Peugeot 406 с пробегом: дыры в порогах не беда, если блок BSI в порядке

Пежо в 90-е годы, как известно, котировались значительно ниже Фольксвагенов или Опелей, а сейчас 15-25-летние 406-е даже в приличном состоянии можно найти буквально за копейки. Неужели с ними всё так плохо? В плане комфорта, качества отделки и управляемости они уж точно не уступят Пассатам и Вектрам. А что с надёжностью? В первой части обзора разберемся с кузовом, салоном и электрикой, а во второй – с ходовой частью, моторами и трансмиссией.

Техника



Кузов полностью стальной, с типичными для середины 90-х годов пропорциями и внутренним объемом, характерным для D-класса тех времен. Все внешние панели оцинкованы, но только снаружи. В придачу к классическому седану были доступны также купе и универсал.

Расположение моторов – поперечно, привод строго передний, подвески – МакФерсон и многорычажка. Моторы – широкая линейка простых атмосферных бензиновых моторов (1,6, 1,8, 2,0, 2,2), один 2-литровый бензиновый турбомотор, 2,9-литровый V6, а также дизели, строго четырехцилиндровые, объемом от 1,9 до 2,2.

Рестайлинговые версии здесь очень серьёзно отличаются от дорестайла по «начинке» (подробно об этом ниже). Также интересно, что многие технические решения, «обкатанные» на 406-й модели, ещё долгие годы будут типичны для множества моделей Peugeot-Citroen.

Таймлайн

Март 1995 года. Запуск производства.

Сентябрь 1995 года. Начало продаж во Франции, пока только с кузовом седан. Линейка моторов с самого старта очень широка: тут бензиновые атмосферники 1,6 (XU5M3 88 л.с), 1,8 (XU7JB/XU7JP4 90/ 110 л.с), 2,0 (XU10J3R 132 л.с.) и 2,9 V6 (ES9J4 190 л.с.), «турбобензин» 2,0 (XU10J2TE 147 л.с.) и дизели: атмосферный 1,9 (XUD9SD 75 л.с.) и турбированные, уже с непосредственным впрыском, но ещё без Common Rail 1,9 (XUD9TE 90 л.с.) и 2,1 (XUD11BTE 109 л.с.).

Февраль 1996 года. Запуск продаж в Англии и Германии.

Октябрь 1996 года. Представлено купе модели 406, только с бензиновыми моторами 2,0 и 2,9. Также представлен универсал модели 406, он обозначается как Break.

Февраль 1999 года. Рестайлинг модели в кузовах седан и универсал. Обновлена оптика, кузовные панели, отделка и оборудование. Также сменились все моторы. Дизельные двигатели серии DW10 2,0 (90-110 л.с.) и DW12 объемом 2,2 (133 л.с.) уже с системой питания Common Rail. Бензиновые моторы тоже новой серии, 1,8 EW7(116 л.с.), 2,0 EW10J4 (135/136 л.с.) и 2,2 EW12J4 (158 л.с.). Обновился мотор 2,9, теперь это ES9J4S (207 л.с.)

Июнь 2001 года. Рестайлинг купе. Изменения внешности, появились новые моторы: бензиновый 2,2 (158 л.с.) и дизель 2,2 HDi (133 л.с.). Новая электроника с мультиплексными блоками.

Июль 2001 года. Модернизация электроники машин с кузовом седан и универсал. В машинах появляется хабовая архитектура с мультиплексной шиной и блоками BSM/BSI, как на следующем поколении платформ PSA. В линейке моторов появился мотор с непосредственным впрыском 2,0 EW10D (140 л.с.).

Июнь 2003 года. Второй рестайлинг купе. На этот раз серьезные изменения внешности. Техника в основном без изменений.

Декабрь 2003 года. Представлен преемник модели, Peugeot 407.

27 мая 2004 года. Начало серийного производства Peugeot 407, 406 в кузове седан снят с производства.

Осень 2004 года. Снятие с производства универсала Peugeot 406 Break.

Май 2005 года. Снятие с производства 406 Coupe.

