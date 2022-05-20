Мы уже много говорили о том, насколько подорожало содержание легковых автомобилей. Но по дорогам бегают не только седаны с хэтчбеками, но и множество других машин, большинство из которых – представители славного семейства малотоннажных грузовых автомобилей (или LCV – Light Commercial Vehicle). Эти машины выполняют львиную долю городских грузоперевозок, так что хотя бы минимального внимания с нашей стороны они вполне заслужили. Давайте посмотрим, во сколько сейчас их владельцам (нынешним и потенциальным) обходится их содержание.

Что смотрим?



Понятно, что расписывать стоимость ТО для всех лёгких грузовиков – это скучно, а большинству читателей и не слишком интересно. Поэтому сделаем выборку LCV, состоящую из наиболее популярных автомобилей: ГАЗель Next, Ford Transit, Peugeot Boxer и Fiat Ducato. И теперь для них возьмём наиболее востребованные расходники и запчасти в виде воздушного и масляного фильтра, передних тормозных дисков и колодок и ступичных подшипников. А чтобы немного разбавить унылую компанию скучных деталей, добавим к ним, например, рычаг передней подвески в сборе. А почему бы и нет: на наших дорогах и шаровые опоры, и сайлентблоки могут выйти из строя довольно быстро, так что рычаг будет интересным маркером.

Посмотрим, сколько сейчас стоят эти детали в оригинальном исполнении и за сколько можно купить их аналоги. Ну и оценим, можно ли их купить вообще: некоторые запчасти для иномарок сейчас стали жутким дефицитом.

Для этого нам потребуется немного более конкретики с выбранными машинами, поэтому уточним некоторые детали. ГАЗель Next у нас будет с дизелем Cummins ISF 2,8 л, Ford Transit возьмём восьмого поколения (актуальное ныне поколение, выпуск которого начался в 2013 году) с 2,2-литровым дизелем мощностью 150 л.с. Ну а технические братья-близнецы Peugeot Boxer и Fiat Ducato у нас будут, само собой, тоже дизельными (131 л.с.), и в случае с ними будет интересно посмотреть, так ли сильно отличается стоимость содержания этих почти одинаковых машин.

Запчасти

Итак, давайте искать запчасти. Начнём с масляного фильтра.

Оригинальный масляный фильтр для мотора Cummins нашей родной ГАЗели – это Cummins 5266016 GAZ или LF17356. В продаже их много, никаких сложностей с поиском нет. Средняя цена за оригинал – 1100 рублей. Самый доступный аналог – фильтр Nevsky Filter NF1020P за 520 рублей. Оригинальный масляный фильтр для Ford Transit (Ford 1 812 551) стоит ожидаемо дороже газовского. Причём в два с лишним раза дороже – 2280 р. Выручают, конечно, аналоги. Хотя бы тот же Valeo можно купить за 800 рублей, хотя есть и более дешёвые китайские фильтры с абсолютно незнакомыми мне названиями. Ставить их я бы не рискнул, но стоимость радует: можно найти какие-то поделки за 300-350 рублей. Впрочем, всерьёз рассматривать я их не буду, а все приличные аналоги (Bosch, Mahle, MANN) стоят дороже, чем Valeo (в районе 1000-1200 р.).

Стоимость оригинального масляного фильтра Citroen/Peugeot 98 088 678 80 для Peugeot Boxer с 2,2-литровым дизелем неожиданно демократичная – в среднем 600 рублей. И это очень хорошо, потому что аналогов мало и они очень дорогие. В основном их предлагают в виде тех же фильтров, но для Фиата, Форда и Ленд Ровера. И не дай бог покупать их вместо оригинала для Peugeot: средняя стоимость таких аналогов – около двух тысяч рублей. Само собой, сомнительные китайские аналоги есть, но их рассматривать не буду по той же самой причине, что и в случае с Ford Transit. Фильтр для Fiat Ducato с 2,3-литровым дизелем в продаже есть, но, видимо, продавцы в приступе спекулятивной паники до сих пор не могут определиться с ценой. Где-то этот фильтр можно купить за 700 рублей (в очень сомнительных интернет-магазинах), но в приличных магазинах цена значительно выше – в среднем 1700 р. Видимо, началось обострение продаж подделок, что в случае с фильтрами очень опасно. Впрочем, можно найти и приличные аналоги стоимостью около тысячи рублей.

