Полтысячи сил с мотора от Нивы: тюнинг ВАЗ-21011

Полтысячи сил с мотора от Нивы: тюнинг ВАЗ-21011

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Всем известно, что одна из главных проблем вазовской Нивы – это ее слабый мотор. Однако, как выясняется, потенциал у этого агрегата есть. Как его реализовать? Вспоминаем стиль дешевых спам-баннеров в Интернете: «чтобы мотор Нивы стал мощнее, надо лишь…».
 

История покупки

Выбор в качестве основы проекта именно ВАЗ-21011, как это часто бывает, предопределил прошлый опыт: когда-то у Дмитрия был ВАЗ-21013, доставшийся от отца. Выбор новой машины был довольно долгим: несмотря на планы по масштабным доработкам, машину искали максимально целую и близкую к оригиналу. Поиски окончились покупкой ВАЗ-21011 с великолепно сохранившимся кузовом – настолько, что «безупречно честный» пробег в 50 000 километров даже не казался такой уж сказкой. Минусы у машины тоже были – проблемы с подвеской приковали ее к месту. Но в контексте планируемого проекта это было совершенно неважно.

Снаружи

Внешний облик «копейки» – это причудливое сочетание оригинальных деталей, включая хром, и спортивного тюнинга. На момент покупки машина была в заводском виде, а Дмитрий начал поиски новых хромированных деталей, чтобы ее освежить. Заменив передние крылья, подернутые ржавчиной, он сумел наскрести по сусекам России и даже ближнего зарубежья новые ободки фар, подфарники и задние фонари.

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Однако при всем этом оставлять автомобиль в таком виде планов тоже не было: Дмитрий решил установить обвес «Колобок 80». После непродолжительных, но сложных поисков обвес был куплен – тут-то и выяснилось, что для его установки кузов, состоянию которого было уделено столько времени при поисках, придется резать. Дилемма «продать обвес или купить отрезные круги для болгарки», как видно, разрешилась в пользу тюнинга: машина получила спортивный облик.

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После этого дальнейшие модификации шли уже без лишней драмы. Так в капоте появилось отверстие под вестгейт, а кузов получил новый цвет, выбранный по принципу «ярко и сочно». Ну а комплектов дисков у «копейки» целых два, причем кардинально разных. Более «гражданский» вариант – это ВСМПО «Пантера», выбранные за малый вес. А вот для «боевых» заездов сюда устанавливаются совершенно другие кругляши: диски Weld, обутые в резину Mickey Thompson – ведь эта «классика» участвует в дрэге.

Техника

Да, внешность оранжевой «копейки» – это, пожалуй, даже не самое интересное: отдельная история здесь под капотом. Нестандартным можно считать даже то, что для получения желаемой мощности, которой тут немало, Дмитрий не пошел по популярному пути свопа мотора на иностранный. Конечно, и оригинальный тоже не сгодился – но в 21011 как родной встал 1,7-литровый инжекторный мотор от Нивы. Правда, стандартного в нем не осталось ничего.

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Список доработок мотора весьма обширный. Поршни и шатуны заменены на кованые, коленвал облегчен, клапаны модифицированы, а вместо стандартного распредвала установлен тюнинговый «Эстонец». Впускные и выпускные каналы были увеличены, а впускной ресивер доработан. Штатный дроссель уступил место увеличенному, диаметром 56 мм. Ну а венчают все это система впрыска метанола и турбина Garrett GTX3076. Штатная коробка передач всего этого перенести не может, так что в паре с мотором работает агрегат от BMW.

Из двух масляных насосов собран новый, в кругу тюнеров его называют «полуторным»: по длине он больше стандартного и таким образом выдает большую производительность. За охлаждение отвечает двухрядный медный радиатор от «десятки». Топливная система – это насос Aeromotive на 340 л/ч, форсунки производительностью 870 кубических сантиметров и армированные шланги. Абсолютно все фитинги заменены на продукцию Summit. Выпускной коллектор сварен на заказ, выхлопная система собрана на 76-миллиметровой трубе, а «банка» глушителя была выбрана от Atiho.

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В качестве электронного блока управления взят АБИТ, а настройкой «копейки» занимается фирма RS-tuning. С учетом вариантов эксплуатации здесь есть четыре варианта прошивки: все под 98-й бензин, но три под давление наддува в 1,6, 1,8 и 2,0 бара и со впрыском метанола, а одна – без метанола и с наддувом в 1,4 бара. Максимальная мощность двигателя сейчас – около 520 л.с., а лучшее время на дрэговой дистанции в четверть мили составляет 11,907 секунды.

