Праздник длиной в 45 лет: провожаем Ford Fiesta, вспоминая ее самые яркие достижения

Звания, титулы и ранги: без одного балла Автомобиль года
Несмотря на то, что Fiesta ни разу не победила в престижном конкурсе «Европейский автомобиль года», эта модель неоднократно становилась призёром и финалистом конкурса, получив несколько наград Car of the Year.
Сразу же после выхода автомобиля первого поколения Ford Fiesta в 1977 году заняла третье место, уступив лишь Audi 100 и Rover 3500.
В 1990-м машинка вновь взяла бронзу, а впереди неё оказались такие гранды, как Mercedes-Benz SL и Citroёn XM.
В 2009 году модель шестого поколения смогла подняться на вторую ступеньку со своими 320 баллами, уступив всего лишь один (!) балл победителю – Opel Insignia.
Впрочем, марка Ford и без Фиесты целых пять раз одержала победу в этом конкурсе: Escort (1981); Scorpio (1986); Mondeo (1994); Focus (1999); S-Max (2007).
Миллионные объемы продаж
Fiesta изначально задумывалась как массовый автомобиль – для того, чтобы выпускать по 500 000 экземпляров ежегодно, фордовцы даже специально построили новый завод под испанской Валенсией.
Компактный переднеприводный хэтчбек вполне оправдал возложенные на него ожидания: с 1976 по 1988 год было выпущено около 4,5 миллионов Ford Fiesta MK1 и MK2. Третье поколение продавалось еще лучше, ведь уже через два года после начала производства с конвейера сошел миллионный экземпляр.
В четвёртом поколении машинка-праздник сумела стать наиболее продаваемой моделью на рынке Великобритании несколько лет подряд – с 1995 по 1998 год.
Ранний, но редкий кабриолет: Fiesta Fly
Автомобиль с открытым кузовом, созданный на базе серийного трехдверного хэтчбека, – не редкость, ведь, кроме Volkswagen Golf или Opel Kadett, такая версия была даже у советской «восьмерки». Однако Фиеста со всем основанием может считаться одним из первых кабриолетов такого типа, хотя эта версия в силу своей мелкосерийности и малой распространённости практически не известна общественности. В 1981-м компания Crayford создала на базе стандартной трёхдверки открытую версию Fiesta Fly, которую разработал Дэвид МакМуллан. Известно о двух десятках выпущенных экземпляров, после чего в 1982 году компания Coachwork Division приобрела права на выпуск Fiesta Fly.
По данным издания Autocar тех лет, было произведено около 100 экземпляров, а общее количество открытых Фиест, построенных разными изготовителями, колеблется в районе двух сотен автомобилей, из которых до наших дней дожило менее половины.
Автомобиль-трансформер: Fiesta Fantasy
Fiesta была не первым переднеприводным Фордом, но у неё была новая целевая функция – стать доступнее модели Escort и не только ответить таким образом на сложившуюся ситуацию с разразившимся топливным кризисом, но и отреагировать на вызовы рынка в виде Renault 5 и Fiat 127. Однако фордовцы вскоре после запуска Фиесты первого поколения в серийное производство пошли значительно дальше, представив в 1978 году на Чикагском мотор-шоу весьма необычный и крайне интересный концепт-кар Fiesta Fantasy – этакий трансформер, маскирующийся под пикап. Благодаря фантазии создателей Fiesta «лёгким движением руки» могла превратиться из пикапа в универсал, псевдоспорткупе с посадочной формулой 2+2 и даже кабриолет!
Всё это было возможно благодаря набору легкосъемных модульных надстроек задней части, которые видоизменяли внешность автомобиля и, соответственно, его функционал.
Моторный потенциал Фиесты-Фантазии был неизвестен, но на тот момент кроме литровых рядных «четвёрок» мощностью 41-45 л.с. и 1,1-литрового 53-сильного двигателя предлагались и более мощные версии – 1,3 л (66 л.с.) и даже 1,6-литровый мотор мощностью в 83 «лошадки».
Интересно, что на «большекубатурных0187 версиях (1,3 л и 1,6 л) применялась промежуточная опора левой полуоси, что позволило применить равнодлинные полуоси слева и справа, а на более простых модификациях их длина была разной.
Конечно, на то она и смелая фантазия, чтобы не стать реальностью, ведь при запуске пусть даже и в мелкосерийное производство у владельца наверняка возникли бы вопросы с местом для хранения «набора-недельки». Тем не менее подобные проекты наверняка послужили идеологическим прообразом так называемых купе-кабриолетов, у которых возможная открытость кузова сочеталась с жесткой складной крышей, превращающей автомобиль в купе с цельнометаллическим кузовом. С 2006 по 2011 год такая машина с дизайном от Pininfarina присутствовала и в модельной линейке европейского Ford – правда, это была не Fiesta, а Focus CC.
Задолго до Volkswagen: Ford Fiesta Tuareg
Многие знают, что немецкий внедорожник Touareg получил своё имя в часть кочевого племени туарегов, проживающих в северной Африке. Однако за 25 лет до того, как Volkswagen вспомнил про кочевников, это сделал Ford! Причем концептуальный Ford Fiesta Tuareg 1978 года потерял букву «о» в названии.
Зато концептуально тема пустыни была обыграна практически идеально, ведь созданный на базе Фиесты вместе с итальянским ателье Ghia концепт-кар теоретически предназначался для езды по дюнам Сахары. Машина получила соответствующую внешность, а также кузов универсал, напоминающий в задней части одну из надстроек Fantasy. Чтобы соответствовать гипотетическим условиям эксплуатации, машину заметно приподняли, арки украсили массивными расширителями, а худосочные колёса заменили массивными высокопрофильными катками.
