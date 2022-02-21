Недавняя отмена техосмотра не только порадовала большинство автовладельцев, но и попутно вызвала некоторые вопросы, а заодно создала юридические коллизии. Сначала полтора года назад нам временно разрешили покупать страховку без техосмотра и в результате отменили его полностью, но поправки в закон об ОСАГО вводить не стали. В итоге Центральному банку как регулятору пришлось выпустить официальное информационное письмо для страховщиков, призванное защитить автовладельцев от судебных исков. Давайте уточним, о чем идет речь.

В чем суть вопроса?

Для начала разберемся, в чем же суть возникшей правовой коллизии. Возникла она из-за того, что техосмотр для личных легковых автомобилей официально отменили, а поправки в подпункт «и» пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 40 об ОСАГО вносить не стали. Меж тем, в этом подпункте помимо прочего сказано, что «к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если на момент наступления страхового случая, произошедшего вследствие неисправности транспортного средства, истек срок действия диагностической карты». Проще говоря, этот пункт предусматривает возможность для страховой компании взыскать с виновника ДТП на неисправной машине без техосмотра компенсацию тех денег, которые страховая выплатила потерпевшему. Правовой конфликт налицо: техосмотр отменили, но при ДТП из-за неисправности автомобиля, не прошедшего техосмотр, крайним формально остается виновник ДТП, у которого есть действующая страховка, но нет защиты от регрессного иска страховой компании.



Что будет теперь?

На практике возможности регресса для страховщиков не подразумевалось, поэтому для прояснения ситуации Центробанк 10 февраля выпустил информационное письмо № ИН-018-53/9, в котором проинформировал об этом страховые организации. В письме указано, что владельцы автомобилей и мотоциклов, используемых в личных целях, освобождены от обязанности регулярно проходить техосмотр и могут делать это по собственному желанию. Соответственно, подпункт «и» теперь нужно читать с учетом этого обстоятельства. Согласно письму, предъявление страховщиком регрессных требований к виновнику ДТП, произошедшего из-за неисправности его автомобиля, теперь возможно только в случаях, когда транспортное средство виновника дорожно-транспортного происшествия подлежит техническому осмотру в соответствии с законодательством. То есть, подпункт «и» остается актуален только для владельцев тех автомобилей, которые обязаны проходить техосмотр с учетом новых правил – например, тех, кто официально использует автомобиль в качестве такси, для перевозки пассажиров или в служебных целях. А частные автовладельцы защищены от возможности регрессного иска со стороны страховщика с требованием компенсации.

Письмо Центробанка выглядит логичным с правовой точки зрения: фактически оно просто подтверждает то, как должен работать закон об ОСАГО с учетом отмены техосмотра. С другой стороны, итоговая ситуация практически полностью развязывает руки автовладельцам: проверять техническую исправность их автомобиля теперь не будут, и даже если совсем запустить машину и устроить ДТП из-за отказавших тормозов, страховая компания все равно поможет компенсировать ущерб в пределах страховой выплаты. Конечно, в обновленном законе о техосмотре есть возможность для инспектора ГИБДД отправить автовладельца на техосмотр «в случае визуального обнаружения признаков наличия у автомобиля технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения», но разглядеть иссохшийся тормозной шланг или отказавший усилитель тормозов без подъемника и стенда нереально. Так что на фоне постепенного старения автопарка страны возможно еще и ухудшение его технического состояния. А как будет работать на практике мера по принудительному направлению на техосмотр инспекторами из-за визуально обнаруженной неисправности, покажет время.