Кузов

Внешние панели

Компания Peugeot одной из первых начала предлагать оцинковку кузовных панелей. Причем «французская схема» с односторонней оцинковкой оказалась самым удачным решением, если взглянуть на ситуацию с нынешнего момента. Она обеспечила машинам очень хороший срок жизни кузова при минимальном уходе и оказалась значительно дешевле практикуемой VW до конца 90-х методики с изготовлением кузова из металла двухсторонней горячей оцинковки целиком. Не удивляйтесь, если увидите Peugeot 405, предка героя нынешнего обзора, в отличном состоянии и без следов реставрации. При выполнении ряда условий кузов оказывается очень живучим.

Peugeot 406 не только оцинкован, но ещё и хорошо окрашен. Особенно машины до 2001-2003 года выпуска, ЛКП которых может при небольшом обслуживании выглядеть как новое. Поздние машины, к сожалению, окрашивались по измененной технологии, и на них встречается такой неприятный дефект, как облезание лака, да и сколы образуются чаще.

Самая большая беда кузова – это пороги. Процесс гниения начинается в задней части, затрагивает обычно и внутренний усилитель. А в запущенных случаях – даже основание средней стойки кузова, наружные части полов кузова, точки крепления продольного рычага задней подвески и задние арки.

Гниющие передние крылья – беда массовая, но сравнительно недорогая. И ее можно решить навсегда, поставив пластиковые крылья. Но даже обработка внутренней поверхности крыла обычно неплохо спасает ситуацию, если на кромке еще нет «бахромы». Опорная поверхность крыла на верхнем усилителе под фарой тоже ржавеет. Если крыло болтается, то, скорее всего, нужно наваривать новый кронштейн.

Изнанка капота, у которого ржавеет передняя кромка, ремонту поддается плохо. Сам каркас «играет», разбивая герметик, замок сравнительно слабый, с возрастом у него появляются зазоры в рабочей паре, и капот из-за него вибрирует. Исправить проблему сложно, разве что делать антикор почаще. И да, капоты машин до и после рестайлинга несовместимы, у них даже петли по-разному стоят.

Коррозийные процессы на 406 почти всегда начинаются изнутри, а наружные проблемы – это всегда следствие наличия грязевых карманов во внутренних полостях или, как в случае с передними крыльями, большой и плохо защищенной поверхности без оцинковки. Иногда машины даже в 20-летнем возрасте могут быть если не идеальными, то очень приличными внешне, а внутри скрывается масса проблем.

Снизу

Дыры в порогах – не так уж страшно, если внутри цел усилитель и все остальные элементы. Сам наружный порог есть в продаже и стоит менее 2000 рублей за сторону. Качество вполне приемлемое, ставится без проблем. Беда в другом: при появлении в порогах грязи и влаги страдает много внешне незаметных элементов силовой структуры. Отгнивают как усилитель, так и элементы боковой панели, стыкуемые с порогом и арками. Проверить состояние можно, оценив шов между усилителем порога и полами кузова (его желательно предварительно отмыть) или заглянув под ковры кузова.

Если салон сухой, то максимум что можно обнаружить – это немного ржи по краям заглушек дренажа под сиденьями. Если пороги сильно подгнивали, то будут повреждены наружные швы и герметик на них. Оцинковки изнутри нет, и если ржавчина была, то она быстро вылезает снова. А вот много ржавчины на всех поверхностях полов – это уже обычно следствие попадания влаги. Напольный ковер тут плохо сохнет, а ЛКП на внутренних поверхностях слабенькое. Так что забитый дренаж, течи в салон с дверей, люка или сливов климатики очень сильно вредят кузову.



Крыло переднее 22 424 рубля

В дополнение ко всему вышесказанному французы заложили в конструкцию как минимум одну очень необычную проблему. Внутрь коробчатых элементов кузова влага может попадать через арки, если локеры или кронштейны не закреплены должным образом, просто через окна крепежа разнообразного пластика. Грязь и влага в продольном лонжероне пола не только вредят закладным болтам крепления передних подрамников, но и способствуют проникновению влаги в салон, под ковер.

Боковые ниши багажника тоже ржавеют, но снаружи это обычно малозаметно. Вот внутри задней арки есть куда посмотреть. Но для начала нужно снять локеры. В зоне риска пространство за трубками топливозаливной горловины и кромка арки рядом с пружиной.

Да и в целом, если машина ездила по сельской местности, а днище не мыли очень тщательно, возможны сюрпризы. Коррозия элементов днища в задней части кузова тоже случается и в большинстве случаев связана с именно с состоянием полов салона или порогов. Также ржавеют крепления заднего подрамника и разнообразные кронштейны – это вы увидите сразу.