Ответ Golf GTI: Fiesta XR2
В середине семидесятых годов в Старом Свете зарождалось такое явление, как хот-хэтч, то есть «подогретая» версия обычного хэтчбека. Родоначальником жанра не без оснований может считаться «основатель класса имени себя» – Volkswagen Golf первого поколения в модификации GTI. Однако практически одновременно с выходом Фиесты MKI фордовцы предусмотрели размещение под капотом не только чахлых «литрушек», но и мотора побольше и пободрее. Вышедшая в 1980 году «разогретая"» модификация Fiesta RS 1,6 Series X оснащалась обычным атмосферником со «взрослым» рабочим объемом 1,6 литра, который развивал 91 л.с.
Это позволяло лёгкой (чуть более 800 кг снаряженной массы) машинке разгоняться до 100 км/ч за 10,2 с, а 165 км/ч «максималки» были связаны с особенностями передаточных чисел четырехступенчатой коробки передач. В 1981-м на рынок вышла Fiesta XR2, мотор которой развивал 84 «лошадки», но за счет пятиступенчатой коробки передач машина набирала 100 км/ч за 10 секунд, разгоняясь при этом уже до 175 км/ч, надолго став предметом вожделения владельцев «овощных» версий.
Естественно, в каждом следующем поколении Fiesta была предусмотрена своя «горячая» версия – XR2i, RS1800, RS Turbo, Zetec S, ST...
Горячий даунсайзинг: Fiesta ST
Дальнейшим развитием «горячей темы» стала модификация ST, которая с каждым новым поколением видоизменялась не только визуально (как и обычная Фиеста), но и технически.
Когда-то заряженная версия могла похвастать традиционным рецептом изготовления, который звучал примерно так: «берём большой двухлитровый атмосферник от Mondeo и вставляем его под капот Фиесты».
Во втором поколении Fiesta ST еще сохранила четыре цилиндра, получив вдобавок турбонаддув, что увеличило отдачу со 150 до 182 л.с., однако рабочий объем уменьшился до 1,6 литра – то есть, вернулся до показателя модели XR2, превосходя первую «горячую» Фиесту по мощности на целую сотню «лошадок».
А в третьей генерации алюминиевый турбомотор EcoBoost 1,5 стал еще мощнее (200 л.с.!), но при этом потерял еще сотню кубиков и один цилиндр! Да, заряженная Fiesta в угоду экологам стала трёхцилиндровой.
Тем не менее производитель заявлял для этой модели, оснащенной безальтернативной шестиступенчатой механикой, показатель разгона всего в 6,7 секунды до сотни, то есть на уровне одноклассников вроде Peugeot 208 GTi, Volkswagen Polo GTi, Renault Clio RS и Opel Corsa OPС.
Ford Fiesta Zetec S Red Edition веселее и интереснее в вождении, чем любое другое транспортное средство с четырьмя колёсами. Эта машина – маленький самородок. Единственная проблема с этим автомобилем – это место, где вы живёте. А это Великобритания. Ведь если вы продадите вашу Audi или Ferrari и купите Fiesta – а вы бы так поступили, будь у вас толика здравого смысла – то все ваши друзья и соседи подумают, что ваша жизнь пошла под откос, и перестанут с вами общаться. Это потому, что мы живём в стране первого мира. И все мы сошли с ума.
Жажда скорости: Fiesta M-Sport
Команда М-Sport занимается доработками Фиест на любой вкус и кошелёк. Конечно, речь идёт не о китчевых доработках вроде установки мощной аудиосистемы, а о доработке модели с целью улучшения её и без того не самых плохих динамических показателей и ходовых качеств.
К примеру, в 2015 году к «домашнему» этапу WRC британцы создали дорожную спецверсию Ford Fiesta M-Sport Edition, отличавшуюся бело-синей графикой, перекликающейся по оформлению с ливреей гоночного хэтчбека Ford Fiesta RS WRC команды M-Sport World Rally Team. Еще 80% красоты, по заветам Генри Форда, машине добавили 17-дюймовые колесные диски OZ Superturismo LM, а остальные проценты привлекательности принёс черный глянцевый спойлер.
Мощность 1,6-литрового EcoBoost с увеличилась до 215 л.с. благодаря пакету тюнинга Mountune MP215, а в трансмиссии появился дифференциал повышенного трения Quaife ATB. Список доработок также пополнили выхлоп Chris Tullett Exhausts, пакет подвески Handling Pack (амортизаторы Bilstein с пружинами Eibach Pro), тормозные компоненты Alcon и Goodridge, а также «фирменный» впуск M-Sport с «нулевиком» Pipercross.
Впрочем, английский коллектив больше известен созданием как готовых гоночных версий R1, так и кит-комплектов, позволяющий подготовить Фиесту для участия в ралли.
Fiesta для Джимханы
Кен Блок – бизнесмен, шоумен и профессиональный раллист. До 2010-го он выступал за рулём Subaru, однако 6 января этого года команда Monster World Rally сообщила о том, что Кен будет выступать от её лица в нескольких чемпионатах мира по ралли.
Его автомобиль подготовила уже известная нам компания М-Sport. Однако мировую известность Блок получил благодаря своим «дрифтерским» успехам в японской автомобильной дисциплине под названием джимхана. Кен превратил выполнение наборов элементов в увлекательнейшее шоу, проделывая на камеру умопомрачительные пируэты. А одной из его спутниц стала специально подготовленная Fiesta.
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