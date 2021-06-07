Поиск качественных запчастей – это всегда квест. А не за сумасшедшие деньги – это ещё и боль, и тлен, и депрессия, и безысходность. К сожалению, наш рынок завален всякой дрянью, отчего покупка новой запчасти ещё не гарантирует решение проблемы. И традиционно чаще других ругают запчасти на наши Лады. Мол, для них ничего качественного вообще не найти, и если нужна хорошая деталька, то нужно ехать в Тольятти и что-то незаметно скрутить у машины, стоящей на конвейере. Тогда, может быть, и повезёт. Что сказать… Зерно правды тут есть, но давайте всё-таки проверим своими глазами и руками: может ли из трёх одинаковых запчастей хотя бы одна быть хорошего качества? Для примера возьмём деталь, которую в цивилизованном мире считают «расходником», а у нас даже иногда пытаются отремонтировать – водяную помпу.

Немного истории

Начнём с коротенького напоминания о том, что такое помпа (или водяной насос), с какого перепугу она «водяная», если в системе охлаждения давно плещется антифриз, и почему её иногда приходится менять.



В самом начале существования автомобилей система охлаждения была элементарной – открытой. И никаких помп там не было, система была термосифонной: горячая вода по всем законам физики поднималась наверх, холодная текла вниз, всё это потихоньку циркулировало, и все были счастливы. Счастливы, да не очень, потому что расход воды был огромен. Из-за того что воду просто заливали в открытый бачок, она очень активно испарялась. Поэтому был предпринят логичный шаг: сделать водяную систему охлаждения закрытой. Вода в ней испаряться быстро не может, а значит, её и не надо постоянно доливать. И ещё надо было изобрести радиатор, потому что обычный змеевик, который использовали в самом конце XlX века, был недостаточно эффективным. Первое время он со своей работой в закрытой системе справлялся, но претензии к нему оставались. Тем более что система так и оставалась термосифонной – без водяного насоса.



Только в самом начале XX века появилась та самая деталь, которая придала системе практически современный вид – помпа. Она же – водяной насос. Задача водяного насоса была не сложной, но очень ответственной: гонять воду внутри замкнутого контура. Поэтому насос и назывался водяным, так как ничего, кроме воды, в системах охлаждения тогда не было. А поскольку по своей сути это обычный насос (как правило, центробежный), то название так и сохранилось: водяной насос. Я для краткости буду называть его помпой.



Со временем насосы стали разнообразнее. Некоторые «научились» слушать команды ЭБУ, но большинство бюджетных автомобилей с простыми моторами так и ездят с довольно примитивными насосами. Как правило, их вполне хватает.

Что и как?

Итак, задача помпы нам понятна: заставить охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения. Делает она это довольно просто: крыльчатка прогоняет поток антифриза из радиатора к блоку. Привод у помпы может быть разным, но наиболее популярный – ремнём. Чаще всего – ремнём ГРМ, но иногда её крутит поликлиновый ремень допагрегатов.



Теоретически это довольно надёжный узел. Но всё-таки его периодически приходится менять. Как и любой другой механизм с сальниками и подшипниками, он со временем изнашивается. В лучшем случае помпа начинает немного протекать, в худшем… Тут варианты разные. Износ подшипников приводит сначала к неприятному писку, который чаще всего очень хорошо слышен на холодном моторе, но исчезает по мере прогрева. Если на него никак не реагировать, помпа может заклинить. А это уже печально, потому что в случае привода помпы ремнём ГРМ у последнего обычно срезает зубья, что частенько приводит к встрече клапанов и поршней на «втыковых» моторах.



Если же помпу приводит в действие ремень допагрегатов, последствия тоже могут быть нехорошими. Например, бывает, что из-за подклинивания помпы мотор просто глохнет на холостых оборотах – уж больно сильно она хватает его за ремень, который, само собой, вращается шкивом коленвала. Особенно обидно, что компьютерная диагностика в этом случае ничего не покажет: никаких ошибок в моторе, его системах и датчиках нет. А он всё равно глохнет.



Другой неприятный сценарий поломки – это выход из строя лопастей крыльчатки. Такое бывает по разным причинам. Если лопасти металлические, то они со временем корродируют. Правда, в этом процессе часто виноваты владельцы автомобилей, которые забывают, что антифриз надо хотя бы раз в десятилетие заменить и не стоит лить в систему охлаждения тут жижу, которую на рынке «по-братски» отдают за сто рублей. В здоровом антифризе – здоровая помпа, так сказать.



Пластиковые крыльчатки просто изнашиваются. А если они сделаны шаловливыми ручками барыги из подпольного цеха, то изнашиваются очень быстро, вызывая недоумение только что установившего такую помпу автовладельца.



