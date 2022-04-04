Ограничение минимальной скорости – как обозначается, где встречается и что грозит за нарушение

Главным нарушением, связанным со скоростью, является ее превышение. Максимальная скорость контролируется повсеместно, и за слишком быструю езду предусмотрена прогрессивная шкала наказания вплоть до лишения прав. Но в ПДД есть и ограничения минимальной скорости движения – то есть, ехать слишком медленно порой тоже оказывается незаконно! Давайте вспомним, какие знаки устанавливают минимальную скорость движения, где их можно встретить и предусмотрено ли наказание за слишком медленную езду.

Какой знак устанавливает минимальную скорость движения?

Запрещающий знак 3.24 с показателем разрешенной максимальной скорости в красном круге знаком каждому. А вот знак 4.6, устанавливающий минимально разрешенную скорость, относится к предписывающим: это круглый знак с голубым фоном, на котором указана минимально допустимая скорость. Согласно ПДД, в доне действия этого знака «разрешается движение только с указанной или большей скоростью (км/ч)».

Знак 4.6 обычно используется не один. Как правило, под ним находится информационная табличка 8.14 «Полоса движения», которая указывает, на какую именно полосу движения распространяется действие знака.



Еще один вариант применения – знаки особых предписаний 5.15.3 «Начало полосы». На этом знаке, обозначающем начало дополнительных полос движения, может присутствовать один или несколько знаков 4.6, вписанных в стрелки полос движения. Принцип действия такого знака аналогичен сочетанию отдельного знака 4.6 с информационной табличкой 8.14 – то есть, знак 5.15.3 обозначает минимальную скорость движения на полосе или полосах. В ПДД указано, что «если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, изображен знак (знаки) 4.6 «Ограничение минимальной скорости», то водитель транспортного средства, который не может продолжать движение по основной полосе с указанной или большей скоростью, должен перестроиться на полосу, расположенную справа от него».



Для обозначения конца зоны ограничения минимальной скорости используется соответствующий знак 4.7.



Как применяется знак 4.6 в реальной жизни?

Для того, чтобы понять, где можно встретить знак 4.6 в реальной жизни, можно открыть ГОСТ Р 52289-2019, который регламентирует применение дорожных знаков. Этот ГОСТ поясняет, что знак «применяют для введения на дороге или отдельной полосе движения скоростного режима, при котором движение разрешается только с указанной или большей скоростью (например, на затяжных подъемах дорог с двумя или более полосами движения в данном направлении)». То есть, обычно ограничение минимальной скорости не производится на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении. Знак призван развести автомобили с разной средней скоростью по разным полосам – например, убрать из левой полосы на подъеме медленные грузовики. Также ГОСТ поясняет, что «ограничение минимальной скорости движения по всей ширине проезжей части допустимо при наличии дублирующей дороги для транспортных средств, которые не могут двигаться с указанной на знаке скоростью». То же самое касается знака 5.15.3 с изображением знака или знаков 4.6: ГОСТ указывает, что его «применяют в случаях, когда необходимо установить минимально допустимую скорость на левой полосе(ах), ведущей(их) на подъем».



Где еще стоит помнить об ограничении минимальной скорости?

Знак 4.6 – не единственное условие ограничения минимальной скорости. Как мы помним, такое условие есть также на автомагистрали. Если быть конкретнее, то на автомагистрали запрещено движение тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч. То есть, если легковой автомобиль в связи с его техническим состоянием не способен двигаться быстрее 40 км/ч, то выезд на автомагистраль для него запрещен.



А что с максимальной скоростью в зоне действия знака 4.6?

Стоит понимать, что знак 4.6 не отменяет действующие ограничения максимальной скорости. То есть, указание из ПДД, что за знаком 4.6 «разрешается движение только с указанной или большей скоростью» не означает, что ехать можно с любой скоростью, выше указанной на знаке. Так что, встретив его на загородной трассе, нужно ехать не медленнее, чем указано на знаке, но не быстрее разрешенных 90 км/ч.



Что будет, если я еду медленнее, чем предписывает знак 4.6?

Нарушение знака 4.6 влечет за собой два ключевых последствия. Во-первых, двигаясь медленнее, чем указано на знаке, водитель мешает другим участникам дорожного движения и создает аварийную обстановку. Ведь «быстрая» полоса может быть использована, например, водителями грузовиков, которые хотят сохранить скорость до конца подъема. А еле плетущийся в «быстрой» полосе автомобиль тормозит весь поток, ведь справа от него окажется полоса для медленных автомобилей.



Во-вторых, за нарушение требований знака 4.6 предусмотрено наказание по части 1 статьи 12.16. Согласно ей, «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».