Прошедший ряд испытаний Mercedes-Benz VLE показался на новых фото

Вэны Mercedes-Benz V-Class и Vito третьего поколения появились в продаже ещё в 2014 году, а первое обновление они пережили в 2019-м. В том же году немецкий производитель презентовал серийные полностью электрические версии моделей, которые получили собственные названия: так, минивэну достался индекс EQV, фургону – наименование e-Vito. В 2023 году состоялся дебют обновлённого семейства в полном составе. На сегодняшний день компания продолжает заниматься разработкой семейства вэнов нового поколения.

На фото: прототип Mercedes-Benz VLE на испытательном треке в Италии

Как Kolesa.ru сообщал ранее, немцы решили разделить сегмент миниэнов на два статусных класса: семейство «младшего» – VLE – будет состоять из семейных и коммерческих вэнов, а также кемперов, а в семейство «старшего» – VLS – войдут различные версии роскошных VIP-шаттлов. Напомним, весной этого года марка представила предвестника VLS, его роль исполнил концепт Mercedes‑Benz Vision V, который дебютировал в Китае.

Ранее в Mercedes‑Benz рассказали о том, что в рамках дорожных тестов прототипы VLE проехали из Штутгарта через Альпы в Рим. Протяжённость маршрута составила 1090 км, при этом электровэнам понадобилась всего пара остановок для подзарядки, каждая из которых заняла 15 минут. Производитель пока не раскрыл ёмкость тяговой батареи, а также максимальный запас хода, но стоит ожидать, что дальнобойность окажется больше, чем у актуального EQV – 374 км (при расчёте по циклу WLTP).

Теперь производитель опубликовал порцию новых снимков замаскированного прототипа Mercedes-Benz VLE, а также рассказал о других проведённых тестах. Так, минивэн отправили на скоростные заезды на испытательном треке в Нардо (расположен на юге Италии). Здесь разработчики смогли оптимизировать настройки электропривода, усовершенствовать процессы рекуперации, улучшить терморегулирование, а также им удалось изучить рулевое управление задней осью.

На фото: прототип Mercedes-Benz VLE в аэродинамической трубе

Помимо этого, прототип будущей новинки отправили в аэродинамическую трубу. В компании пока не готовы рассекретить коэффициент аэродинамического сопротивления, но называют его «впечатляющим». В Mercedes-Benz отметили, что этому способствует дизайн экстерьера с ровной линией крыши, плавно переходящей в закругленный спойлер в верхней части багажной двери.

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Известно, что новые вэны Mercedes‑Benz будут базироваться на модульной платформе VAN.EA (Van Electric Architecture), которая станет общей для всех будущих лёгких коммерческих электромобилей марки. Напомним, эта «тележка» примерно на 70% унифицирована с новой «углеводородной» платформой VAN.CA (Van Combustion Architecture). Они лягут в основу среднеразмерных и больших пассажирских вэнов и фургонов. Отметим, у бренда нет планов по выпуску новых компактных «каблучков»: производство нынешних Mercedes-Benz Citan / eCitan / T-Class / EQT на платформе Renault завершится в середине следующего года, преемников у них не будет.