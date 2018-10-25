Peugeot 308 появился на свет 5 июня 2007 года: именно тогда состоялся дебют модели на автосалоне во Франкфурте, а в сентябре она сменила «триста седьмую» на конвейерах французских заводов в Сошо и Мюлузе. Автомобиль, ставший «дембельским аккордом» главного дизайнера марки Жерара Вельтера, сразу привлек внимание своим выразительным внешним обликом и целым рядом удачных решений, прежде всего, огромной панорамной крышей из атермального стекла (ее установка стала возможна вследствие применения высокопрочных сталей в силовом каркасе) и компоновкой semi-tall (то есть, еще не минивэн, но посадка все же чуть выше, чем в обычных легковушках).

Вельтер не раз говорил, что главное в дизайне Peugeot – кошачий облик, и последняя «кошечка» у него получилась весьма элегантной. Изначально модель пошла в серию в двух кузовах (трёх- и пятидверный хэтчбек), но менее чем через год после начала продаж в серийное производство запустили и универсал Peugeot 308 SW, а затем и двухдверное купе-кабриолет 308 CC.

1 / 3 Peugeot 308 5-door '2007–11 2 / 3 Peugeot 308 CC '2009–11 3 / 3 Peugeot 308 SW Worldwide '2008–11

Выбор авто Из пластика и палок: покупаем Peugeot 308 I за 400 тысяч Что и где ищем? Несмотря на все современные гонения на автомобили на «тяжелом топливе», если вы действительно хотите этот Пежо, то стоит поискать машину именно с дизельным двигателем. Во-первых, оба дизельных мотора...

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Не менее важным оказалось и то, что модель изначально предлагалась с очень широкой моторной гаммой: атмосферные бензиновые двигатели объемами 1,4 (95 л.с.) и 1,6 (120 л.с.) литра, три турбированных 1,6-литровых мотора мощностью 140, 150 и 175 л.с. и два дизеля: 1,6 HDi мощностью 90 или 109 л.с. и 2.0 HDi в вариантах 140, 150 и 163 л.с. Стоит отметить, что бензиновые двигатели имеют немецкие корни. В релизах обычно писалось, что «двигатели разработаны совместно с компанией BMW», но на самом деле техдокументация была получена в обмен на производственные мощности, и моторами с французских заводов комплектовались как модели концерна PSA, так и баварские «копейки», а также Mini.

Не менее широкой оказалась и гамма трансмиссий: пятиступенчатая механическая коробка собственной разработки концерна PSA, шестиступенчатая МКПП от компании BorgWarner, четырёхступенчатый автомат AL4, разработанный PSA совместно с Renault еще в 2001 году, шестиступенчатая АКПП, созданная по заказу PSA компанией Aisin, и шестиступенчатая роботизированная коробка EGS, разработанная PSA в сотрудничестве с BorgWarner.

Официальные продажи Peugeot 308 в России стартовали в марте 2008 года. Покупателям были предложены автомобили в трех вариантах: 5-дверный хэтчбек, 5-местный универсал и 7-местный универсал, а с 2010 года к ним добавился и 4-местный купе-кабриолет. Трехдверный хэтчбек на нашем рынке официально представлен не был.

Официальный импортёр, компания «Пежо-Ситроен Рус», в период продаж модели постоянно тасовала доступные к заказу моторы и коробки. Неизменным оставался только 120-сильный 1,6-литровый двигатель EP6 в сочетании пятиступенчатой МКП или четырёхступенчатым автоматом, а вот дизели, турбомоторы и все три шестиступенчатые коробки то появлялись в списке возможных для заказа, то исчезали.

Несмотря на кризис 2008 года, продажи пошли достаточно успешно, модель начала набирать популярность, и в 2010 году в Калуге была налажена сборка автомобилей из французских машинокомплектов. Естественно, собирали именно самые популярные варианты с тем самым EP6 в сочетании «пятиступкой» или четырёхступенчатым автоматом, и в конечном итоге на эти версии пришлось более 90% реализованных в России автомобилей.

