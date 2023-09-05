Закончился август – а вместе с ним не только лето, но и наш конкурс комментаторов. Пришло время подводить итоги и раздавать призы, а еще – благодарить вас за вашу активность!

Когда мы объявляли конкурс комментаторов, мы ожидали, что вы проявите активность – но не ожидали, что настолько бурную! Для наглядности приведем цифры: по отношению к июлю число комментариев выросло в 5,5 раз, а к марту этого года – на порядок! И ваша активность – это первое, за что мы вас благодарим.

Второе, за что мы хотим сказать спасибо – это ваша сознательность, вежливость и эрудированность. Комментариев стало больше – но диалоги остались такими же содержательными и уважительными, а замечания – конструктивными. Мы надеемся, что активность вашего общения на сайте сохранится и в будущем, и готовы услышать все ваши предложения о том, как сделать комментирование еще более простым и удобным. Ну а мы будем не только совершенствовать сайт, но и стараться поддерживать вашу активность. Тут же поддержим слова делом: мы анонсируем новый конкурс, намеченный на октябрь. О его условиях и подробностях мы расскажем позже.

Ну а теперь давайте подведем итоги конкурса комментаторов. Вот десятка самых активных пользователей сайта в порядке убывания числа комментариев в августе – и все они получат ценные призы:

Roman Mangrim Papirus [email protected] Яшка Валерий dodgeram Gennadii Петя Иванов SuperMike Иван Сергеев

В ближайшее время на ваш e-mail, указанный при регистрации на сайте, придёт письмо от нас, с адреса [email protected], чтобы договориться о порядке выдачи приза. Поздравляем самых активных и приглашаем новых пользователей присоединиться к нашему сообществу на сайте и в соцсетях – впереди еще много интересного!