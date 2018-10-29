В одном из отзывов в Интернете мне попалась такая мысль: как машина для дела Daewoo Nexia очень хороша, но влюбить в себя она никогда и никого не сможет. Но разве смог бы «эмоционально холодный» автомобиль заработать столько прозвищ: «Ксюша», «Ксюха», «Нюша», «Дэушка»? Может быть, все дело в том, что для множества россиян Nexia стала первой иномаркой после «зубил» и вазовской «классики», а для кого-то и первым собственным автомобилем. А первый автомобиль не забывают, как и первую, пусть и не самую удачную, влюбленность...

Напомним, что на момент своего рождения в 1984 году автомобиль назывался Opel Kadett Е, что в 1985 году модель завоевала звание «Автомобиль года», после чего прожила долгую и славную конвейерную жизнь и закончила свое существование в 1991 году, когда ей на смену пришла Astra. Но еще в 1987-м лицензия на ее производство была приобретена чеболем (так в Корее называют большие финансово-промышленные группы) Daewoo.

В Стране утренней свежести Opel Kadett превратился сначала в Daewoo Racer, затем в Cielo (а на ряд рынков автомобиль поставлялся под именами Lemans и Pointer). В 1994 году автомобиль был модернизирован и получил имя Nexia, а в 1995 заработал сборочный конвейер завода Daewoo в узбекском городе Асака, недалеко от Андижана.

1 / 2 Daewoo Racer '1986–95 2 / 2 Daewoo Cielo '1994–98

В те годы чеболь Daewoo осуществлял активную экспансию, и Nexia начали собирать во Вьетнаме, Египте и Румынии, а с 1996 года и вовсе прекратили производство модели в Корее, оставив его, тем не менее, в зарубежных филиалах. Кстати, с 1996 по 1998 год крупноузловая сборка модели производилась и в России, на заводе «Красный Аксай» в Ростовской области. И все же основным поставщиком Nexia на наш рынок стал завод UzDaewoo, где было организовано производство полного цикла.

Недорогая иномарка быстро набрала популярность, и этому не мешал даже безальтернативный восьмиклапанный 1,5-литровый опелевский мотор мощностью 75 л.с. В 2003 году к нему присоединился 85-сильный 16-клапанник того же объема, а после серьезного рестайлинга 2008 года — и новый 1,6-литровый мотор мощностью 109 л.с. Тогда же мощность восьмиклапанного агрегата довели до 80 «лошадок», и автомобиль получил новую облицовку радиатора, светотехнику, переднюю панель комбинацию приборов. В результате продажи вышли на максимум: в 2011-2012 годах продавалось по 50-55 тысяч машин!

1 / 3 Комбинация приборов Daewoo Nexia '2008–2016 2 / 3 Под капотом Daewoo Nexia ‘2008–2016 3 / 3 Под капотом Daewoo Nexia ‘2008–2016

Но затем общее моральное старение модели все-таки взяло свое, и спрос начал быстро падать. Точку поставил кризис: в 2014 году было реализовано порядка 9 тысяч машин, а в 2015-м — всего 2 тысячи Daewoo Nexia. Так как же могло получиться, что автомобиль столь устаревшей конструкции вошел сумел ворваться в десятку самых популярных легковушек России? И почему владельцы пишут чуть ли не трактаты о типичных поломках Nexia, а потом отмечают надежность в качестве одного из главных достоинств модели? За что же любят и ненавидят Daewoo Nexia? Давайте разбираться…

Ненависть #5: «Мне триста лет, я выполз из тьмы...»

Мало кто из владельцев Daewoo Nexia выражает восторги по поводу дизайна этого автомобиля. Оно и понятно: его официальное рождение состоялось еще в 1984 году, а это значит, что на планшетах и кульманах его очертания появились двумя-тремя годами раньше. В итоге в середине девяностых годов прошлого века, когда Nexia ворвалась на российский рынок, она уже была «моделью из вчерашнего дня», а в начале второго десятилетия века нынешнего она представляла даже не вчерашний, а позавчерашний день автомобильного дизайна. Этакое живое ископаемое. Реликт ушедших эпох.