В случае износа крыльчатки симптомы поломки будут такими, будто помпы вообще нет: мотор греется, а в запущенных случаях может и «запарить». Чтобы убедиться, что виновата именно помпа, подойдёт способ, который как раз и стал популярным у владельцев ВАЗов: на прогретом моторе пережать рукой патрубок, идущий от радиатора. Если в нём давления нет, помпа мертва.



При остальных поломках работы будет больше. Придётся хотя бы осмотреть помпу. Если она в антифризе, её тоже придётся заменить. Кроме того, нужно убедиться, что она стоит ровно. Если подшипники в ней уже погибли, шкив может стоять немного несоосно. Такое же бывает, если какой-то не очень порядочный мастер приляпал новую помпу к грязной привалочной поверхности. К сожалению, в нашем несовершенном мире, где поёт Feduk и снимается Кристина Асмус, такие вещи встречаются регулярно.



Кстати, если помпа протекает, можно почувствовать запах антифриза. Он настолько специфически-сладкий, что не узнать его невозможно.



Прежде чем разбирать помпы и смотреть их нутро, скажу ещё одну вещь: часто помпы помирают из-за всяких стоп-течей, которые заливают в машины с дырявыми радиаторами. Риск – дело, конечно, благородное, но не всегда разумное.

Трое из ларца

Перед нами три помпы. Ради интереса взяли именно эти: оригинальную помпу от АвтоВАЗа (21120130701082), малоизвестную продукцию G-Part (2112-1307010) и наиболее доступный китайский насос фирмы Gallant. Все они подходят на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 с 16-клапанным мотором. Давайте посмотрим, что это за насосы. Начнём с оригинала. Как-никак, а это должен быть эталон, и все остальные насосы должны ему завидовать.



Не буду обсуждать коробку – коробка как коробка, ничего интересного. Перейдём сразу к помпе.



Если не приглядываться, то ничего странного в ней нет. Крыльчатка, кстати, у неё пластиковая.



Если начать смотреть внимательнее, некоторые замечания есть. Во-первых, сделана она всё-таки не слишком аккуратно. Например, на фасках везде торчат заусенцы. Впрочем, это, как говорится, «на скорость не влияет», и придираться к этому не стоит.



А вот второе замечание очень даже существенное. Господа, ну нельзя так делать шкив, который приводит в действие ремень ГРМ!



Интересно, если купить десять вазовских помп, ещё хотя бы на одной повторится этот дефект? Надеюсь, что нет, но видеть такое на оригинальной детали немного больно. Что ж, разберём её на части.



Начнём с того, что вывернем стопорный винт подшипника вала. Тут нужен шестигранник, но ничего сложного в самом процессе нет.



Дальше помпа тоже разбирается очень легко. С помощью съёмника сдёргиваем шкив, затем тем же съёмником легко выдавливаем вал в сторону крыльчатки. Никакой дополнительной фиксации шкива и подшипника нет, так что справится каждый (у кого есть съёмник). В итоге получаем отдельно корпус, шкив и вал с подшипником и крыльчаткой.



Внутри помпа выглядит даже лучше, чем снаружи. Всё достаточно аккуратно. Хорошо, что подшипник вала фиксируется именно винтом, а не герметиком: удобно разбирать. Правда, непонятно, зачем это делать: если помпа помрёт, проще поставить новую, чем пытаться ремонтировать старую.



Как видите, ничего сложного внутри насоса нет. И всё-таки он иногда требует замены. Ресурс подшипника глазом оценить невозможно, но кое-что про оригинальную помпу сказать можно.



К плюсам отнесу качественный корпус, который легко пережил разборку, удобство самой разборки и в целом неплохое качество обработки поверхностей, которые того требуют.



К минусам – довольно похабное отношение к тем поверхностям, которые не являются прилегающими. На них просто забили болт. Наверное, это результат поиска компромисса между ценой и качеством, так что ругаться тоже не на что. Такой подход допустим.



А вот сбитые грани шестерни шкива – это серьёзный «косяк». Он наверняка скажется на ресурсе ремня ГРМ, потому что эти непонятные насечки не просто меняют рельеф зуба в высоту (что пережить можно), но и выступают за габариты зуба в ширину. А значит, будут изнашивать ремень. Это недопустимо. Остаётся только надеяться, что это брак – единичный случай.



Вторая помпа – китайский Gallant. Очень забавное изделие, если честно.

Внешне выглядит неплохо. Крыльчатка металлическая.



Качество обработки тоже выглядит достойным, хотя торцы зубьев шкива обработаны не очень аккуратно.



Всё блестит и сверкает так, что глаз не отвести. Но попробуем её разобрать.



Вроде бы, похоже на оригинал, но нет. Смотрим на корпус.



Он стал разваливаться ещё на этапе снятия шкива, хотя съёмник во время этого процесса корпуса вообще не касается (лапками он держится за шкив, а давит в вал). Стоило немного зажать корпус в тиски, как от него отвалился кусок. «Наверное, я перестарался», – подумал я. Ради интереса взял пассатижи и… отломил ещё один кусок корпуса. Потом ещё. В общем, из чего сделан этот корпус, я не знаю. Что-то типа прессованной фольги.