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Помните, в начале мы упомянули, что проблемы с подвеской при покупке машины были неважны? Теперь можно пояснить, насколько: сюда внедрили задний мост от Volvo, переваренные рычаги «Турботема», шаровые опоры Lemforder и силиконовые сайлентблоки. Сзади работают амортизаторы Kayaba, спереди установлены «Плаза Спорт». Но «Плаза», по ощущениям Дмитрия, не отрабатывают неровности трассы, и их тоже планируется заменить на Kayaba. Шкивы приводного ремня заменены на ручейковые, установлен ручейковый ремень. Вместо рулевого редуктора с маятником применили рулевую рейку от автомобиля Иж-2126 «Ода». За торможение отвечают установленные спереди задние суппорты от Porsche Cayenne и тормозные диски от Lada Kalina Sport, а также установленные назад передние дисковые тормоза от «девятки». От «девятки» здесь и передние ступичные подшипники: детали от «классики» заменены на задние подшипники от 2109 через специальные проставки. Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов взяты от Нивы. 

Внутри

Об интерьере машины, созданной для соревнований, обычно можно сказать не так много – и это примерно такой случай. Передние сиденья, разумеется, заменены: теперь это Bride с четырехточечными ремнями безопасности.

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Передняя панель – от «шестерки», а для удобства пилота на нее установлены тумблеры, отвечающие за принудительное включение вентилятора, впрыск метанола, смесь вода-спирт на кулер и переключатель режимов настройки ЭБУ. Единственная необычная для соревновательных машин деталь – это задний диван: несмотря на гоночный уклон проекта, диван не удален, а заменен на новый. Вдобавок была выполнена полная шумо- и виброизоляция.

Опыт владения

Обычно в разделе об опыте владения мы рассказываем о повседневной совместной жизни автомобиля и его владельца и о том, с какими сложностями пришлось столкнуться за это время. Но эта «копейка» просто так почти не ездит: весь опыт владения ей – это череда соревнований, побед, проблем и их решения.

В 2016 году после сборки мотора машину на автовозе отправили в Крым, в город Симферополь. Там Дмитрий принял участие в официальных соревнованиях по дрэг-рейсингу на аэродроме в Октябрьском и понял недостатки нового проекта. Ключевыми были очень плохой зацеп и ужасный нагрев воздуха на впуске. Для устранения первого пришлось приобрести новую резину и, познакомившись на гонках с ребятами из Бахчисарая, сгонять к ним в автосервис и заварить задний дифференциал. 

KC2A2934

Проблему с охлаждением впуска владелец решил устранить следующим образом: по углам интеркулера установил форсунки от бачка омывателя и добавил специально для них моторчик с электроклапаном (задача клапана – не позволять жидкости самотеком вытекать из форсунок). Теперь на соревнованиях в бачок заливаются вода и спирт в соотношении 50:50. Причем настроена система так, что при включении тумблера эта смесь орошает соты интеркулера прямо на ходу, обеспечивая более эффективное охлаждение. 

На следующем этапе соревнований Дмитрий проверил все, что доработал, но… не тут-то было. Зацеп стал немного лучше, но пробуксовка на старте все равно была неприличной, а впуск все так же грелся. А потом при прогреве резины развалилась корзина сцепления. Соревнования не задались – но зато после ремонта на машине появилась усиленная «двухлепестковая» корзина сцепления с двойной диафрагменной пружиной.

KC2A2970

В Феодосии на соревнованиях по тюнингу автомобилей Дмитрий и его «копейка» заняли 1 место в категории «Тюнинг отечественного автомобиля». А уже после этого на машине появилась система впрыска метанола, с которой ей стало явно легче. На закрытие сезона Дмитрий поднял давление турбины до 2 бар, приобрел специальные дрэговые колеса и заменил топливный насос, который, как оказалось, давно перестал давать нужное давление при нагрузках. Кроме того, он установил широкополосную «лямбду» и новую увеличенную горячую часть турбины Tial 0.86.

В итоге зацеп и результат на закрытии сезона получились просто безумными. На переднюю ось поставили узкие дрэговые колеса, и машина буквально выпрыгивала со старта. С охлаждением впуска было все хорошо, но появилась новая огромная проблема: во время старта стал слетать приводной ремень генератора и помпы, что, в принципе, и стало причиной лишь 3 места на подиуме – ведь при перегреве «мозг» отключал двигатель. В этот день Дима показал время 11,907 секунды (на предыдущих этапах оно составляло 12,7 секунды), которое стало лучшим в классе и в жизни машины.

Планы 

Эта «копейка» – автомобиль-хобби, который между соревнованиями отдыхает в гараже. А поскольку хобби требует наличия свободного времени, то следующие доработки будут вноситься неспешно. В частности, Дмитрий хотел установить другой впуск, но из готовых решений так ничего и не подошло. Поэтому в планах сварить впуск и выпускной коллектор из нержавейки. Ну а дальше – как пойдет…

Тюнинг
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Игорь

Не так уж и много переделок в двигателе, для такого прироста мощности. Чтобы выжать из какого-нибудь SR20 500 л. с. понадобилось никак не меньше вложиться.

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