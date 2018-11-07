Почти как настоящие: самые дешевые кроссоверы с полным приводом

Почти как настоящие: самые дешевые кроссоверы с полным приводом

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Несмотря на высокую популярность кроссоверов, которые теоретически являют собой «универсалы повышенной проходимости», процент покупателей, готовых доплатить за полный привод, невелико. Большая часть кроссоверов продается именно с передним приводом, а иные и вовсе лишены хоть какого-то намека на «4х4». Но что если получить полный привод хочется, а платить слишком много – нет? Выясняем, какие полноприводные кроссоверы можно купить за минимальные для сегмента деньги.

Совсем недавно мы уже выяснили, какой выбор есть у тех, кому нужен не просто кроссовер, а настоящий рамный внедорожник, но при этом за небольшие деньги. Сегодня же мы поговорим о кроссоверах в их современном понимании – то есть, не будем включать сюда Ниву (ни бывшую, ни настоящую), а также те дешевые рамники, о которых говорили в прошлом материале. И тем не менее, даже с учетом обязательного полного привода, можно также уложиться в сумму «миллион с небольшим». Что же есть на рынке за эти деньги?

Renault Duster

Цена базовой комплектации: 699 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: 820 000 рублей

Как ни крути, а все ожидаемо начинается с Renault Duster. Удерживая крайне низкую стоимость базовой комплектации за счет ее абсолютно минимальной оснащенности, Duster, тем не менее, и с увеличением числа опций остается одним из самых привлекательных вариантов. Причин тому немало: у него приличный выбор моторов и трансмиссий, возможность получить полный привод с независимой подвеской, а также, что немаловажно, приличная внедорожная геометрия.

Renault Duster BR-spec '2015–н.в.

Большинство конкурентов обыгрывает его по дизайну, жертвуя при этом геометрической проходимостью, а зачастую и клиренсом – Duster отвечает на это дорожным просветом в 210 мм (205 при загрузке) и короткими свесами, обеспечивающими угол въезда в 30° и съезда в 36°. Полный привод здесь реализован при помощи электромагнитной многодисковой муфты GKN, которую позаимствовали у Nissan Murano, но этим внедорожные способности не ограничиваются. Во-первых, шайба выбора режимов трансмиссии предлагает не только переднеприводный вариант 2WD и Auto, в котором распределение момента между осями осуществляется автоматически, но и положение Lock, в котором муфта принудительно замыкается, постоянно отправляя за заднюю ось часть крутящего момента. Это, конечно, не настоящая блокировка межосевого дифференциала, но зато в таком режиме можно двигаться со скоростью до 80 км/ч, а при ее превышении он автоматически отключается. Кроме того, шестиступенчатая механическая коробка передач, которая предлагается для полного привода, имеет очень короткую первую передачу, которая «имитирует понижайку».

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Список моторов Duster включает в себя три агрегата: 1,6-литровый бензиновый H4M на 114 л.с. и 156 Нм, двухлитровый F4R на 143 л.с. и 195 Нм, а также 1,5-литровый дизель K9K, который выдает 109 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Хорошей новостью можно считать то, что полный привод сочетается с любым из моторов, даже с самым младшим – это позволяет выбрать самый дешевый из возможных вариантов. Еще один плюс – возможность выбрать полноприводную машину с автоматом, хоть это и старый DP8 на 4 ступени. Правда, автомат может переварить момент только бензиновых моторов, так что у тех, кто предпочитает дизель, возможности выбора не остается: только шестиступенчатая механика.

