Комбо-устройства остаются вершиной эволюции автомобильных гаджетов. В одном корпусе сочетаются три основных помощника водителя: радар-детектор, видеорегистратор и GPS-база камер фиксации нарушений. Они концентрируют в себе лучшие технологии отрасли. Как, например, последняя новинка компании Neoline – гибрид DEEPSCAN.

Распаковка

Встречают по внешнему виду. Дизайн упаковки отличается от большинства коробок конкурентов, выполненных в светлых тонах. Тут отображены почти все главные преимущества устройства, но при этом она явно не перегружена информацией. Сам гибрид DEEPSCAN можно отнести к классике комбо-устройств. У него горизонтально ориентированный корпус с рупорной антенной. В первых устройствах подобного типа это означало достаточно большие размеры. Но прогресс не стоит на месте, и новинка от Neoline получилась весьма компактной. Она едва достигает размеров ладони, и ее легко разместить на ветровом стекле так, чтобы не мешать обзору для водителя.

То же самое можно сказать про лицевую сторону устройства. На компактном цветном дисплее диагональю 2 дюйма грамотно скомпонованы все данные о состоянии и параметрах гаджета. Четыре основные клавиши управления смотрят прямо на владельца. Наглядные пиктограммы не заставляют думать, какая кнопка за что отвечает. Еще две второстепенные «нажималки» расположены по бокам гибрида. Та, что голубая – Hotkey, функционал которой пользователь может задать самостоятельно: изменение яркости дисплея, добавление опасной зоны, зоны тишины или начало экстренной записи.

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Щедрая комплектация порадует тех, кто часто переставляет аппарат из одного автомобиля в другой. Например, из личного в служебный или прокатный. В основной машине можно использовать компактный кронштейн на скотче 3М с активным питанием или провод для скрытной укладки и стационарного подключения к бортовой сети. Снимать и устанавливать гаджет после этого можно без лишних движений: провод питания подключается к самому кронштейну, устройство само включается при запуске мотора. Заглушили машину – и автоматически активируется режим парковочной записи на стоянке. А для временного использования в другом автомобиле идеально подойдет многоразовое крепление на присоске и провод со стандартным разъемом под розетку 12 В (в народе – «прикуриватель»). Более того, покупателю не придется дополнительно тратиться на карту памяти. В качестве подарка за покупку производитель добавил в комплект MicroSD объемом 64 гБ.

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Настройка

Настройка перед полноценным использованием комбо-устройства займет пару минут. Меню хорошо структурировано, все пункты очевидны и без чтения инструкции. И даже самый сложный обычно раздел – радар-детектора – у Neoline DEEPSCAN не отнимет много времени. Благодаря высокой помехозащищенности можно не лезть в дебри настроек, а просто переключаться между тремя предложенными режимами: сигнатурным, трассовым и X-COP. Последний – интеллектуальный, меняет два первых в автоматическом режиме в зависимости от скорости движения машины.

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Маленький лайфхак: зажатием двух кнопок на 5 секунд (вверх и вниз) отключается радарная часть. Внутри Москвы стоит вовсе отключить, а на трассе помех почти нет. Проверено.

А еще нужно обязательно скачать мобильное приложение Neoline CONNECT. В дополнение к классическому способу оно в купе с Wi-Fi модулем позволяет оперативно и в любом месте обновлять ПО устройства и GPS-базы радаров и камер, скачивать записанное видео, дистанционно подключаться к регистратору и видеть то, что видит его объектив. Согласитесь, так гораздо удобнее, чем просматривать фрагменты на дисплее самого гаджета: экран смартфона в разы больше. Кроме того, нужный ролик вы в несколько кликов можете отправить себе, участнику ДТП или автоинспекторам. Это безопаснее, чем передавать кому-то флешку из регистратора с единственной копией.

Приложение доступно для Android и iOS. 1 / 2 Приложение доступно для Android и iOS. 2 / 2

Ну а теперь о главном – о возможностях комбо-устройства Neoline DEEPSCAN.

Радар-детектор

При настройке радар-детектора перед разработчиками всегда стоит сложная задача. Необходимо обеспечить максимальную дальность распознавания измерителей скорости и одновременно минимальное количество ложных сигналов. Для достижения первой цели у гибрида Neoline DEEPSCAN есть фирменная платформа с двойным усилителем сигнала LNA EXD 2.0. В сочетании с увеличенной эффективной рупорной антенной она обеспечивает детектирование до двух раз дальше, чем у ближайших конкурентов. Более наглядные результаты читайте в январском подробном сравнительном обзоре.

