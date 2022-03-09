Утверждение, что земля опирается на трех слонов и черепаху – полная ерунда. Потому что наш мир опирается... на резиновые шины. Без этих черных резиновых штуковин мы не только утратили бы привычную мобильность. Без них самолеты не могли бы взлететь в небо, без них прекратилось бы производство сельхозпродукции и строительство. Не случайно объем годового производства шин на нашей планете перевалил за 2,5 миллиарда штук в год, а шинные компании не устают совершенствовать свою продукцию и регулярно представлять новые модели, чтобы лучше соответствовать требованиям времени. Вот и сейчас мы расскажем о последних новинках марки Michelin – моделях Michelin Sport 5 и Michelin Sport EV.

Разговор об истории автомобильных шин невозможен без упоминания таких имен, как Джон Бойд Данлоп, Чарльз Нельсон Гудъер, Эдуард и Андрэ Мишлен. И совершенно не случайно компании, носящие их имена, входят в элиту мировой шинной промышленности, а премиальные модели шин, предназначенные в первую очередь для мощных и быстрых автомобилей топ-марок, составляют значительную часть их производственной программы. Именно к такой категории относятся шины Michelin Pilot Sport.



Компания Michelin всегда уделяла огромное внимание совместной работе с производителями автомобилей, для которых и предназначена их продукция – возможно, именно поэтому французские шинники занимают первое место по поставкам шин для первичного оснащения автомобилей европейского производства. И именно сотрудничеству с Porsche, с подразделением М марки BMW и AMG и с «придворным» тюнинг-ателье марки Mercedes мы обязаны появлением в 1997 году семейства шин Michelin Pilot Sport. Эти шины отличались направленным рисунком протектора, и для 1997 года это было по-настоящему смелое и инновационное решение. Новинка пришлась ко двору прежде всего тем, что в ее конструкцию был заложен огромный потенциал усовершенствований. И они не заставили себя ждать: в 2003 году была представлена модель Pilot Sport 2 – первая в истории шина с различным составом резиновой смеси протектора по внешней и внутренней стороне беговой дорожки. Такое решение позволило обеспечить уверенное сцепление на сухом покрытии, а также при агрессивном прохождении крутых поворотов на высоких скоростях, в то время как состав резиновой смеси внутренней стороны протектора отвечал за максимальное сцепление на мокром покрытии. Все это позволило серийному автомобилю на шинах Michelin Pilot Sport 2 разогнаться до 412 км/ч и установить мировой рекорд скорости для автомобилей этой категории.

Это, безусловно, был успех! Но разработчики Michelin не стали почивать на лаврах и продолжили работу по совершенствованию семейства. В 2010-м появилась модель Pilot Sport 3, первая спортивная «зеленая шина» с технологией «программируемой деформации», благодаря которой резиновая смесь протектора получила способность буквально подстраиваться под режим работы шины. А в 2011-м семейство пополнили шины Michelin Pilot Super Sport с арамидно-нейлоновым слоем брекера, предназначенным для улучшения управляемости. В 2016-м миру было представлено четвертое поколение шин Pilot Sport, в состав резиновой смеси которых были добавлены «функциональные эластомеры» нового поколения. Они позволили блокам протектора принимать форму дорожного покрытия, обеспечивая тем самым максимальный уровень сцепления на мокрой дороге. Плюс ко всему, шины получили внешний признак, позволяющий отличить элитную продукцию от массовой: технология «Premium Touch», впервые примененная на шинах для трек-дней Michelin Pilot Sport Cup 2, придала надписям внешней боковины премиальный «эффект бархата».

Четвертое поколение Pilot Sport в течение многих лет пользовалось огромной популярностью. Помимо непосредственно Pilot Sport 4 в него вошли такие шины, как спортивная модель Pilot Sport 4s и Pilot Sport 4 SUV – об этих шинах, предназначенных для мощных и быстрых кроссоверов и внедорожников, мы рассказывали довольно подробно. Но время идет, приносит новые вызовы. Настало время появиться пятому поколению семейства. Но прежде чем перейти к рассказу непосредственно о Michelin Pilot Sport 5, давайте посмотрим, в чем же состоят эти вызовы и какие тенденции нужно было учесть специалистам Michelin.