Тем не менее, то, что еще несколько лет назад эти автомобили продавались десятками тысяч, говорит об исключительной удаче дизайнеров Opel, сумевших нарисовать «автомобиль вне времени», да еще и с модернизационным потенциалом, позволившим ему продержаться на конвейерах три десятилетия.

И все же Nexia в России никогда не была модным и престижным автомобилем, прежде всего — по причине своей «устарелости». Это в Узбекистане молодой предприниматель в пиджаке Brioni и ботиночках Gucci мог садиться в Daewoo Nexia с таким видом, как будто занимает место за рулем Bentley или, на худой конец, BMW М. У нас в стране Nexia покупали (и до сих пор покупают на вторичном рынке) люди с достатком ниже среднего, не принимающие во внимание фактор престижа. Среди них довольно много пенсионеров, но немало и молодежи, для которой Nexia становится первым собственным автомобилем, этакой «партой на колесах».

Модель пользуется популярностью у “свеженатурализовавшихся” выходцев из Средней Азии, а также у провинциальных таксистов. Соответственно, уважения к ней на дороге нет никакого. Водители воспринимают Nexia как автохлам, и так и норовят то подрезать, то не пропустить.

А есть еще фактор друзей и родственников. Довольно во многих отзывах упоминается, что одной из причин продажи автомобиля стало то, что коллеги и родственники достали. Смеются, черти, над внешним видом машины, мол, больно уж дизайн у нее старомодный и асексуальный.

Любовь #5: «Нам ухабы нипочем»

В чем достаточно единодушны владельцы Nexia, так это в высокой оценке подвески: «мягкая, комфортная, очень энергоемкая и практически неубиваемая». Какого-то вмешательства она начинает требовать только после 100 000 километров. Правда, на пожилых машинах с большими пробегами выявляется масса слабых мест: стойки стабилизатора, шаровые опоры и амортизационные стойки начинают «лететь» с молниеносной скоростью.

Один из владельцев рассказал, что за год накатал на Daewoo Nexia более сотни тысяч километров по фронтовым дорогам Донбасса. Автомобиль не раз влетал в воронки от снарядов и мин, да так, что приходилось менять погнутые диски, но после всех этих издевательств в подвеске понадобилось лишь поменять пару сайлентблоков: один потому, что его разъело капавшее из-под прокладки масло, а второй — просто для симметрии. При этом все сходятся на том, что автомобиль «едет как по рельсам», то есть хорошо держит траекторию на прямиках, и не пытается с нее уйти даже при накатанной продольной колейности.

Ненависть #4: «А когда на море качка...»

У мягкости подвески есть и оборотная сторона: на ходу машина воспринимается не лучшим образом. Повороты — не ее стихия… Ощущаются солидные крены и какая-то общая расхлябанность. Нет ощущения цельности, в отличие от того же Renault Logan.

На скорости более 100 км/ч чувствуется каждый порыв ветра, как будто ты не водитель, а морской волк на парусной яхте в штормовом море. В таких условиях автомобиль постоянно приходится подлавливать, причем чувствуется как просто боковой ветер, так и порывы воздуха от встречных тяжелых грузовиков.

Самая комфортная скорость для Daewoo Nexia, при которой водитель практически не напрягается, это 80-90 км/час. А еще стоит посадить трех взрослых пассажиров на задний диван, как колеса начинают тереться о подкрылки, и переезжая трамвайные пути, вполне можно оторвать выхлопную трубу: загрузка запросто может уменьшить дорожный просвет, равный 158 мм, еще на 20-30 мм.

Не добавляет радости и рулевое: четыре, мама дорогая, оборота от упора до упора… При этом руль лежит на коленях, поскольку колонка не регулируется.Там, где на современных машинах можно просто повернуть, в Nexia приходится крутить баранку с перехватом.