Renault Duster BR-spec '2015–н.в. сзади

Но вот при взгляде на прайс-лист уровень оптимизма несколько снижается. По сравнению с базовой переднеприводной версией полноприводный Duster стоит на 120 тысяч дороже – 820 тысяч, а из отличий – только дополнительная ступень в механической коробке да собственно полноприводная трансмиссия. Список оснащения предельно скромен: только гидроусилитель и водительская подушка безопасности. Ни пассажирскую подушку, ни стеклоподъемники, ни кондиционер нельзя получить даже за доплату – чтобы их получить, придется выбрать следующую комплектацию Expression, и то не с базовым мотором (с ним кондиционер – это опция за 30 тысяч). Таким образом, Duster дает покупателю возможность маловероятного, но все-таки выбора: если ему нужна максимально дешевая, но полноприводная машина, можно купить «пустой» вариант за 820 тысяч, а если без базовых опций комфорта не обойтись, то придется приготовить минимум 937 тысяч.

Hyundai Creta

Цена базовой комплектации: 905 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: 1 038 000 рублей

Hyundai Creta в этом списке ожидаешь увидеть не меньше, чем Duster, хотя на ее внедорожные возможности расчета ожидаемо меньше. «Народный» корейский кроссовер берет другим – неплохим оснащением на невысокую цену, а полный привод здесь – скорее, приятное дополнение для городской зимы.

Hyundai Creta '2016–н.в.

К примеру, дорожный просвет у него вполне приличный – 190 мм, но вот угол въезда с учетом юбки под передним бампером – всего 21°, и угол съезда в 28° из-за короткого свеса уже не так важен. Да и опциональная блокировка муфты привода задних колес работает лишь до скорости в 30 км/ч, после чего автоматически отключается. Сама эта многодисковая муфта Magna – такая же, как у старших товарищей в лице Tucson и Santa Fe, и принудительного режима 2WD, как у Duster, здесь нет: только кнопка принудительной блокировки. Кроме того, у Creta нет дизельного мотора, а механическая коробка не располагает «сверхкороткой» первой передачей: в общем, набор здесь более типичный для городского кроссовера.

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Зато моторы у Creta мощнее, а автоматическая коробка располагает полноценными 6 ступенями. Базовый 1,6-литровый двигатель семейства Gamma, оснащенный фазорегуляторами на впуске и выпуске, на полноприводных машинах выдает 121 л.с. и 148 Нм крутящего момента. Старший двухлитровый агрегат – тоже атмосферный, с двумя фазовращателями и распределенным впрыском, а его отдача составляет 149,6 л.с. и 192 Нм. Шестиступенчатый автомат в качестве альтернативы механике доступен для всех моторов и типов привода, а вот двухлитровую полноприводную машину на механике выбрать нельзя. Да, впрочем, и не нужно – вряд ли кто-то станет играть во внедорожник за рулем Creta.

Hyundai Creta '08.2016–н.в.

По сравнению с базовым ценником в 904 900 рублей стоимость полноприводной машины выше на добрые 130 тысяч. Но это потому, что привод на все колеса доступен только со второго исполнения Active. По сравнению с базовой Start здесь будет кондиционер и подогрев передних сидений, а за доплату можно получить подогрев руля и заднего дивана. Таким образом, полноприводная Creta с 1,6-литровым мотором и на механике за 1 037 900 рублей оснащена минимальным набором для комфортной жизни, и здесь выбирать между полным приводом и кондиционером нужды нет. За полноприводную машину с автоматом придется заплатить минимум 1 132 900 рублей, а с двухлитровым мотором такая конфигурация доступна только в топовом исполнении Travel за 1 282 900 рублей.

Renault Kaptur

Цена базовой комплектации: 944 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: 1 140 000 рублей

Renault Kaptur '2016–н.в.

Несмотря на общность платформы, Captur все же отличается от родственного Duster в том числе и по своим внедорожным качествам, и по техническим особенностям. В частности, геометрия тут далеко не такая многообещающая: угол въезда составляет всего 20°, а съезда – 31°, но клиренс составляет все те же солидные 205 мм. В остальном все схоже: та же многодисковая муфта, что и у Duster, тот же поворотный селектор выбора режимов трансмиссии с возможностью принудительной блокировки муфты, и те же 80 км/ч ограничения по максимальной скорости в таком режиме. Главное техническое отличие – вариатор JF015E, но в контексте нашего материала он не так важен, поскольку сочетается исключительно с передним приводом. Более важный нюанс – отсутствие дизеля: как более «культурный» житель города, Kaptur обошелся без версии на тяжелом топливе.

