Почти сломанные стереотипы: покупаем Chery Tiggo (T11) FL за 400 тысяч

Лично я не отличаюсь особой любовью к продукции из Поднебесной. И в этом отношении не одинок. Устойчивые стереотипы о китайских автомобилях можно найти в публикациях автомобильных изданий, на форумах и в серьезных блогах: консервные банки, барахло из фольги, повозки для самоубийц. Да, титанические усилия китайских производителей пока не привели, на мой взгляд, к приемлемому результату. Но и “корейцев” в своё время не воспринимали всерьез...

Поэтому предлагаю посмотреть на одну из самых успешных в коммерческом плане попыток “сделать как надо” после нескольких лет эксплуатации. И понять, что из этого вышло.

Что, как и почем ищем?

К сожалению, как и все остальные китайские автомобили, Tiggo умеет быстро ржаветь. Не так стремительно, как описал один из наших читателей в комментариях к статье про Lifan Х60, но поразить особо впечатлительного автолюбителя (например, меня) способен. Поэтому при выборе Tiggo в первую очередь смотрим на кузов. Ну и, скорее всего, на коробку передач.

Дело в том, что очень редкие АКПП (именно классические “автоматы”) — это французские DP0 (они же AL4), известные по многим бюджетным и не очень Рено, Ситроенам и даже Ниссанам. Коробка неоднозначная, хоть и недорогая в ремонте. Мы о ней говорили уже много раз, повторяться не будем.

Статьи Это вам не “эволюшен”: покупаем Mitsubishi Lancer X за 500 тысяч Ярким примером деградации марки является Mitsubishi Lancer X. Фанатов девятого Лансера это поколение разочаровало. Машина стала сложнее, надёжности предыдущего поколения у неё нет, харизмы “девятки”, который даже с...

10509 3 3 31.12.2018

Ну, а основная масса двухпедальных машин — это рестайлинговые машины с вариатором. Объективной статистики по ним нет, но любой вариатор на машине, которую до вас обслуживали чёрт знает как, — вещь непредсказуемая.

Так что получается, что лучшим выбором трансмиссии станет старая-добрая механическая коробка передач. Тем более, что она тут действительно добрая: если в ней что-то и изнашивается быстро, то это только синхронизаторы. Но если в ходе тест-драйва никаких затруднений при переключении передач нет, то с коробкой всё в порядке и в ближайшем будущем она денег не потребует.

С моторами у Tiggo тоже всё нормально. Тут их может быть несколько: объёмом 2,0 и 2,4 литра от Mitsubishi и AVL (1,6, 1,8 и 2,0 л), тоже построенные на блоках Mitsubishi. Наш сервис оценки говорит, что условных 400 тысяч рублей с лихвой хватит, чтобы присмотреть приличный автомобиль 2012-2013 года с одним из этих моторов.

Ничего плохого от них ждать не стоит, особенно, если предыдущий владелец хотя бы немного за ними следил. Моторы AVL — цепные, поэтому при осмотре стандартно для таких моторов слушаем звон. А при выборе машин с моторами Mitsubishi 2,0 и 2,4 л спросите продавца, менял ли он с ремнём ГРМ ремень привода балансирных валов? Второй часто не меняют, а потом удивляются, отчего это там поршни столкнулись с клапанами.

Ну, и последнее, на что можно обратить внимание, это на то, как машину обслуживали. К сожалению, многие владельцы Tiggo — люди очень экономные. Вот как забуриться на нём по уши в грязь — это они могут, а как менять масло или ставить качественные расходники — так денег жалко. Особенно, с учетом неадекватно дорогих

оригинальных запчастей.

Классика жанра

Начнём, пожалуй, с крепкого “середнячка”. В этой машине нет ничего плохого. Но и хорошего, если честно, немного.

Тут даже по эмблеме видно, что эту машине собирали в Таганроге: там она известна под именем Vortex Tingo. Но сути дела это не меняет. За этот автомобиль 2012 года с пробегом 70 тысяч километров просят 330 тысяч рублей. Передний привод, 2 л, механика. Так где тут классика?

Классика тут везде. В первую очередь — в краске. Машину перед продажей просто “облили”. Причём — не очень качественно. Можно, конечно, проверить её толщиномером.

Кстати, 802 мкм на переднем правом крыле — это ещё и шпатлёвочка. Но да бог с ней. Тут и без приборов видно, что передний бампер снимали и красили так себе.

Качество покраски выдаёт не только нездоровая шагрень. Тут даже оттенки цвета на панелях разные, а в цвет с пластиковыми деталями (например, ручками) вообще не попали.

Вкупе с особенностью сборки Tiggo — с очень разнообразными зазорами — картина получается несколько отталкивающей.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Таганрогские машины вообще покрашены хуже китайских, так что и перекрашивают их чаще китайских. Правда, и это помогает не всегда, о чём речь пойдёт в истории о следующей машине.

Ради интереса посмотрим машину внутри. Пластик тут, честно говоря, отвратительного качества, но даже износ обода руля практически незаметен. Так что в пробеге сомневаться не стоит: мы ещё увидим машину с большим пробегом. Тут всё честно.

Но платить за перекрашенную китайскую машину 330 тысяч — это слишком по-царски. Мы этого делать не будем, смотреть эту машину дальше — тоже, так что пусть стоит и ржавеет дальше. Диски, кажется, в этом преуспевают.

Кто видел жизнь…

Следующая машина — типичный пример того, во что превращается Tiggo при пробеге в скрученные 150 тысяч километров.

Итак, 2007 год, 150 тысяч пробега, полный привод, мотор 2,4 л, МКПП, 180 тысяч рублей. Издали даже кажется, что машина “вид имеет”. Ближе так уже не кажется.