Шина Michelin Pilot Sport 4

Начнем с «зеленой повестки». Можно сколько угодно рассуждать о том, какая часть экологической проблематики действительно обусловлена объективными процессами и сложными отношениями между биосферой Земли и человеческой цивилизацией, а какая – сугубо политическими факторами. Но то, что проблема охраны окружающей среды год от года становится все острее, есть объективный факт, и крупным ответственным компаниям приходится это учитывать. Вот и компания Michelin ставит амбициозную задачу: к 2050 году все ее производства должны достичь «углеродной нейтральности» и нулевого уровня вредных выбросов, а вся продукция компании на 100% должна будет состоять из перерабатываемых материалов.

Конечно, 2050 год – это достаточно далекий горизонт, но ведь многое можно сделать уже сегодня. Например, воплощение концепции «сохранение характеристик вопреки износу» позволяет продлить срок службы каждого комплекта шин как минимум на один сезон, а значит, снизить нагрузку на окружающую среду. Ведь автомобильная шина практически не поддается внешним воздействиям, и в естественных условиях разлагается очень медленно, за 120-140 лет. При ее разложении в окружающую среду попадают разнообразные и весьма вредные для природы и человека компоненты – синтетические полимеры, смолы, кремниевая кислота, технический углерод. Ежегодно в России выбрасывается более миллиона тонн изношенных автопокрышек, и, увы, большая их часть идет не на переработку, а попадает на свалки, в том числе – стихийные.

Следующее важнейшее направление – снижение сопротивления качению. Чем оно ниже, тем ниже расход топлива, а значит, и уровень выброса в атмосферу двуокиси углерода. Впрочем, снижение расхода важно не только для природы, но и для кошелька автовладельца.

Шина Michelin Pilot Sport 5

Шина Michelin Pilot Sport EV



Есть и целый ряд чисто рыночных факторов, например, устойчивое повышение доли премиальных автомобилей в общем объеме продаж новых машин. В России, например, премиальный сегмент составляет уже 10% рынка. Соответственно, растет и рыночная доля спортивных и премиальных шин. Так, в 2021 году продажи премиальных шин в России превысили 3 миллиона штук, что составляет 20% общего объема. Ведь премиальные шины покупают не только владельцы автомобилей премиальных марок. Растет и рыночная доля спортивных шин: на сегодняшний день она составляет 14% от всех шин, предназначенных для эксплуатации в теплый сезон года. А еще на рынке постоянно растет доля шин с посадочными диаметрами, равными или превышающими 17”. В настоящее время доля таких размерностей составляет порядка 20% от общего объема рынка, и более 40% – в премиальном сегменте.

Ну а база для дальнейших разработок у специалистов Michelin была более чем серьезная: модель Pilot Sport 4 зарекомендовала себя самым лучшим образом, завоевала устойчивые рыночные позиции и получила, как говорят американцы, «хорошую прессу». Так, из 14 сравнительных тестов, которые проводили самые придирчивые европейские и российские автомобильные издания, в 11 она заняла первое место, а еще в трех вошла в тройку лидеров. Естественно, разработчики решили действовать по принципу «от добра добра не ищут», сохранив все главные конструкторские решения и обойдясь без слишком уж радикальных изменений. Другое дело, что все элементы были усовершенствованы, включая фирменную «бархатную» полоску Premium Touch, на которую наносятся названия бренда и модели. Теперь эта полоска занимает почти всю окружность боковины. На скорость это, как говорится, не влияет, но выглядит действительно «дорого-богато». А вот прочие усовершенствования уже вполне функциональны.

Начнем с рисунка протектора. На первый взгляд, он похож на рисунок предшествующего поколения. На самом же деле внешние блоки протектора сделаны существенно жестче для лучшей управляемости и большей устойчивости в напряженных поворотах, а вот внутренняя сторона получила более развитые канавки – или, как говорят шинники, «большую долю негативного профиля» для лучшего отведения воды из пятна контакта и оптимального сцепления на мокрых поверхностях. При этом и рисунок в целом, и примененный состав резиновой смеси воплощают концепцию Max Touch Construction, то есть систему оптимального распределения давления в пятне контакта. Еще одним важным элементом этой системы, обеспечивающим точность управления в поворотах на высокой скорости, является внешний слой брекера, выполненный из арамидно-нейлоновых волокон. И тут уместно напомнить, что арамидные волокна (под названием кевлар, тварон, номекс, русар) – это именно тот материал, который идет на изготовление бронежилетов и армейских защитных шлемов.

