Каждый из нас, покупая машину с пробегом, очень хочет, чтобы продавец хотя бы немного скинул цену. Для мотивации продавца немного «подвинуться» очень желательно найти аргументированный повод для торга. Такой повод найти можно почти всегда, но для этого надо знать, что и как смотреть. Сегодня расскажем о том, что может быть не так в тормозной системе автомобиля с пробегом и как найти в ней недостатки при осмотре машины без использования инструментов.

Диски и колодки



Самые очевидные вещи, про которые помнят все, – это состояние колодок и дисков. Что ж, об их состоянии действительно важно знать хотя бы для собственной безопасности. Торговаться из-за колодок не всегда получается: всё-таки это расходник. Хотя, конечно, не всегда дешёвый. А вот торговаться из-за дисков – это дело святое. Итак, смотрим.



Если машина на штампованных дисках, что-то увидеть трудно. Так что следующие советы больше подойдут тем, кто покупает машину на литых или кованных дисках.



Критический остаток колодок, при котором можно начинать топать ногами и пытаться скинуть хотя бы две тысячи рублей, – около пяти миллиметров. Колодки своё доживают, и их действительно придётся скоро менять.



Конечно, если колодки снять, можно увидеть что-то более интересное. Например, закисший суппорт. Но мы договорились ничего не разбирать, так что остаётся надеяться, что получится разглядеть остаток колодок сквозь диск. Если очень хочется, можно залезть под машину и посмотреть на диск с колодками изнутри. Тоже выход, тем более что машину снизу перед покупкой смотреть всё-таки придётся. Правда, делать это лучше на подъёмнике, а не лёжа на пузе.



Ну а если вы машину продаёте, а не покупаете, то обратите внимание: неопытные покупатели при виде штампов про диски с колодками забывают. Ни на что не намекаю, просто для информации.



Гораздо важнее оценить состояние дисков. Они стоят дороже, так что тут поторговаться можно.



Износ диска может быть разным. Для начала стоит провести по нему пальцем. Вряд ли диск будет совсем гладким, и некоторая выработка – это абсолютно нормально. Нам важно узнать, насколько это выработка большая. Для этого нужно понять, есть ли на краю диска кромка. Если она едва заметна – хорошо. Если же бортик вырос уже до нескольких миллиметров – диск лучше менять. Или хотя бы настойчиво торговаться, потому что проблема действительно имеет место быть. Особо упоротые люди могут носить с собой штангенциркуль. С помощью линейки глубиномера теоретически можно измерить высоту бортика и прикинуть износ диска. Но сделать это довольно трудно: подлезть часто невозможно, ровно поставить штангенциркуль тоже. Лучше для этого подходит, конечно, микрометр, которым можно легко и точно измерить изношенную часть диска и сравнить её с заводским параметром нового диска. Но от этого способа уже попахивает техническим и душевным занудством, так что подробно на нём останавливаться не будем. Да и опять же надо снимать колесо, а мы договорились этого не делать.

А вот другая неисправность намного более хитрая, и глазами её увидеть практически невозможно. Речь идёт о диске, который в процессе эксплуатации «повело». В этом случае нарушается его геометрия, которую в сервисах определяют специальными инструментами. Говорят, кое-кто способен увидеть такое биение диска, прокручивая поддомкраченное колесо и глядя через какой-нибудь зазор, который должен быть ориентиром. Честно говоря, я этот способ не проверял и в его действенность не верю. Чтобы диск бил в педаль, достаточно десятых долей миллиметра. Увидеть их глазом невозможно. Так же, как и пытаться определить биение по звуку приставленной к диску отвёртки. Может быть, такие специалисты и существуют, но с подобными уникальными слухом и твёрдостью рук лучше закончить консерваторию и уйти в снайперы.

Есть гораздо более простой способ определить поведённые диски: сесть за руль. Часто продавцы настаивают на том, что, мол, нет страховки, поэтому за руль он пустить не может. Однако при покупке машины обязательно нужно проехать именно за рулём. И дело не только в тормозах. Могу вспомнить собственный опыт покупки Мазды 6. Машина и внешне, и на ходу казалась прекрасной. И только сев за руль, я понял, что она серьёзно страдает врождённой болезнью рулевой рейки. Точнее, втулки датчика ЭУР, которая изнашивается, отчего машина хочет ездить кругами. При повороте в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Такое на «шестёрках» бывает часто, лечится не слишком дёшево, а заметить это можно, только сидя за рулём. Так что ездить перед покупкой надо обязательно. Но вернёмся к нашим тормозным дискам.



«Поплывший» диск можно заметить на ходу. В зависимости от степени его кривизны симптомы могут либо проявляться частично, либо всем своим разнообразием одновременно. К симптомам можно отнести следующее: неравномерное замедление (волнообразное), биение педали тормоза, вибрацию педали при торможении на большой скорости, небольшие передвижения педали тормоза вверх-вниз, которые наиболее заметны перед окончательной остановкой. Если есть хотя бы один из признаков, можно начинать торг.