Конструктивно помпа тоже отличается от оригинала. Тут нет винта, который фиксирует подшипник вала. Вал сидит на каком-то синем герметике. Причём сидит очень крепко. Вытащить его, как на вазовской помпе в сторону крыльчатки, невозможно: внутри корпуса отлит уступ, в который этот вал упирается. Поэтому сначала надо снять крыльчатку и выдавливать вал с подшипников в сторону шкива. Мы всё равно сломали корпус, поэтому жалеть помпу не стали и выдавили вал гидравлическим прессом так же, как и на помпе ВАЗа. При этом сломали корпус, но терять было уже нечего.



Слой герметика не порадовал: местами густо, местами пусто.



К плюсам помпы отнесу стоимость. Он нам обошлась в 772 рублей, а вот оригинальная – в 1602 рубля. Разница налицо.



Минус – это качество корпуса, не очень качественная сборка. Можно было бы ещё добавить что-то про невозможность быстро её разобрать, но не буду. Это, как я говорил, уже давно не актуально, и помпы меняют в сборе.



Третья помпа интересна тем, что она упакована под пока неизвестной мне маркой g-part. Коробка отличается от двух предыдущих хотя бы более качественной полиграфией и тем, что она глянцевая. Это совершенно никак не влияет на качество того, что лежит внутри, но у меня к глянцевым коробкам какое-то тёплое отношение. Наверное, в прошлой жизни я был сорокой и любил всё блестящее. Но это не так интересно, как стикер с кодом детали. С его помощью на сайте g-part можно проверить подлинность детали. Мелочь, а приятно.



Если деталь подлинная, то на неё есть гарантия на два года. Тоже хорошо. Но нам интереснее, что тут лежит внутри.



А внутри лежит обычная помпа. Вопросов к её внешнему виду нет. Помпа очень похожа на ту, которую купили за 772 рубля: тут тоже очень неплохое качество обработки и крыльчатка тоже металлическая.



Обработка зубьев шкива тоже не вызывает вопросов: нет заусенцев и тем более вмятин, как это было на предыдущих помпах.



Давайте её разбирать. Конструктивно эта помпа такая же, как предыдущая: разобрать её тяжело, и мы сделали это только с помощью пресса. Снять вал можно тоже только в сторону крыльчатки, а не шкива, как на вазовском насосе.



Тут тоже нет стопорного винта, и все детали сидят просто внатяг. Тем не менее корпус оказался намного прочнее, чем корпус самой дешёвой помпы. Даже разобрали полностью: сняли и шкив, и крыльчатку, и вал с подшипником.



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Даже странно, но к этой помпе вопросов нет вообще. Несмотря на её происхождение, у неё и корпус оказался крепким, и сборка – вполне достойной. Съёмник и пресс царапинки на корпусе, конечно, оставили, но ничего не развалилось.



Что в итоге?

Само собой, невозможно оценить деталь без полноценного ресурсного теста. Но даже тот минимум, который мы увидели во время разборки насосов (а в случае с вазовской помпой – без разборки, а сразу на шкиве), позволяет сделать некоторые выводы.



Только одна помпа никак не может получить положительную оценку – это Gallant за 772 рубля. Уж слишком просто она разламывается пассатижами. Может, конечно, она послужит, но доверия не вызывает совсем. Правда, стоит, повторюсь, копейки.



Оригинал хорош, но ему очень подпортили репутацию засечки на зубьях шкива. Видимо, контроль качества – не самая сильная сторона компании. Впрочем, если перед установкой эту помпу хотя бы внимательно осмотреть, проблем быть не должно. Существенный минус – стоимость в 1602 рубля, что в два с лишним раза больше, чем первое китайское изделие. Точнее, китайская поделка.



Тут остановлюсь чуть подробнее. Вполне вероятно, что на ресурсном тесте эта помпа показала бы себя с лучшей стороны. Но мы все знаем про «втыковость» современных моторов. Так что ремень ГРМ для них – это святое. Начала помпа свистеть – заменил её и забыл. А вот если порвётся ремень… В общем, тут даже внешний осмотр позволяет сделать некоторые выводы.



Помпа g-part – золотой середнячок. К качеству вроде претензий нет: корпус прочный, выглядит аккуратно, собрана хорошо. В комплекте, как и у предыдущих образцов, есть прокладка. Стоимость помпы – 1082 рубля, что заметно интереснее, чем у детали ВАЗа. Конечно, хотелось бы проверить, как она повела бы себя на тесте подшипника, от которого в основном и зависит ресурс помпы, но, увы – сегодня у нас не тот формат. А вот если попытаться оценить насос по внешним параметрам, то я, наверное, поставил бы именно эту помпу. Ну или оригинал, если бы нашёл небракованную деталь.