Любовь #4: «Они зимой заводятся хорошо...»

Помните рекламный ролик, в котором небритый автоугонщик со стажем излагает свое жизненное кредо: «Я американцев не люблю. Японцев не люблю. И французов. Я узбеков люблю. Они зимой заводятся хорошо…». Что касается популярности у угонщиков, то тут реклама врет: в этом рейтинге Nexia разместилась в самом конце списка, по причине все той же «немодности». А вот в плане зимней эксплуатации оценки владельцев на редкость единодушны: действительно, хорошо заводятся!

Есть, конечно, отдельные невезучие граждане, которые жалуются, что при температуре выше -13 заводится с нескольких раз, а при более крепких морозах двигатель не может провернуться, и автомобиль уходит в глухой отказ. Но это все же редкость… Гораздо чаще встречаются такие отзывы: «Температуру двигатель держал всегда в одном положении, и было абсолютно неважно, какая температура на улице. А она у нас в июне-августе поднимается до 40-42 градусов жары в тени, а зимой снижается до —25 мороза. Двигатель всегда работал «на ура» и никогда не подводил».

Ненависть #3: « Да разве могут дети юга...»

Но зимняя эксплуатация — это не только холодный пуск, в плане которого Nexia действительно выглядит весьма неплохо. Чтобы завести мотор, нужно сначала попасть в салон, а вот с этим вполне возможны проблемы: в отзывах на автомобиль жалобы на замерзающие дверные замки стали общим местом. А при -25 градусах они замерзают почти со стопроцентной гарантией, какую смазку в них ни заливай, причем замерзают не личинки, а сам механизм замка, так что двери не открываются ни ключом, ни с брелока.

Владельцы «Ксюш» делятся друг с другом рецептами борьбы с этой напастью: кто советует использовать «отработку», кто — WD-40. Но вот вы все-таки проникли в салон, запустили двигатель… А потом сидите минут 30 и мерзнете, потому что печка Nexia точно не рассчитана на суровые русские зимы. Конструктивно она выполнена с большими допусками и щелями, так что часть холодного воздуха идёт в воздуховод, минуя радиатор.

Эта ситуация усугубляется отсутствием салонного фильтра — в результате осенние листья забивают радиатор печки, и тогда воздух идет в воздуховод практически полностью непрогретым. Нет режима обдува на лобовое и в ноги, а ведь это самый востребованный режим зимой… В итоге многие жалуются, что при -15 приходится ездить в шапке и перчатках, а печка лишь создаёт «теплый дух».

Лобовое стекло начинает оттаивать лишь минут через 20-30, и всё это время едешь, как в танке, глядя на дорогу через крохотную амбразуру.

Вентиляция салона тоже не на высоте: зимой в морозы задние окна вечно замерзшие. А главное, сел в машину, поехал, остановился, вышел, закрыл машину… И все окна моментально запотели!

Торпедо Daewoo Nexia ‘2008–2016

Всё это, конечно, лечится. Можно самостоятельно установить салонный фильтр, поменять радиатор на медный, проклеить печку дополнительными уплотнителями и герметиками, установить дополнительную помпу от Газели… Но это всё доработки того, что, по идее, должно было быть изначально сделано производителем, особенно с учетом возраста модели и ее отработанности.

Любовь #3: «И огромный великан взял огромный чемодан...»

Да, авторы отзывов дружно ругают дверные замки, печку и вентиляцию. И не менее дружно они хвалят багажник, объем которого составляет весьма солидные 530 литров. По словам одного из владельцев, он «реально нереальных размеров, не багажник, а какая-то яма безмерная!» Безусловно, объем багажника стал одной из причин популярности Nexia у водителей такси. Правда, и в этой безмерной яме с медом найдется пара ложечек дегтя.

