Внедорожники Range Rover традиционно были большими, прожорливыми и даже немного неуклюжими. Выход модели Evoque сломал все стереотипы о том, какой может быть машина этой британской марки. Но как у нее обстоят дела с надежностью? Продолжил ли Evoque старую традицию создавать легенды, мифы и анекдоты о проблемах Range Rover? В первой части материала разберемся с кузовом, салоном и электрикой, а позже разложим по полочкам двигатели, трансмиссию и ходовую часть.

Техника

С точки зрения техники Evoque – вариация на тему Land Rover Freelander. Тут такая же архитектура кузова и подвесок, моторы до рестайлинга почти те же, аналогичных узлов большинство. Но внешне кузов совсем другой – машина ниже, изящнее, с лучшей аэродинамикой.

Evoque старались облегчить, а также обеспечить приемлемый запас пространства внутри при понижении уровня крыши. В итоге тут другие пороги и панели днища, выполненные из высокопрочной стали, а крыша и капот алюминиевые. Передние крылья и часть задней двери отформованы из пластика. Внутри приборной панели – распорка из алюминий-магниевого сплава. Подвески на первый взгляд такие же, как у Freelander: МакФерсон впереди и сзади. Но передние рычаги алюминиевые, изменились материалы ступиц, и в целом подвеска серьезно перенастроена.

Land Rover Freelander 2 '2006–14

Компоновка прежняя: расположение агрегатов рядно-линейное, базовый привод передний, но в Россию поставлялись только варианты 4х4 с муфтой Haldex в приводе задней оси. Встречается и вариация с отдельными муфтами привода задних полуосей для версии c системой Dynamic Driveline, которая не только эмулирует блокировку заднего дифференциала, но и обеспечивает управление вектором тяги (torque vectoring) на скоростных трассах. Рулевое управление – строго с ЭУР. В этом компактном кроссовере уже не применяли шестицилиндровые моторы, при этом комфорт и динамика улучшились по сравнению с Freelander.



У Evoque совершенно другой салон, гораздо более высокого класса, чем у предшественника. От себя добавлю: Evoque по-настоящему красив в любом из вариантов – пятидверном, трехдверном или открытом. Небольшое снижение внедорожного потенциала и улучшение аэродинамики создает одно из лучших, на мой взгляд, сочетаний возможностей. Жаль, что в России большая часть «успешных» предпочтет неповоротливый и непрактичный «полноразмерный» Range, а Evoque расценивается как «женский» и «студенческий» вариант.

Хронология

Январь 2008 года. На Детройтском международном автосалоне представили первый концепт LRX, который является прямым предшественником модели: у нее тот же дизайн и концепция.

Март 2008 года. Представлен концепт LRX для европейской публики на Женевском автосалоне. Заявлено, что модель станет серийной.

Июль 2010 года. Серийный Evoque представлен публике. В отличие от концептов, у него есть не только трех-, но и пятидверная версия. Двигатели – бензиновый 2,0 с наддувом, мощностью 240 л.с на версии Si4, а также дизельные 2,2 в вариантах на 150 и 190 л.с. для версий TD4 и SD4. Привод – передний на версии eD4 с младшим дизельным двигателем и МКП или полный у остальных версий. Коробки передач – 6-ступенчатые АКП и МКП.

Февраль 2014 года. Машина обновлена. Шестиступенчатые АКП Aisin на дизелях начинают заменять на 9-ступенчатые коробки ZF. Evoque первым получил эту трансмиссию, хотя ее представили еще в 2011 году. Улучшилась динамика, снизился расход топлива.

Февраль 2015 года. На Женевском автосалоне представлен рестайлинг с новой оптикой и освеженными экстерьером и салоном. Моторы семейства Ingenium заменяют старые. Дизельные двигатели с этого момента имеют объем 2 литра и мощность в 150 и 240 л.с. Впервые стала доступна полностью адаптивная оптика.