Естественно, она тоже полностью перекрашена.

От коррозии это ее не спасло. Видимо, красили по ржавчине, только чтобы кроссовер не рассыпался в труху слишком быстро. Но он столь оптимистичное решение не оправдал.

Низ дверей, их кромки, задняя дверь, пороги под слоем какой-то дикой чёрной мастики — всё гниёт. В общем-то, тут ловить уже просто нечего: обдирать и перекрашивать тут уже почти нечего, и машина таких вложений не стоит.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Ржавеют тормозные трубки, а качество окраски становится очевидным по краске на резиновых уплотнителях: красили кое-как.

Под капотом разгул коррозии тоже впечатляет.

Ясно, что заменой дверей уже не обойтись — гниёт весь кузов. Ну, а болты выпускного коллектора для верности и вовсе прихвачены сваркой.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Я бы эту машину не купил хотя бы благодаря инстинктуа самосохранения. А если посмотреть салон, то и по другим причинам: всё, что можно затереть, затёрто, что можно порвать — порвано.

Думаю, всем понятно, что тут ловить нечего. Кроссовер за 180 тысяч так и остался мечтой. Хорошо что у нас есть 400 тысяч! Мы можем позволить себе многое.

Есть!

Это странно, но найти действительно хорошую машину удалось с третьей попытки. 2013 год, МКПП, передний привод, 48 тысяч пробега, мотор 1,6 л, 360 тысяч рублей. Бонус — машину продаёт официальный дилер, владелец — один, есть сервисная книжка и вся история обслуживания.

Единственное, что немного расстраивает, это перекрашенное заднее крыло. Но тут явная “косметика” без шатлёвки, так что ничего страшного нет. Вся остальная краска — родная, причём ржавчины просто нет!

Можно ещё придраться к разбитому заднему фонарю.

Но вокруг него никто ничего не красил, а стоит он не так уж и много. Но поторговаться стоит.

В салоне есть два неприятных момента. Первый — это потёртая со стороны пассажира панель.

Второе — ржавые болты на салазках водительского сиденья.

Ну, этим грешат и многие другие автомобили, которые стоят в два и три раза дороже. Хотя на всякий случай нужно проверить, а не течёт ли тут что-нибудь в салон? Например, антифриз: патрубки на Tiggo надёжностью не отличаются, течь могут где угодно. Но тут нет ни мокрых ковриков, ни характерного запаха. Да и в остальном салон сохранился хорошо, даже все кнопочки выглядят как новые.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Моторный отсек тоже чистый. Перед осмотром его не надраивали, так что если бы что-то текло, видно было бы сразу. Но претензий нет.

Работа мотора вопросов не вызывает, так что нам, кажется, действительно повезло.

Но не стоит забывать, что Tiggo очень любит ржаветь снизу. Поэтому осмотр на подъёмнике для него просто необходим. Совсем не обязательно вы при этом увидите какие-то недостатки в ходовой части — она у Tiggo умеренно надёжная. А вот коррозию — вполне возможно. Тут, например, поверхностную коррозию рычага видно и без подъёмника.

1 / 2 2 / 2

Может, снизу не так уж всё и плохо, но если бы мы действительно планировали покупку этой машины, то поехали бы смотреть всё снизу более тщательно. Ну, а так остаётся просто порадоваться неожиданной, но приятной находке.

Родной ты наш!

Сегодня все осмотренные варианты стояли на площадках. А самый приличный экземпляр оказался у официального дилера. Но это не значит, что Tiggo продают только салоны. Попадаются неплохие автомобили и у частных продавцов. Просто многие не хотят ждать покупателя 1,5-2 месяца (все-таки за китайскими кроссоверами с пробегом очередь не стоит), поэтому и продают их дилерам. Один такой кроссовер приехал и к нам в Automama.

Автомобиль 2013 года, мотор 1,6, передний привод, МКПП. Вдобавок всего 1 владелец, а точнее владелица. К пробегу 129 тысяч автомобиль выглядит ухожено, но главное — весь в “родной” краске. В качестве приданного к машине — все фильтры для очередного ТО и комплект зимней резины. Для начала очень неплохо.

Можно было придраться к нескольким сколам, которые подкрашены не в тон. Но лучше так, чем любоваться “рыжиками” по кузову. Конечно, коррозия все-равно нашлась — на крышке багажника с внутренней стороны. Здесь же небольшая вмятина, которую скорее всего можно вытянуть с помощью вакуума. На передней правой двери и крыле притертость, но ничего такого, с чем бы не справилась обычная полировка.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В салоне ощущение ухоженной машины только подтверждается. Интерьер Tiggo здесь сохранился настолько хорошо, насколько это в принципе возможно у “китайцев”.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

После тест-драйва ощущения неоднозначные. Едет автомобиль как надо: мотор в порядке, “коробка” тоже не вызывает вопросов. Странные впечатления от работы “ходовки”, поэтому отгоняем автомобиль на диагностику. Вердикт: под замену стойки переднего стабилизатора, сайлентблоки передних рычагов и шаровая опора. Но по сравнению с тем, что мы обычно видим у “китайцев”, это мелочи, которые можно быстро и относительно недорого устранить. Поэтому решено брать.

После покупки вложили в общей сложности 33 тысячи рублей и отогнали автомобиль на площадку в Краснодаре. Ждали покупателя чуть больше месяца и выручили за Tiggo 407 тысяч рублей.

Подводя краткие итоги, честно скажу, что мое мнение об автомобилях из Поднебесной не поменялось. Может наши дальнейшие осмотры более свежих “китайцев” его изменит? Посмотрим.