Теоретически диск не всегда нужно сразу менять. Если он ещё не слишком сильно изношен (бортик на его краю не слишком большой или его нет вовсе), диск вполне можно проточить. Это дешевле, чем покупка нового диска. Но если ваша цель – сбросить цену машины, то настаивайте на необходимости покупки новых дисков. Особенное, если диск заметно изношен.



Ну и ещё одно замечание: немного похожие симптомы могут быть в случае некоторых других неисправностей. Например, при грыже на шине или неправильной балансировке колеса. Кривизна дисков вылезает только при нажатой педали тормоза.

Тормозные магистрали

Почему-то многие забывают проверить тормозные трубки и шланги. А зря. На машинах возрастом лет эдак от десяти трубки вполне могут быть уже подпорчены коррозией. Их надо осмотреть, и если что – указать на их состояние продавцу.



Со шлангами тоже самое. На них не должно быть никаких подтёков тормозной жидкости, а что ещё более важное – никаких вздутий. И не стоит доверять глазам, лучше провести качественную пальпацию. И ещё будет неплохо проверить, не сильно ли распирает шланги при нажатии на педаль тормоза. Лучше это делать на машине с работающим двигателем (чтобы работал вакуумный усилитель) и помощником, который будет от души давить на тормоз, пока вы щупаете шланги.



Ну а если они в запущенном состоянии, машину надо смотреть более тщательно: владелец, который не проверяет элементы тормозной системы, очень безбашенный человек.

Педаль тормоза

Биение педали тормоза – это не единственная и не самая серьёзная неисправность тормозов, которую можно обнаружить во время поездки за рулём. Есть ещё две плохие «привычки» педали тормоза: слишком легко уходить в пол или наоборот вставать колом. Посмотрим, о чём говорит то или иное поведение педали.



Причин для провала педали может быть несколько. Точнее, причина всегда одна – завоздушивание, но возникает она в разных ситуациях.

Самая распространённая – это неисправность главного тормозного цилиндра. Со временем он изнашивается, изнашиваются и его стенки, и уплотнительные манжеты. Часто виноваты именно манжеты, и их можно заменить. Но диагностика ГТЦ – не дело для благородных донов, поэтому смело говорим о необходимости замены цилиндра и требуем скидку. Главное – цокать языком и закатывать глаза к небу.

Завоздушивание может произойти и из-за трещин или дыр в магистрали. Те же микротрещины в шлангах или трубках могут привести к попаданию воздуха. Если вы помните из курса школьной физики, жидкость – штука несжимаемая. А воздух вполне сжимаемый, поэтому если его в системе нет, педаль ходит с правильным усилием, а если он есть – она проваливается до тех пор, пока воздух не сожмётся в достаточной мере.

Иногда причиной провала педали становятся изношенные колодки. Но такое встречается редко.

Ну и если вдруг вы купили машину с проваливающейся педалью тормоза, но с исправными магистралями, попробуйте на всякий случай прокачать тормоза с новой жидкостью. Возможно, предыдущий владелец по какой-то причине упустил уровень «тормозухи», завоздушил систему и не смог её нормально прокачать. А может быть, причина в гигроскопичности тормозной жидкости: если её не менять слишком долго, она впитывает влагу, которая при торможении испаряется. И это тоже становится причиной завоздушивания. В общем, заменить жидкость не помешает. Шансы не слишком большие, но это недорого, а на старых машинах бывает всякое.

Виновником встающей колом педали обычно становится вакуумный усилитель. Разбираться в его неисправностях – это тема для отдельного материала, а тут скажем так: если педаль с трудом продавливается, торг может быть очень существенным. Для более полной диагностики можно поиграть педалью тормоза при заглушенном и запущенном моторе, что поможет определить неисправность клапана или мембраны. Но опять же: сегодня не об этом.

Ещё один признак неисправного усилителя – проседание оборотов мотора в момент нажатия на педаль тормоза. И, наконец, если есть какие подозрения на работу вакуумника, послушайте, как он работает. Возможно, шипит какая-нибудь подходящая к нему трубка с ослабленным хомутом или трещиной.

Что ещё?

Под капотом желательно проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Заодно хотя бы внешне оценить её состояние. Если она чёрная – это плохо. Старая жидкость не только плохо работает, но и портит тормозную систему содержащейся в ней водой и механическими примесями от тормозных цилиндров. Да и вообще свидетельствует о свинском отношении продавца к своей машине.



И обязательно надо проверить работу ABS. Конечно, диагностировать блок самостоятельно, скорее всего, не получится, но горящая лампочка – это плохо. И даже если лампа не горит, стоит хорошенько разогнаться и затормозить в пол до юза. Юза, само собой, быть не должно.



Отказы ABS бывают по разным причинам. Если система не работает, продавец может успокоить. Мол, датчик глючит, ничего серьёзного. Однако на многих машинах датчик (кольцо или гребёнка) сделаны заодно со ступицей, и менять их будет довольно дорого. А на некоторых машинах это вообще слабый узел. Например, на некоторых Кадиллаках.

Не стоит забывать, что ABS – это часть системы курсовой стабилизации. Если не работает ABS, то не работает и стабилизация. Так что поломка копеечного датчика (который иногда не копеечный) приводит к довольно существенным последствиям, иногда – дорогим в устранении.

