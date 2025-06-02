Принять вправо, прочь с дороги: министерство транспорта против водителей

Итак, согласно поправкам, опубликованным 28 мая на портале проектов нормативных правовых актов, Министерство транспорта вдруг озаботилось уточнением термина «уступи дорогу» из правил дорожного движения. Если кто забыл, то напомним, что водители должны пропускать автомобили со спецсигналами – это прописано в пункте 3.2 ПДД: «При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».

Водителю, который проигнорирует это требование, грозит штраф от 3000 до 5000 рублей или даже лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Но есть нюанс! Это распространяется на автомобили с цветографической схемой – то есть машины полиции, скорой помощи, спасателей или пожарных. А вот если вам нетерпеливо покрякивает в пробке чёрный седан с мигалкой, но без характерной раскраски, за его игнорирование могут только оштрафовать на 500 рублей. Собственно, поэтому во главе кортежей высокопоставленных лиц ставят полицейский автомобиль с цветографической схемой ДПС – чтобы водители пошустрее освобождали полосу под страхом лишения ВУ.

В пояснительной записке Минтранс утверждает, что имеется «значительный рост» числа случаев, когда водители демонстративно не пропускают автомобили чиновников с синим маячком, но без раскраски. И ладно бы это просто грозило им опозданием на работу. Нет, всё гораздо серьёзнее. «В условиях проведения специальной военной операции, усиления террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп, неправомерные действия участников движения приводят к возникновению причин и условий, порождающих угрозы безопасности объектов государственной охраны», – указано в документе.

А раз так, то и наказывать водителей за неповиновение нужно строже. Ведомство уточняет, что термин «уступить дорогу» в ПДД формально не предполагает конкретных действий со стороны водителя, чем некоторые и злоупотребляют. Поэтому правила обяжут водителей принять «все необходимые меры» для пропуска спецтранспорта – перестроиться в соседний ряд или даже на обочину. Да куда угодно – лишь бы скорее освободить дорогу. Более того, такой же алгоритм действий будет актуален и для передвижения колонны, в которой есть хотя бы один автомобиль с проблесковыми маячками. Очень удобно для тех, кто пользуется полицейским сопровождением. Но и это ещё не всё. Любой автомобиль со спецсигналами отныне будет запрещено не только обгонять, но и опережать!

Наконец, поправки запрещают водителям двигаться «в непосредственной близости» к спецтранспорту по соседним полосам, а также создавать любые помехи и «препятствовать организованному движению». Вот теперь всё. Но к чему такие драконовские меры? Отсылка Минтранса к некой статистике неуместна – ведомство уверяет, что ежегодно в России якобы фиксируется 100 000 случаев непредоставления преимущества автомобилям с мигалками. Даже Верховный суд говорит об обратном – в 2022 году по части 2 статьи 12.17 КоАП (непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами) понесли наказание наказали 599 человек, в 2023 году – уже 481, в 2024 году – всего 400 человек, то есть прогресс налицо.

Давно кто-нибудь видел, как водители не пропускают скорую помощь? Или, быть может, известны случаи нападения на кортеж высокопоставленного чиновника в пробке? Кто в своём уме будет таранить вооружённых сотрудников ФСО? А если кто-то на это и решится, то любые поправки в ПДД ему явно по барабану. Тогда зачем нужно добавлять водителям ещё больше ограничений и лишений? Вопрос риторический, но можете написать свои версии в комментариях. Кстати, отметим также, что требование уступить дорогу спецтранспорту отнюдь не отменяет необходимость соблюдения правил дорожного движения – выезжать на встречную полосу или залезать на тротуар ради того, чтобы пропустить чёрный седан с проблесковым маячком, вас никто заставить не вправе.