Изредка попадаются машины с поверхностной коррозией и уничтоженной оцинковкой при сухих полах салона и багажника и даже при не сгнившей изнутри нишей запасного колеса.

Оборудование кузова

В силу возраста машин можно столкнуться с поломками и износом практически любых элементов. Затертые фары и лобовое стекло можно было бы и не упоминать. Противотуманки негерметичны, и со временем корродирует отражатель. У зеркал заднего вида корродирует пружина и алюминиевый каркас, вызывая заедания механизма складывания.

Задняя эмблема на багажнике облезает и разваливается почти у всех. Влага в задних фонарях тоже попадается. Поломанные крепежи и отломанная губа у переднего бампера тоже, к сожалению, встречаются часто.

Износ дверных петель есть почти всегда, а вот уплотнения и замки подводят в основном у задней двери универсалов. Неработающие стеклоподъемники – беда обычно электрическая, механическая часть достаточно крепкая, страдает в основном у курильщиков, кто часто двигает стекло туда-сюда. Трапеция стеклоочистителя не отличается надежностью, при длительных простоях закисает с гарантией. Кстати, на седанах до рестайлинга встречается ещё и очиститель заднего стекла.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара галоген

29 323 Abakus 6 967 Polcar 5 573 Стекло лобовое 27 828 / 88 779 атермальное KMK 5 762 Крыло переднее 22 424 Polcar 7 176 Blic 13 015 Бампер передний 29 504 Polcar 9 869 Phira 7 048 Капот 59 810 AVG 10 206 Blic 19 597



Салон

Качество исполнения салона у машин достаточно высокое, особенно у вариантов после рестайлинга, когда повысили качество материалов и убрали откровенно дешевые комплектации. До 99 года встречались даже приборные панели с часами вместо тахометра – наследие давно прошедших времен.

Износ руля и сидений не должен удивлять, причем изнашиваются не только кожаные рули, но даже и пластиковые, которые облезают чешуйками. Из больших ресурсных неприятностей стоит отметить неудачную конструкцию дверных карт, тканевая обшивка на них обвисает из-за старения подложки из поролона. Обшивка потолка тоже склонна к провисанию, особенно после влажной химчистки.



Часто подводят приборные панели – и дисплеи, и стрелочные указатели. Поломки дисплея бортового компьютера, сбои мультимедийной системы тоже случаются регулярно: где-то ремонт возможен заменой шлейфа, но чаще их меняют целиком, поскольку специалистов по ремонту у нас немного. А вот в Белоруссии восстановление элементов интерьера и оборудования салона на 406 уже налажено неплохо, там машина пользуется высоким спросом из-за обилия дизельных моторов и низкой цены.



Климатика у 406 достаточно крепкая. Наиболее типовой неисправностью является поломка вентилятора отопителя или его регулятора. Еще часто подводит привод заслонки рециркуляции – он электрический на всех машинах.

С вентилятором все обычно просто: подводят в первую очередь щетки, а в регуляторе на машинах после рестайлинга подгорает несколько копеечных элементов. Якобы неразборный пластиковый корпус на деле вскрывается отлично, особых сложностей с ремонтом не возникает.

Привод рециркуляции ломается из-за копеечной шестеренки, ее просто ломает по оси. Деталь сейчас есть в продаже, ее печатают на 3D-принтере.

Кондиционеры достаточно крепкие, можно встретить машины с оригинальными компрессорами. А вот слабенький конденсор и трубки обычно уже меняли не раз, если машина эксплуатируется по трассе или под капотом сильно вибрирующий дизельный мотор.

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Поломки автоматического климат-контроля случаются в основном из-за мощных шаговых моторов привода и поломок шестерен моторедуктора. Моторчик может даже поломать шлицы и саму заслонку, особенно если часто делать калибровку. Ну а шток шагового мотора со временем выходит из зацепления с шестернями редуктора, нужно его «выбить» на место. Иногда ломает и сами шестерни, но это редко. Из неприятных моментов: моторедуктор со стороны водителя снять крайне тяжело, придется обзавестись кучей карданчиков и переходников, а заодно снимать приборную панель.

