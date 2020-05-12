Пару месяцев назад мы рассуждали о покупке компактного недорогого хэтчбека на примере Opel Corsa D и выяснили, что они все же бывают не только с роботом, но и с автоматом. Однако 10-15 лет назад В-класс был куда насыщеннее, чем сейчас, и вариантов хватало. Одна из альтернатив – Peugeot 207, наследник популярного и невероятно долгоиграющего 206, который с разными приставками и в разных вариациях жив по сей день. Наши коллеги из Авито Авто отмечают, что «француз» при абсолютном равенстве по возрасту оказывается даже дешевле «немца»: если не учитывать немногочисленные кабриолеты, то потолок цен на вторичном рынке составляет около 400 тысяч рублей. То есть, имея в кармане около 300 тысяч, можно выбирать уже не «какой-нибудь», а вполне хороший вариант . Правда, на ум сразу приходят мысли о моторах семейства Prince и автоматах AL4. Действительно ли придется иметь с ними дело и есть ли альтернативы?

Дебютировал преемник «двести шестого» в 2006 году, и прибытие в Россию не заставило себя долго ждать. Правда, модель на протяжении всей конвейерной жизни все равно оставалась у нас довольно нишевой, и некоторые версии российскому покупателю предлагать даже не пытались. К примеру, кабриолеты и исполнение RC нам знакомы, а вот о существовании универсалов многие даже не догадываются, хотя в Европе были даже их «кросс-версии» SW Outdoor в черном пластиковом обвесе. Впрочем, вторичный рынок сейчас частично решил этот вопрос: далеко не все подержанные 207 из тех, что имеются в продаже, дилерские – многие были пригнаны из Европы с пробегом, и штучные универсалы среди них попадаются. Кстати, компактная платформа PF1, на которой построен «француз», вышла удачной и позволяет более смелые допущения: на ней построили и следующий Peugeot 208, и много других моделей, включая DS3 и модный кроссовер C4 Cactus. Давайте посмотрим, что это означает в контексте покупки машины в возрасте от 9 до 14 лет.

Peugeot 207 2009–15

Peugeot 207 SW '2009–13 Peugeot 207 RC '2007–09 Peugeot 207 CC '2009–15

Кузовные проблемы – далеко не самая животрепещущая тема при выборе немолодого уже Peugeot 207. Отсутствие алюминия в конструкции кузова не мешает ему сохранять приличный внешний вид – помогают оцинковка и неплохое качество окраски. Найти откровенно гнилой Peugeot 206 в продаже можно, а вот 207 – практически невозможно, пусть отчасти это и зависит от разницы в возрасте. Возрастом же, а также нюансами эксплуатации объясняется большинство кузовных проблем этого субкомпакта: маленькие хэтчбеки, да еще французские, чаще покупали дамы или дамам, так что мелкие ДТП в ходе набора опыта были нередки. Отсюда проблемы с «многосоставным» передним бампером, зазорами и креплениями пластика и фар, а также перекрашенным железом.

Возраст добавляет сюда слезающую краску на порогах в зоне пескоструя, сколы и ржавчину на кромках арок, протертое ЛКП на стыках бамперов с крыльями, а также типичные болезни вроде ржавчины на передней кромке капота и нижней кромке крышки багажника на хэтчбеках. Трехдверки и кабриолеты помимо зарождающейся коррозии низов дверей могут огорчить их провисаниями и сколами на внешней кромке. Стоит отметить, что оцинковка обычно позволяет решать появляющиеся проблемы до возникновения серьезных очагов ржавчины, так что очаги коррозии должны вызвать подозрения: дело либо в недостатке внимания к машине, либо в аварийном прошлом. Даже крупные повреждения вроде замятых порогов (начинающие водители иногда опрометчиво спрыгивают с бордюров) сравнительно долго не ржавеют. Правда, стоит помнить, что кузовной ремонт этого «француза» недешев: на разборках машин мало, а некоторые кузовные запчасти бывают только оригинальными. К примеру, за новую переднюю дверь просят 80 тысяч, а за пластиковый молдинг на ней – 5 тысяч, что автоматически переводит поиски из магазина на разборки.

В салоне стоит обязательно оценить сухость полов. Влага попадает сюда вполне традиционными путями: из-за забитых дренажей под лобовым стеклом, из патрубков конденсата системы кондиционирования, а иногда и из-за негерметичных уплотнителей дверей. Осмотр на подъемнике тоже будет нелишним: иногда обучение вождению выливается не только в замятые пороги, но и в повреждения днища.



