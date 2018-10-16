В истории молодой (ее первый автомобиль появился на свет в 1996 году) компании Great Wall Motors модель Hover занимает особое место. Именно эта модель под именами Hover, Hover CUV, Hover H3, Haval H3, Hafu и X240 отправилась завоевывать мир и позволила Great Wall в 2006 году получить статус «Автомобильный экспортер государственного значения». Ну а в России Hover появился в 2005 году, практически одновременно с выходом на домашний рынок.

Российские автолюбители впервые познакомились с Hover на Московском автосалоне 2005 года, а уже в следующем году официальный импортер марки Great Wall, компания «Ирито», организовала сборку автомобилей в старинном городке Гжель (сварка кузовов из поставляемых из Поднебесной деталей осуществлялась на заводе «Дервейс» в Черкесске). Стоит отметить, что тогда, 12 лет назад, реакция на новинку была вполне положительной: «ну вот, этот хоть на автомобиль похож».

Действительно, прототипом Hover стал внедорожник Isuzu Axiom. Это не вызвало никакого конфликта интересов: к тому моменту концерн GM, которому принадлежал контрольный пакет Isuzu, принял решение свернуть производство внедорожников японской марки для рынков Японии, США и Европы. Axiom как раз и попал под это решение.

Китайские дизайнеры сохранили в неприкосновенности основные линии и пропорции кузова, но внесли серьезные изменения в дизайн передней части, которые пошли модели только на пользу. А вот техническая «начинка» автомобиля была выполнена по принципу «я его слепила из того, что было». В частности, основным силовым агрегатом стал лицензионный 2,4-литровый бензиновый мотор Mitsubishi 4G64-S4M мощностью 130 л.с. Куда реже встречались двухлитровые моторы мощностью 122 л.с. (клон Mitsubishi 4G63) или 95-сильные дизели, с которыми сочетались пятиступенчатая МКПП и двухступенчатая раздаточная коробка, ведущие родословную от пикапов Toyota 90-х годов прошлого века.

Впоследствии, в ходе рестайлинга 2010 года, автомобиль получил 150-сильный турбодизель собственной разработки, с которым агрегатировалась либо шестиступенчатая «механика», либо адаптивный пятиступенчатый автомат 5R35 производства корейской компании Hyundai Mobis, а также раздаточные коробки Borg Warner c «кнопочным» управлением. Существовали и версии с приводом только на заднюю ось, но популярностью они не пользовались несмотря даже на более низкую цену. Рамная конструкция, торсионная подвеска переднего моста и пружинно-рычажная заднего, неплохая геометрия и 230 мм дорожного просвета предопределили выносливость Hover и его хорошую адаптацию к условиям российской глубинки.

Автомобиль имел довольно богатое оснащение даже в базовых комплектациях, и в самые благоприятные годы его продажи доходили до 16-18 тысяч единиц в год. Даже в кризисном 2014 году было продано более 11 500 Hover. Но в 2015-м в истории марки случился самый настоящий «эпик фейл»: руководство «Ирито» не сумело договориться с китайскими партнерами, занятыми продвижением бренда Haval, о поставке комплектующих, и сборка Hover в РФ была свернута.

Тем не менее, Great Wall Hover представляет собой вполне обычного участника дорожного движения, и чем дальше от столиц ты отъедешь, тем чаще будут встречаться эти автомобили. Но хотя автомобиль и завоевал определенную популярность, его оценки всегда отличались неоднозначностью, от «то худший автомобиль из всех, которые мне довелось водить» до «отличная машина за свои деньги». Так за что же любят, а за что ненавидят Great Wall Hover?

Ненависть #5: «Нельзя валенки носить, не в чем к милому ходить...»

Знакомство с любым автомобилем происходит в два этапа. Сначала ты оцениваешь его внешность, и с этим вопросом у Hover — полный порядок. Впрочем, к этому мы еще вернемся. Но затем ты открываешь дверь и садишься за руль… И вот тут новоиспеченные обладатели китайско-российского внедорожника (вне зависимости от того, где они его купили, новый в салоне или подержанный) сталкиваются с особенностями китайской эргономики.