Во-первых, конструкция (и конфигурация) его такова, что не слишком больших вещей можно погрузить очень много, рассовав их по всем щелям и углам, а вот с крупногабаритными вещами — скажем, с детской коляской или велосипедом, могут быть проблемы: они попросту не проходят в проем. С длинномерами (лыжами, удочками, плинтусами из магазина стройматериалов и тому подобными вещами) можно сразу проходить мимо и начинать придумывать, как прикрутить их на крышу: спинка заднего дивана в Nexia закреплена намертво.

А еще Nexia не особенно любит возить тяжести: штатные пружины лопаются даже с частичной нагрузкой. Многие ставят усиленные, от Daewoo Espero. Ну и что мешало поставить их прямо на конвейере? Но даже если пружины выдержат, удовольствия все равно никакого: «Возил как-то 400 кг кафеля, плюс батя (95 кг), плюс я (85), плюс жена (60). Машина просела, как «СуперПриора», чуть по земле не чиркала, и тормозить после 60 км/ч отказывалась напрочь».

А еще крышка багажника очень слабо фиксируется в поднятом положении, и невнимательному владельцу может весьма чувствительно прилететь по затылку.

Ненависть #2: «Младший брат решил вставать - ноги некуда девать!»

Вот только объем перевозимого в багажнике груза куплен ценой тесноты на заднем ряду сидений. Точнее, стоит говорить не о тесноте как таковой, а о малом пространстве для ног задних пассажиров. Места сзади действительно катастрофически мало. За водителем среднего роста взрослый пассажир просто не помещается, а чтобы посадить его справа, переднее кресло приходится отодвигать максимально вперед, из-за чего переднему пассажиру становится не слишком комфортно. Как выразился в сердцах один из владельцев, «ноги хочется отрезать и положить в багажник, благо он огромный». Да и пробраться на задний ряд — та еще задача из-за низко расположенных подушек и специфической формы дверного проема.

Любовь #2: «Он надежен, как скала...»

Статьи / Интересно Пять причин любить и ненавидеть Peugeot 308 Вельтер не раз говорил, что главное в дизайне Peugeot – кошачий облик, и последняя «кошечка» у него получилась весьма элегантной. Изначально модель пошла в серию в двух кузовах (трёх- и пятидверный хэтчбек), но менее чем...

4360 12 0 25.10.2018

Любой человек, решивший ознакомиться в мировой паутине с отзывами о Daewoo Nexia, непременно впадет в состояние, которое ныне модно называть «когнитивным диссонансом». Потому что дотошному исследователю вопроса сразу же становится непонятно, как же так: вот только что человек настучал на клавиатуре список поломок на пару листов А4, подсчитал немалые суммы, которые ему пришлось вложить в автомобиль, а вслед за этим написал восторженный пассаж о надежности и выносливости «Ксюхи», да еще и вынес эту самую надежность в число основных достоинств модели! На самом деле отзывы изобилуют фразами типа «вставал наглухо на ней один раз за 4,5 года — забился катализатор», «за все время эксплуатации автомобиль подвел только один раз, когда внезапно оборвался ремень ГРМ», «За все время — одна поломка , старая кулиса КПП сильно разболталась, взял на разборке за 1 500 вместе с работой», «Машина очень надёжная, за 8 месяцев и 102 000 км ни разу не подвела, хотя эксплуатировалась экстремально и в экстремальных условиях».

Действительно, все ставившиеся на Nexia двигатели отличаются общей эксплуатационной надежностью. Многие жалуются на течь масла из-под крышки головки блока и клапанной коробки, причем замена прокладок помогает очень слабо. Единственный выход — посадить крышки на герметик. Очень важно вовремя менять (вместе с роликами) ремень ГРМ, а в промежутках между заменами вовремя его подтягивать. Кстати, нередко обрыв ремня не ведет к повреждению клапанов, особенно на восьмиклапанных моторах (хотя бывает всякое).

