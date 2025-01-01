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  • Подводим итоги года и благодарим читателей: новогоднее обращение редакции Kolesa.ru

Подводим итоги года и благодарим читателей: новогоднее обращение редакции Kolesa.ru

01.01.2025 36 1 0

Новогоднее обращение к нашим читателям становится доброй традицией. Год назад мы спросили у вас, что вы хотели бы изменить или улучшить на сайте – и с гордостью готовы рассказать, что все ваши пожелания были услышаны. Давайте взглянем, каким стал для нас прошедший год, и снова вместе поговорим о том, каким должен стать новый.

Прошедший год оказался богатым на достижения и нововведения. Первое из достижений – то, что мы смогли сохранить и даже улучшить нашу продуктивность, ежедневно радуя вас новостями, тест-драйвами и статьями. Если в 2023 году мы выпустили чуть менее 2900 публикаций, то теперь нам удалось перешагнуть эту отметку и стать на 2% активнее. Маленький успех – это тоже успех.

Число комментариев на сайте, на первый взгляд, не такое впечатляющее: 3200 комментариев за прошедший год – это на треть меньше, чем было в 2023. Но тогда мощным драйвером стал конкурс для самых активных комментаторов, который заметно оживил вашу обратную связь. А вот если сравнить показатели с 2022 годом, то вы стали на 15% больше общаться в комментариях. И чуть ниже мы расскажем, почему у нас есть надежды на дальнейший рост вашей активности.

Конкурсы с розыгрышем призов для наших читателей тоже превращаются в хорошую привычку. Ведь прямо сейчас идет новый розыгрыш десяти ценных подарков – на этот раз среди подписчиков нашего Telegram-канала. Конкурс продлится до 10 января, так что у вас еще много времени для того, чтобы подписаться на наш канал и оставить комментарий под закрепленным постом – больше для участия ничего не требуется!

Фото: EdZbarzhyvetsky, depositphotos.com

Все ваши прошлогодние пожелания редакционному Деду Морозу дошли до адресата и были исполнены – полностью или почти полностью. Мы переработали и вернули блок «Самое обсуждаемое» рядом с комментариями: теперь в нем можно отслеживать актуальные материалы с наибольшим числом комментариев. Рядом с ним мы добавили блок «Новые комментарии», где отображаются несколько самых свежих комментариев ко всем материалам. А в самих комментариях теперь можно добавлять эмодзи: на мобильных устройствах они доступны из штатных наборов, а на десктопах вызвать панель с эмодзи можно комбинацией клавиш «Win + .». Но это еще не все: мы уже работаем над тем, чтобы добавить в личный кабинет пользователя возможность отслеживать все свои комментарии и получать уведомления об ответах на них. Все это вселяет в нас уверенность, что в новом году ваши диалоги станут еще более комфортными, живыми и активными. А заодно и более вежливыми, ведь мы внедрили фильтр нецензурных слов, отправляющий комментарии с ними на ручную модерацию.

Важным нововведением прошедшего года стала темная тема для сайта. Мы знаем, что большая часть наших читателей посещает нас с мобильных устройств, а многие любят почитать перед сном, поэтому темная тема – это современное правило хорошего тона и прибавка в вашем комфорте.

Еще раз отметим то, что все эти улучшения и нововведения – в первую очередь отклик на ваши пожелания и предложения. Мы становимся лучше благодаря вам – и надеемся, что этот процесс взаимный. И, конечно же, мы снова приглашаем вас в комментарии – расскажите, что еще вы хотели бы увидеть на сайте и над чем нам стоит поработать. Не ограничивайте себя в желаниях, а мы приложим все усилия, чтобы их выполнить!

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1 комментарий
01.01.2025 08:38
Алексей

С Новым годом! 🍾
На мобильном телефоне снизу всплывет рекламный блок, который загораживает 1/3 экрана, очень неудобно читать с ним, приходится постоянно его скрывать, но он опять появляется через минуту… было бы здорово если бы вы это исправили.

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