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Да и полный привод для Kaptur, в отличие от Duster – уже «люксовая» опция: в том смысле, что с 1,6-литровым 114-сильным мотором его не получить. Хочешь получить муфту – не смотри на 944 000 рублей стартовой цены, а плати 1 140 000 за двухлитровое исполнение Drive с механикой. Здесь уже будет не только кондиционер и фронтальные подушки, но и подогрев передних сидений, и полноценная ключ-карта, и боковые «эйрбеги», и сервопривод складывания боковых зеркал. Еще 50 тысяч – и место механики займет все тот же четырехступенчатый автомат. Ну а в самом богатом исполнении с кожаным салоном, светодиодными фарами и мелочами вроде электрохромного салонного зеркала Kaptur «потянет» на 1 335 000 рублей. Правда, даже в этой версии не будет дисковых задних тормозов, обогрева руля и задних сидений, шторок безопасности и регулировки руля по вылету.

Renault Kaptur '2016–н.в. сзади

Haval H2

Цена базовой комплектации: 1 150 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: 1 200 000 рублей

Среди бестселлеров от Renault и Hyundai этот Haval выглядит бедным родственником – но мы ведь договорились отталкиваться от цены, так что вариативность нам не помешает. Тем более что кое в чем H2 выглядит вполне схоже с лидерами класса, и если закрыть глаза на шильдик и объемы продаж, к нему, пожалуй, сложно придраться.

Haval H2 на трассе

Рассматривая этот Haval как внедорожник, можно положиться на впечатления, которые он производит снаружи. Блестящий и модный паркетник не хвастает идеальной геометрией, которая, по ощущениям, близка к таковой у Creta: в отсутствие официальных цифр остается полагаться на сравнительные оценки. Заявленный дорожный просвет – тоже не рекордный, но вполне кроссоверный: 184 мм. Схема полного привода у H2 – та же, что и у одноклассников: многодисковая муфта, подкидывающая момента на задние колеса. Правда, никаких шайб здесь нет: полный привод работает по принципу «он есть, и ему не нужно мешать», так что рассчитывать на принудительные блокировки не стоит. А еще не в пользу хорошей проходимости говорит вес: учитывая цельностальной кузов без применения алюминия, значение в 1,6 тонны можно считать ожидаемым.

Haval H2 салон Haval H2 задние сидения

Зато некоторые технические особенности могут вызвать умеренный оптимизм: в частности, можно отметить автоматическую коробку передач разработки концерна HyundaiKia. Правда, с точки зрения полного привода она интереса не вызывает: автомат доступен исключительно в моноприводном исполнении, а с полным приводом предлагается шестиступенчатая механика. С выбором двигателя тоже мучиться не придется: Haval предлагается исключительно с 1,5-литровым турбированным мотором GW4G15B собственной разработки. Он выдает налогово удобные 150 л.с. и 210 Нм, которые с учетом наличия турбины обещают уже с 2 200 об/мин.

Haval H2 сзади

Ценник на полноприводную версию H2 всего на 50 тысяч выше, чем на переднеприводную, а доплачивать за автомат нет ни нужды, ни возможности. Так что с учетом базового ценника в 1 150 тысяч за версию 4WD придется отдать 1,2 миллиона, что с учетом по-китайски богатого списка оснащения не выглядит запредельной суммой. В комплектации Lux за те самые 1,2 миллиона уже будет полный набор подушек безопасности (фронтальные, боковые и шторки), кондиционер, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ и многое другое. А всего за 50 тысяч доплаты можно получить кожаный салон, двухзонный климат-контроль, электроприводы водительского сиденья и дополнительную камеру в правом зеркале для обзора слепой зоны – немыслимая щедрость по меркам европейских и японских коллег.