Теперь перейдём к воздушным фильтрам. Стоимость этого оригинального фильтра ГАЗ 28411109013 для ГАЗели стартует от 1200 рублей. Есть и аналоги со средней стоимостью 750 рублей. Оригинальный фильтр для Транзита существенно дороже – от 1900 р. Аналогов у него много, но все они тоже стоят дороже, чем хотелось бы – в среднем 1500 р. (опять же убираем из списка подозрительно дешёвую продукцию неизвестных производителей). С фильтрами 1606402680 для Peugeot Boxer опять какая-то не совсем понятная ситуация: оригинал продают за 2500, но можно найти тоже оригинальные (по словам продавца) такие фильтры и за 800 рублей. А есть и за 3 тысячи, и за 3600. Возьмём всё же среднюю стоимость в 2500. Аналогов для него много, причём в списке есть бюджетный, но не самый плохой Nevsky Filter (более известный у нас всё же как просто «Невский фильтр») за 520 рублей. А вот аналоги с мировым именем всё-таки заметно дороже – в среднем за них просят около 1800 р., причём перепад цен очень сильный: от 1300 за Bosch до 6188 за Knecht/Mahle. Думаю, тут ситуация та же, что с масляными фильтрами: продавцы ещё не знают, сколько просить за свой товар, и сходят с ума каждый по-своему. Это печально.

Стоимость оригинального воздушного фильтра 1 310 636 080 для Fiat Ducato огорчает: просят от 2800 до 3000 (средняя стоимость – 2900). Спасибо за приличный ассортимент аналогов, среди которых можно найти более-менее приличный фильтр за 1500.

Что ж, с фильтрами разобрались, перейдём к передним дискам и колодкам. Оригинальный тормозной диск A21R233501078 для Некста можно купить за 5200 р. Аналоги тоже есть: от качественно g-part и приличного белорусского Fenox до посредственной продукции отечественного Торнадо-НН. Однако сильно сэкономить не получится: приличные аналоги стоят всё равно около пяти тысяч. Тем не менее это копейки по сравнению со стоимостью оригинального диска на Transit, которая в среднем составляет 13 200 р. (причём в наличии их мало). Аналоги есть, средняя цена диска хорошего производителя – 8 300 (например, ATE – 7800, Brembo – 9700, TRW – 9900). Оригинальные диски на Peugeot Boxer дешевле фордовских – около 6300 р. Есть и аналоги, но трудно сказать, что они намного дешевле: известные фирмы просят даже больше, чем просит Peugeot, так что придётся или покупать какие-то noname диски, или хорошие аналоги за среднюю цену в 6000, или оригинал.



За вентилируемый фиатовский диск для Ducato просят от 21 тысячи. Средняя стоимость качественного аналога – 8000 р.

Комплект оригинальных передних тормозных колодок на ГАЗель можно найти за 1900 р., аналоги – от 1400 р. Для Ford Transit за эти же детали придётся выложить 16 000 (с ума сошли!) и 4500 соответственно, для Peugeot Boxer – 20 100 (сюрприз!) и около 4000 за аналог (их на эту машину очень много), для Fiat Ducato – 16 000 и те же 4 тысячи, как у Boxer.

С этим закончили, переходим к ступичным подшипникам. На ГАЗель он стоит 12 500 тысяч (оригинал, он тут в сборе со ступицей), аналог обойдётся в среднем в 6000 р. (тут тоже очень большой разброс цен, так что можно найти и значительно дешевле, и намного дороже). За эту же деталь в оригинальном исполнении для Ford Transit надо будет отдать 27 000, за неплохой аналог – около 8500 р. Владельцу Peugeot Boxer придётся заплатить 19 900 и 7000 р., хозяин Fiat обеднеет ровно на ту же сумму – 19 900 и 7000 соответственно.

Рычаг передней в подвески в сборе на ГАЗель Next (A21R232904011) можно найти за 24 000 рублей (мы же помним, что, в отличие от предыдущей ГАЗели Бизнес, на Нексте стоит независимая передняя подвеска вместо балки), а вот аналогов мало. Впрочем, можно найти несколько вариантов со средней стоимостью около 9000 р. На Транзит такой рычаг стоит 47 500, аналог можно найти приблизительно за 15 000. Стоимость оригинального рычага на Boxer опять же скачет, как давление у гипертоника: от 20 до 57 тысяч. Последнее – это, конечно, перебор, и средняя стоимость оригинала выходит около 25 тысяч рублей. Аналогов много, и они недорогие – в среднем придётся заплатить 12 000 р. Стоимость этой детали на Ducato та же самая.

Завершая этот небольшой экскурс по ценам, отмечу, что продавцы меня немного расстроили: такой разброс цен запчастей на иномарки – это ненормально. Видимо, многие из них боятся, что эти детали из продажи могут пропасть окончательно. И конечно же, заниженные цены на ряд позиций означают одно: то, что продают как оригинал или аналог известной фирмы, на самом деле может иметь совершенно непредсказуемое качество, а значит, и ресурс.

Отмечу, что некоторые позиции для иномарок можно купить только с большим ожиданием. И не всегда продавец может дать гарантию того, что деталь всё-таки придёт: с поставками запчастей на эти машины сейчас происходит полная неразбериха. Так что либо придётся покупать то, что есть в наличии (и это обычно очень дорого), либо ставить машину на прикол и ждать, повезёт или нет с продавцом. Увы, но простой коммерческой машины может быть настолько невыгодным, что иногда этот владелец готов переплатить неоправданные суммы только для того, чтобы машина начала хоть что-то зарабатывать.