В 2011 году модель претерпела небольшой рестайлинг (который, кстати, пришелся по душе далеко не всем), а в 2013 году появилось второе поколение модели с заводским кодом Т9. До наших палестин оно добралось в 2014-м, как раз под кризис, со всеми вытекающими последствиями: городской хэтчбек, цена которого из-за падения рубля мгновенно выросла до 1,2-1,7 млн рублей, немедленно выпал из обоймы сколь-нибудь массовых моделей. В в 2015-м было продано лишь 308 Peugeot 308 (вот ведь ирония судьбы!), в 2016-м – уже 41, в 2017-м – и вовсе только 31 автомобиль. В итоге в июне нынешнего года компания объявила о прекращении продаж модели в России. Тем не менее, еще два-три года назад Peugeot 308 (в основном первого поколения, так что весь дальнейший разговор пойдет только о них) постоянно встречались в городском потоке, да и сейчас многие владельцы отнюдь не горят желанием расставаться со своими «львятами». Поругивают, но не спешат продавать! Так за что же любят и ненавидят Peugeot 308?

1 / 5 Peugeot 308 '2011–13 2 / 5 Peugeot 308 CC '2011–15 3 / 5 Peugeot 308 SW '2011–14 4 / 5 Peugeot 308 SW '2014–17 5 / 5 Peugeot 308 '2013–17

Ненависть # 5: «А разве тебе брюшко травка не щекочет?»

Помните такой анекдот про лося и ежика? Так вот, о том, что 308-й — это чисто городской автомобиль, и на грунтовых проселках ему делать нечего, упоминается чуть ли не в каждом втором отзыве в интернете. По выражению одной из владелиц, «днище оботрет каждой кочкой и каждым камушком». И это относится в том числе к автомобилям с «российским пакетом», дорожный просвет которого был увеличен со 110 до 150 мм. Ведь на пустой машине в деревню к родственникам или на дачу не ездят, а под нагрузкой просвет легко может уменьшиться на 20-30 мм.

Добавьте к этому большой передний свес, отнюдь не способствующий езде по буграм и ямам солидного размера, и жесткую подвеску, способную вытряхнуть всю душу на плохой дороге. В общем, на речку и в лесопарк по сухой погоде можно попробовать добраться, но заядлому дачнику, грибнику или рыбаку автомобиль не подходит категорически.

Любовь # 5: «Вот - новый поворот...»

На хорошей дороге жесткость подвески оборачивается отменной управляемостью, и мне попался лишь один отзыв из нескольких десятков, в котором управляемость отнесена к недостаткам модели. А в основном — сплошные восторги. Причем пишут это люди, у которых было с чем сравнивать: поездившие и на BMW, и на Audi, и на VW, то есть марках, считающихся в этом плане эталонными…

Да, 308-й действительно рулится «на ура» и в дождь, и в снег, и в сухую погоду. Автомобиль отлично держит дорогу и не склонен ни к заносам, ни к пробуксовке. Опытные владельцы отмечают, что быстрые повороты он проходит очень азартно, представляя собой по управляемости нечто среднее между VW Golf и Mini, а в чем-то даже их превосходя. Как правило, сильному полу нравится настройка рулевого управления с затяжеленной «баранкой» и отличной обратной связью. Прекрасный же пол по этому поводу высказывается более сдержанно — мол, руль все-таки тяжеловат. Зато их более чем устраивают очень легкие педали сцепления и тормоза, настолько легкие, что водителям, пересаживающимся с других автомобилей, приходится привыкать дозировать тормозное усилие, иначе при каждом торможении автомобиль «встает колом».

Ненависть # 4: «Опять капризки...»

Как я уже сказал, более 90% проданных в России Peugeot 308 имели под капотом 1,6-литровый атмосферник ЕР6 мощностью 120 л.с. Владельцы оценивают его весьма неоднозначно, причем ключевым словом в этих оценках становится слово «капризный». Во-первых, двигатель оказался весьма привередлив в плане качества залитого топлива: только 95-й, про 92-й лучше сразу забыть. Залил в бак что-то не то — готовься к тому, что на приборке загорится «check engine». И последствия могут быть самыми разными, вплоть до прогара клапанов.