Февраль 2016 года. Появление самой необычной версии с кузовом кабриолет. Она значительно тяжелее пятидверных машин – почти на 300 кг, поскольку кузов усилен.

Весна 2018 года. Производство первого поколение Evoque сворачивается. Цех специальных версий производил Evoque еще больше года.

Кузов

Внешние панели

Пока Evoque – это тот случай, когда коррозия сама по себе практически не появляется. Наружные панели окрашены очень качественно, сколы редко бывают глубокими, и их редко не устраняют вовремя. Так что основные дефекты – это помутнение на «хромированных» элементах и алюминиевых кронштейнах зеркал. Кузов же практически идеален. Сколы передней кромки крыши и повреждения на стойках лобового стекла часто присутствуют у любителей быстрой езды – камни любят крышу, а отлетающие боковые молдинги царапают лакокрасочное покрытие на стойках. Все остальное – последствия ДТП и неудачной окраски «под толщиномер» с обдиранием слоев антикоррозийной защиты до металла, но без создания столь же качественного «бутерброда» покрытий, тщательной подготовки металла и с прочими ошибками малярного цеха.

Обратите внимание на качество пластиковых накладок арок: на наружной их поверхности не должно быть никаких намеков на расположение крепежных выступов с другой стороны. Поверхность должна быть максимально однородной, а зазоры, как и полагается машине этой марки, идеальными. Только у двери багажника зазоры могут быть неравномерными – это родовая проблема машин.



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Осмотрите автомобиль на следы неудачных полировок – автомобили такого класса часто проходят их много раз. Благо лакокрасочное покрытие достаточно толстое, от 150 до 200 мкм в заводском варианте. Очень хорошо прокрашены проемы и все внутренние поверхности, и, в отличие от Freelander, уплотнения задней арки намного аккуратнее. Даже у машин первых выпусков не встречается коррозия изнанки двери и не возникает необходимость в замене молдингов. У трехдверок этой проблемы нет в принципе: зона наглухо прикрыта пластиковой накладкой.

Снизу

Осмотреть Evoque на подъемнике стоит хотя бы для того, чтобы понять выезжала ли машина с асфальта на грунт. Большая часть днища прикрыта аэродинамическими панелями и термоэкранами, так что без частичной разборки вы увидите немного. Выводы об общем уровне повреждений придется делать по сравнительно небольшой видимой площади и косвенным признакам.

В первую очередь проверьте состояние поддомкратников и мест контакта заднего подрамника с кузовом. Так же без разбора видна внутренняя часть порога. Нижние части лонжеронов в задних арках – тоже место проблемное, и много пузырей краски прямо под антигравийным покрытием – точно не к добру. Да и торцевая заглушка порога в задней арке тоже требует внимания. Ее можно осмотреть, чуть отогнув локер, при наличии накоплений грязи можно почти с уверенностью сказать, что поверхностная ржавчина будет, а если не повезет, через прикрытое заглушкой отверстие она полезет во внутреннюю полость.

Ниша топливного бака и задние части порогов с внутренней стороны тоже страдают от коррозии в первую очередь. Даже на достаточно свежих машинах уличного хранения в этих местах уже могут быть вздутия краски. Не криминально, но неприятно, и повод для торга хороший. Ведь устранение выйдет недешево – снятие бака и подрамника с выхлопом обойдется как минимум тысяч в 50-100. Если пространство между порогом и пластиковым фальшпорогом забито грязью, металл может пострадать очень сильно – там много технологических отверстий, от которых коррозия пойдет внутрь порога. И каркас пластикового порога сделан из дешевой стальной трубы с кронштейнами, так что она сгнивает быстро и разрушает кузов в местах крепления.



