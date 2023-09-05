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Kolesa.ru подвели итоги конкурса комментаторов

05.09.2023 53 5 1

Закончился август – а вместе с ним не только лето, но и наш конкурс комментаторов. Пришло время подводить итоги и раздавать призы, а еще – благодарить вас за вашу активность!

Когда мы объявляли конкурс комментаторов, мы ожидали, что вы проявите активность – но не ожидали, что настолько бурную! Для наглядности приведем цифры: по отношению к июлю число комментариев выросло в 5,5 раз, а к марту этого года – на порядок! И ваша активность – это первое, за что мы вас благодарим.

Второе, за что мы хотим сказать спасибо – это ваша сознательность, вежливость и эрудированность. Комментариев стало больше – но диалоги остались такими же содержательными и уважительными, а замечания – конструктивными. Мы надеемся, что активность вашего общения на сайте сохранится и в будущем, и готовы услышать все ваши предложения о том, как сделать комментирование еще более простым и удобным. Ну а мы будем не только совершенствовать сайт, но и стараться поддерживать вашу активность. Тут же поддержим слова делом: мы анонсируем новый конкурс, намеченный на октябрь. О его условиях и подробностях мы расскажем позже.

Ну а теперь давайте подведем итоги конкурса комментаторов. Вот десятка самых активных пользователей сайта в порядке убывания числа комментариев в августе – и все они получат ценные призы:

  1. Roman Mangrim
  2. Papirus
  3. [email protected]
  4. Яшка
  5. Валерий
  6. dodgeram
  7. Gennadii
  8. Петя Иванов
  9. SuperMike
  10. Иван Сергеев

    В ближайшее время на ваш e-mail, указанный при регистрации на сайте, придёт письмо от нас, с адреса [email protected], чтобы договориться о порядке выдачи приза. Поздравляем самых активных и приглашаем новых пользователей присоединиться к нашему сообществу на сайте и в соцсетях – впереди еще много интересного!

    конкурс

     

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    Комментарий отправлен
    5 комментариев
    05.09.2023 17:20
    Петя Иванов

    Со всем уважением к победителю, наши сердца обжёг другой. Пепел Папируса стучит в моём сердце.

    05.09.2023 17:47
    Иннокентий Мамикон

    Лично я искренне болел за Папируса, ведь он всегда так старательно поливает)

    1
    05.09.2023 17:52
    Алексей

    Да, Папирус старался )))

    05.09.2023 17:50
    Алексей

    А что был конкурс?
    Эх, если бы я знал, столько бы комментариев написал)))

    05.09.2023 19:24
    4qwerty

    Ну надо же, Папирус только второй, видимо мало было тестов китайских авто

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