Проблемы возможны не только с двигателем как таковым, но и с топливной системой: «Я три раза менял бензонасос (погружной, под правым задним сиденьем). Дважды — из-за сгоревшего насоса вследствие неверных показаний уровня бензина: датчик показывал четверть бака, а он оказался пустой. Ну а третий раз при наполовину заполненном баке насос просто перестал подавать топливо».

Постоянно нужно следить за уровнем масла, прозеваешь — движок на свалку. При этом «ужор масла», весьма характерный для баварских моторов, вполне может составлять от 0,7-1,2 л на 8 000-10 000 километров до литра на каждую тысячу. И это при том, что никаких течей масла не наблюдается!

Слабыми местами мотора считаются помпа, термостат и ГРМ. Цепь приводного механизма очень тонкая и ненадежная, быстро растягивается. Рваных цепей на Peugeot 308 никто не видел, но умирающая цепь начинает явно шуметь даже на холостых оборотах. Иногда можно обойтись заменой натяжителя, но нередко приходится сразу менять цепь, натяжитель, успокоитель и звездочки распредвалов и коленвала. При этом владельцы отмечают, что если потакать «капризам» мотора, следить и вовремя доливать масло (причем делать это надо профилактически, а не по уровню на щупе, который показывает цену на дрова в Занзибаре), то двигатель весьма надежен и отлично заводится при низких температурах (вплоть до -35).

Любовь # 4: «Наша крыша - небо голубое...»

В очень многих отзывах в интернете отмечено, что первое, что привлекло внимание к модели — это огромная панорамная крыша из атермального стекла площадью 1,26 кв. м, а на универсалах Peugeot 308 SW и того больше — 1,69 кв. м. Она начинается сразу за ветровым стеклом, и такое богатое остекление создает атмосферу воздушности и торжественности, делает салон машины еще более светлым и дружелюбным. Летом чувствуешь себя как в кабриолете, но при этом не жарко, над головой остается достаточно места и потолок не давит во время дальних поездок, а «вау-эффект» испытывают все пассажиры вне зависимости от их пола и возраста.

До Peugeot 308 такие «окна в небо» встречались только на куда более дорогих и престижных автомобилях, причем в основном в топовых комплектациях. И очень многие, расставаясь с автомобилем, отмечают, что скучают именно по стеклянной крыше.

Ненависть # 3: «Спокойствие, только спокойствие...»

Естественно, весь французский шарм Peugeot 308 действовал в первую очередь на прекрасный пол, а он, как известно, не очень-то любит орудовать рычагом переключения скоростей и постоянно выжимать педаль сцепления, выбирая версии с автоматом. Но единственным вариантом автоматической трансмиссии для 120-сильного двигателя была пресловутая «четырехступка» AL4, «эстонский» характер которой стал притчей во языцех. Вот и рубят владельцы сплеча: мол, для «девушки с ребенком», которая ездит спокойно, соблюдая скоростной режим — нормально, даже отлично. А для резвых стартов со светофора лучше поискать какой-нибудь другой автомобиль.

Впрочем, и версия с механикой тоже оценивается весьма неоднозначно. Кто-то пишет, что на трассе не хватает шестой передачи, кто-то — что на обгонах не хватает тяги, а на подъемах при наличии пассажиров приходится переходить на более низкие передачи и даже выключать кондиционер. И все дружно уверяют, что Peugeot 308 — это автомобиль для умеренной и спокойной езды.

«Пыжик» действительно уступает по динамике основным конкурентам, даже тем, кого превосходит по мощности двигателя. Видимо, сказывается достаточно большой вес, а также передаточные отношения в коробке. Но тут есть еще одна странность. Если посмотреть на статистику, которая, как известно, знает все, то как минимум половина владельцев, оставивших отзывы в сети, называют динамику в числе достоинств автомобиля! Похоже, положительно оценивают те владельцы, чей характер совпал с характером модели.

