Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?

После того как менеджмент альянса Renault-Nissan озвучил планы по переформатированию российского бренда Lada, отечественный автогигант в одночасье утратил статус первоочередного российского ньюсмейкера, однако мы всё же предлагаем заметку с анализом результатов за 2020 год, поскольку именно они и объясняют решение французов прекратить в Тольятти всякую инженерную самодеятельность, за исключением дизайна, и перейти на выпуск «нормальных» автомобилей…

Впервые на российском рынке Lada Xray начал терять покупателей ещё в 2019 году, когда, казалось бы, ничто не предвещало проблем. В тот год общий спрос на новые легковушки упал в нашей стране на 2,3%, притом что Xray потерял существенные 16,8% покупателей. В 2020 году тенденция продолжилась: при падении рынка на 9,1% российский кроссовер, находясь в самом ходовом сегменте рынка, упал уже на 35%. При этом совокупное падение относительно 2018 года составило 45%!

Теперь давайте вспомним, что Xray вышел на рынок РФ в 2016 году – первые отгрузки пошли дилерам в феврале. Таким образом, падение Xray в России пришлось на четвёртый и пятый год присутствия на рынке. Что это годы? Это годы когда машина, условно говоря, перестаёт быть «новой», и когда у неё вылезают все возможные болячки. Тот факт, что на пятый год падение относительно четвёртого усилилось, говорит только о том, что рынок фактически отторг модель. Так Xray, будучи самым дорогим автомобилем Lada наряду с Vesta, стал в 2020 году и самым плохо продаваемым автомобилем в линейке бренда. Получается, что первая же самостоятельная попытка задействовать платформу альянса закончилась для Автоваза провалом. И, судя по решениям альянса об унификации моделей Dacia и Lada, других попыток инженерам из Тольятти больше не дадут.

Какова роль Vesta SW Cross в падении Xray, следует ли обвинять во всём внутренний каннибализм? Цифры говорят о том, что роль эта невелика. Vesta SW Cross вышла на рынок в четвёртом квартале 2017 года и к началу 2018 года уже достигла высокого уровня продаж – более 5 тыс. единиц в квартал. До конца 2018 года дилеры реализовали 22,8 тыс. Vesta SW Cross. В следующем году Vesta SW Cross набрала дополнитеьлно ещё 6,3 тыс. покупателей, увеличив объем до 29,5 тыс. машин, при этом Xray потерял 5,8 тыс. В 2020 году своих покупателей нашли только 27,5 тыс. Vesta SW Cross, притом что Xray в 2020 году потерял 9,6 тыс. машин. В общем, очевидно, что прямого влияния Vesta SW Cross на Xray совершенно точно нет.

Пять лет назад Xray встал на ветку В0 конвейера в Тольятти, где выпускается вместе с Renault Logan и Sandero. Там же изготавливали и Nissan Almera. Вскоре компанию францко-российской группе составит и рестайлинговый Duster

Теперь пройдёмся по модификациям Xray и даже упомянем комплектации. По законам развитых рынков через первый рестайлинг, часто сопровождающийся изменениями по агрегатной части, модель проходит через три года. Вероятно, одной из причин падения Xray на четвёртом году жизни стало как раз отсутствие ощутимого рестайлинга. И здесь Автоваз стал заложником своих шаблонных подходов: модели сегмента ультра-лоу-кост можно не обновлять десятилетиями, однако, как мы сказали, Xray – это недешёвая машина класса Hyundai Creta, поэтому и спрос с неё другой. Слабую попытку оживить интерес к Xray тольяттинцы предприняли как раз в прошлом году: с апреля дилеры начали получать Xray Cross в комплектации Instinct, с октября – в комплектации Black. Народ прохладно отреагировал на обе версии с косметическим иизменениями: Instinct до конца года разошёлся тиражом в 597 машин, Black – 372.