Во-первых, сама посадка. Все рамные внедорожники можно условно разделить на «высокие» (в которых водитель сидит, как ямщик на облучке) и «низкие», в которых корпус сидящего за рулем человека расположен достаточно прямо, а вот ноги вытянуты вперед, как в купе поезда. Isuzu Axiom относился к категории «низких», и Hover унаследовал эту черту. Само по себе это не плохо и не хорошо, просто кому-то больше нравится первый, а кому-то — второй вариант. Но вот то, что педальный узел Hover сконструирован весьма своеобразно, и даже в обычных кроссовках при переносе ноги с газа на тормоз и обратно ты постоянно цепляешь за край педали рантом — это уже, как говорят программисты, «баг, а не фича».

Great Wall Hover ‘2005–10 и Isuzu Axiom ‘2001–04

Ну а вождение в зимней обуви, скажем, сноу-бутсах или, не приведи господи, в валенках, и вовсе превращается в настоящее мучение. Одновременное нажатие на газ и тормоз — весьма эффективный водительский прием, но применять его нужно лишь в определенных обстоятельствах, а не постоянно.

Наконец, сами сидения. Оценка их удобства определяется сугубо индивидуальным восприятием, и есть владельцы, которым сидения Hover изначально пришлись впору: «17 часов за рулем с перерывом на обед — и никакой усталости!» Но подавляющее большинство (и я в их числе) далеко не в восторге от профиля водительского кресла. Садишься в автомобиль, и все поначалу кажется нормально. Потом, через пару часов, мозг начинает получать сигналы о некотором недовольстве со стороны поясницы. Еще через пару часов спина начинает бунтовать весьма активно, но проходит еще какое-то время, спина принимает форму «Ховера», и неприятные ощущения пропадают. Кроме того, ход рычага механической 5-ступенчатой КП настолько велик, что включая первую передачу, ты нередко нажимаешь костяшками пальцев на кнопки управления аудиосистемой.

Любовь #5: «Всё, о чём молили темной ночью - у меня все есть...»

Абсолютно все владельцы единодушно указывают в качестве достоинств модели высокую оснащенность разнообразными «комфортными» опциями даже базовых и самых бюджетных комплектаций: климатическая установка, электростеклоподъемники, подогрев сидений и вполне приличная (если вы не законченный аудиофил, меломан и участник соревнований по автозвуку) «музыка».

Ну, а за дополнительные (и не самые большие) деньги можно было получить и люк в крыше, и кожаный салон. Правда, многие жаловались, что от этого люка больше проблем, чем пользы: при первой же попытке открыть «форточку в небо» она начинала течь, и ее приходилось закрывать навсегда.

Ненависть #4: «Опять скрипит потертое седло...»

Качество материалов, из которых изготовлен салон, подавляющее большинство владельцев относят к числу недостатков. Мол, пластик в салоне очень дубовый и легко царапается, особенно в багажнике. «Убедился после поездки в Астрахань на рыбалку. Вроде все вещи были хорошо уложены, но в местах соприкосновения на пластике образовались потертости».

Усугубляет ситуацию отсутствие противопылевого фильтра в системе вентиляции салона: после мойки интерьер быстро теряет чистоту, поскольку пыль мгновенно въедается в пластик обивки дверей и переднюю панель. Вид получается весьма неопрятный.

Примерно то же самое можно сказать и о «кожаной» обивке, поскольку производители смело могли писать, что «при изготовлении Great Wall Hover ни одно животное не пострадало», а «кожа молодого дермантина» уже через пару лет начинает трескаться и облезать. Впрочем, судя по всему, за десять лет поставщики обивочных материалов неоднократно менялись, а вместе с ними и качество обивки.

1 / 2 Торпедо Great Wall Hover H6 '2011–н.в. 2 / 2 Торпедо Great Wall Hover '2005–10

Что же касается тщательности сборки салона, то тут тоже как повезет. Кто-то пишет, что скрипов нет даже после пяти лет эксплуатации, а кто-то жалуется на то, что потратил несколько лет на борьбу с этими насекомыми: «Проклеил двери, включая пятую, левую часть панели (там где спидометр), крепления задних спинок сидения посадил на болты, переделал замки спинок передних сидений, но даже после этого тишины в салоне не добился». Но вопросы по качеству есть не только к материалам салона, но и к лакокрасочному покрытию и металлу. Очень часто трескается краска в районе крепления заднего номерного знака, многие жалуются на сколы в передней части машины, которые тут же начинают «цвести». Да в других местах кузов ржавеет быстро: двери, крылья, пороги — ржавчина может быть везде.

Любовь #4: «Грузите апельсины бочками!»

Объем салона и багажника Great Wall Hover хвалят абсолютно все, даже те, чьи отзывы буквально сочатся ядом критики в адрес «худшего автомобиля в жизни».

Действительно, на заднем диване с комфортом может устроиться даже человек высокого роста, а багажник объемом 527 л вмещает массу поклажи. «Возил в нем стиральные машины и газовые плиты, не складывая салона»; «так уж вышло, что нам пришлось пережить три переезда и два ремонта, и огромный багажник, складные задние сидения и рейлинги на крыше сильно облегчили нам жизнь».

Если сложить задние сидения, то доступный объем возрастает до 1 848 литров. Площадку с ровным полом, которая получается при складывании заднего дивана, очень ценят любители дальних путешествий: «Ездили с семьей на юг, в багажник и бокс на крыше загружал лодку, мотор, палатку, спальники, кемпинговую мебель, кучу еды, шашлычницу, коптильню, воду, автохолодильник, снасти и еще массу всего…»

Ненависть #3: «А теперь плетемся тихо по асфальтовой...»

Увы, практически никто не относит динамику разгона к числу достоинств Great Wall Hover. Как я уже писал, у подавляющего большинства проданных в России внедорожников этой модели под капотом стояла 2,4-литровая бензиновая «четверка» — двигатель надежный, проверенный временем, неприхотливый, способный без последствий переваривать не слишком качественный 92-й бензин, но весьма инертный и набирающий полную силу лишь тогда, когда он раскрутится до 3-4 тысяч оборотов. Плюс «грузовые» главные пары в редукторах мостов, плюс не самые удачные передаточные отношения в коробке… В результате скорость автомобиль набирает достаточно неохотно. Он рассчитан на неторопливую и размеренную езду по направлениям, а не на броски по автобанам.

В принципе, Hover вполне можно разогнать километров до 150-160 в час, но делать этого как-то не хочется: скорость комфортного и уверенного перемещения в пространстве для этой модели остается в пределах 100 — 120 км/час, а прежде чем идти на нем на обгон фуры на трассе, водителю рекомендуется очень серьезно подумать.

При этом Hover весьма неплохо держит траекторию на прямиках, даже если на дороге накатана глубокая продольная колейность. Но в быстрых поворотах длинноходовая подвеска рамного внедорожника может напугать резкими кренами даже опытного водителя.

Не в восторге владельцы и от аппетита, но тут «мнения экспертов расходятся». Кто-то и вовсе относит низкий расход к числу достоинств, и пишет, что расходует на трассе порядка 7,5 литров на 100 км, а кто-то жалуется, что даже на трассе Hover может скушать 16-17 литров на каждую сотню.

Любовь #3: «Нам жизнь дана почти что даром...»

Очень многие владельцы отмечают низкую стоимость обслуживания и содержания. Запчасти и расходники на Hover по цене, как правило, сопоставимы с аналогичными изделиями для ВАЗовских моделей. Стоимость техобслуживания, как правило, укладывается в 6-8 тысяч рублей, а «больших» ТО с заменой ремня ГРМ, приводов помпы и генератора и тому подобное — в 25-30 тысяч.

