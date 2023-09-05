Когда мы объявляли конкурс комментаторов, мы ожидали, что вы проявите активность – но не ожидали, что настолько бурную! Для наглядности приведем цифры: по отношению к июлю число комментариев выросло в 5,5 раз, а к марту этого года – на порядок! И ваша активность – это первое, за что мы вас благодарим.
Второе, за что мы хотим сказать спасибо – это ваша сознательность, вежливость и эрудированность. Комментариев стало больше – но диалоги остались такими же содержательными и уважительными, а замечания – конструктивными. Мы надеемся, что активность вашего общения на сайте сохранится и в будущем, и готовы услышать все ваши предложения о том, как сделать комментирование еще более простым и удобным. Ну а мы будем не только совершенствовать сайт, но и стараться поддерживать вашу активность. Тут же поддержим слова делом: мы анонсируем новый конкурс, намеченный на октябрь. О его условиях и подробностях мы расскажем позже.
Ну а теперь давайте подведем итоги конкурса комментаторов. Вот десятка самых активных пользователей сайта в порядке убывания числа комментариев в августе – и все они получат ценные призы:
- Roman Mangrim
- Papirus
- [email protected]
- Яшка
- Валерий
- dodgeram
- Gennadii
- Петя Иванов
- SuperMike
- Иван Сергеев
В ближайшее время на ваш e-mail, указанный при регистрации на сайте, придёт письмо от нас, с адреса [email protected], чтобы договориться о порядке выдачи приза. Поздравляем самых активных и приглашаем новых пользователей присоединиться к нашему сообществу на сайте и в соцсетях – впереди еще много интересного!
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Со всем уважением к победителю, наши сердца обжёг другой. Пепел Папируса стучит в моём сердце.
Лично я искренне болел за Папируса, ведь он всегда так старательно поливает)
Да, Папирус старался )))
А что был конкурс?
Эх, если бы я знал, столько бы комментариев написал)))
Ну надо же, Папирус только второй, видимо мало было тестов китайских авто