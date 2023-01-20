Иногда в Сети можно прочитать страшную историю о том, что после замены масла в моторе появился какой-то страшный стук, который обернулся серьёзной поломкой. История может быть как крайне драматичной, так и невероятно фантастической, но в любом случае она оставляет неприятный осадок. Иногда настолько неприятный, что становится страшно менять масло в моторе собственного автомобиля. Что же, страх понять можно: никому не хочется выбрасывать много денег на ремонт машины, тем более после такой полезной процедуры, как замена масла. Но правда ли после этой несложной работы мотор может застучать и даже выйти из строя? Увы, правда. Но не без оснований и предпосылок.

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Конечно, чаще всего с появлением стука сталкиваются при замене масел с разными характеристиками, в первую очередь – с разной вязкостью. Как правило, при переходе на менее вязкое масло на старом моторе. Тут ничего странного нет, и сказать что-то новое не получится. Если двигатель пробежал две-три сотни тысяч километров и ничем не стучал на масле 10W-50, то он вполне может издавать неприличные звуки на маловязком 0W-30 хотя бы из-за износа вкладышей или других деталей КШМ и ЦПГ. Обычно возврат к более вязкому маслу этот стук убирает. Правда, при этом нужно понимать, что решением проблемы стука переход на более вязкое масло назвать сложно: износ всё равно есть, и со временем он будет только расти. Но тут хотя бы нет сложностей с поиском причины появления стука после замены масла: всё дело в переходе на маловязкое масло и общем износе двигателя.

Нет ничего странного и в том, что мотор стал стучать после того, как в него залили некачественное или поддельное масло. Тут тоже комментировать нечего: двигатель имеет право отбиваться поршнями от бурды, которой его пытаются накормить. Другое дело, если при замене использовали точно такое же масло того же производителя, с теми же характеристиками и купленное в проверенном магазине. Вот тут есть, над чем поломать голову, хотя разбираться в них начнём с самых очевидных причин.

Всё дело в процессе

Логично, что первое, что приходит на ум, это недостаток давления масла. А он обычно начинается из-за недостаточного его уровня. Даже в хорошем сервисе могут допускать ошибки. Пусть очень редко, но могут. Поэтому первым делом надо проверить уровень масла. Особенно ярко о его недостатке «настучат» гидрокомпенсаторы (если они есть в моторе), которые очень трепетно относятся к уровню масла. Если причина стука действительно кроется в недостатке масла, его нужно не только долить, но и проследить за тем, чтобы оно никуда из мотора не делось. Мало ли, вдруг его залили достаточно, но оно убежало через, например, бракованный масляный фильтр? Поэтому после доливки до уровня хотя бы первые дня два-три перед пуском мотора желательно вытаскивать щуп и контролировать уровень масла.

Ну а если масло меняли самостоятельно, да ещё и в первый раз, то нужно помнить, что сразу по уровню его залить невозможно. Масло не способно сразу стекать в поддон, поэтому при замене его нужно залить, подождать хотя бы минуту, проверить уровень и долить до уровня. Потом запустить мотор, дать ему немного поработать, заглушить, снова немного подождать и проверить уровень ещё разок. Впрочем, без опыта масло чаще переливают, чем недоливают (по той же причине: кажется, что его слишком мало, потому что оно ещё не стекло в поддон картера). А если масло сильно перелить, может выдавить и сальники коленвала. Если очень «повезёт», выдавит и датчик давления масла, и даже масляный фильтр. И после этого мотор, конечно же, тоже начнёт стучать. А по-хорошему, проверять уровень лучше с утра или хотя бы минут через 15 после остановки мотора – так будет точнее. И ещё не стоит забывать, что делать это надо на ровной горизонтальной площадке. На некоторых автомобилях с плоским поддоном и неудобным щупом, на котором ничего толком не видно, это критически важно.



Упущенный после замены уровень – это самая вероятная и приятная причина стука, которую легко как обнаружить, так и устранить. Но иногда случаются и более неприятные вещи. Часто стук после замены масла вызван не столько заменой, сколько промывкой старого и не слишком ухоженного мотора промывочным маслом. Такое обычно бывает с теми, кто по какой-то причине не любит следить за своей машиной, но при этом рискует заливать в мотор какую-нибудь чудесную жижу, которая восстанавливает всю цилиндро-поршневую группу, включая кольца поршней, сами поршни, гильзы цилиндров, вкладыши коленвала и невинность хона. В жизни такого не бывает. Лучшее, что может сделать агрессивная «пятиминутка» со старым мотором, это оторвать от какой-нибудь его загаженной поверхности кусок отложения и отправить его в маслоприёмник или масляный канал ГБЦ. Само собой, это приведёт к падению давления и появлению неприятного стука. А может быть и так, что слой отложений действительно станет тоньше, но вместо утраченной части этого слоя появится зазор, которого быть не должно. И в этом случае что-то тоже может застучать. Одним словом, пользоваться промывками нужно осторожно, и лучше просто почаще менять масло, чем играть в эту русскую рулетку. Причём делать это нужно правильно. Процесс вроде бы простой, но требует аккуратности и точности. При этом есть ещё один важный фактор: старое масло нужно сливать максимально полностью. Бывает, что при самостоятельной замене торопятся, и часть отработки остаётся где-нибудь в поддоне, смешивается с новым маслом и загрязняет его почти сразу после замены. Поэтому соблюдайте простые правила: сливать масло лучше горячим, и явно не в -25 мороза, лёжа на улице под машиной на картонке.

