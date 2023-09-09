Тесты ×
  • От Родстера до Кибертрака: что ты знаешь про автомобили Tesla?

От Родстера до Кибертрака: что ты знаешь про автомобили Tesla?

09.09.2023 40 0 0

Никола Тесла спал около двух часов в сутки, до введения в США сухого закона пил виски каждый день и никогда не был женат. Жизнь родившегося в южноафриканской Претории успешного бизнесмена и стартапера Илона Маска разительно отличается от необычных правил первого «повелителя молний» из хорватской деревни Смилян, однако электромобили Tesla, как и их крупнейшая компания-производитель, носят фамилию великого сербского изобретателя, физика и ученого. Когда-то мы уже проверяли вас на знание электромобилей как таковых, а сегодня выясним, насколько вы разбираетесь в интересных фактах, связанных с «электричками» Tesla.

{{ currentQuestionNum + 1 }} / {{ test.questions.length }}
{{ answer.text }}

{{ resultAnswers }} / {{ test.questions.length }}

{{ result.title }}

интересно электромобиль тесты Tesla

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Реактивные ускорители, вытяжной трос и батарея на крыше: самые интересные патенты 2023 года Как гласит популярный мем, современные проблемы требуют современных решений. И это, надо признать, удивительно точное и универсальное замечание. Например, УАЗ занят четвертым рестайлингом П... 113 0 0 08.09.2023
Статьи / Путешествия Москвич-Полярник. Как ребята на старом советском Москвиче прокатились по летней Арктике Прошедшей зимой мы с Александром Еликовым первыми и единственными в XXI веке приехали по зимникам в Арктику на старом Москвиче, показав, насколько это доступно и вовсе не страшно. Но здесь м... 397 8 0 07.09.2023
Статьи / Грузовики и автобусы Симуляция здоровья: самые интересные новинки выставки Comtrans 2023 Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans уже не первый год считается основным событием в сфере коммерческого транспорта. Эту выставку ждут и участники, и посетители. Первым х... 1918 6 1 06.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 23429 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 18974 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 17184 10 0 08.08.2023
Change privacy settings