Любовь # 3: «И пусть давным-давно набиты мне в дорогу чемоданы...»

И если в отношении динамики, как говорится, «мнения ученых разделились», то в оценке вместимости салона и багажника все владельцы абсолютно единодушны — пятерка, твердая пятерка! Минимальный объем багажного отсека у пятидверного хэтчбека составляет 450 литров, а максимальный (при сложенных задних сидениях) — 1 398. Один из владельцев вспоминает, как, отправляясь в командировку из Москвы в Сочи, он погрузил в автомобиль со сложенным задним диваном километр 16-мм «гофры» в бухтах, километр (!) кабеля для видеонаблюдения , 16 камер, две спортивные сумки с личными вещами двух человек, два больших ящика с инструментом, два пакета с дорожной провизией, четыре упаковки воды по 5 л в каждой и еще по мелочи.

Еще веселей выглядит перечень того, что доводилось перевозить в салоне владельцу универсала 308 SW: столешница длиной три метра и шириной 60 см; ванна 1,7 х 0,7 м; кухня с нижними и верхними шкафами в разобранном состоянии, в коробках; горный велосипед (без снятия переднего колеса); кровать с подъемным механизмом 2 х 1,8 м (в разобранном состоянии) и многое другое. Естественно, не разом, но все равно впечатляет.

Интерьер Peugeot 308 SW ‘2008–11

Не в обиде и пассажиры второго ряда. Во-первых, их сиденья расположены чуть выше передних, что дает возможность отличного обзора, а во-вторых, тонкий профиль спинок передних сидений и имеющиеся в них углубления предоставляют массу пространства для ног.

Ненависть # 2: «Виновата - ты меня согрей...»

А вот в оценке надежности автомобиля опять наметился полный раздрай и отсутствие всяческого консенсуса. Подавляющее большинство относит надежность к числу достоинств данной модели, но есть и прямо противоположные отзывы с настоящими криками измученной поломками души. Мол, владел машиной в общей сложности месяцев 10, из них 2 месяца машина стояла в ремонте, и вообще это не машина, а сплошная выкачка денег, а после 100 000 пробега полетит все что только можно! Меньше всего нареканий достается подвеске — она оценивается как вполне надежная, хотя одна автоледи жаловалась, что амортизаторные стойки меняла дважды за 2 года, а шаровые на одном колесе пришлось заменить аж 5 раз. Зато при замене нижних шаровых опор не нужно регулировать сход-развал.

Про слабые места двигателя уже говорилось, пятиступенчатую механическую коробку многие вообще называют «неубиваемой», но вот все тому же четырёхступенчатому автомату AL4 достается по полной программе. Типичная история выглядит так: купил человек автомобиль, а через полгода начал замечать, что коробка при переключении дёргает машину, и симптомы быстро прогрессируют, вплоть до полной остановки. Замена масла в коробке не помогает, да и переборка не всегда приводит к искомому результату.

Корни проблемы таятся в неправильной эксплуатации, а самое главное — в неправильном обслуживании. Не стоить доверять производителю, утверждающему, что коробка «необслуживаемая». Это сложный механизм, которому все-таки требуется профилактическое ТО. Достаточно раз в 40 000 менять масло, а при пробеге в 120 000 км профилактически заменить гидроклапана, и коробка будет работать как новенькая. И еще одна рекомендация, которую мало кто из владельцев соблюдает: зимой коробку AL4 перед поездкой обязательно нужно прогревать. Завел автомобиль — и включаешь то заднюю передачу секунд на 10, то «драйв». И так несколько раз, иначе каждые 40-60 тысяч км придется ездить менять клапана.

Любовь # 2: «Ах, какое блаженство - знать, что я совершенство...»