Peugeot 207 '2009–15

Подвеску новых «двести седьмых» хвалили за остроту реакций, собранность и управляемость, которая на плохом покрытии оборачивалась жесткостью и недостаточной энергоемкостью. Сейчас рассчитывать на остатки ресурса бесполезно – пора считать деньги и говорить о ремонтопригодности. В 207 французы отказались от торсионной задней балки, которая вызывала страдания у владельцев старых 206, в пользу обычной полузависимой конструкции, так что разориться на ремонте сложно. Впереди, разумеется, применена схема МакФерсон, так что все тоже предсказуемо. Непредсказуемыми можно назвать лишь цены некоторых оригинальных запчастей. К примеру, сайлентблок задней балки стоит под 4 тысячи (а деталь от Lemforder – 700 рублей), передняя пружина – 14 тысяч (KYB математически на порядок дешевле), а передний L-образный рычаг, что неудивительно, 20 тысяч (приличный неоригинал – от 2,5 тысяч). С другой стороны, оригинальная стойка стабилизатора стоит тысячу, и в столько же обойдется фирменная шаровая опора. В общем, практически все возможные проблемы решает достаточный выбор неоригинальных запчастей.

Peugeot 207 '2006–09

С тормозами – та же история: все несложно и не очень дорого. Впереди в любом случае будут однопоршневые дисковые тормоза, где диск от Valeo или Delphi обойдется в 1,5 тысячи, а Brembo – в 2 при стоимости оригинала в 4. Сзади на базовых машинах со слабыми моторами ставились барабанные тормоза, а на более мощных хэтчбеках и кабриолетах – дисковые механизмы. Принципиальную разницу при езде ощутить получится вряд ли, так что единственный недостаток барабанов – их сравнительно немалая цена: оригинальный барабан стоит под 20 тысяч, а неоригинал от 6 до 12 тысяч. Дисковые тормоза при чуть меньшей стоимости компонентов более склонны к закисанию, так что стоит быть внимательным при осмотре. Рулевое управление у 207 – с электроусилителем, и здесь к пробегу в 120-150 тысяч может вызывать вопросы состояние механизма ЭУР. Любые проблемы с рейкой – повод для уверенного торга: штатно она меняется в сборе с усилителем, цена оригинальной рейки шестизначная, а из неоригинала только Gelzer за 40 тысяч. Тем не менее при отказе усилителя шансы на восстановление есть: механизм можно демонтировать отдельно, и главный вопрос – поиск специалиста и целесообразность ремонта.

Выбор трансмиссии у покупателей Peugeot 207 был, но нельзя сказать, чтобы широта этого выбора радовала и удовлетворяла всех покупателей. Дело в том, что гамма состояла из трех вариантов: ручных коробок на 5 и 6 ступеней, робота и автомата AL4. Вздохнем и пройдем по ним чуть подробнее. Механика семейства BVM5/BVM6 довольно надежна: серьезных хронических болезней у нее нет, а все возможные проблемы – возрастные. В их числе можно упомянуть износ синхронизаторов, течи масла и ресурс тросового механизма переключения, который не в силах пережить коробку. Если менять масло раз в 60 тысяч километров, то коробка может пройти 200-250 тысяч километров и более. Ну а дорогое оригинальное сцепление (комплект потянет тысяч на 25) можно игнорировать: заменителей хватает, и приличный вариант можно купить уже тысяч за 7. Маховик, правда, даже в одномассовом варианте стоит неприличных денег, так что его в случае проблемы придется искать на разборках. Но в целом именно ручные коробки передач можно назвать единственным вариантом «безо всяких «но» – с поправкой на желание водить машину с тремя педалями, конечно.

