Поиск, проверка и не только: обзор сервисов и программ для перекупов

В 2021 году заработок перекупщика авто может с легкостью достигать 200 000 рублей в месяц. Успех профессионала авторынка во многом будет зависеть от умения пользоваться программами для перекупов.

Партнерский материал

Их можно поделить на 2 категории:

сервисы по поиску ликвидных машин;

программы по проверке истории подержанных авто.

Программы для перекупов работают на смартфонах, планшетах и компьютерах. Популярные сервисы, например, Автокод Профи, также можно установить в виде приложений на устройства с операционной системой IOS и Android.





Программы для поиска ликвидных авто

Работа с ликвидными машинами – залог высокого заработка перекупов. Быстро и за хорошую цену продаются Ford Focus, Hyundai Solaris, KIA Rio, Renault Duster, Toyota Camry. Среди отечественных авто стоит отметить ВАЗ-2114, LADA Granta и LADA Priora. Эти и другие выгодные варианты можно найти в объявлениях, размещенных в Интернете.

Существуют как платные, так и бесплатные сервисы для поиска подержанных машин. Среди них:

Доски объявлений: Авито, Авто.ру, Дром.ру и др. Большой плюс – бесплатный неограниченный доступ к просмотрам объявлений. Доступность сервиса привлекает большое количество пользователей, в числе которых автомобильные салоны, других перекупщиков и простых покупателей. Это повышает вероятность того, что хорошие варианты уведут конкуренты.

Агрегаторы объявлений: Турбопоиск, Хараба и др. Здесь в одном месте находятся объявления, размещенные на бесплатных сайтах. Главное достоинство агрегаторов заключается в том, что на них объявления появляются раньше, чем на бесплатных досках. Правда, за эту информацию пользователю приходится платить от 2000 рублей в месяц.

По словам Ивана Агишева, руководителя отдела продаж подержанных легковых машин автокомплекса «Березовский привоз», авто для покупки многие ищут главным образом в интернете. На первый план выходят бесплатные доски объявлений Avito.ru, Auto.ru, Drom.ru и другие. Также используются онлайн-ресурсы автомобильных рынков, дилерских сетей и автокомплексов. Обилие выгодных вариантов можно найти в больших городах. Здесь же бывают распродажи и встречаются уцененные автомобили.

Интернет-ресурсы дилеров. С целью экономии дилерские центры, торгующие машинами с пробегом, подают объявления не на все имеющиеся в наличии автомобили. Ввиду этого их сервисы тоже необходимо включить в список по поиску авто. Плюс в том, что это бесплатно и открывает путь к стокам дилерских центров. Недостаток: ликвидные машины здесь бывают редко – обычно они достаются перекупщикам, сотрудничающим с дилером.

Портал судебных приставов. Арестованные машины реализуются на торгах. Информация об автомобилях размещается на официальном ресурсе ведомства. Им может воспользоваться любой желающий. Положительным моментом является то, что ликвидные варианты здесь продаются за невысокую стоимость. Недостаток такого подбора – в неполноте предоставляемых данных о машинах: только бренд, модель, год производства, VIN и государственный номер. В результате можно остаться с битым автомобилем, требующим дорогостоящего ремонта.

Руководитель отдела продаж подержанного легкового автотранспорта АК «Березовский привоз», Иван Агишев:

У проблемных автомобилей часто нет никаких внешних признаков, и проверить такой автомобиль можно либо по бесплатным общедоступным базам данных (ГИБДД, залоговым реестрам, базам судебных приставов и др.), либо в платных сервисах, которые объединяют все данные в более удобные и подробные отчеты.

Сервисы для проверки машин

Во избежание проблем с автомобилями, находящимися под арестом или в залоге, битыми и неисправными машинами следует проверять их историю. В этом помогут онлайн-сервисы. Чтобы сэкономить время и силы, которые тратятся на выездные осмотры, нужно в первую очередь «пробивать» авто по базам.

Проверить историю авто можно на бесплатных и платных сервисах. Бесплатно информацию о машине можно найти на сайтах следующих ведомств:

ГИБДД;

Федеральной службы судебных приставов;

Федеральной нотариальной палаты.

Проверка авто по бесплатным сервисам требует значительного времени, которое уходит на многократный ввод данных ТС во всех онлайн-базах. Помимо этого, бесплатные сайты порой не функционируют и подвисают. Для проверки одной машины может понадобится от пары часов до нескольких дней. Такая медлительность только на руку проворным конкурентам.