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Еще один важнейший компонент – это, конечно, состав резиновой смеси. И вот в этом вопросе представители Michelin, естественно, темнят, как и их конкуренты. В релизе пишут о «новой резиновой смеси, в состав которой входят функциональные эластомеры, обеспечивающие отличный уровень сцепления при высоком сроке службы», но о каких конкретно веществах идет речь – хранится в строжайшей тайне. И тайна эта хранится не менее строго, чем коды «ядерного чемоданчика» или планы использования сил специальных операций… Тем не менее, согласно результатам, полученным компанией TUV SUD, при торможении на мокром асфальте со скорости 80 км/ч до 20 км/ч Pilot Sport 5 обеспечивает тормозной путь в 22,0 м, а Pilot Sport 4 – 22,5 м. Автомобиль VW Golf, оснащенный Pilot Sport 4 размерностью 225/40R18, в таких условиях проходил круг на треке за 49,39 сек, а в случае установки Pilot Sport 5 такой же размерности – за 48,52 сек.

Однако в том, что новое поколение показало лучшие характеристики, нежели предыдущее, нет ничего удивительного. Так и должно быть. А вот как выглядит новинка в сравнении со своими весьма именитыми конкурентами? И тут сотрудники Michelin не стали наводить тень на плетень, а предоставили журналистам убедиться во всем самостоятельно.

Тестовые заезды прошли в Чечне, на автодроме «Крепость Грозная». Для начала – заезды на треке, причем по очереди на трех машинах: одна обута в Michelin Pilot Sport 5, две другие – в конкурентов от Goodyear и Bridgestone, поскольку именно эти бренды только что обновили спортивные линейки. Первый круг – пристрелочно-ознакомительный, второй – максимально быстрый. Ну что могу сказать? Возможно, мой шоссейно-кольцевой опыт оказался просто недостаточным для того, чтобы выявить серьезные недостатки и преимущества. Но мне показалось, что на шинах Michelin я чувствовал себя чуть-чуть уверенней, да и повороты проходил чуть быстрее. Кроме того, мне показалось, что и шумит она чуть меньше конкурентов. Впрочем, это субъективно: хронометраж во время заездов не велся, уровень шума не замерялся. Но, по мнению некоторых коллег, эти шины имеют ничуть не худшие характеристики, чем трековые шины Pilot Sport 4S, и в какой-то мере могут их заменить.

Шина Michelin Pilot Sport 5

Шина Bridgestone

Шина Goodyear

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Совершенно иначе выглядела ситуация, в которой Michelin предложил нам убедиться в реальности концепции «сохранение характеристик вопреки износу». В данном случае нам предстояло проверить, как тормозят на мокром асфальте одинаковые BMW, на которые установлены шины Michelin Pilot Sport 5 и те же Goodyear и Bridgestone, обозначенные в протоколах как «Конкурент 1» и «Конкурент 2». Каждый из участников делает на каждом типе шин по два заезда, причем и разгон до заданной скорости, и тормозной путь фиксирует прибор TrekLogic. Следующая серия заездов – те же три шины, но уже с износом, соответствующим примерно трем сезонам эксплуатации, то есть остаточной глубиной протектора порядка 1,6 мм. И если показатели всех трех новых шин оказались весьма близки, то в категории «шины с износом» Michelin показал полное и подавляющее превосходство! Тормозной путь изношенных Pilot Sport 5 вырос примерно с 25 до примерно 30 метров, в то время как конкурентам для остановки требовалось уже 35-40 метров! Вот это сравнение я могу назвать абсолютно объективным: в заездах участвовало около двух десятков независимых водителей, которые сами считывали данные приборов TrekLogic и заполняли протоколы.

Что еще можно сказать о новинке? Только то, что продаваться новые шины будут в 40 типоразмерах с посадочными диаметрами от 17 до 21 дюйма, причем наибольшее разнообразие отмечается в размерностях 18 и 19 дюймов (14 и 13 вариантов соответственно).

Одновременно с Michelin Pilot Sport 5 на рынок выходит и еще одна новинка – предназначенная специально для электромобилей шина Pilot Sport EV. «Постойте!», – скажет человек, следящий за событиями в автомобильном мире. – «Какая такая новинка? Разве еще в 2014 году Michelin не представила шины Pilot Sport EV, предназначенные специально для болидов новой серии Formula E, или я ошибаюсь?». Да, правда: никакой ошибки нет, и французские шинники действительно подписали контракт на эксклюзивное оснащение всех электрических болидов этой серии шинами с посадочным диаметром 18”. Но вот и контракт закончился, и продажи электромобилей растут заметными темпами, причем значимую долю в продажах «электричек» занимают мощные и быстрые автомобили, такие как Jaguar iPace, Porsche Taycan, Audi e-Tron, BMW iX, Tesla Model Y. Грех было бы не использовать накопленный опыт. Но просто взять и пустить в гражданскую продажу «формульные» шины все-таки нельзя.

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Во-первых, в этих шинах много «лишнего», нужного только для гонок, в частности, встроенные датчики. Во-вторых, серийные электромобили как минимум в два, если не в три раза тяжелей, нежели болиды Formula E, что потребовало внести в конструкцию соответствующие изменения. Во-вторых, владельцы практически бесшумных электромобилей предъявляют особые требования к уровню шума шин, которыми оснащены их машины. В особенности это относится к владельцам премиальных марок. При этом и гоночные, и «гражданские» шины должны уметь переваривать огромный крутящий момент, который двигатели электрокаров развивают с нуля оборотов, и обладать минимальным сопротивлением качению, чтобы минимизировать расход энергии из аккумуляторов. Именно исходя из этих предпосылок и были разработаны «гражданские» Michelin Pilot Sport EV.



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Прежде всего, конструкторы позаботились об акустическом комфорте в салоне, применив технологию Acoustic, то есть снабдив внутреннюю поверхность шины дополнительным слоем из вспененного полиуретана. Кстати, что-то мне подсказывает, что вскоре мы увидим такое техническое решение, реализованное на других моделях марки. Но в целом при создании шины Pilot Sport EV были применены решения, наработанные специалистами компании Michelin за шесть сезонов Formula Е. В их числе – технология ElectricGrip Compound, суть которой заключается в использовании более жесткой резиновой смеси в центральной части протектора (это нужно для эффективной передачи высокого крутящего момента электродвигателя), в то время как состав смеси в плечевой зоне способствует снижению энергопотребления и увеличению пробега на одном заряде батареи. Нашла свое применение и технология Maxtouch Construction, позволяющая добиться оптимального распределения давления в пятне контакта. И, естественно, на боковинах серийных дорожных шин размещен такой же рисунок и «бархатная» маркировка, как и на гоночных шинах для «Формулы-Е».

А чтобы убедиться в том, что Pilot Sport EV действительно имеет выдающиеся характеристики, и в первую очередь – исключительно низкое сопротивление качению, нам было предложено принять участие в несложном тесте. Два одинаковых Jaguar i-Pace выстраиваются на старте, разгоняются до 40 км/ч, затем включается нейтраль, и автомобили движутся накатом до полной остановки. Один автомобиль обут в шины Pilot Sport EV, другой – в Pilot Sport 4 (которые, кстати, тоже отличаются весьма низким значением интересующего нас показателя). Расстояние, на которое укатится каждый из участвующих в тесте автомобилей, фиксируется прибором TrekLogic. Результаты действительно получились весьма наглядными: Pilot Sport EV обеспечили существенно больший выбег, причем разница составила метров 20. Так что в том, что шины Pilot Sport EV приняты в качестве стандартного первичного оснащения для таких моделей, как Tesla Model Y, Mercedes AMG EQS и Hyundai IONIQ 5, нет ничего удивительного. На первый год выпуска предусмотрено 16 размерностей в посадочных диаметрах от 18 до 22 дюймов: 11 для первичной комплектации и 5 для рынка замены.