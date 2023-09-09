Никола Тесла спал около двух часов в сутки, до введения в США сухого закона пил виски каждый день и никогда не был женат. Жизнь родившегося в южноафриканской Претории успешного бизнесмена и стартапера Илона Маска разительно отличается от необычных правил первого «повелителя молний» из хорватской деревни Смилян, однако электромобили Tesla, как и их крупнейшая компания-производитель, носят фамилию великого сербского изобретателя, физика и ученого. Когда-то мы уже проверяли вас на знание электромобилей как таковых, а сегодня выясним, насколько вы разбираетесь в интересных фактах, связанных с «электричками» Tesla.