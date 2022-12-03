Праздник длиной в 45 лет: провожаем Ford Fiesta, вспоминая ее самые яркие достижения

Fiesta для компании Ford – практически такая же знаковая модель, как, к примеру, Golf для Volkswagen. Ведь за 45 с лишним лет произведено свыше 16 миллионов экземпляров семи поколений. Увы, совсем недавно компания объявила, что уже летом следующего года производство модели для европейского рынка будет прекращено, причем прямого наследника у Fiesta не будет. В связи с грядущим уходом Фиесты мы решили вспомнить самые яркие события и необычные достижения этого маленького по габаритам, но большого по сути автомобиля.

Звания, титулы и ранги: без одного балла Автомобиль года



Несмотря на то, что Fiesta ни разу не победила в престижном конкурсе «Европейский автомобиль года», эта модель неоднократно становилась призёром и финалистом конкурса, получив несколько наград Car of the Year.

Конкурс «Европейский автомобиль года» проводится с 1964-го

Сразу же после выхода автомобиля первого поколения Ford Fiesta в 1977 году заняла третье место, уступив лишь Audi 100 и Rover 3500.



Только сошедший с конвейера Ford Fiesta MKI – бронзовый призёр престижного конкурса

В 1990-м машинка вновь взяла бронзу, а впереди неё оказались такие гранды, как Mercedes-Benz SL и Citroёn XM.



В третьем поколении автомобиль впервые предлагался и с пятидверным кузовом​

В 2009 году модель шестого поколения смогла подняться на вторую ступеньку со своими 320 баллами, уступив всего лишь один (!) балл победителю – Opel Insignia.

Без одного балла победа: Fiesta MK VI в рамках Car of the Year смогла превзойти предшественниц

Впрочем, марка Ford и без Фиесты целых пять раз одержала победу в этом конкурсе: Escort (1981); Scorpio (1986); Mondeo (1994); Focus (1999); S-Max (2007).



Миллионные объемы продаж

Fiesta изначально задумывалась как массовый автомобиль – для того, чтобы выпускать по 500 000 экземпляров ежегодно, фордовцы даже специально построили новый завод под испанской Валенсией.

Компактный переднеприводный хэтчбек вполне оправдал возложенные на него ожидания: с 1976 по 1988 год было выпущено около 4,5 миллионов Ford Fiesta MK1 и MK2. Третье поколение продавалось еще лучше, ведь уже через два года после начала производства с конвейера сошел миллионный экземпляр.

В четвёртом поколении машинка-праздник сумела стать наиболее продаваемой моделью на рынке Великобритании несколько лет подряд – с 1995 по 1998 год.



Ранний, но редкий кабриолет: Fiesta Fly

Автомобиль с открытым кузовом, созданный на базе серийного трехдверного хэтчбека, – не редкость, ведь, кроме Volkswagen Golf или Opel Kadett, такая версия была даже у советской «восьмерки». Однако Фиеста со всем основанием может считаться одним из первых кабриолетов такого типа, хотя эта версия в силу своей мелкосерийности и малой распространённости практически не известна общественности. В 1981-м компания Crayford создала на базе стандартной трёхдверки открытую версию Fiesta Fly, которую разработал Дэвид МакМуллан. Известно о двух десятках выпущенных экземпляров, после чего в 1982 году компания Coachwork Division приобрела права на выпуск Fiesta Fly.

Казалось бы, климат туманного Альбиона не сильно способствует открытым версиям… 1 / 5 Казалось бы, климат туманного Альбиона не сильно способствует открытым версиям… 2 / 5 Казалось бы, климат туманного Альбиона не сильно способствует открытым версиям… 3 / 5 Казалось бы, климат туманного Альбиона не сильно способствует открытым версиям… 4 / 5 Казалось бы, климат туманного Альбиона не сильно способствует открытым версиям… 5 / 5

По данным издания Autocar тех лет, было произведено около 100 экземпляров, а общее количество открытых Фиест, построенных разными изготовителями, колеблется в районе двух сотен автомобилей, из которых до наших дней дожило менее половины.



Автомобиль-трансформер: Fiesta Fantasy

Fiesta была не первым переднеприводным Фордом, но у неё была новая целевая функция – стать доступнее модели Escort и не только ответить таким образом на сложившуюся ситуацию с разразившимся топливным кризисом, но и отреагировать на вызовы рынка в виде Renault 5 и Fiat 127. Однако фордовцы вскоре после запуска Фиесты первого поколения в серийное производство пошли значительно дальше, представив в 1978 году на Чикагском мотор-шоу весьма необычный и крайне интересный концепт-кар Fiesta Fantasy – этакий трансформер, маскирующийся под пикап. Благодаря фантазии создателей Fiesta «лёгким движением руки» могла превратиться из пикапа в универсал, псевдоспорткупе с посадочной формулой 2+2 и даже кабриолет!