Правда, многие отмечают, что до пробега в 50 000 км «малые» ТО нужно проводить каждые 7 500 км, и только после этого рубежа периодичность можно увеличить до 10 000. Но Hover конструктивно ничуть не сложней отечественных автомобилей, так что очень многие владельцы быстро уходят из официальных сервисов либо «в гаражи к дяде Васе», либо и вовсе предпочитают обслуживать автомобиль самостоятельно, тем более, что качество работы «официалов» всегда вызывало массу нареканий.

Ненависть #2: «Я помню все твои трещинки...»

Множество отзывов о Great Wall Hover включают в себя пассажи примерно такого содержания: машина не подвела ни разу, по крайней мере в части серьезных поломок, но вот мелкими косяками досаждала почти постоянно.

Множество нареканий связано с работой стеклоочистителей, как передних, так и задних. То щетки зависнут посередине лобового стекла, то втулки механизма провернет, то реле сгорит, то моторчик умрет. И очень часто это случается зимой, когда владелец, вернувшись домой, оставляет «дворники» в положении «включено», а наутро механизм не может сдвинуть с места примерзшие щетки и выходит из строя. А если добавить к этому постоянный стук щеток о переднюю стойку и огромный неочищаемый угол, то можно легко представить, какой объем раздражения может вызвать эта в сути бесхитростная система. Но список мелких, но досадных неисправностей этим не исчерпывается.

Очень много нареканий на все, что связано с электричеством. То на какой-то конкретной машине начнут одна за одной перегорать лампочки, причем выявить причину этого не представляется возможным. То отгорит концевик высоковольтного провода, то «масса» отвалится, и автомобиль встанет прямо посреди улицы, то катушка зажигания сгорит, то выйдет из строя резистор управления вентилятором, и двигатель начнет греться… Упоминание о замене высоковольтных проводов встречается как минимум в половине отзывов.

Кому-то пришлось неоднократно менять группу подрулевых переключателей, у кого-то начинают жить своей жизнью концевики дверных выключателей, особенно зимой, и тогда свет в салоне может ни с того ни с сего загореться прямо на ходу, то указатель уровня бензина начинает показывать цену на пальмовые дрова в Ботсване…

Но и обычных, механических неприятностей тоже хватает. То у кого-то постоянно откручивается гайка под рычагом КПП, то автомобиль начинает греться, и причиной оказывается крышка с дырявой трубкой на расширительном бачке, но на поиск этой причины уходит несколько месяцев, то втулка амортизатора застучит при пробеге всего тысяч в 20, то еще какая-то бяка вылезет. Но самое удивительное, что при всех этих весьма протяженных списках поломок 8 из 10 владельцев называю надежность одним из основных достоинств модели!

Любовь #2: «Там где пехота не пройдет...»

Конструктивно Hover представляет собой типичный рамный внедорожник «универсального класса» (не путать с «профессиональными» моделями) с независимой передней и зависимой задней подвеской, приличным дорожным просветом в 230 мм и трансмиссией с понижающей передачей. И вот тут начинается расхождение в оценках.

Те, кто пересел на Hover с легковушек, взахлеб восторгаются его неудержимостью. А вот люди опытные, имеющие опыт поездок на «профессиональных» внедорожниках (хотя бы на УАЗе), восторгов не выражают, поскольку понимают некие ограничения, изначально присутствующие в концепции автомобиля. Китайцы не случайно придумали для нее особый класс — CUV, City Utility Vehicle, «городской утилитарный автомобиль». До введения в силу нового техрегламента владельцы Hover радовались простоте процедуры «лифтовки», позволяющей без особых хлопот установить грязевые колеса большего размера и увеличить просвет на 20-30 мм. Действительно, для этого достаточно «подкрутить» передние торсионы и установить проставки под задние пружины. Сегодня лифтовка, как и любая процедура, связанная с «внесением изменений в конструкцию транспортного средства», связана с чудовищной головной болью по легализации этих самых изменений, так что лифтованные монстры попрятались по дальним деревням, а по городам ездят внедорожники в штатной конфигурации.

