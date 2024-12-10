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Kolesa.ru объявляют новый конкурс для подписчиков Telegram-канала

10.12.2024 68 0 0

Конкурсы в конце года понемногу становятся для Kolesa.ru доброй традицией, и мы рады этому не меньше, чем наши читатели. Поэтому с удовольствием объявляем о начале нового конкурса – на этот раз среди подписчиков нашего Telegram-канала.

Как многие знают, летом с нашим каналом в Telegram случилась техническая ошибка, из-за которой канал пришлось создавать заново. Но не все знают, что он был успешно перезапущен и продолжает доставлять новости, тест-драйвы и лучшие статьи прямо в вашу информационную ленту. Поэтому мы хотим напомнить вам о возможности читать нас в Telegram, поблагодарить вас за активность и пригласить к диалогу в нашем канале.

В декабре мы проведем конкурс для подписчиков нашего Telegram-канала. Правила, как всегда, крайне простые: мы создадим пост с объявлением конкурса и закрепим его на весь месяц, а всем желающим участвовать в конкурсе достаточно будет оставить комментарий «Участвую» под этим постом. Единственное условие для участников при проведении розыгрыша – быть подписчиками нашего Telegram-канала. Никаких дополнительных условий нет, хотя мы будем рады вашей активности в обсуждениях постов и с традиционным интересом будем читать ваши конструктивные диалоги. Делитесь мнениями, обсуждайте, комментируйте, оценивайте – и получайте призы!

По итогам месяца мы проведем среди участников конкурса розыгрыш ценных призов от наших постоянных партнеров – Neoline, X-Can и IBOX. Удачи!

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь

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