Peugeot 207 '2009–15



С 1,4-литровыми моторами можно было заказать роботизированную коробку – ту же механику, но с автоматизированным приводом сцепления. Такую покупку нельзя назвать откровенно плохой, но нужно понимать, что и без того небыстрый автомобиль, получая «электронную ногу», жмущую на сцепление, окончательно теряет все драйверские зачатки, заданные шасси. Однако если динамика и удобство управления тягой не входят в число ваших приоритетов, а терпение и спокойствие у вас развиты хорошо, можно задуматься о покупке такого двухпедального варианта. В случае поломки его ремонт обещает быть дешевле, чем для полноценной АКП, так что, занимаясь регулярной адаптацией коробки, можно напоминать себе, в чем был смысл покупки. Правда, третьим вариантом, как мы помним, была «матерая» четырехступенчатая AL4, у которой стоимость ремонта входит в число преимуществ. В целом про нее сказано уже слишком много, так что позволим себе напомнить только ключевые достоинства и недостатки. Минусы – это архаичность конструкции, малое число ступеней, медлительность работы и сильная зависимость ресурса от стиля езды и состояния масла, которое коробка при потугах активной езды не стесняется перегревать и загрязнять. Плюсы помимо дешевого ремонта – все та же архаичность и вполне приличная надежность при условии регулярной замены масла раз в 40-50 тысяч километров и внимания к охлаждению. Если ездить спокойно и хорошо ухаживать за коробкой, есть шансы удивить окружающих и проехать на ней более 200 тысяч километров. Но сочеталась она с моторами на 1,6 литра, которые были самыми мощными в гамме (110-120 сил как-никак), так что многие агрегаты уже пережили как минимум одно вскрытие.

Peugeot 207 '2009–15



Самым простым и одновременно сложным при покупке Peugeot 207 будет выбор мотора. Дело в том, что вскоре после дебюта модели вместо старых и надежных агрегатов семейства TU под капотом появились двигатели семейства Prince. В результате большинство автомобилей на рынке оснащено именно ими, а эти моторы точно нельзя назвать хорошей покупкой, особенно в десятилетнем возрасте. Проблемы с цепным ГРМ, системой смазки, расходом масла, загрязняющимся впуском и так далее, вплоть до поломок «железа», были спутниками этих моторов с самого начала. В общем, все настолько сомнительно, что этим агрегатам мы посвятили отдельный материал, к которому направляем тех, кто все же хочет получить задорную динамику, пусть и не задешево. Здесь отметим, что на 207 устанавливались и 1,4-литровые, и 1,6-литровые варианты этих двигателей – EP3 и EP6 соответственно, а 1,6-литровым 120-сильным двигателем оснащена треть автомобилей на вторичном рынке.

Peugeot 207 '2009–15

Если вы хотите ездить, а не ремонтировать, придется поступиться либо возрастом автомобилей, либо мощностью и динамикой. Шанс получить приличную динамику – это найти хэтчбек с 1,6-литровым 110-сильным TU5 JP4, который ставился в ранние годы. Но таких машин в продаже буквально единицы, поскольку официально этот мотор у нас не предлагался. Ну а второй вариант – выбрать автомобиль с двигателем 1,4 литра. Из «старых» вариантов возможны два: либо 90-сильный ЕТ3, входящий в семейство TU, но уже оснащенный системой изменения фаз газораспределения, либо базовый 75-сильный TU3. Это старые по происхождению моторы с чугунным блоком, ременным приводом ГРМ и распределенным впрыском, у которых нет никаких проблем, кроме чисто возрастных. Разве что стареющий катализатор и популярная ошибка «antipollution» вынуждают владельцев удалять катализатор и перепрошивать ЭБУ под стандарт Евро-2. А если следить за чистотой впуска, вентиляции картера и системы охлаждения, применять нормальное масло и раз в 100 тысяч обслуживать ГРМ, двигатель может пройти и 250, и 300 тысяч километров, и даже больше. В частности, для мотора ET3 есть примеры машин, прошедших более 400 тысяч, пусть и с явными признаками необходимости капремонта. В общем, чем меньше и слабее мотор, тем он проще, и тем выше его шансы на долгую жизнь – с поправкой на то, что его придется сильнее крутить, конечно.

Peugeot 207 '2009–15



Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями выбора этой симпатичной машины «с подвохом», можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Поиск автомобиля с базовым 75-сильным мотором дополнительно осложняется малым числом таких предложений: их всего около 10%. Вдобавок рассчитывать на богатую комплектацию с кожаным салоном, климат-контролем, стеклянной крышей и ароматизатором воздуха тоже не приходится, но… тут доплачивать, как мы помним, придется не только за эти опции. Так что действительно хороший экземпляр Peugeot 207 на каждый день выглядит примерно так: это пятидверный хэтбек с 1,4-литровым 75-сильным мотором и механической коробкой передач, а также умеренным пробегом «чуть за сто». И если Автотека подтвердит пробег, толщиномер – безаварийную историю, а диагностика – хорошее состояние мотора, то такой «двести седьмой» можно будет не только приятно эксплуатировать, но и сравнительно легко продать через несколько лет. И никакой Принц вам в этом не помешает.

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