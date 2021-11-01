Что запрещено на автостраде и за что можно получить штраф

Автомагистрали – одни из самых удобных, но при этом опасных дорог, поскольку на них разрешена повышенная скорость движения. Соответственно, это накладывает ряд ограничений, связанных с безопасностью: кое-что привычное на автомагистрали делать запрещено. Давайте вспомним базовые правила и разберемся с популярными заблуждениями, выяснив, что можно, а что нельзя делать на таких дорогах.

Что такое автомагистраль, и как по ней ездить?

Определение автомагистрали в ПДД довольно объемное, поскольку включает в себя все нюансы. Итак, согласно правилам, автомагистраль – это «дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии – дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками». Конец автомагистрали обозначается знаком 5.2.

При этом указаний о скорости движения в самом определении нет – за ними нужно обращаться в раздел 10, а именно пункт 10.3. В нем указано, что мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т разрешено двигаться на автомагистралях со скоростью не более 110 км/ч. Однако легковым автомобилям при буксировке прицепа на автомагистрали разрешено двигаться со скоростью не более 90 км/ч.

Отдельно отметим, что на некоторых участках платных дорогах в России в прошлом году разрешили движение со скоростью до 130 км/ч, и сейчас их число постепенно увеличивается. На этот случай в пункте 10.3 есть примечание, которое указывает на допустимость повышения максимальной скорости на автомагистрали до 130 км/ч «по решению собственников или владельцев автомобильных дорог».

Что запрещено на автомагистрали?

Правила движения по автомагистралям регламентируются разделом 16 ПДД. Ну а пункт 16.1 содержит список того, что на них запрещено. Давайте перечислим все запреты по порядку.

На автомагистралях запрещено движение пешеходов и домашних животных. Это обусловлено высокой скоростью движения машин и соответствующими требованиями безопасности. Кроме того, как мы помним, автомагистраль никогда не пересекается на одном уровне с пешеходными дорожками, так что просто так выйти на нее пешеходам неоткуда.

На автомагистралях запрещено движение велосипедистов. Как мы помним, велосипедисты могут ездить по обочинам, но на автомагистрали это разрешение не распространяется: здесь по обочине запрещено ездить всем.

На автомагистралях запрещено движение мопедов. Напомним, что мопед – это механическое транспортное средство с мотором не более 50 «кубиков» или электромотором мощностью не более 0,25 кВт, а также максимальной скоростью не выше 50 км/ч. Стоит учитывать, что электросамокаты с мотором мощнее 250 Вт тоже относятся к мопедам, так что и на них выезжать на автомагистраль нельзя.

На автомагистралях запрещено движение тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч. К этой категории относятся, например, гужевые повозки, сани, верховые и вьючные животные и так далее. Если на обычных дорогах они наряду с велосипедистами и мопедами могут двигаться по обочине, то на автомагистрали им появляться запрещено.

На автомагистралях запрещено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т далее второй полосы. Напрямую водителей легковушек этот запрет не касается, но стоит помнить, что в двух правых полосах автострады могут двигаться грузовики и автобусы, для которых скорость движения ограничена 90 километрами в час.

На автомагистралях запрещена остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11. Это значит, что останавливаться по собственному желанию запрещено и на проезжей части, и на обочине. Единственное исключение здесь касается вынужденной остановки: как мы помним, вынужденная остановка на обочине разрешена. А вот если вынужденная остановка произошла на проезжей части автомагистрали, то водитель не может просто остаться на месте и ждать помощи. Пункт 16.2 гласит, что «при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали водитель должен включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а затем принять меры для того, чтобы вывести его на предназначенную для этого полосу (правее линии, обозначающей край проезжей части)» – то есть, на обочину.

На автомагистралях запрещен разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы. Это значит, что разворачиваться здесь можно только на транспортных развязках и в специально организованных для этого местах – например, обозначенных знаками 6.3.1 и 6.3.2. Ну а разворот в не обозначенном месте через технологический разрыв разделительной полосы чреват наказанием.

