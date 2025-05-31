Покупаем Exlantix ET: что это за автомобиль и чем он интересен

Новый бренд Exlantix появился на российском рынке меньше года назад и сразу привлёк к себе внимание далеко не рядовыми дизайном и характеристиками своих автомобилей. Сегодня мы подробно изучим особенности первой модели бренда, активно готовящейся к старту продаж, – Exlantix ET.

Фундаментальная база

Несмотря на молодость, Exlantix обладает серьёзными компетенциями в области гибридов и электромобилей. Входя в плеяду брендов концерна Chery Automobile, новая компания использовала весь накопленный опыт этого производителя, который еще в 2006 году на Пекинском автосалоне показал свой первый гибридный автомобиль – седан А5. В 2009 году этот седан пошел в серию.

Chery A5

В том же году был представлен и первый электромобиль от Chery. Им оказалась электрифицированная версия хорошо известного в России хетчбэка QQ. Для более плотного и системного развития этого направления, через год концерн выделил в своей структуре отдельное подразделение по производству электромобилей – Chery New Energy.

Chery QQ

Сотрудничая с глобальными лидерами сегмента инновационной мобильности, опираясь на лучшие мировые практики, год за годом компания наращивала выпуск транспортных средств и постепенно пришла к необходимости создания отдельного бренда. Причем – премиального. Им для экспортных рынков и стал Exlantix, анонсированный в 2024 году. А вся прелесть момента заключается в том, что первой страной, где он дебютировал, стала Россия.

Гибкость платформы

Exlantix ET был представлен раньше, чем был создан отдельный бренд: ещё как Exeed Sterra ET весной 2023 года кроссовер показали публике в рамках мероприятия Chery Night накануне Шанхайского автосалона. ЕТ базируется на прогрессивной платформе Е0Х, которая подходит как для электромобилей, так и для гибридных машин.

Exeed Sterra ET

Производитель связывает с этой платформой серьезные ожидания и планирует в течение ближайшего времени построить на ней около двух десятков новых моделей. Благо гибкость платформы – феноменальная. Она может быть использована для разных транспортных средств с различными типами кузова, любым типом привода и общей пассажировместимостью до семи мест. Примечательно, что именно ее использует, например, Luxeed S7.

Luxeed S7

Сила – в токе

На российский рынок Exlantix ET выходит в гибридной модификации – в виде последовательного гибрида. В его оснащение входит 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, тяговая батарея емкостью 40 кВт*ч и два электромотора. В примененной здесь последовательной гибридной схеме ДВС не имеет непосредственной связи с колесами. Их вращают электромоторы – по одному на каждую ось: асинхронный переменного тока и синхронный с постоянными магнитами общей мощностью 469 л. с. Соответственно, на задний мост подается 265 л.с., на передний – 204 л. с.

Фото: exlantix.ru

Коробки передач, разумеется, нет, и крутящий момент передается через редукторы. Их два – по одному для каждого электродвигателя. В итоге кроссовер располагает невероятным моментом, одним из самых больших в своем классе – 634 Нм. Причем интеллектуальная система полного привода способна в случае необходимости мгновенно отправлять весь максимальный момент на любую ось. Заветную «сотню» ET набирает за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Фото: exlantix.ru

И вы наверняка понимаете, что в реальности для гибридного гиганта с габаритами 4980×1975×1698 мм с колесной базой три полных метра и снаряженной массой более 2,5 т – совсем не предел. Это просто ограничение производителя для обеспечения безопасности движения. За безопасность отвечают и шестипоршневые тормозные суппорты, и вентилируемые тормозные диски (как передние, так и задние).

Ещё одна особенность гибрида – это запас хода. 40 кВт*ч тяговой литий-железо-фосфатной батареи CATL – это, на первый взгляд, не самая большая ёмкость, но напомним, что речь идёт о последовательном гибриде. А это значит, что его батарея постоянно подзаряжается двигателем внутреннего сгорания. По заверению производителя, на 100 км пути гибрид потратит 6,4 л бензина и 20 кВт*ч электроэнергии.

Мощность бензиновой «четверки» составляет 143 л.с. Этого вполне хватает, чтобы обеспечить бесперебойную зарядку аккумулятора в любых условиях эксплуатации. Вкупе с почти 70-литровым баком и собственными 40 киловаттами батареи запас хода кроссовера по циклу WLTC достигает 1180 км.