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Всё это было возможно благодаря набору легкосъемных модульных надстроек задней части, которые видоизменяли внешность автомобиля и, соответственно, его функционал.



Моторный потенциал Фиесты-Фантазии был неизвестен, но на тот момент кроме литровых рядных «четвёрок» мощностью 41-45 л.с. и 1,1-литрового 53-сильного двигателя предлагались и более мощные версии – 1,3 л (66 л.с.) и даже 1,6-литровый мотор мощностью в 83 «лошадки».

Интересно, что на «большекубатурных0187 версиях (1,3 л и 1,6 л) применялась промежуточная опора левой полуоси, что позволило применить равнодлинные полуоси слева и справа, а на более простых модификациях их длина была разной.

Конечно, на то она и смелая фантазия, чтобы не стать реальностью, ведь при запуске пусть даже и в мелкосерийное производство у владельца наверняка возникли бы вопросы с местом для хранения «набора-недельки». Тем не менее подобные проекты наверняка послужили идеологическим прообразом так называемых купе-кабриолетов, у которых возможная открытость кузова сочеталась с жесткой складной крышей, превращающей автомобиль в купе с цельнометаллическим кузовом. С 2006 по 2011 год такая машина с дизайном от Pininfarina присутствовала и в модельной линейке европейского Ford – правда, это была не Fiesta, а Focus CC.

Задолго до Volkswagen: Ford Fiesta Tuareg

Многие знают, что немецкий внедорожник Touareg получил своё имя в часть кочевого племени туарегов, проживающих в северной Африке. Однако за 25 лет до того, как Volkswagen вспомнил про кочевников, это сделал Ford! Причем концептуальный Ford Fiesta Tuareg 1978 года потерял букву «о» в названии.

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Зато концептуально тема пустыни была обыграна практически идеально, ведь созданный на базе Фиесты вместе с итальянским ателье Ghia концепт-кар теоретически предназначался для езды по дюнам Сахары. Машина получила соответствующую внешность, а также кузов универсал, напоминающий в задней части одну из надстроек Fantasy. Чтобы соответствовать гипотетическим условиям эксплуатации, машину заметно приподняли, арки украсили массивными расширителями, а худосочные колёса заменили массивными высокопрофильными катками.



Ответ Golf GTI: Fiesta XR2

В середине семидесятых годов в Старом Свете зарождалось такое явление, как хот-хэтч, то есть «подогретая» версия обычного хэтчбека. Родоначальником жанра не без оснований может считаться «основатель класса имени себя» – Volkswagen Golf первого поколения в модификации GTI. Однако практически одновременно с выходом Фиесты MKI фордовцы предусмотрели размещение под капотом не только чахлых «литрушек», но и мотора побольше и пободрее. Вышедшая в 1980 году «разогретая"» модификация Fiesta RS 1,6 Series X оснащалась обычным атмосферником со «взрослым» рабочим объемом 1,6 литра, который развивал 91 л.с.

Это позволяло лёгкой (чуть более 800 кг снаряженной массы) машинке разгоняться до 100 км/ч за 10,2 с, а 165 км/ч «максималки» были связаны с особенностями передаточных чисел четырехступенчатой коробки передач. В 1981-м на рынок вышла Fiesta XR2, мотор которой развивал 84 «лошадки», но за счет пятиступенчатой коробки передач машина набирала 100 км/ч за 10 секунд, разгоняясь при этом уже до 175 км/ч, надолго став предметом вожделения владельцев «овощных» версий.



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Естественно, в каждом следующем поколении Fiesta была предусмотрена своя «горячая» версия – XR2i, RS1800, RS Turbo, Zetec S, ST...



Горячий даунсайзинг: Fiesta ST



Дальнейшим развитием «горячей темы» стала модификация ST, которая с каждым новым поколением видоизменялась не только визуально (как и обычная Фиеста), но и технически.

Многие считают первую Fiesta ST лучшей. На деле же она была настоящей и даже брутальной: быстрой, острой на виражах и бубняще-громкой

Когда-то заряженная версия могла похвастать традиционным рецептом изготовления, который звучал примерно так: «берём большой двухлитровый атмосферник от Mondeo и вставляем его под капот Фиесты».

Два честных атмосферных литра в маленькой машине – то, что доктор прописал

Во втором поколении Fiesta ST еще сохранила четыре цилиндра, получив вдобавок турбонаддув, что увеличило отдачу со 150 до 182 л.с., однако рабочий объем уменьшился до 1,6 литра – то есть, вернулся до показателя модели XR2, превосходя первую «горячую» Фиесту по мощности на целую сотню «лошадок».



