блока, на стекле, разрушение герметика (даже просто сильное высыхание из-за старости) – всё это приводит не только к всасыванию воздуха мимо фильтра, но и к простым протечкам. То есть в фару попадает сразу вода. Тут всё очевидно.

Бывает, что кто-то при замене ламп не желает нормально устанавливать заднюю крышку. Само собой, фара после этого тоже будет потеть. Даже износ этой крышки, её сломанные фиксаторы или просто большое количество грязи на прилегающей поверхности – это тоже причина запотевания фары. Крышка должна быть целой и чистой.

Менее очевидная, но очень распространённая причина – это загаженный клапан вентиляции. Если из поролона можно выжимать воду или мембрана приказала долго жить, воздух в фаре тоже будет всегда слишком влажный. А это – прямой путь к большому количеству выпадающего конденсата.

Ну и последнее – это силикагель, который отработал свой срок. Теоретически его хватает надолго. Но во влажном климате его иногда лучше менять.

Теперь перейдём к тому, что не даёт воздуху при нагревании фары свободно из неё выходить. Тут причина одна: печальное состояние дренажа (сапуна, поролона или мембраны). Встречается такое редко, но в этой жизни возможно всё.

Так что же делать с запотевшей фарой?

Мойка, сушка и уход

Во-первых, не надо расстраиваться из-за небольшого запотевания. Как я уже говорил, это неизбежно и вполне нормально. Особенно в случае с галогенными фарами сложной формы. Если в ней потеют только уголки, ничего страшного нет.

Во-вторых, если фара потеет всё-таки сильно и за полчаса работы не высыхает полностью, нужно убедиться, что она целая, на ней нет трещин, задняя крышка стоит на месте и плотно прилегает к корпусу. Если на вид всё прекрасно, будет неплохо снять и просушить фару, а потом опустить её в воду стеклом вниз. Дальше понятно: внутрь вода попадать никак не должна. Если она туда всё-таки попадает, то придётся аккуратно снимать стекло (а это не всегда просто, потому что все современные фары неразборные) и менять герметик, другого пути нет.

Если с герметичностью всё в порядке, есть смысл перейти к проверке вентиляции. Поролон (при его наличии) должен быть чистым и сухим, мембрана должна быть целой и чистой. Скорее всего, причина будет именно в плохой вентиляции.

Если в фарах есть силикагель, можно просто положить внутрь фары дополнительный мешочек с ним. Он может немного исправить ситуацию даже в том случае, если есть какие-то проблемы с вентиляцией, которые лень решать нормальным способом. Главное, положить его таким образом, чтобы потом можно было достать его из фары без её разборки.

Можно попытаться реанимировать старый силикагель, прокалив его на сковородке. Иногда помогает, но осмысленность этой манипуляции по условии, что материал стоит копейки, под вопросом.

Вообще сушить можно не только гель, но и саму фару. Иногда в сырой сезон будет полезно устроить фарам просушку, но для этого желательно иметь тёплый гараж: под дождём или снегом толку не будет. А вот в гараже можно снять задние крышки фар и минут на тридцать включить свет. За это время фары должны просохнуть. Только не забудьте поставить крышки на место: без них запотевание станет только сильнее, а внутри фары будет скапливаться грязь.

Можно и так?

А можно плюнуть на это запотевание и ездить спокойно дальше? Можно, но недолго. Хотя бы потому, что свет будет преломляться неправильно, а значит, и работать нормально фара не сможет.

Потом со временем начнёт тускнеть и даже облезать светоотражающий слой на отражателе, а дальше начнут корродировать проводка и все электрические элементы фары. И она перегорит окончательно или просто замкнёт. Перспектива так себе, поэтому когда-то возникшую проблему придётся решать по-человечески.

Может быть, есть возможность как-то оттянуть время ремонта? Тут как повезёт. Если на улице сырая и холодная погода, ничего слишком эффективного не придумать. Можно, конечно, положить побольше силикагеля, но если ситуация запущена, он её не спасёт.

В сухую погоду не стоит мыть машину до тех пор, пока фары не остынут. Лучше заранее их выключить, потом заезжать на мойку – так конденсата внутри будет меньше.

В качестве временной меры против дефекта корпуса подойдёт и скотч (небольшую трещину им заклеить можно), но всё это полумеры. Всё-таки хороший свет – это залог безопасности, поэтому откладывать ремонт фары не стоит. Когда-то проблему всё равно придётся решать радикально, и лучше это сделать побыстрее.