Как свидетельствуют результаты опроса Авито Авто, в этом году 20% россиян планируют отправиться в путешествия по стране и только 6% – в заграничные поездки. Самым популярным транспортом для летних путешествий по России в этом году станет личный автомобиль: более 40% участников опроса, планирующих поездки, указали, что выберут именно такой способ передвижения. Также 6% респондентов отметили, что будут путешествовать на машинах друзей, а взять автомобиль в аренду оказались готовы немногие – порядка 1% опрошенных.

В исследовании Авито Авто приняли участие 10 000 россиян старше 18 лет. Из участников опроса 36% отметили, что проведут летние отпуска в этом году на загородных дачах, 26% сказали, что останутся в городе, 22% опрошенных отметили, что вообще не планируют этим летом брать отпуск, почти столько же – 20% – собираются путешествовать по России. Путешествие за рубеж планируют только 6% респондентов.

Кто поедет отдыхать этим летом

Среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников количество путешествующих традиционно выше, чем в городах с меньшим населением. Так, 8% москвичей и петербуржцев этим летом поедут отдыхать в другие страны, а в городах с населением 250-500 тысяч человек и менее 100 тысяч человек путешествия за границу планируют лишь 4% респондентов. То же касается путешествий по России: самый низкий показатель у городов с населением менее 100 тысяч жителей (18%), самый высокий (26%) – у городов с населением 500 тысяч-1 млн человек и миллионников (Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Москва).



Меньше всего в этом году будут путешествовать жители Приволжского, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов – треть опрошенных из этих регионов останется на время отпуска дома. Что касается поездок за рубеж, то меньше всего заграничных поездок запланировали жители Сибирского и Дальневосточного (3%), а также Приволжского (4%) округов.

Не только Крым: какие направления для путешествий популярны среди россиян

Среди направлений внутреннего туризма лидируют морские курорты – в Крым этим летом планируют поехать 24% респондентов, еще 19% намереваются отправиться в Сочи. В список популярных направлений также вошли Санкт-Петербург (7%), Алтай (7%), Карелия (6%) и Камчатка (5%). Посетить столицу, Урал и озеро Байкал планируют по 4% опрошенных.



В выборе направлений для путешествий заметна разница в предпочтениях разных возрастных групп. Например, на Камчатку в этом году собираются поехать более 30% опрошенных старше 55 лет, при этом ни у одной из других возрастных групп это направление не пользуется популярностью. Молодежь планирует посетить Москву и Санкт-Петербург – среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет по 10% назвали эти города приоритетными для летних путешествий.

Как россияне будут путешествовать по стране и где они остановятся

Внутренние рейсы по России возобновлены с середины мая, однако немногие до сих пор предпочитают этот вид транспорта – на самолете в отпуск полетит только четверть респондентов. При этом почти половина опрошенных планируют путешествовать на автомобиле – личном, друзей или арендованном. Поездки на поездах по стране планируют только 19% россиян. При этом среди молодых людей от 18 до 24 лет доля предпочитающих поезда выше, чем в других возрастных группах, и составляет 34%.



Примечательно, что в этом году большинство россиян ищут возможность во время путешествий по стране останавливаться у родственников или друзей – среди тех, кто отправится в поездки этим летом, таких оказалось 24%. Остановиться в отеле готовы лишь 13%, причем большинство из них – молодые люди от 18 до 24 лет. Более 15% опрошенных отметили, что готовы отдыхать с палатками на природе, а вот останавливаться в санаториях и хостелах, согласно результатам опроса, планируют лишь 5% и 2% россиян соответственно.