Теперь зафиксируем, что на Xray Cross в 2020 году пришлось почти 36% (6932 шт.) от всего объёма реализации Xray , при этом самая дорогая версия упала примерно на столько же, на сколько и базовая (без приставки Cross). А что с моторами? На исполнение с тольяттинским 1,6-литровым двигателем пришлось 59,6% (11 501 шт.), притом что в 2019 году его доля составляла 51,2%. То есть при общем падении спроса на модель наметилось перераспределение в пользу «бедной» модификации. Это говорит о том, что «дорогие» исполнения Xray не в состоянии конкурировать за покупателей, приходящих из более высоких сегментов. Прибавим к тому высокий уровень шума, многолетний «масложор» 1,8-литрового и в принципе неплохого двигателя ВАЗ-21179, пять передач в ручной коробке, в то время как все конкуренты имеют по шесть, и так далее. Короче говоря, по состоянию на 2021 год Xray, очевидно, утратил все свои основные преимущества, и до конца жизненного цикла никаких существенных модернизаций по этой машине мы, скорее всего, уже не увидим.

Теперь – к Vesta, которой мы уже коснулись. Сконцентрируемся опять же на самых дорогих исполнениях Cross, но исключительно на универсалах. Дело в том, что исполнение Sedan Cross в 2020 году приобрели только 1955 человек, то есть на фоне общих продаж модели (108 281 шт.) никакой погоды седан с увеличенным клиренсом не делает. Универсал Cross упал почти на 7% при общем падении по модели почти на 4%.

В 2020 году на базовые исполнения Vesta SW Cross с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21129 (106 л.с.), который идёт в паре с 5-ступенчатой тольяттинской коробкой, пришлось более половины продаж, а, точнее, 54%. Ещё 20% взял на себя французский 1,6-литровый мотор H4M (113 л.с.) с вариатором Jatco, остальные выпали на версию с 1,8-литровым агрегатом.

Что касается всех Vesta, то на 1,6 (106 л.с.) с чугунным блоком и 5МТ, то есть самую дешёвую версию, приходится 72% продаж, 14,2% – на пару H4M+Jatco. В 2019 году базовая модификация набрала почти 75%, а вот франко-японская версия ещё не успела занять сколько-нибудь ощутимой доли, потому что она поступила к дилерам только в ноябре. При этом в 2020 году основную часть своих покупателей она получила за счёт исполнения с 1,8-литровым мотором ВАЗ-21179, доля которого в 2020 году по сравнению с 2019 годом упала с 23,4% до 11,2%.

В отличие от Xray Lada Vesta оправдала вливания в ижевский завод: за два последних отчётных года (2018 и 2019) он принёс Автовазу совокупную прибыль в 2,45 млрд рублей. Однако и от Vesta французский менеджмент всё равно решил отказаться...

Проще говоря, мы видим, что одна версия Vesta, оказавшаяся вполне удачной, перебила покупателей у другой, а не привлекла их со стороны. Но возможно ли противопоставлять франко-японский «автомат» русско-французской «ручке»? Можно и легко, ведь дело не в конструктивных отличиях, а в цене: более обеспеченные покупатели Vesta, которые раньше выбирали «солидное» исполнение 1,8 с увеличенным диаметром сцепления, а с появлением полноценного автомата в виде японского вариатора Jatco предпочти комфорт.



Vesta на нашем рынке продаётся ещё дольше, чем Xray – она начала поступать к дилерам в ноябре 2015 года, и не обновляется она тоже дольше, чем Xray. Рестайлинг, намечавшийся на 2021 год, сдвинули по срокам, о чём мы узнали из постновогодней пресс-конференции исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу Оливье Морне. Не исключено, что перед снятием с конвейера на ней попробуют обкатать черты нового корпоративного стиля, идущего на смену Х-стилю. Короче говоря, также как и Xray, вторая «дорогая» модель Lada, не показав достойной борьбы в конкурентном поле, сходит с дистанции.

Анализировать результаты «Гранты» и Largus, которые покупают (и будут покупать) от бедности, если честно, не очень хочется, тем более что очень скоро Lada и Dacia сольются в научно-производственном экстазе и обе дешёвым модели последуют за Vesta и Xray. А мы ещё обязательно вернёмся к результатам Автоваза за 2020 год, когда будут опубликованы финансовые отчёты. Поскольку в благополучном 2019 году Автоваз был в минусе до налогообложения, на карантинный 2020-й можно прогнозировать резкое падение доходов и это обязательно станет предметом наших изучений.