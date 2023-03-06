Скажу, наверное, банальную вещь, но денег хочется всегда и всем. И для большого числа владельцев малотоннажного транспорта, фургонов и каблучков источником стабильного заработка стала сфера услуг грузоперевозок. Такие услуги востребованы и среди частных заказчиков, которые ищут помощников для переездов, и для бизнеса, которому нужно доставлять товары и самые разные грузы. Но как найти первых клиентов? Как начать свой бизнес с минимальными затратами и сделать его при этом максимально эффективным? Об этом мы и расскажем ниже.

Заказы без комиссии и прямой доступ к клиентам



Очевидно, что клиентов проще всего искать в Интернете: объявления на столбах никто сейчас не читает. Однако создание собственного сайта и его продвижение требует значительных вложений денег и сил уже на начальных этапах. Поэтому такой вариант не самый удобный, особенно если хочется стартовать быстро и с минимальными усилиями.

Выход – онлайн-платформы, которые напрямую связывают исполнителя услуги и заказчика. Речь идет о так называемых «досках объявлений», самой популярной и крупнейшей из которых является Авито. Сюда клиенты приходят не только для того, чтобы что-то купить, но и для того, чтобы найти и заказать самые разные услуги. В том числе на Авито ищут подрядчиков для транспортировки грузов: частным лицам нужны исполнители для перевозки личных вещей и организации переездов, бизнес-клиентам – перевозчики грузов по городу и за его пределами, доставки товаров на склады маркетплейсов и перевозки для других задач бизнеса.

По данным агентства Data Insight, каждый второй предприниматель в сфере услуг в России использует Авито для поиска клиентов. Это делает Авито Услуги ресурсом №1 для получения заказов на услуги, который дает доступ к огромной аудитории заказчиков по всей стране.

Главное преимущество Авито – это прямой доступ к аудитории заказчиков, без посредников в лице, например, агрегатора или диспетчера. Это означает, что не нужно платить никакой комиссии за заказы. Иными словами, всё, что вы заработаете, останется у вас.

Самое главное: чтобы начать свой бизнес на Авито, достаточно разместить свое первое объявление. Ниже попробуем разобраться в основных шагах для быстрого старта.

Как составить объявление на Авито Услугах?

Первый шаг – это, конечно, регистрация аккаунта на Авито. Затем нужно подать объявление о ваших услугах, причем сделать это нужно максимально полно и грамотно. Заголовок должен быть информативным и четко отражать суть той услуги, которую вы оказываете. Похожий подход – конкретный и точный в формулировках – потребуется и при заполнении описания услуги.

Например, можно указать виды перевозок, которые вы готовы осуществлять (по городу, в пределах региона или между регионами по стране), для каких типов грузов подойдет ваше авто (стройматериалы, сыпучие грузы, личные вещи или что-то другое) и так далее. Также важно не только рассказать, что и как вы можете перевезти, но и почему вы сделаете это лучше других.

Например, ваша ГАЗель не просто бортовая, а с тентом: человек будет спокоен за свою мебель, которую может испортить дождь во время переезда. Или на заказ вы можете привлечь грузчиков для разгрузки-погрузки, и заказчик может рассчитывать на профессиональную помощь в процессе перевозки груза. Или вы готовы привезти что-то даже в глухую деревню (мало ли, вдруг у вас есть полноприводный УАЗ Профи). Если вы готовы работать с юридическими лицами и ИП, эту информацию тоже можно указать в объявлении – это может привлечь бизнес-заказчиков. Одним словом, чем больше конкурентных преимуществ сможете описать, тем лучше.

УАЗ-236021 "UAZ Profi"

Не забудьте прикрепить к объявлению достаточное количество фотографий вашего транспорта. Именно по ним заказчики составляют свое первое впечатление – подходит ли машина конкретно под их задачу и тип груза. Поэтому важно, чтобы фотографии демонстрировали габариты кузова и все важные характеристики авто. Также фотографии должны быть реальными: картинки из интернета не вызывают доверия со стороны клиентов, поэтому лучше выложить пусть и не новую, но свою ГАЗель, а не фото из поисковика.

Разбираемся в продвижении на Авито

На Авито есть услуги продвижения объявлений – они помогают привлечь больше внимания потенциальных заказчиков к вашему предложению. Начинать поиск клиентов можно и без их подключения – грамотно заполненное и подробное объявление об услугах всегда заметят. Но если вам покажется, что денег получается заработать меньше, чем вы рассчитывали, или вы хотите загрузить свою машину регулярным потоком заказов вне зависимости от сезона – на помощь придут платные инструменты продвижения на Авито.

Их можно поделить на две группы: первые увеличивают количество показов объявления, вторые делают их более заметными. Как понять, что действительно имеет смысл их подключать?

Для начала стоит провести небольшое исследование и оценить конкуренцию в вашем регионе и в вашей категории услуг. Для этого можно зайти на страницу объявлений с грузоперевозками и посмотреть объявления от конкурентов. Если внизу объявления есть вертикальная стрелочка – значит, это объявление продвигали с помощью платных инструментов. Если таких объявлений в вашем регионе много, то, скорее всего, услуги продвижения понадобятся и вам, чтобы сделать объявление заметнее.

Конкуренция в грузоперевозках достаточно высокая, но вместе с тем столь же высок и спрос на такие услуги. Поэтому платные инструменты продвижения помогут заметно выделиться среди конкурентных предложений. Подробнее об этом можно почитать здесь

Что еще важно?

На Авито клиенты сами ищут исполнителей и связываются с ними напрямую – в чате на платформе или по номеру телефона, который указан в объявлении об услуге. Поэтому важно быть на связи и стараться оперативно отвечать на входящие запросы, чтобы заказчик не ушел к вашему конкуренту. Кроме того, при выборе специалистов клиенты обращают внимание на отзывы о нем от других пользователей и делают выбор на основании высокого рейтинга. Поэтому важно запрашивать обратную связь после оказания услуги и работать с обратной связью.

Авито позволяет стартовать быстро и с минимальными усилиями. В процессе вы всегда можете скорректировать ваше предложение и стратегии продвижения, в зависимости от уровня конкуренции, потока заказов и ваших целей.