По возможности стоит попробовать отвернуть гайки на шпильках крепления панелей кузова и локеров (помните: с хорошей вероятностью они обломятся!). Места установки таких шпилек на кузове являются очагами коррозии в арках и на днище. При наличии эндоскопа можно попробовать осмотреть чашки опор задней подвески – тут обычно есть поверхностная ржавчина. До дыр очень далеко, даже на соплатформенном Freelander 2 перфорация появляется редко, а на более свежих и более качественно окрашенных Evoque проблема проявляет себя слабее.

В целом, качество защиты от коррозии тут выше, чем принято сейчас на массовых брендах, но все же не дотягивает до уровня машин конца 90-х. Ни о каком полном покрытии днища антигравийными составами речи не идет, металл прикрыт пластиковыми панелями, защищены швы и особенно – проблемные зоны. Если машина эксплуатировалась только в городе и обслуживалась у дилера с регулярной промывкой днища, то состояние будет очень хорошее.

Оборудование кузова

Основная проблема, которая достает всех без исключения владельцев, это моторчики привода замков. Они так же неудачны, как и на других моделях Range Rover и чуть хуже, чем вольвовские. К счастью, китайцы давно наладили поставки моторчиков на замену, на китайском сайте-агрегаторе можно купить комплект менее чем за 3 тысячи рублей. Работы будут дороже в разы, но это позволит избежать траты почти сотни тысяч на новые замки и их прописывание. Тросы замков пока вполне надежно работают, обрывы единичные. Стеклоподъемники тоже подводят крайне редко.

Качество сборки наружных элементов очень хорошее, так что почти все повреждения привнесенные. Исключение – постоянно отлетающие молдинги лобового стекла. Оригинал так же ненадежен, как и китайский вариант: проблема в неудачном креплении и аэродинамических параметрах, которые скопировали максимально точно. Проклейка на двусторонний скотч или на силиконовый герметик снижает шансы на «отстрел» молдингов и попутные повреждения ЛКП рамки лобового стекла.

У фар сравнительно быстро выгорают линзы – их могли уже менять на автомобиле после 2015 года выпуска. Бамперы имеют много мелких элементов и хрупкие противотуманки. Осматривайте тщательно, каждая поврежденная решеточка тянет на десяток тысяч рублей. Хромированные элементы бамперов облезают в первую очередь. Вторая неприятность – это «лыжи» спереди и сзади. Они сравнительно легко отрываются при неаккуратном форсировании профильного бездорожья или банальных бордюров.

Оригинальные гайки крепления колес – мина замедленного действия. При коррозии внешней легкосплавной оболочки их распирает внутри отверстия диска, и достать гайки оттуда – нетривиальная задача.

Большая доля нареканий касается второстепенных электронных систем – камер кругового обзора и заднего вида, парктроников, замков, проклейки линз датчика дождя. К счастью, пока эти машины в том возрасте, когда поломок почти нет. Но даже редкие неприятности могут затребовать много денег: цена на запчасти и работы для маленького Range Rover кусается.

Салон



Салон у Evoque настолько удачный, что его впоследствии масштабировали для следующих «больших» Range Rover. А если начистоту, то это просто качественный премиальный салон, каким он и должен быть. Немецкие машины в последнее время не всегда радуют именно банальным ощущением премиальности внутри. Ставка там делается на функциональность и насыщенность электроникой. При этом Evoque похвастаться крутыми возможностями бортовой электроники не может. Например, мультимедийная система тут весьма средненькая, так что даже установка в штатное место китайского варианта на Android – это в разы лучшая производительность и функциональность. Зато вокруг отличные материалы, и все это прекрасно нарисовано. Нет откровенно дешевых комплектаций, за которые было бы стыдно. Жаль, качество подгонки панелей не самое высокое: шумы и скрипы на возрастных машинах присутствуют.