Электрика

Как уже было сказано, в плане электроники модификации Peugeot 406 можно разделить на три группы. Первая – это машины до 99 года выпуска с классическими блоками комфорта и блоком BSM. Вторая – машины после рестайлинга и до середины 2001 года, с BSM и немультиплексным блоком BSI (про отличия – ниже). Ну и третья – с BSM и мультиплексным BSI.

Блок BSM – это изначально подкапотный блок реле и предохранителей, в поздних версиях он не просто коммутационный элемент, но и имеет в своем составе логику управления питанием, завязанную на блок BSI. А вот блок BSI в свою очередь – это интеллектуальное развитие «блока комфорта», который отвечал за коммутацию всех цепей, связанных с работой элементов салона и безопасности. Блоки BSI имеют на борту процессор и память и программируются для взаимодействия с различными электронными системами автомобиля, при этом непосредственно в BSI находится логика противоугонной системы и все программируемые функции.



Машины до 99 года самые простые, и основные проблемы у них банальны. Износ генераторов, износ проводки и сбои приборных панелей, выход из строя жгута салона и разъемов в ногах водителя и под сиденьем из-за воды и негерметичности проводки. Машины эти самые старые, но нельзя сказать, что самые проблемные.



С блоком BSM проблемы почти те же, что и у машин помладше: окисление контактов и несменные реле, которые тяжело заменить. Генераторы по надежности примерно одинаковы везде, зависит от комплектации и мотора. Если попадается Magneti Marelli, то жди беды, тут и износ подшипников, и щеточный узел капризен, не любит пыли и влаги, да и реле-регулятор – расходник. Если же стоит Siemens или Bosch, то просто каждые тысяч 150-200 надо менять щетки да следить за состоянием реле-регулятора, который изредка, но подводит.

Много хлопот доставляют отказы вентиляторов радиатора как из-за банального износа, так и из-за подгорающих разъемов проводки и отказа регулятора. Очень часто выходит из строя блок центрального замка за бардачком. Из мелких проблем – отказы датчика наружной температуры, поломки подкапотной проводки, разъемов, поломки блока управления стеклоподъемниками, шлейфа подрулевого рычага на выключатель света, отказ первого символа пробега на одометре при превышении 300 тысяч пробега и тому подобные вещи, которые «на скорость не влияют».

Машины после рестайлинга получают продвинутый блок комфорта, который теперь можно считать интеллектуальным, а заодно – кучу сбоев по всем элементам именно из-за проблем с блоком BSI. Тут и невозможность включить свет, и отказ стеклоочистителей, и сбои приборной панели, и поломки системы иммобилайзера, и слетающие ключи. При этом все старые проблемы, перечисленные выше, никуда не исчезают, набор их практически тот же самый.

Серьезное изменение происходит только в середине 2001 года. Переход BSI блока на мультиплексную шину VAN (Vehicle Area Network) для работы с блоком BSM, блоком подрулевых переключателей, приборной панелью, блоком подушек безопасности, датчиками дождя, климатической и мультимедийной системами, модулями дверей, навигацией, парктрониками и прочими элементами позволил значительно упростить проводку. На шине CAN теперь не только блок управления двигателем, но также ABS, блок управления АКП, блоки управления ксеноном, активными амортизаторами подвески и т. д. Количество проводки уменьшилось, а ее устойчивость к повреждениям значительно повысилась.

Зато машина стала еще больше зависеть от блока BSI, а количество сбоев в нем поначалу оказалось непозволительно большим. Правда, большая их часть при исправной и незалитой плате BSI и исправном BSM оказались случайными, а сейчас серьезные программные ошибки, из-за которых ранее нужно было менять блок, решаются прошивкой модуля или отдельных его микросхем, восстановлением дорожек или заменой сгоревших элементов. Кроме того, некогда глючное ПО давно обновлено и лишено «детских болезней». В итоге сейчас наиболее поздние 406 в плане электрики можно признать наименее проблемными из всех.

Промежуточный итог

Как видите, врожденных проблем у 406-го не так уж и много. Кузов сравнительно крепок, салон отделан достойно, и только по электрике возможны сюрпризы, особенно если речь идёт о машинах рубежа веков – 1999-2001 годов. В следующей части расскажем о проблемах ходовой части, моторов и коробок передач 406-го.