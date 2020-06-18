Путешествия ×
  • В Авито Авто узнали, как россияне проведут отпуск: автопутешествия по стране набирают популярность

В Авито Авто узнали, как россияне проведут отпуск: автопутешествия по стране набирают популярность

18.06.2020 113 0 1

Как свидетельствуют результаты опроса Авито Авто, в этом году 20% россиян планируют отправиться в путешествия по стране и только 6% – в заграничные поездки. Самым популярным транспортом для летних путешествий по России в этом году станет личный автомобиль: более 40% участников опроса, планирующих поездки, указали, что выберут именно такой способ передвижения. Также 6% респондентов отметили, что будут путешествовать на машинах друзей, а взять автомобиль в аренду оказались готовы немногие – порядка 1% опрошенных.

 

В исследовании Авито Авто приняли участие 10 000 россиян старше 18 лет. Из участников опроса 36% отметили, что проведут летние отпуска в этом году на загородных дачах, 26% сказали, что останутся в городе, 22% опрошенных отметили, что вообще не планируют этим летом брать отпуск, почти столько же – 20% – собираются путешествовать по России. Путешествие за рубеж планируют только 6% респондентов.

Кто поедет отдыхать этим летом

Среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников количество путешествующих традиционно выше, чем в городах с меньшим населением. Так, 8% москвичей и петербуржцев этим летом поедут отдыхать в другие страны, а в городах с населением 250-500 тысяч человек и менее 100 тысяч человек путешествия за границу планируют лишь 4% респондентов. То же касается путешествий по России: самый низкий показатель у городов с населением менее 100 тысяч жителей (18%), самый высокий (26%) – у городов с населением 500 тысяч-1 млн человек и миллионников (Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Москва). 

Меньше всего в этом году будут путешествовать жители Приволжского, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов – треть опрошенных из этих регионов останется на время отпуска дома. Что касается поездок за рубеж, то меньше всего заграничных поездок запланировали жители Сибирского и Дальневосточного (3%), а также Приволжского (4%) округов. 

Не только Крым: какие направления для путешествий популярны среди россиян

Среди направлений внутреннего туризма лидируют морские курорты – в Крым этим летом планируют поехать 24% респондентов, еще 19% намереваются отправиться в Сочи. В список популярных направлений также вошли Санкт-Петербург (7%), Алтай (7%), Карелия (6%) и Камчатка (5%). Посетить столицу, Урал и озеро Байкал планируют по 4% опрошенных.

В выборе направлений для путешествий заметна разница в предпочтениях разных возрастных групп. Например, на Камчатку в этом году собираются поехать более 30% опрошенных старше 55 лет, при этом ни у одной из других возрастных групп это направление не пользуется популярностью. Молодежь планирует посетить Москву и Санкт-Петербург – среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет по 10% назвали эти города приоритетными для летних путешествий. 

Как россияне будут путешествовать по стране и где они остановятся

Внутренние рейсы по России возобновлены с середины мая, однако немногие до сих пор предпочитают этот вид транспорта – на самолете в отпуск полетит только четверть респондентов. При этом почти половина опрошенных планируют путешествовать на автомобиле – личном, друзей или арендованном. Поездки на поездах по стране планируют только 19% россиян. При этом среди молодых людей от 18 до 24 лет доля предпочитающих поезда выше, чем в других возрастных группах, и составляет 34%. 

Примечательно, что в этом году большинство россиян ищут возможность во время путешествий по стране останавливаться у родственников или друзей – среди тех, кто отправится в поездки этим летом, таких оказалось 24%. Остановиться в отеле готовы лишь 13%, причем большинство из них – молодые люди от 18 до 24 лет. Более 15% опрошенных отметили, что готовы отдыхать с палатками на природе, а вот останавливаться в санаториях и хостелах, согласно результатам опроса, планируют лишь 5% и 2% россиян соответственно.

путешествия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Land Rover Discovery 2 с пробегом: страдания с гидравликой, просевшие гильзы и стойкий дизель Из первой части обзора Disco 2 мы уже выяснили, что в плане электрики эта машина все же значительно менее проблемна, чем ее лакшери-родственник Range Rover P38. Зато кузов отдувается за дв... 1594 1 2 17.06.2020
Статьи / Авто недели Почерневшие бананы: стоит ли покупать Mercedes-Benz CLS I за 800 тысяч рублей В начале века именно этот автомобиль запустил новый маркетинговый тренд на «четырехдверные купе», а в народе получил несколько обидное, но объяснимое прозвище «банан». Мода на автомобили, в... 10906 2 2 16.06.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Trailblazer GMT360 Можно ли купить большой рамный внедорожник с мощным мотором, кожаным салоном и «полным фаршем» по цене пятилетней Lada 4x4? Вполне! Например, старый Chevrolet Trailblazer. Другой вопрос – а... 2494 3 2 16.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 30614 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28580 5 10 21.02.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 28329 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings