Немецкий автопроизводитель несколько дней назад опубликовал фотографии прототипов своего нового минивэна, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешности.

История семейства минивэнов V-класса началась в 1996 году, когда дебютировало первое поколение модели, сделанное на базе представленного годом ранее фургона Vito. Сегодня на конвейере третья генерация модели, которую уже можно считать долгожителем — её премьера состоялась в 2014 году. За более чем десять лет производства минивэн неоднократно обновлялся, и последний рестайлинг он получил два года назад. Теперь же на очереди полностью новая модель, внешность которой мы частично можем оценить благодаря фотографиям замаскированных прототипов. Кстати, она получит и новые имена: «младшее» семейство семейных и коммерческих вэнов назовут VLE, а «старшее» с различными версиями роскошных VIP-шаттлов будет называться VLS.

Нынешний Mercedes-Benz V-класса 1 / 3 Нынешний Mercedes-Benz V-класса 2 / 3 Нынешний Mercedes-Benz V-класса 3 / 3

Минивэн V-класса четвёртого поколения станет своего рода серийной версией концепта Vision V, который был продемонстрирован минувшей весной в Китае. От последнего новинке достанутся пропорции и заметно более узкое боковое остекление с высокой подоконной линией. Спереди можно ожидать фары со светодиодной перемычкой, как на новом CLA. Форма основных блоков пока скрыта камуфляжем, мы же изобразили вариант в стиле концепта. Боковины станут чуть боле плоскими, горизонтальные выштамповки сохранятся лишь в районе передних и задних крыльев, «исчезая» в районе центральных стоек (аналогичное решение использовано в вышеупомянутом CLA и E-классе последнего поколения). Подобно другим новинкам бренда, новый V-класс получит выдвижные дверные ручки, а задние двери останутся сдвижными. Задняя часть сохранит внушительных размеров окно на багажной двери, которая останется вертикальной, прежним будет и место для ниши номерного знака. Пока загадкой является лишь дизайн фонарей, скорее всего, основные блоки будут сделаны вертикальными и растянутся почти во всю высоту кузова.

Рендер нового Mercedes-Benz V-класса

Новое семейство минивэнов будет построено на модульной платформе VAN.EA (Van Electric Architecture), которую будут использовать все будущие лёгкие коммерческие электромобили марки. Эта платформа примерно на 70% унифицирована с новой «углеводородной» платформой VAN.CA (Van Combustion Architecture), предназначенной для среднеразмерных и больших пассажирских вэнов и фургонов.

Рендер нового Mercedes-Benz V-класса

Премьера нового минивэна Mercedes-Benz состоится в следующем году. Между тем, недавно мы опубликовали обзор российской премьеры нового Mercedes-Maybach SL 68﻿0.