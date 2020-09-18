Старый трюк, когда иллюзионист безболезненно ложится на доску с гвоздями, в действительности очень прост. Чем больше этих гвоздей приходится на единицу площади, тем меньше шансов повредить тело. А при чем же здесь шины?

Да при том что шипованная новинка MICHELIN X-Ice North 4 с направленным рисунком протектора нанесет гораздо меньший вред асфальту и имеет все шансы завоевать новых приверженцев. Ведь количество шипов в ней (при типоразмере 205/55 R16) 250 – на 30% больше, чем у шин ведущих конкурентов, да и в два раза больше, чем у предшествующей модели.

За счет чего же тогда проявляется эффективность на льду, которая заявлена как беспрецедентная? Ведь давление каждого шипа на лед при увеличении их количества уменьшается… Попробуем разобраться в современных французских шинных технологиях, приберегая историю с шипами на десерт.

Не стоит считать, что каждая новая шина сделана «с нуля». Все лучшее давно изобретено, и дело в нюансах, отвечающих за современную безопасность и комфорт. Так, конструкция шины MICHELIN X-Ice North 4 частично перекликается с хитовыми для компании моделями гаммы MICHELIN Alpin за счет каркаса Ironflex и ламелей П-образной формы. Они, кстати, также применяются в шинах для WRC. При этом протектор получился совершенно аутентичный: с центральным ребром жесткости и расширенными секторами блоков, в которые интегрировали дополнительные ламели.

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На практике такой рисунок протектора позволяет шине эффективно удерживать автомобиль на траектории при сложных маневрах на всех типах покрытия – от сухого до заснеженного и даже обледеневшего. Но весь получившийся «узор», похожий на полюбившуюся автовладельцами «елочку», мог бы и не работать, если бы не новый состав резиновой смеси, предназначенной для внешнего слоя шины.

Химики Мишлен поколдовали с эластомерами, входящими в состав резинового компаунда, и получили смесь, которая теряет эластичность лишь при -65 градусах Цельсия. При этом она позволяет шине в пятне контакта принимать профиль поверхности и оставаться износостойкой. Такие характеристики гарантируют эксплуатационную безопасность практически в любой мороз.

Интересен и еще один факт. У MICHELIN X-Ice North 4 рисунок протектора был адаптирован для особо широких типоразмеров, свыше 275 мм, за счет введения дополнительного блока в каждом секторе. Таким образом выравнивается давление на поверхность в пятне контакта.

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Все это говорит лишь о том, что новинка адекватно работает в различных температурных и погодных режимах. Но ее изюминкой все равно остается поведение на льду, для чего и предназначено столь немалое количество особых шипов со стальным корпусом.

Компания Мишлен провела исследование, показавшее, что спрос на шипованные шины в России непрерывно растет и сегодня составляет 3/4 от общего числа проданных зимних моделей. Ничего удивительного в этом нет. Молодое поколение, да и опытные автовладельцы все чаще обращают внимание на безопасность езды в зимний период. А шипы, даже в крупных городах с прочищенными и политыми реагентами дорогами, все равно придают водителям большую уверенность. Пусть даже и психологическую.

В случае с MICHELIN X-Ice North 4 она будет дополнена тем фактором, что форма шипа заимствована у моделей шин, применяемых в WRC. Естественно, не один к одному, но в ряде принципиальных моментов. За счет этого, а также за счет персонализации размещения каждого шипа в 22 линиях в продольном и 22 в поперечном направлении их удвоенное количество превращает шину не в мелкую терку для льда, а в высокоэффективный инструмент для поддержания стабильности автомобиля на льду.

Обычный шип и шип X-ICE NORTH 4

Итак, несмотря на стандартный размер шипа в 11 мм по высоте, он получился чуть уже, с измененными пропорциями посадочных фланцев и горловины. Диаметр нижнего фланца уменьшился с 9 до 6,5 мм, верхнего – с 6,5 до 5 мм. Тем не менее посадку в шину сделали прочную – вылетать такие шипы не должны.

Особенность заключается в заделке твердосплавной головки из карбида вольфрама в так называемый стакан или корпус шипа, выполненный, как уже было отмечено, из стали. При стандартной конструкции угол наклона шипа к посадочному отверстию под нагрузкой может меняться вследствие деформации шины. То есть поверхности касается не только рабочий элемент, но и корпус шипа. А это ведет как к его преждевременному износу, так и к снижению сцепных свойств шины.

У «WRC-модели» утонченная сверху часть в виде обода, из которого выходит непосредственно рабочая часть шипа, не дает корпусу соприкоснуться с асфальтом. К тому же он изнашивается пропорционально с протектором шины.

Обычный шип и шип X-ICE NORTH 4



Как правило, износ шипов происходит быстрее, чем износ протектора, и на льду шина с большим пробегом работает хуже, чем на снегу. В данном случае MICHELIN X-Ice North 4 сохранит большую часть качеств при движении автомобиля как по снегу, так и по обледенелой поверхности.