ДВС под маркировкой SQR H4J15 представляет собой обновленную версию мотора SQR G4J15 и относится к пятому поколению двигателей Acteco. Двигатель совсем новый, о его слабых местах пока нет никакой информации. А если отталкиваться от опыта предшественника G4J15, известного прежде всего по модели Jetour Traveller (у нас этот кроссовер называется Jetour T2, но с таким мотором он у нас не продается), то, скорее всего, ничего плохого мы про него и не услышим. Потому что, судя по отзывам и комментариям китайских владельцев, он не склонен к каким-либо проблемам.

К тому же учитывайте, что, работая фактически в режиме генератора, двигатель трудится в очень благоприятных условиях. Меняйте вовремя масло и фильтры – и никаких вопросов к нему не будет.

Подвеска у кроссовера тоже интеллектуальная – пневматическая IAS. Она включает в себя амортизаторы с технологией CDC (то есть систему адаптации жесткости) и позволяет при необходимости увеличивать клиренс до 227 мм. Благодаря этому кроссовер может преодолевать даже очень серьёзное бездорожье.

С заботой о каждом

Помимо впечатляющих характеристик, Exlantix ET интересен и оснащением. Не станем перечислять стандартные функции, которые сейчас есть уже почти в каждом автомобиле, вроде подогрева рулевого колеса или вентиляции сидений. Exlantix ET в своём арсенале имеет кое-что интереснее, причём производитель позаботился буквально о каждом человеке, находящемся в машине. Поэтому у автомобиля электрорегулировки положения сидений есть не только на первом, но и на втором ряду. Более того, также на обоих рядах есть функция массажа, а климат-контроль разделен на три зоны – для пассажиров галерки она отдельная.

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Настраивать климат они могут посредством расположенного у них дисплея, открывающего доступ к управлению не только климатической, но и мультимедийной системой, а также подогревом и вентиляцией. Но самое поразительное то, что давать указания системе можно не только привычным способом касания экрана, но и с помощью русифицированного голосового управления. Оно точно узнает, откуда поступает команда, и отрегулирует климат только в соответствующей зоне. Лет пять назад о таком и мечтать не смели.

Для всех путешествующих, конечно же, будут полезны функции ионизации и ароматизации воздуха. Предлагается выбор из трёх предустановленных картриджей разных ароматов, и благодаря им в салоне создается собственный уникальный, экологически безупречный микроклимат.

Отдельно стоит выделить систему автоматической парковки. Сложно поверить, но в ней предусмотрены 18 различных сценариев действий! То есть, она выполняет не только банальные программы параллельной или перпендикулярной парковки, но и широкий спектр действий, позволяющих припарковать автомобиль в максимально безопасном режиме.

А технологий NVH, призванных бороться с шумом и вибрацией, ещё больше – 24. В них входят все самые передовые разработки бренда, в числе которых технологии шумопоглощающих стекол, многослойной шумоизоляции и прочих технических решений.

Полнофункциональный комплекс электронных ассистентов ADAS включает в себя всё, что только можно представить: систему уклонения от столкновения, систему помощи при вождении, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

А теперь добавьте сюда качественные материалы отделки вроде кожи Nappa, натурального дерева, алюминия и ещё более сотни других материалов, и станет очевидно, что прилагательное «премиальный» в отношении этого кроссовера будет звучать вполне уместно.

Цена вопроса

Официально список и наполнения комплектаций еще не озвучены, однако диапазон цен бренд назвал – от 6,6 до 7 млн рублей. По временным меркам это не так уж много, особенно учитывая официальные поставки и дилерскую гарантию. Её, кстати, тоже можно назвать премиальной, потому что она составляет восем лет или 200 тысяч километров пробега. Распространяется она на ДВС, компоненты системы охлаждения, детали подвески и многое другое, но агрегаты электропривода – электромотор и высоковольтная батарея – покрываются аналогичной по времени, но ограниченной 160 тыс. км гарантией. Впрочем, и это тоже очень много, потому что мы помним, что у автомобилей, которые попадают на наш рынок неофициально, гарантии зачастую нет вообще никакой. Дилер Exlantix компания Major Auto и гарантию предоставляет в полном объёме, и даёт возможность проверить всё вышесказанное, ознакомившись с ЕТ лично.

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