Коробка обычно нареканий не вызывает, хотя конструктивно она представляет собой агрегат из прошлого. Сверхдлинные передаточные числа в принципе хорошо соответствуют характеру мотора, но четкость включения передач далека от идеала: первую передачу на ходу приходится или прожимать силой, или пользоваться перегазовкой. Коробка требует периодического долива масла, хоть завод и утверждает, что масло заливается на весь срок службы агрегата.

О надежности подвески мы уже рассказали… В целом Nexia схожа по характеру со многими отечественными машинами: она часто ломается по мелочам, но, как правило, заранее предупреждает владельца о развивающейся проблеме.

Ненависть #1: «И горечь мелочных обид...»

Но вот мелкие, не слишком кардинальные и потому обидные неисправности могут довести до состояния бесконтрольной ярости и применения ненормативной лексики даже интеллигентного человека с крепкой психикой. Правда, некоторые из врожденных болячек «Дэушки Нюши» никак нельзя назвать мелкими, хотя передвижению в пространстве они, в сути, не мешают. И главной из них является низкая коррозионная стойкость кузова, усугубленная непрочностью лакокрасочного покрытия.

Дело в том, что кузовные детали Nexia не подвергались оцинковке, а лишь фосфатировались, что и дает основания некоторым владельцам определять эту модель как «хороший автомобиль с плохим кузовом». Гниют до дыр арки задних колес, ржавеют до сквозных отверстий задние двери, постоянно появляются сколы в передней части машины, за зиму превращающиеся в «рыжики». Постоянно гниет и прогорает глушитель, так что его приходится менять раз в 2-3 года.

Очень много проблем связано с электрикой. Чуть ли не в каждом втором отзыве — упоминание о замене контактной группы замка зажигания (нередко — неоднократном), в каждом третьем — о блоке подрулевых переключателей. Постоянно упоминаются отгорающие высоковольтные провода. Очень плохой ближний свет: что-то видно лишь метрах в 10 перед капотом. Приходится постоянно включать дальний, а чтобы не слепить водителей встречных машин, опускать световой пучок корректором вниз. Но из-за постоянно включенного дальнего света начинает плавиться проводка в рулевой колонке! Ну а крышку распределителя зажигания многие попросту считают расходным материалом.

Наконец, хотя штатные боковые зеркала, в принципе, и дают неплохой обзор, в их конструкции что-то сделано не так. Жизнь портит некачественная система регулировки. Отрегулировать зеркало из салона попросту невозможно, приходится открывать окно и пальцем заставлять зеркало принять нужную позицию. Но это слева, а сбивается чаще правое зеркало! Если есть пассажир, то можно опустить окно и попросить его ткнуть пальцем в зеркало. А если нет пассажира — приходится выходить из машины.

Любовь #1: «Повсеместно и за копейки»

И все же главным достоинством Daewoo Nexia владельцы считают сочетание невысокой начальной цены с низкой стоимостью владения. Техобслуживание и ремонт доступны повсеместно, запчасти копеечные и продаются на каждом углу: «работает и работает, всю зарплату не сжирает, как какой-нибудь Focus».

Для человека с не слишком большим достатком, но знающим, с какой стороны браться за гаечный ключ, архаичность конструкции становится существенным плюсом.

Но все же настоящая любовь не может быть основана лишь на экономических, рациональных факторах. И не случайно молодые люди, для которых Nexia стала первой собственной машиной, пишут не критические отзывы, а этакие романтические эссе (орфография автора сохранена): «В общем, думаю, что машина отличная за свои деньги, и недостатки многократно перевешиваются преимуществами. Колеса крутятся, печка греет, багажник большой. Если сердце горячее, разве думаешь ты о безопасности? Ты летишь по просторам дорог, с наслаждением ощущая через руль, как природа шепчется с тобой. И плевать, как ты выглядишь: ведь не все то золото, что блестит. Сел, включил «Чорные глаза» Айдамира Мугу, и поехал!».