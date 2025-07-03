Новый минивэн Mercedes-Benz VLE готовится прийти на смену EQV

Mercedes-Benz V-Class и Vito третьего поколения вышли на рынок ещё в 2014 году, первый рестайлинг они пережили в 2019-м. Летом того же года немецкая марка представила серийные полностью электрические версии вэнов, получившие собственные названия: пассажирскому варианту достался индекс EQV, фургону – имя e-Vito. Обновлённое семейство в полном составе дебютировало в 2023-м. Сейчас производитель занимается разработкой семейства вэнов новой генерации.

На фото: тестовый прототип Mercedes-Benz VLE

В основу новых моделей ляжет модульная платформа VAN.EA (Van Electric Architecture), которая является общей для всех будущих лёгких коммерческих электромобилей Mercedes-Benz. Как Kolesa.ru сообщал ранее, эта «тележка» примерно на 70% унифицирована с новой «углеводородной» платформой VAN.CA (Van Combustion Architecture). Они лягут в основу среднеразмерных и больших пассажирских вэнов и фургонов. Стоит отметить, что бренд не планирует выпускать новые компактные «каблучки», производство нынешних Mercedes-Benz Citan / eCitan / T-Class / EQT на платформе Renault будет завершено в середине следующего года.

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Ранее стало известно о том, что компания решила разделить сегмент миниэнов на два статусных класса: в семейство «младшего» VLE войдут семейные и коммерческие вэны, а также кемперы, а семейство «старшего» VLS будет включать в себя различные версии роскошных VIP-шаттлов. Минувшей весной немецкая марка представила предвестника VLS – Mercedes‑Benz Vision V дебютировал в Китае.

А теперь компания опубликовала новые официальные «шпионские» фотографии прототипа Mercedes-Benz VLE, особенности внешности которого спрятаны с помощью маскировочной плёнки. Ожидается, что у нового пассажирского вэна будет обтекаемый кузов, оригинальная светодиодная головная оптика и необычные фонари, а также по-новому оформленная заглушка на месте фирменной решётки радиатора. Салон рассчитан на размещение до восьмерых седоков.

Прототипы Mercedes-Benz VLE на данный момент проходят дорожные испытания. Как рассказали в компании, в рамках теста машины проехали из Штутгарта через Альпы в Рим: протяжённость пути составила 1090 км, при этом электровэнам понадобилась всего пара остановок для подзарядки, каждая из которых заняла 15 минут. В компании пока не раскрыли ёмкость тяговой батареи, а также максимальный запас хода, но, вероятно, дальнобойность будет больше, чем у актуального EQV – 374 км (при расчёте по циклу WLTP).

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Стоит отметить, что на старте в Штутгарте температура за окнами составляла +11оС, а в момент прибытия в Риме она была равна +33оС. При этом в салоне на протяжении всего маршрута поддерживалась комфортная температура – до 22 градусов. Ранее немецкий производитель отправляли прототипы VLE на зимние тесты: электровэны уже успели проехаться по дорогам Швеции и до Северного мыса в Норвегии.

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Ожидается, что Mercedes‑Benz при разработке салона роскошных версий VLS может позаимствовать часть решений у четырёхместного концепта Vision V. Напомним, он получил множество экранов, перегородку между двумя рядами кресел, раскладной столик для пассажиров второго ряда, а также акустическую систему с 42 динамиками.