Но вот в чем все абсолютно едины, включая записных автомобильных франкофобов, так это в высочайшей оценке комфорта салона Peugeot 308. Восторги вызывает и эргономика, и оснащенность (хотя не стоит забывать, что автомобиль разработан более 10 лет назад), и качество отделочных материалов. Кто-то высказывается весьма радикально — мол, у меня было много автомобилей, но по комфортности все остальные машины сравнимы разве что с телегами, кто-то более аккуратен в оценках, но типичный отзыв выглядит примерно так: «Водительское сиденье сливается с тобой в одно целое. Нигде ничего не скрипит, не трещит, и все работает. Два раза ездил в Крым, 1 500 км проезжал без остановки, только для заправки — и никакой усталости!»

В автомобиле действительно все под рукой, радуют очень удобные сиденья с развитым поясничным подпором и боковой поддержкой, а женскую половину человечества умиляют всякие приятные мелочи вроде удобного и практичного крючка для дамской сумочки на консоли у места правого переднего пассажира. Удобно устроиться за рулем может и миниатюрная барышня с ростом в 160 см, и мужчина героических пропорций ростом под 190 см и весом 120 кг, причем диапазон регулировок будет выбран далеко не полностью. О выверенной эргономике говорит такой факт: положив руку на подлокотник, можно без лишних движений дотянуться до трех самых необходимых в пути вещей: руля, селектора АКП (или рычага МКП) и джойстика управления магнитолой.

В моей семье тоже был Peugeot 308, на котором дочка проездила семь лет. Так вот, в свое время мне очень понравилось, что французы оснастили автомобиль с механической коробкой круиз-контролем и ограничителем скорости. А когда пришло время поменять машину, и дочка купила Mercedes C-class, то она сразу начала жаловаться, что после «Пыжика» салон автомобиля премиальной марки кажется и скучным по дизайну, и неудобным.

Ненависть # 1: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам...»

Все владельцы дружно жалуются на стоимость обслуживания, и в первую очередь — на дороговизну оригинальных запасных частей, при том, что неоригинальных на рынке мало, а те, что есть, стоят немногим дешевле оригинальных. Иногда возникают просто анекдотичные ситуации. Вот, к примеру, полетел у вас термостат. Ну, бывает. Оригинальный стоит 7 800 рублей. Вроде дороговато… Начинаете смотреть аналоги — тоже не дешевле 5 000. И тут выясняется, что оригинальный термостат для Mini Cooper с таким же мотором EP6, да еще и «родной», произведенный на заводе BMW в Германии, стоит 3 800!

Выход из строя кислородного датчика — тоже вещь вполне обыденная. Так вот, для Peugeot 308 такой датчик стоит 4 800 рублей, а для Mercedes CLK — втрое дешевле! Согласитесь, обидно… Вот и пишут владельцы: «Владела своей конфеткой два года, и за два года вложила в запчасти и расходники более 100 000 рублей», «Запчасти дорогущие, аналогов практически нет. В магазине так и говорят: на Peugeot ничего дешевого не ищите!», «Я первый год терпела, во второй год машина сожрала все мои сбережения, продавала ее год, так и не смогла продать, при том что была полностью отремонтирована и внешне, и технически. Сдала по трейд-ину. Но любила я ее безумно! Налюбоваться не могла».

Любовь # 1: «Зачем вы, девочки, красивых любите...»

Да, именно так дела и обстоят. Причем эффектную и яркую внешность ставят на первое место среди всех достоинств и недостатков автомобиля 96 из 100 человек, оставивших отзывы в сети. И неважно, кто был владельцем, впечатлительная питерская барышня или суровый томский мужик — детище Жерара Вельтера никого не оставляет равнодушным. Ах, эти вытянутые, заходящие на крылья стекла головной оптики! Ах, этот капот, похожий на носовые обтекатели формульных болидов, увенчанный рельефным геральдическим львом! Ах, эта львиная улыбка облицовки радиатора! А эта корма с выпуклым панорамным задним стеклом, навевающая игривые ассоциации с уходящей с подиума французской манекенщицей? Одним словом, сплошной шарман… Ну и, конечно же, панорамная крыша, о которой не надо говорить, потому что о ней уже все сказано.

И как мне кажется, второе поколение, став строже и солидней, что-то потеряло, что и стало одной (хотя и не главной) причиной того, что машина у нас «не пошла»…