С ложными срабатываниями борется сигнатурная технология. У каждого радара есть свой «почерк», собственная сигнатура излучения. Ее прописывают в памяти прибора. Он сверяет собственную информацию с распознанным излучением и выдает водителю предупреждение, называя конкретную модель радара, который стоит впереди. Сейчас в памяти Neoline DEEPSCAN прописаны 25 измерителей скорости (в прошлых моделях было 16), применяющихся в России и соседних странах. Кроме того, специальные модули с усилителями обеспечивают распознавание особо сложных радаров – MultaRadar и лазерного «Полискан».

Проверили помехозащищенность – работает! За неделю поездок по Подмосковью и в черте Москвы прибор допустил умеренное, я бы даже сказал, минимальное количество ложных срабатываний по сравнению с аналогичными устройствами. Как автор, которому довелось в свое время протестировать еще один флагман Neoline 9100x, скажу, что ощущения в этом плане от них схожие. А ведь «искушающих» его помех великое множество: автоматические двери, системы активной безопасности автомобилей, тысячи других гаджетов и устройств вокруг. И при этом гибрид показал завидную дальность распознавания радара. Так, популярный в Москве, Подмосковье и других регионах страны «Скат» Neoline DEEPSCAN заметил за 400 м «в лоб» и за 130 м «в спину». Это отличный результат для столь современного и «тихого» в плане излучения радара!

База камер

Сегодня процесс обновления базы комплексов фиксации нарушений превратился для активного пользователя в настоящий праздник. Ведь для этого не нужно уносить комбо-устройство домой, куда-то его подключать или переставлять карту памяти. Достаточно установить Wi-Fi соединение со своим смартфоном и загрузить свежие данные через мобильное приложение. На все про все уходит 2 минуты. Крайне активная установка и перестановка камер в столичном регионе приводит к тому, что ни один гаджет не знает их все. Neoline DEEPSCAN из 70 камер пропустил лишь две, установленные буквально на днях. Лучший результат и невозможен. В регионах, где «камерная» индустрия не столь активна, знания гибрида окажутся стопроцентными. А все потому, что производитель обновляет GPS-базу для гибридов и радар-детекторов ежедневно. Это гарант того, что в вашем девайсе будет установлена самая актуальная из существующих.

Максимально грамотно сделаны предупреждения. У пользователя есть выбор из четырех разных голосов. Мелочь, а приятно. Можно выставить автоматическую дальность оповещения в зависимости от скорости машины. Правильно реализовано информирование о камерах контроля остановки – при снижении скорости ниже 20 км/ч. Ведь о таких комплексах незачем предупреждать, если водитель едет в обычном режиме и парковаться не собирается. Отдельно гаджет предупредит, если за ближайшим радаром на близком расстоянии установлен еще один. Но самое главное достоинство прибора – лаконичность. Необъяснима любовь всех конкурентов к многословию. Neoline DEEPSCAN говорит только по делу: «Стрелка. 60» или «Автоураган. В спину. Разметка. 60». Всё понятно и ничего лишнего. Пять с плюсом.

Видеорегистратор

Оценить видео-способности Neoline DEEPSCAN вы можете, посмотрев примеры роликов. Матрица Sony, объектив из шести стеклянных линз с углом обзора 135°, автоматический ночной режим, разрешение Full HD (1920 на 1080 пикселей) – все это составляющие успеха. Если говорить языком цифр, то регистратор обеспечивает читаемость номерного знака в статике на расстоянии 12 м днем и 10 м ночью. В динамике номер припаркованной параллельно дороге машины считывается на скорости 60 км/ч. Отдельное спасибо скажем поляризационному фильтру, убирающему блики и засветки. Если по каким-то причинам он владельца не устраивает, его легко снять секундным движением.

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Neoline DEEPSCAN – комбо-устройство в классическом форм-факторе с набором всех современных функций. Работа каждой из трех основных функций реализована на высшем уровне. Самое приятное, что гаджетом можно пользоваться практически без дополнительных настроек, буквально «из коробки». Это свидетельствует о высокой квалификации разработчиков.