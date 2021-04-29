От черного доктора до ралли-марафона: хорошо ли ты разбираешься в советских универсалах?

Универсалы в Советском Союзе были вещью желанной и нужной, но далеко не всегда доступной. «Двоек» выпускали маловато, до «четверки» дело дошло не скоро, да и доплачивать за «универсальный» кузов приходилось. При этом многие пятидверные модификации известных автомобилей оставались либо недоступными простым гражданам, либо и вовсе эксклюзивом. А раз так, в них было немало интересного! Давайте вспомним или угадаем особенности как «мифических», так и вполне реальных универсалов времен СССР.