Некоторые небольшие огрехи при замене масла могут вызвать не то чтобы стук, но немного другие недостатки в работе мотора. Например, если залить маслом свечные колодцы, можно заработать пропуски зажигания. И ещё можно попасть струйкой масла на ремень допагрегатов. Стучать, скорее всего, ничего не будет, но срок службы ремня можно заметно сократить. Впрочем, если постараться, можно получить и хруст, и стук. Например, от сходящей с ума обгонной муфты генератора. Для этого надо быть совсем криворуким, но человеческие таланты безграничны.



А если не масло?

Бывает, что в появлении стука виновато не масло, а одна недорогая деталь, которую меняют вместе с маслом и забывают о её существовании – масляный фильтр. А он тоже может заставить мотор ругаться неприятными звуками. Теоретически он так устроен, что в случае его низкой пропускной способности масло через клапан идёт в обход фильтрующего элемента. Это нужно для того, чтобы избежать масляного голодания в случае сильного загрязнения масла или на высоких оборотах, когда требуется очень большое количество масла, и насос качает его в большом количестве. Но на практике встречаются настолько отвратительные поддельные фильтры, в которых этот клапан не работает или его нет совсем. Или он есть, но фильтрующий элемент сделан из туалетной бумаги и картона, которые меньше всего годятся на роль фильтра. Поэтому если в качестве и оригинальности масла сомнений нет, можно попытаться заменить только фильтр. Правда, если его выкрутить, вытечет и масло, так что если вы не хотите менять его повторно, сначала лучше всё-таки его слить, заменить фильтр и залить обратно. Звучит, конечно, не очень красиво, но хорошее масло стоит дорого, так что попробовать можно.

И, конечно же, не забываем о том, что плохой фильтр за 150 рублей может просто развалиться или вылететь из блока, после чего мотор стремительно потеряет всё масло и сообщит об этом радостным стуком. Само собой, не заметить это невозможно хотя бы по уровню масла на щупе.



Так совпало

Люди так устроены, что до последнего не хотят верить в худшее. Если после замены масла что-то застучало, виновато не всегда масло. Вполне вероятно, что мотору пришла пора стучать по естественным причинам – из-за износа. Но свежее масло при этом иногда действительно может стать причиной появления первых шумов. В качестве примера можно напомнить про те же пятиминутные промывочные масла: обычное свежее масло тоже способно отмыть какое-то отложение, которое компенсировало увеличенный зазор между трущимися деталями. Да, застучит после замены, но виновато в этом не масло, а пройденные тысячи километров. Когда-то это должно было случиться и, наконец, произошло. Масло в этом не виновато, это просто печальное совпадение, имеющее объективные предпосылки для своего появления.

Одновременно с этим стоит заметить, что стучать могут не обязательно поршни или коленвал. Стук бывает разным, и не весь он настолько опасный. После замены масла может стучать цепь ГРМ из-за неэффективной работы гидронатяжителя, может трещать фазовращатель, который тоже зависит от качества масла и со временем выходит из строя.

Ну и ещё один момент, который не всегда учитывают, это изменение погоды. Если после замены масла утром стало холоднее, нет ничего странного в том, что мотор стал чуточку «дизелить» сразу после пуска, чего не было до замены. Особенно если мотор имеет к этому склонность от природы (как некоторые немецкие моторы 1,4 TSI или 1,6 MPI) или в системе газораспределения нет гидрокомпенсаторов, а регулировкой зазоров клапанов владелец автомобиля по каким-то причинам брезгует (например, на корейских моторах серии Gamma или фордовских Duratec). Так что если кажется, что мотор стал стучать после замены, стоит обратить внимание и на другие факторы, которые могли измениться: погоду, бензин с новой заправки, фазы Луны и всё прочее.



Разумеется, после правильной замены масла мотор застучать не может. И если это случилось, в первую очередь надо подумать о том, что масло попалось всё-таки «палёное»: стопроцентной гарантии его оригинальности получить практически невозможно, а дефицит провоцирует появление множества подделок. И, конечно же, нет смысла удивляться стуку при смене масла на менее вязкое: на старом моторе такое случается часто. Маловязкие масла в принципе убили уже много моторов, так что если вы не владелец новой машины, лучше с этими маслами не экспериментировать – выйдет себе дороже.