Износостойкость материалов умеренная: руль часто облезает проплешинами уже к 140 тысячам пробега, а к 200 тысячам он точно нуждается в окраске или обтяжке. Кожа сидений тоже стареет довольно быстро. Под тяжелыми водителями вытягивается подушка и спинка, а боковина из более дешевого материала подминается и под стройными дамами. Но разрывы и заломы случаются редко, в большинстве случаев химчистка и «утюжок» позволяют восстановить внешний вид несколько раз. При этом вся мелкая фурнитура достаточно качественная – износ ручек и панелей минимальный и мало заметен после чистки.



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С климатикой особенных проблем нет. Моторчик склонен подвывать при пробегах под сотню тысяч, и на выбор два способа решения: смазка подшипников или просто замена. Обычно износ щеточного узла к этому времени минимальный. Заслонки системы требуют калибровки при проблемах по питанию и просто со временем. Интересно, что на китайских сайтах есть сенсорные панели климатики с большим дисплеем по цене менее 300 долларов. Такие «улучшательства» пользуются спросом, несмотря на явные проколы по эргономике решения.

На втором ряду тесновато, и царапины от ног на задней части передних сидений попадаются часто. Багажник небольшой даже по меркам европейских хэтчбеков, зато встречается электропривод двери.

Как ни странно, самый «опасный» элемент салона – стильная шайба переключения режимов трансмиссии. Ради красоты англичане отказались от простого рычага и поставили достаточно занятный по конструкции узел. Тут много хитрой мехатроники: есть и моторчик подъема шайбы, и блокиратор ее поворота. К сожалению, даже на машинах после рестайлинга есть шансы на поломку, и они разнообразны. Чаще всего механическая проблема препятствует подъему или повороту шайбы. Нередко приходится разбирать систему. Может потерять зубья резиновый ремень, могут сломаться шестерни редукторов или сгореть моторчик, а иногда просто нужно убрать мусор. Очень часто подводит пайка на плате контроллера шайбы. Тут бессвинцовый припой, да еще отмыт от флюса плохо, в итоге коррозия в местах пайки, особенно вблизи разогретых элементов, приводит к образованию трещин и отказам. В разборке система не такая уж простая, часто после экстренного ручного «оживления», чтобы не замерзнуть в поле и не остаться в чужом городе, приходится покупать новый контроллер.

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Электрика

Электрическая часть – самая большая головная боль Evoque. Негерметичные камеры корродируют изнутри часто до состояния, когда восстановить их нельзя. Платы климатической системы и куча блоков не самого высокого качества и страдают от непропаев, выхода из строя элементов.

Самое опасное место – контроллер вентиляторов. На Evoque это расходник со сроком службы года три, если это оригинал. Неоригинальные устроены значительно проще, работают хуже и служат меньше. Ремонт осложняется способом монтажа и «защитой» от влаги, которая по факту не работает, но затрудняет восстановление.

Проводка – отдельная песня. Даже на сравнительно молодых экземплярах подводят жгут к муфте Haldex, проводка к датчикам парктроников, жгуты дверей и двери багажника. Регулярно владельцы сталкиваются с коррозией в разъемах блоков и даже пинов в блоке управления двигателя. Шлейф руля тут пока держится лучше, чем на Freelander, но тоже сбоит. А еще у машины очень приличное энергопотребление, так что генераторы хорошо нагружены. Нужно следить за их состоянием и регулярно менять обгонную муфту. Аккумулятор тоже придется менять часто, особенно у дизельных моделей с Webasto, а он тут дорогой.

В общем, машина требует хорошего электрика, знающего слабые места конкретной модели. Ну а диагностические адаптеры доступны, так что лучше иметь свой.

Промежуточный итог

Даже с учетом небольшого возраста машин можно констатировать: кузов и салон сделаны очень качественно. Но нюансы есть, куда без них? Большинство дефектов связано с низким качеством электрики и ненужными усложнениями «для красоты». Будут ли подобные проблемы у моторов и коробок передач и не слишком ли дорогой в содержании окажется подвеска? Об этом поговорим во второй части материала о Range Rover Evoque.