Но и без всякого лифта и других дополнительных ухищрений Hover вполне оправдывает гордое звание «внедорожник». Во всяком случае, его возможностей хватит и на раскисшие колеи лесной дороги, и на заснеженное поле, и на парковку «в любимом сугробе». Тут, правда, возникает вопрос: а кто, собственно, догадался дать название Hover, то есть «Паритель» или «Летун», автомобилю, предназначенному для того, чтобы ползать? По видимому, имелась в виду энергоемкость подвески и способность модели превращать поездку по буграм и колдобинам в «бреющий полет на сверхмалой высоте».

Ненависть #1: «...Куда пропал ваш китайчонок Ли?»

Но есть одна вещь, которая огорчает и раздражает владельцев Great Wall Hover куда больше, чем все конструктивные недостатки или огрехи сборки, и это — сама «национальная принадлежность» их автомобиля. Да, ни объективные достоинства, ни достаточно благожелательные оценки экспертов и журналистов, ни сам многолетний опыт эксплуатации не могут изменить того, что в представлении очень многих людей китайский автомобиль не может быть чем либо иным, нежели неудобным, ломучим и разорительным недоразумением, единственным достоинством которого является копеечная цена. А если цену уже нельзя назвать копеечной, то, по их мнению, купить такой автомобиль может только конкретный лох. Убеждать таких людей бесполезно, любые аргументы, хоть эмоциональные, хоть представленные в виде сухих цифр, отскакивают от них, как горох от стенки.

Особенно обидно может получиться, если таким человеком оказывается кто-то из близких тебе людей, кого ты искренне уважаешь и к чьему мнению ты обычно прислушиваешься.

Любовь #1: «Я встретил вас, и всё...»

Статистика говорит, что внешний дизайн довольно редко оказывается решающим фактором при выборе внедорожника. Казалось бы, Hover в этом плане не должен выбиваться из общей тенденции, тем более, что его кузов скопирован с разработки почти двадцатилетней давности. И тем не менее, 95 из 100 владельцев, оставивших свой отзыв в интернете, считают внешность этой модели главным ее достоинством. Более того, очень для многих покупка автомобиля укладывается в формулу «долго выбирал, рассматривал разные варианты, а потом зашел в салон, увидел Hover — и купил».

Действительно, внешность Hover нельзя назвать необычной или неординарной, но вот то, что его дизайн отличается гармоничность, не может отрицать даже самый ярый китаененавистник. И в этом нет ничего удивительного: на рубеже веков дизайнерская школа Isuzu была на подъеме, и там умели кроить автомобили «на перспективу». Например, футуристичный на момент своего рождения в 1997 году Isuzu VehiCROSS и сегодня смотрится вполне современно. При этом дизайнеры Great Wall сумели не только ничего не испортить, но даже улучшили изначальный образ. Во всяком случае, и ранний вариант оформления, с поперечными хромированными ламелями в стиле первого Logan, и более поздний, с огромной блестящей «чайкой», как бы обнимающей эмблему марки, и последний рестайлинг 2014 года, с массивной хромированной облицовкой радиатора в стиле Haval, очертания которой напоминают поперечное сечение некоего тазика нравятся, мне все же больше, чем облицовка Axiom, напоминающая бронированные жалюзи на морде старых бронетранспортеров. В общем, Hover и сегодня не выглядит «живым ископаемым» даже на московских парковках, заставленных лучшими образцами мировой автомобильной промышленности. А уж где-нибудь в Мезени, Каргополе или Верхней Пышме солидно выглядящий внедорожник, пусть даже китайский и собранный в России, вполне тянет на настоящий символ престижа и финансового успеха.