Обоснованность кропотливой работы проектировщиков и инженеров Мишлен подтвердили многочисленные тесты, которые проводились на автомобиле Volkswagen Golf 7. Среди них как испытания на тормозной путь, лучшее время круга, так и, конечно же, на уровень шума.

В теории шина с 250 шипами должна быть шумной. Однако, благодаря компьютерному моделированию, при посадке каждого шипа было проанализировано 1400 вариантов, шумность MICHELIN X-Ice North 4 удалось сохранить такой же, как и у прошлой модели. Причем не навредив сцепным свойствам шины за счет большого количества шипов и уменьшенного давления на поверхность.

По результатам объективных и субъективных тестов на акустический комфорт на скоростях 50 км/ч, 80 км/ч и 110 км/ч, проведенных компанией TÜV (Германия) по заказу Мишлен в январе 2018 в размере 205/55 R16 91V, французская шина показала один из лучших результатов среди ведущих конкурентов.

Еще несколько тестов на тормозной путь на льду с 30 до 5 км/ч и на ускорение в этом же диапазоне скоростей при температурах -12°С, -10° С и -4°С провела компания TEST WORLD в 2017-2018 годах. Среди пяти именитых соперников французская шина оказалась в лидерах, показав тормозной путь в среднем на 3,7 метра короче, чем у конкурентов. Те же шины, но с пробегом в 10 тысяч километров, показывают результат при торможении на 4,7 м короче, чем соперники.

Наконец, при прохождении ледового круга MICHELIN X-Ice North 4 привозил конкурентам 3,2 с, что очень много. Эти результаты были также получены компанией TEST WORLD.

Кстати, 58 имеющихся на сегодня типоразмеров шины с посадочным диаметром от 15 до 20 дюймов и еще 59 для MICHELIN X-Ice North 4 SUV от 16 до 22 дюймов ориентированы как на автомобили небольшой мощности, так на высокоскоростные модели, внедорожники и кроссоверы.

MICHELIN X-Ice North 4 SUV 1 / 2 MICHELIN X-Ice North 4 SUV 2 / 2

Но, как говорится, не шипом единым силён зимний MICHELIN. В России немало мест, где зимний гололед редкость, а вот морозов и снега хватает. Как вариант – еще одна французская новинка: фрикционная MICHELIN X-Ice Snow. Она выпускается согласно корпоративному стандарту качества Мишлен по всему миру, в частности, и на российском заводе компании.

По V-образному рисунку протектора шина немного напоминает MICHELIN X-Ice North 4, но имеет большее количество блоков и ламелей, что неудивительно. Ведь именно они являются основными рабочими элементами модели. Причем есть как П-образные, так и переменной толщины, вызывающие знакомую многим эффективность на льду зимних фрикционных шин.

Кстати, глубина прорезей ламелей увеличена до максимально возможной. Даже при значительном износе шина будет эффективно самоочищаться от снега и вытеснять воду. Впрочем, это не означает, что эксплуатационному ресурсу нет предела. Согласно законодательству минимальная глубина рисунка протектора для зимних шин составляет 4 мм. Его же можно определить по имеющимся индикаторам износа.

MICHELIN X-Ice Snow



Согласно проведенному тестированию сцепление на снегу MICHELIN X-Ice Snow с предельным износом до 4 мм глубины протектора улучшено на 8% в сравнении с предшествующей моделью MICHELIN X-Ice 3. Также на 17% увеличена ходимость модели относительно ближайших конкурентов в премиальном сегменте.

Как и в случае с шипованной моделью, это результат использования модифицированной резиновой смеси для протекторного слоя, только на этот раз Flex-Ice. Удерживать шип ей не нужно, а потому примененный компаунд имеет несколько иные характеристики.

MICHELIN X-Ice Snow становится жестче при положительных температурах воздуха и сохраняет необходимую для поддержания безопасности движения пластичность при низких температурах. Кроме этого в состав протекторного слоя введены гранулированные полимеры.

На практике такая добавка делает поверхность шины чуть шероховатой. Но именно она обеспечивает капиллярный эффект в пятне контакта для абсорбции тончайшей водяной пленки на льду. То есть, оказавшись на обледенелой поверхности, автомобиль сохранит управляемость и не «поплывет». Еще один эффект от применения гранул, по мнению специалистов Мишлен, – создание микрокромок для лучшего сцепления шины на снегу.

В нынешнем 2020 году MICHELIN X-Ice Snow будет выпускаться в 94 типоразмерах с посадочным диаметром от 14 до 22 дюймов. Модель рассчитана на широкую гамму выпущенных легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников. Но уже к осени 2021 года линейка будет расширена за счет еще 46 типоразмеров.