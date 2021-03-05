Сегодня мы продолжим рассказ об автопроме Северной Кореи. Если вы пропустили начало, то вот здесь можно прочитать про грузовик Sungri, сделанный на базе ГАЗ-51 и выпускаемый, судя по всему, до сих пор. Второй завод, о котором хотелось бы рассказать, называется Pyongsang Auto Works. Предприятие очень интересное: тут выпускали такое, отчего у нормальных людей начинает дёргаться глаз: моноприводные ГАЗ-69А, легковые Мерседесы с мотором ГАЗ, пародию на ЗИЛ-130, Камаз-55111 и кое-что своё, местами похожее на ГАЗ-24…

«Козёл» в Дыкчхоне​

По своей старой традиции начну с небольшого нытья: очень, очень трудно с информацией. Все сведения Северной Кореи об её автопроме укладываются в несколько формул. Всё лучшее в стране создал лично товарищ Ким Чен Ын. Его всю дорогу поддерживала Партия и Дух мудрых предков. Поэтому в стране всё лучшее: автопром, скаковые лошади, йогурт, женщины, цирк и… да всё, что угодно. Ну, допустим, что лучшее. Тем более очень хочется конкретики, а её толком нет. Наглядный пример: во время визита не менее блистательного товарища Ким Чен Ира на завод Sungri Motor Plant новостные агентства Северной Кореи, освещавшие это событие, даже словом не обмолвились, где именно расположен этот завод. Единственное, что мы о нём знаем, что он в городе Токчхон. А вот район города – тайна. Вдруг война, так ведь?

Вот и с заводом Pyongsang Auto Works тоже такая же ситуация. Он точно есть в городе Дыкчхон, а где он там именно – ещё одна военная тайна КНДР. Вроде бы, паранойя, но нет. Я пока писал этот абзац, вспомнил наш родной УАЗ. Нет, мы, конечно, знаем, где этот завод построен, но не все знают, как он построен. А это интересно: территория завода огромная, и производство очень рассредоточенное. Невольно вспоминаются некоторые компактные европейские сборочные предприятия, где на небольшой территории умудряются собирать много больших машин (причём со сваркой и окраской). А вот на УАЗе – нет. Знаете, почему? А это тоже на случай войны. Грохнется одна бомба на завод МАN в польском Кракове – и нет завода. Грохнется бомба на УАЗ – рабочие перетащат ящики с корейскими раздатками из разрушенного цеха в нетронутый и продолжат клепать «буханки» и Патриоты на случай апокалипсиса. Стратегия, во как! Само собой, Северная Корея в этих вопросах вообще впереди планеты всей, так что в случае чего никто даже не знает, в какой район города эту бомбу бросить. Ну и молодцы, вообще-то.

Итак, Pyongsang Auto Works где-то в Дыкчхоне. Он же – Пхосанский Автомобильный Завод. Сколько его строили и когда – это, разумеется, тайна. Но вот насчёт даты первой продукции можно сказать однозначно – это 1968 год. Первыми автомобилями этого завода были небольшие внедорожники и грузовики. Само собой, это были советские машины, собранные там по большой дружбе и маленькой лицензии. Ну-ка, какой мы знаем советский внедорожник тех времён? Да, конечно – это ГАЗ-69А. В КНДР он получил собственное имя Kaengsaeng 68KA. Думаю, корейцы – знатные тролли, ибо только они могли назвать клон «газика» громким именем kaengsaeng – «самостоятельность» или «самоуверенность» (встречаются разные переводы). Видимо, это намёк на проходимость, но звучит всё равно как-то смешно. Почти так же, как называть нашу Победу ГАЗ М20 романтическим именем Achimkoy – «цветок лотоса». Правда, её выпускали на другом заводе.

Achimkoy. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран

С Kaengsaeng 68KA получилась немного сложная история. Изначально выпуск однояйцевого близнеца «газончика» был налажен на заводе Sungri, и называлась эта машина Sungri 4.15. Любовь к ГАЗ-69 возникла не на пустом месте: корейцы познакомились с ним во время Корейской войны. Оценили и решили собирать у себя. Название 4.15 было взято не с потолка – 15 апреля родился Ким Ир Сен, а корейцы любили давать название модели либо по старту производства, либо… Кстати, не знаю, что там насчёт дней рождения лидеров, но цифры в индексе модели – это всегда какие-нибудь даты, а не, например, модель кузова и объём мотора, как у недобитых западных буржуев.

На заводе Sungri клон ГАЗ-69А выпускали до 1968 года, а в 1968 году наладили его выпуск на заводе Pyongsang, переименовав его в тот самый «самостоятельный» Kaengsaeng 68KA. Говорят, в 1961-м году даже сделали какой-то рестайлинг нашему «газончику», но в серию рестайлинговая машина, скорее всего, не пошла. Есть рисунки, изображение на почтовой марке, а вот фотографий нет. Так что Kaengsaeng 68KA как был нашим ГАЗ-69, так им и остался. Правда, на его крыльях появилось название модели на корейском языке, но в глубине механической души он так и остался нашим «козликом» до самого конца производства в КНДР – до 1985 года.

Kaengsaeng 68KA. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран



Но Восток, как говорил Сухов, дело тонкое, а значит, и не всегда нам понятное. Поэтому в КНДР выпустили ещё две фантазии на тему «козла». Первая называлась Kaengsaeng 68NA (тоже 1968 год). Не знаю, чем руководствовались конструкторы, но у этого внедорожника привод был задним, а спереди оставили простую балку. Есть мнение, что толчком для такой кастрации «газона» был его существенный расход бензина. Пожалуй, соглашусь. Это вам не муфты Haldex, так что отказ от переднего ведущего моста имел смысл. Особенно если учесть, что машин в КНДР было (и есть) вообще мало, и эти Kaengsaeng ездили не только в сложных дорожных условиях, а везде, где придётся. То есть, полный привод был им нужен не всегда.

Второй особенностью Kaengsaeng 68NA было отсутствие задней левой двери. Тут я ничего умного сказать не могу. Ну, может, не нужна она там. Чёрт её знает.

Kaengsaeng 68NA. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран

Вторая модификация ГАЗ-69 – это очень забавный зверь по имени Kaengsaeng 68 Truck. Вот с ним корейцы поработали существенно. Даже в СССР не додумались из этой машины сварганить бортовой грузовик (у нас в 1961 году сварганили нечто идейно подобное, но всё же другое – УАЗ-451Д). Употребляю некрасивое слово «сварганить», потому что «сконструировали», «разработали» и «построили» для этого автомобиля не подходит. Взяли ГАЗ-69, отрезали переднюю часть кузова, сзади на раму поставили бортовой кузов, объявили его грузоподъёмность в одну тонну (ха-ха, оптимисты!) и отправили в путь. В качестве базы брали, скорее всего, моноприводный Kaengsaeng 68NA, потому что на всех фотографиях у Kaengsaeng 68 Truck переднего ведущего моста не видно.

Kaengsaeng 68 Truck. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран

Со временем технический прогресс из СССР добрался и до КНДР (куда-то ведь он должен был добраться, не так ли?). Корейцы увидели наш УАЗ-469 и возбудились от его красоты. Шасси старой машины переделывать было лень, поэтому на неё натянули новый кузов, очень похожий на наш «бобик», и назвали автомобиль Kaengsaeng 85. Случилось это, как видно из цифр модели, в 1985 году. Как и предыдущий Kaengsaeng 68, новый внедорожник мог быть и полно-, и заднеприводным.



Kaengsaeng 85 и УАЗ-469. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран



До какого года выпускали этот автомобиль, сказать точно трудно. Андрей Трубин, создатель паблика «Автомобили из КНДР и других экзотических стран», мнению которого я доверяю и чьей информацией я с удовольствием пользуюсь, называет 1997 год.

Kaengsaeng 85. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран



Больше и воинственнее!



Сколько ГАЗ-69 не перестраивай, а далеко на нём не уедешь: заводу нужна была более широкая линейка моделей. Тэк-с, что у нас там есть ещё в СССР? О, ЗИЛ! И в 1970-м году завод начал серийное производство Taepaksan 70.



Taepaksan 70. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран

Название Taepaksan переводится как «гора Таэпэк». Эта машина чуть более загадочная, чем Kaengsaeng 68. Какой-то официальной информации о лицензии на производства ЗИЛ-130 в КНДР найти не смог. Если честно, то и достоверной информации о строительстве Taepaksan 70 на базе ЗИЛ-130 тоже нет. Но, как говорил Шерлок Холмс, пиликая под морфием на скрипочке, «Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ». Кабины ЗИЛа и Taepaksan так похожи, что сомнений в переселении душ не остаётся. Точных данных о шасси нет, так что о моторах, коробках и мостах остаётся только гадать, общих деталей с ЗИЛом много. Кроме того, ЗИЛ-130 поставлялся в КНДР официально и в больших количествах. Срисовать автомобиль большого труда не стоило, а руки, скорее всего, чесались здорово: лично я до сих считаю ЗИЛ-130 одним из лучших грузовиков Советского Союза.



Taepaksan 70 выпускали с разными кабинами. Те, что не очень похожи на кабины ЗИЛ-130, похожи на кабины ЗИЛ-131. Был, правда, ещё один вид кабины, и с ним машина была похожа на румынский Steagul Roşu Bucegi. Но не стоит думать, что корейцы копировали именно его, а не ЗИЛ. Всё-таки это ЗИЛ.



Taepaksan 70. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран



В какой-то момент на ЗИЛе разработали новый бескапотный грузовик ЗИЛ-170. Но его производство отдали на новый завод в Набережных Челнах, и эта машина стала первым КамАЗом. Кстати, совсем недавно на заводе отпраздновали 45-летие со дня выхода первого КамАЗа (машиной с номером №0000001 стал КамАЗ-5320, который сейчас стоит в музее), с чем я от души поздравляю всё предприятие. Так вот, если один ЗИЛ в СССР стал КамАЗом, что-то подобное должно было произойти и в Корее на том же заводе Pyongsang Auto Works. Но подвела историческая эпоха: в начале нулевых СССР уже не было, а просто так таскать машины из России и копировать их у себя на заводе оказалось сложно. Поэтому первые Taepaksan 96 были лицензионными копиями КамАЗ-55111. Происхождение этих Taepaksan 96 никто не скрывал, да и вряд ли это возможно: он просто вылитый КамАЗ. По данным Андрея Трубина, было собрано всего 48 таких лицензионных грузовиков.

Taepaksan 96. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран

Как вы все знаете, КамАЗ у нас всегда был неразрывно связан с армией. В КНДР ему сам бог велел встать на путь махрового милитаризма. И он туда, конечно же, встал. Но на этом заканчивается история открытого сотрудничества Pyongsang Auto Works с КамАЗом. Неизвестно, есть ли сейчас какое-то взаимодействие между этими заводами, но стоит только посмотреть на военные парады в Пхеньяне, как становится очевидно: КамАЗы в Корее есть. И они выглядят довольно свежими, хотя и несколько странными. Например, есть автомобили, поразительно похожие на наши КамАЗы с длинной базой и колёсной формулой 6х6. Скорее всего, это тоже Taepaksan 96. Но какова роль КамАЗа в появлении этих машин, я сказать не могу.

Не совсем понятно происхождение и более поздних военных автомобилей этого завода. Тягач Taepaksan, засветившийся на параде в 2017 году, может быть как развитием Taepaksan 96, так и попыткой скопировать китайский Howo T7H. Во всяком случае, копии Sinotruk Howo L2s в КНДР выпускают однозначно.

От большого и до малого – всё в Корее…​

Легковые машины на Pyongsang Auto Works тоже делали. Мало, редко, но делали. И мне очень хочется сказать пару слов хотя бы про одну из них. А именно – про Kaengsaeng 88 (Pyonyang 4.10), выпущенный в качестве прототипа в 1988 году. До серийной сборки дело не дошло, но автомобиль забавный. Это копия Mercedes-Benz 190. Есть сведения, что один Мерседес был ввезён в КНДР в 1987 году из Тайланда. Ну, а дальше – сборник мифов и легенд.



Kaengsaeng 88. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран



Всё, что писали на русском языке про этот автомобиль, на самом деле переведено из западных источников. И я не могу ручаться на достоверность этой информации, так что прошу близко к сердцу не принимать.

Итак, говорят, что мотор в этой машине стоял от Kaengsaeng 68. А значит, это старый добрый ГАЗ-21Б, который был на Волге ГАЗ-21. Дальше – хуже: у Kaengsaeng 88 не поднимались и не опускались боковые стёкла, а в салоне не было «печки». Наверное, это был худший Мерседес в мире, потому что он был всё-таки Мерседесом хотя бы внешне. Экстерьер отличает только несколько иная решётка радиатора и эмблема корейского завода вместо милой нашим сердцам звезды.

Kaengsaeng 88. Фото: Автомобили из КНДР и других экзотических стран

И это ещё не всё. Чуть позже завод выпустил ещё один автомобиль – Paektusan. И он тоже был копией Mercedes-Benz 190. Впрочем, есть мнение, что это и был Mercedes-Benz 190, которому вместо трёхлучевой звезды прилепили пятилучевую. Никаких данных об этой машине нет. Может, оно и к лучшему – психика здоровее будет.

Мхатовская пауза

Мне хотелось бы на этом взять паузу. Как ни странно, в КНДР довольно много заводов, а мы рассказали пока про два из них. И нам обязательно стоит уделить время хотя бы ещё одному из них – заводу Pyonghwa. Это очень интересно совместное предприятие с Южной Кореей, которое сейчас является крупнейшим автопроизводителем КНДР. Так что пока я перевожу всякий бред, написанный иностранцами по поводу этого завода, вы можете ещё раз перечитать про Pyongsang Auto Works и подумать, что у нас не так уж и всё плохо. По крайней мере, по сравнению с КНДР.