Ford Ecosport

Цена базовой комплектации: 999 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: 1 277 000 рублей

Ford Ecosport в нашем списке интересен не только своей невысокой ценой полноприводной модификации, но и тем, что к нам наконец приехала обновленная версия паркетника. Которая, впрочем, принесла как однозначно положительные, так и сомнительные изменения.

Ford EcoSport Worldwide '2017–н.в. на трассе

Есть изменения и с точки зрения внедорожных способностей: муфта подключения задних колес теперь не электромагнитная, а электрогидравлическая, фирмы Dana, и алгоритм имитации межколесных блокировок доработали, научив его эффективнее бороться с диагональными вывешиваниями. А вот геометрия осталась неидеальной: хоть дорожный просвет и составляет приличные 200 мм, передний свес с учетом резиновой юбки по-прежнему низковат, и угол въезда составляет около 22°, хотя задний при этом хорош: около 35° даже с учетом наличия запаски, которая осталась на пятой двери. Кроме того, управление полным приводом у Ecosport целиком отдано автоматике – зато муфта при необходимости полностью блокируется всего за 0,1 секунды.

Комбинация приборов Ford EcoSport Worldwide '2017–н.в.

Среди сомнительных новшеств кроссовера – базовый мотор Dragon на 3 цилиндра. Он имеет непосредственный впрыск и выдает 123 л.с. и 151 Нм крутящего момента, а еще способен питаться 92-м бензином. Те, кто до сих пор не доверяет трем цилиндрам, могут выбрать двухлитровый атмосферный Duratec на 148 л.с. и 194 Нм. А вот хороших новостей побольше. Во-первых, на смену роботизированным коробкам PowerShift пришла классическая гидромеханика. Ну а во-вторых, теперь АКП доступна не только для базового мотора, но и для двухлитрового. С младшим «Драконом» работает шестиступенчатый автомат с индексом 6F15, а с Duratec – агрегат 6F35 на те же 6 ступеней. При этом полный привод, как и раньше, доступен исключительно для машин с двухлитровым двигателем.

Ford EcoSport Worldwide '2017–н.в. сзади

Таким образом, базовая стоимость в 999 000 рублей для того, кто хочет полноприводный Ecosport – вовсе не ориентир, ведь доплачивать обязательно придется и за более мощный мотор, и за автоматическую коробку. Доплата составит почти 300 тысяч рублей: именно столько стоит полноприводная машина в комплектации Trend. Оснащение в ней – минимально достаточное: фронтальные подушки, электроусилитель руля, электрозеркала и базовая аудиосистема, имеющая, впрочем, управление на руле. Доплачивать остается только за опции: всевозможные подогревы, климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности и мультимедийку SYNC 3 с 6,5-дюймовым цветным экраном. С учетом опций максимальную стоимость Ecosport можно увести за 1,5 миллиона рублей.

Еще чуть дороже

Предложенные выше 5 вариантов – это самые дешевые, но не единственно интересные автомобили. Если увеличить бюджет до 1,4 миллиона рублей, можно расширить список: вот еще 6 кроссоверов, которые предлагают полный привод за разумные деньги.

Nissan Terrano

Цена базовой комплектации: от 980 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: от 1 050 000 рублей

Nissan Terrano RU-spec '2016–н.в.

Haval H6

Цена базовой комплектации: от 1 109 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: от 1 149 000 рублей

Haval H6 три четверти

Geely Atlas

Цена базовой комплектации: от 1 049 990 рублей

Цена комплектации с полным приводом: от 1 399 990 рублей

Geely Atlas три четверти

Suzuki SX4

Цена базовой комплектации: от 1 249 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: от 1 399 000 рублей

Suzuki SX4 S-Cross Worldwide '2016–н.в.

Suzuki Vitara

Цена базовой комплектации: от 1 119 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: от 1 399 000 рублей

Suzuki Vitara '2018

Mitsubishi ASX

Цена базовой комплектации: от 1 149 000 рублей

Цена комплектации с полным приводом: от 1 445 000 рублей

Mitsubishi ASX Worldwide '2017–н.в.

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