Количество приливов на пластиковой крышке намекает, что здесь пока еще всё как прежде. Ну, почти. 1 / 3 Количество приливов на пластиковой крышке намекает, что здесь пока еще всё как прежде. Ну, почти. 2 / 3 Количество приливов на пластиковой крышке намекает, что здесь пока еще всё как прежде. Ну, почти. 3 / 3

А в третьей генерации алюминиевый турбомотор EcoBoost 1,5 стал еще мощнее (200 л.с.!), но при этом потерял еще сотню кубиков и один цилиндр! Да, заряженная Fiesta в угоду экологам стала трёхцилиндровой.



Новые времена: плюс турбина минус один цилиндр 1 / 3 Новые времена: плюс турбина минус один цилиндр 2 / 3 Новые времена: плюс турбина минус один цилиндр 3 / 3

Для премьеры этого поколения Fiesta ST фордовцы загнали машину в 400-метровую подземную соляную шахту, где её пилотировал гонщик M-Sport Ford World Rally Элфин Эванс.

Тем не менее производитель заявлял для этой модели, оснащенной безальтернативной шестиступенчатой механикой, показатель разгона всего в 6,7 секунды до сотни, то есть на уровне одноклассников вроде Peugeot 208 GTi, Volkswagen Polo GTi, Renault Clio RS и Opel Corsa OPС.

Ford Fiesta Zetec S Red Edition веселее и интереснее в вождении, чем любое другое транспортное средство с четырьмя колёсами. Эта машина – маленький самородок. Единственная проблема с этим автомобилем – это место, где вы живёте. А это Великобритания. Ведь если вы продадите вашу Audi или Ferrari и купите Fiesta – а вы бы так поступили, будь у вас толика здравого смысла – то все ваши друзья и соседи подумают, что ваша жизнь пошла под откос, и перестанут с вами общаться. Это потому, что мы живём в стране первого мира. И все мы сошли с ума. Джереми Кларксон

Жажда скорости: Fiesta M-Sport

Команда М-Sport занимается доработками Фиест на любой вкус и кошелёк. Конечно, речь идёт не о китчевых доработках вроде установки мощной аудиосистемы, а о доработке модели с целью улучшения её и без того не самых плохих динамических показателей и ходовых качеств.

К примеру, в 2015 году к «домашнему» этапу WRC британцы создали дорожную спецверсию Ford Fiesta M-Sport Edition, отличавшуюся бело-синей графикой, перекликающейся по оформлению с ливреей гоночного хэтчбека Ford Fiesta RS WRC команды M-Sport World Rally Team. Еще 80% красоты, по заветам Генри Форда, машине добавили 17-дюймовые колесные диски OZ Superturismo LM, а остальные проценты привлекательности принёс черный глянцевый спойлер.



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Мощность 1,6-литрового EcoBoost с увеличилась до 215 л.с. благодаря пакету тюнинга Mountune MP215, а в трансмиссии появился дифференциал повышенного трения Quaife ATB. Список доработок также пополнили выхлоп Chris Tullett Exhausts, пакет подвески Handling Pack (амортизаторы Bilstein с пружинами Eibach Pro), тормозные компоненты Alcon и Goodridge, а также «фирменный» впуск M-Sport с «нулевиком» Pipercross.



Mountune Perfomance – пакет для дополнительного «нагрева» и без того горячей Fiesta ST 1 / 8 Mountune Perfomance – пакет для дополнительного «нагрева» и без того горячей Fiesta ST 2 / 8 Mountune Perfomance – пакет для дополнительного «нагрева» и без того горячей Fiesta ST 3 / 8 Mountune Perfomance – пакет для дополнительного «нагрева» и без того горячей Fiesta ST 4 / 8 Mountune Perfomance – пакет для дополнительного «нагрева» и без того горячей Fiesta ST 5 / 8 Mountune Perfomance – пакет для дополнительного «нагрева» и без того горячей Fiesta ST 6 / 8 Mountune Perfomance – пакет для дополнительного «нагрева» и без того горячей Fiesta ST 7 / 8 Mountune Perfomance – пакет для дополнительного «нагрева» и без того горячей Fiesta ST 8 / 8

Впрочем, английский коллектив больше известен созданием как готовых гоночных версий R1, так и кит-комплектов, позволяющий подготовить Фиесту для участия в ралли.



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Fiesta для Джимханы



Кен Блок – бизнесмен, шоумен и профессиональный раллист. До 2010-го он выступал за рулём Subaru, однако 6 января этого года команда Monster World Rally сообщила о том, что Кен будет выступать от её лица в нескольких чемпионатах мира по ралли.

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Его автомобиль подготовила уже известная нам компания М-Sport. Однако мировую известность Блок получил благодаря своим «дрифтерским» успехам в японской автомобильной дисциплине под названием джимхана. Кен превратил выполнение наборов элементов в увлекательнейшее шоу, проделывая на камеру умопомрачительные пируэты. А одной из его спутниц стала специально подготовленная Fiesta.

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