Автомобильный эксперт и перекупщик Евгений Габулян, отзываясь о портале ГИБДД, говорит, что, помимо недостатков интерфейса, сам сайт часто тормозит или зависает, так что за один раз проверить авто удается далеко не всегда.

Подписка на безлимитные проверки машин – удачное решение для перекупщиков и тех, кто занимается автоподбором. Одним из таких сервисов является Автокод Профи. Здесь для проверки достаточно ввести государственный номер авто. Всего за несколько секунд пользователь получит короткий отчет о ТС. Полная информация будет готова через 5 минут.

Безлимитная проверка авто на Автокод Профи выгодна профессионалам авторынка, которым за день приходится мониторить множество машин. Подписка обходится дешевле, чем единоразовая проверка каждого автомобиля.

За одну проверку по подписке пользователь платит примерно 10-15 рублей.

Пример отчета Автокод Профи: ограничения, залоги, ДТП, неоплаченные штрафы.

В полном отчете от Автокод Профи отображаются:

информация из ПТС;

фотографии автомобиля;

данные о залогах;

ограничения Госавтоинспекции;

информация о пробеге;

случаи дорожно-транспортных происшествий;

данные об обслуживании в сервисных центрах;

истории проведенного технического осмотра;

информация о публикации объявлений о продаже;

данные об угоне;

факты использования в службе такси и каршеринге;

число собственников;

проведенные регистрационные действия;

сведения об утилизации;

действие полиса ОСАГО и его цена;

таможенная история;

список выписанных штрафов;

рыночная цена авто;

данные о тюнинге;

наличие дубликата ПТС.

Благодаря полноте данных можно быстро распознать и первым приобрести ликвидный автомобиль. Выявленные недочеты следует использовать в качестве доводов для снижения цены. Иногда ее можно сбить наполовину.

Автоэксперт и перекупщик Евгений Габулян:

Если машина побывала в серьезных ДТП, пережила дорогие ремонты, сварку, замену кузовных деталей, имеет большой перечень расчетов по страховым, вы должны понимать, на что идете. За рынок вы уже эту машину не продадите.

Пример отчета Автокод Профи: ремонт автомобиля после ДТП составил около 800 тысяч рублей, вероятно, были серьезные повреждения.

Почему стоит пользоваться Автокод Профи

Продавцы машин редко пишут в объявлениях о неисправностях и юридических проблемах авто. Обычно они преподносят все в положительном свете. К примеру, как показано этом фото:

Проверка авто через Автокод Профи показывает следующие факты:



пробег был скручен;

на авто «висит» 14 неоплаченных штрафов;

есть ограничения ГИБДД;

машина проработала в качестве такси.

Гостевой отчет Автокод Профи

Среди преимуществ сервиса Автокод Профи перекуп Евгений Габулян отмечает его удобство. С ним автоэксперт работает на мобильном телефоне. Новые объявления он сразу проверяет на сервисе, где и отмечает выявленные недостатки авто. Здесь же Евгений записывает напоминания о намеченной встрече с продавцом или о звонке ему.

Автокод Профи позволяет проверять машины из Японии, на которых нет VIN. Машина, проработавшая в такси или каршеринге, тоже не останется незамеченной для сервиса, даже если на авто поменяли номера.

Онлайн-ресурс безлимитных проверок авто Автокод Профи был разработан именно для перекупщиков и тех, кто занимается автоподбором. Неограниченное число машин можно проверять как в браузере, так и в мобильном приложении на устройствах с IOS и Android.

Сервис Автокод Профи с приятным и удобным интерфейсом позволит:

быстро проверять множество автомобилей;

оставлять комментарии к отчетам;

формировать перечень ликвидных вариантов;

проводить сравнение ТС;

сберегать информацию о машинах в упорядоченном виде.

Гостевыми ссылками на отчеты можно делиться с продавцами или потенциальными покупателями.

Автокод Профи является первым в России сервисом для проверки ТС, который гарантирует точность предоставленной информации. В случае ошибки понесенный пользователем ущерб будет возмещен. Благодаря этому профессионалы авторынка могут работать практически с нулевыми рисками.

Мы рассмотрели самые востребованные сервисы, которыми пользуются перекупщики. Хотя для работы с бесплатными программами не требуется платить денег, но цена такой экономии – низкие доходы. Хорошо зарабатывают те перекупы, которые быстрее остальных выкупают ликвидные машины. Поэтому для повышения общего чека имеет смысл оформить подписку на агрегаторы объявлений и сервис безлимитных проверок авто.