Немного цифр

Понимаю, что цифр получилось слишком много, а анализировать их будет почти невозможно. Поэтому давайте сделаем такую таблицу стоимости запчастей. В ячейках через «слэш» укажем среднюю стоимость оригинальной детали и среднюю стоимость её аналога.

Деталь ГАЗель Next Ford Transit Peugeot Boxer Fiat Ducato Масляный фильтр 1100 / 520 2280 / 800 600 / 2000 1700 / 1000 Воздушный фильтр 1200 / 750 1900 / 1500 2500 / 1800 2900 / 1500 Тормозной диск 5200 / 5000 13 200 / 8300 6300 / 6000 21 000 / 8000 Тормозные колодки 1900 / 1400 16 000 / 4500 20 100 / 4000 16 000 / 4000 Ступичный подшипник 12 500 / 6000 27 000 / 8500 19 900 / 7000 19 900 / 7000 Рычаг 24 000 / 9000 47 500 / 15 000 25 000 / 12 000 25 000 / 12 000

Что ж, абсолютные цифры у нас есть. Давайте теперь перейдём к относительным, которые более наглядны. Допустим, на каждой из этих машин нужно заменить все эти детали. Во сколько это обойдётся для них, если использовать оригинал и аналог?

Замена всего для ГАЗель Next будет стоить 45 900 и 22 670 рублей соответственно, для Ford Transit – 107 780 и 38 600, для Peugeot Boxer – 74 400 и 32 800, для Fiat Ducato – 86 500 и 33500. Попробуем сделать некоторые выводы.

Самим дорогим автомобилем в обслуживании получается Transit, сам дешёвым – ГАЗель Next (что, в принципе, ожидаемо). И разница между ними получается колоссальной – 235% (больше, чем в два раза). Понятно, что с использованием аналога разница меньше, но всё равно очень существенная – 170% (больше, чем в полтора раза). В нашем случае разница стоимости обслуживания ГАЗели со стоимостью обслуживания Peugeot Boxer (162/145%) и Fiat Ducato (188/148%) тоже очень и очень заметна. Оно и понятно: запчасти на иномарки – хоть оригиналы, хоть аналоги – стали стоить слишком дорого.

Важный момент: если, например, Transit обслуживать аналогами, его содержание обойдётся почти в три раза дешевле, чем при при покупке оригиналов. А вот с ГАЗом такая штука не выйдет: в относительных цифрах экономия получится довольно высокой (около 49%), а вот в абсолютных она будет не такой значительной: оригинальные запчасти на отечественную машину заметно дешевле, чем на иномарку. Это хорошо, потому что за качество оригинальных запчастей можно быть относительно спокойным, а вот за аналоги всегда приходится переживать.

Что брать будем?

Судя по всему, владение иностранным LCV потихоньку становится слишком хлопотным и затратным делом. Не хочу агитировать за ГАЗ (хотя и против ничего не имею), но, похоже, именно ГАЗель сегодня выглядит наиболее заманчивым предложением на рынке малотоннажных грузовых автомобилей. Её не только можно купить (в отличие от гордых иностранцев, которые уходят один за одним), но и содержать. И, конечно же, не надо делать глупость в виде покупки укатанного в хлам Транзита, Дукато или Боксера: приводить их в чувство будут очень дорого и долго (в силу того, что запчастей на них пока не прибавляется), а работать на содержание автомобиля, который должен содержать вас, – удовольствие сомнительное.

ГАЗель Next 2019–н.в.

Пока зарубежные компании думают, как максимально безболезненно уйти с нашего рынка, российские предприятия прилагают все усилия, чтобы на нём остаться: находят заменители иностранным комплектующим, разрабатывают новые пути поставок тех компонентов, которых у нас нет, и стараются сохранить своих покупателей. Ну и сами автомобили сейчас уже не те, что были лет 20 назад. Lada Vesta, как показывала статистика продаж, многим нравилась больше, чем конкуренты в лице Hyundai Solaris или Renault Logan, а та же ГАЗель Next или тем более ГАЗель NN ничуть не хуже Fiat Ducato или Peugeot Boxer. Причём и в техническом отношении, и в смысле комфорта, и гарантии, и сервиса. А сейчас плюс ко всему их хотя бы не страшно покупать: запчасти есть и будут, дилеры никуда не денутся, а самое главное – стоимость владения отечественным автомобилем не будет непредсказуемо расти. В случае с коммерческим автомобилем это особенно важно, потому что стабильность в бизнесе – основа основ, и сваливать её в кузов иномарки с туманным будущим (да и настоящим уже тоже) несколько опрометчиво. Стабильность сегодня вывезет только отечественный грузовик, и это факт.