На автомагистралях запрещено движение задним ходом. Правилам движения задним ходом мы посвящали отдельный подробный материал, где рассказывали в том числе и о запрете движения задним ходом по автомагистрали. Отметим, что ехать задом запрещено в любом случае – и по проезжей части, и по обочине, так что никаких оправданий нарушению здесь нет.

На какие еще дороги распространяются правила движения по автомагистрали?

Говоря о правилах движения по автомагистрали, стоит помнить важное обстоятельство. Эти правила, само собой, распространяются на все автомагистрали, обозначенные знаками 5.1 и 5.2. Однако пункт 16.3 ПДД указывает, что те же самые требования распространяются также на дороги, обозначенные знаком 5.3 "Дорога для автомобилей".

Этот знак указывает на начало дороги, предназначенной для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов – то есть, фактически тоже запрещает движение мопедам, велосипедам, тракторам и другим тихоходным транспортным средствам. Главное отличие здесь – в разрешенной скорости движения: по дороге, обозначенной знаком 5.3, можно ехать со скоростью не более 90 км/ч.

Можно ли буксировать машину на автомагистрали?

Мы подробно рассказывали о том, как правильно буксировать автомобиль, и уточняли в том числе то, что формально буксировка на автомагистрали разрешена. Однако стоит учитывать все прочие факторы, которые были перечислены нами выше: во-первых, минимальную конструктивную скорость в 40 км/ч, а во-вторых, запреты на остановку и движение задним ходом. Ведь если при буксировке, например, оборвется трос, то придется и останавливаться, и сдавать назад, а это не только запрещено, но и весьма опасно. Кроме того, нужно помнить, что пункт 10.4 ПДД ограничивает скорость буксировки: согласно ему, «транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч». Учитывая высокие скорости движения на автомагистралях, буксировки по ним на мягкой сцепке по возможности лучше избегать.

Можно ли проводить учебную езду на автомагистрали?

Некоторые водители до сих пор считают, что на автомагистрали нельзя встретить учебный автомобиль с учеником за рулем. Однако с 1 января 2020 года в силу вступило постановление Правительства РФ № 1734 от 20.12.2019, которое отменило действие седьмого абзаца пункта 16.1, запрещавшего учебную езду на автомагистрали. Таким образом, с 1 января 2020 года учебная езда на автомагистрали разрешена. Само собой, шансы встретить на ней учебный автомобиль невелики, но стоит помнить о том, что нарушением это не будет.

Можно ли начинающим водителям ездить по автомагистрали?

Никаких ограничений движения по автомагистралям для начинающих водителей не было и до 2020 года, а сейчас, когда ездить по ним разрешили даже ученикам, о каких-то запретах для новичков нет и речи. То есть, начинающие водители, имеющие на автомобиле соответствующий знак в виде желтого квадрата с черным восклицательным знаком, могут ездить по автомагистралям без ограничений.

Какое наказание можно получить за нарушение правил на автомагистрали?

Само собой, на автомагистрали можно получить наказание за стандартные нарушения – превышение скорости, движение без документов, пьяную езду и так далее. Соответственно, мы о них говорить не будем, а перечислим только те наказания, что касаются непосредственно нарушения правил движения по автомагистрали.

Движение по автомагистрали на транспортном средстве с конструктивной скоростью менее 40 км/ч карается по части 1 статьи 12.11. Согласно ей, такое нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.

Остановка на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки наказывается по той же части 1 статьи 12.11 – за это тоже предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Еще раз отметим, что вынужденная остановка является исключением, и за нее штрафовать не будут.

Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали наказывается по части 3 статьи 12.11. Она предусматривает наложение административного штрафа в размере 2500 рублей.

Движение задним ходом по автомагистрали карается по той же части 3 статьи 12.11 – соответственно, за это тоже предусмотрен штраф в размере 2500 рублей.

Любопытно, что из части 2 статьи 12.11 КоАП не исключили наказание за учебную езду по автомагистрали в размере 1000 рублей – ведь, как мы помним, с 1 января 2020 года это не является нарушением. По всей видимости, этот пункт будет скорректирован в одной из будущих редакций Кодекса.