Коммерческие автомобили Volkswagen не зря занимают место в пятерке лидеров сегмента LCV в нашей стране. Естественно, по объемам продаж они не могут тягаться с продукцией ГАЗа, УАЗа и АвтоВАЗа – их выбирают те, кто следует принципу «числом поболее, ценою подешевле». Но те, кто ориентируется на долгие годы службы и премиальное качество, выбирают Volkwagen – коммерческие автомобили , тем более, что там есть из чего выбирать: модельный ряд подразделения включает в себя 4 модели и содержит бесконечный ряд модификаций, цены на базовые комплектации которых разнятся от 1 934 500 до 4 661 500, ну а верхний предел ограничивает разве что фантазия клиентов. Но сбудутся или нет надежды на долгую и беспорочную службу недешевой техники, зависит от соблюдения владельцами правил обслуживания…

Партнерский материал

В принципе, все коммерческие автомобили Volkswagen отличаются изрядной выносливостью. Недаром в России дополнительно к стандартной двухлетней заводской гарантии марка предоставляет еще два дополнительных года постгарантийной сервисной поддержки с точно таким же объемом гарантийных обязательств, как при заводской гарантии. Два года гарантия действует без ограничения пробега, а начиная с 3-года вступают в силу определенные ограничения. Для пассажирских моделей (Multivan, California, Amarok, Caddy) лимит пробега составляет 150 000 км, а коммерческих (Transporter, Caravelle, Caddy и Crafter) — 250 000. И дело именно в статусе и позиционировании модели, а не в том, как именно вы ее используете. Можно приобрести Multivan и вполне коммерчески использовать его в качестве гостиничного шаттла, но автомобиль будет считаться пассажирским, а Transporter, приобретенный обладателем большой семьи для поездок на дачу, все равно будет считаться «коммерческим». В общем, с точки зрения условий гарантии частник, который предпочел практичность VW Caravelle обилию комфортных опций VW Multivan, оказывается в явном выигрыше.



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Но в любом гарантийном договоре четко прописано, что он действует только в том случае, если автомобиль обслуживался на официальной авторизованной сервисной станции, а выявленные неполадки не были вызваны внешними причинами. Одним словом, если какая-то деталь или узел вышли из строя по причине заводского дефекта или ошибки сборки, то она подлежит бесплатной замене, а вот если причиной неполадок стало что-то другое, то платить за ремонт все же придется. Но и тут все не так страшно. Далее мы постараемся показать, что обслуживание на фирменных СТО еще и достаточно выгодно с точки зрения финансов.

Как же происходит сам процесс технического обслуживания на сервисных станциях? Начинается всё с первичной интерактивной приемки. Мастер-консультант проверяет освещение, внешнее и салонное, состояние стеклоочистителей, омывателей, ремней безопасности, проводит визуальный осмотр кузова на предмет наличия царапин и вмятин. Все это происходит в присутствии владельца. Далее автомобиль попадает в цех, и с ним начинает работать механик.

Начинается все с осмотра подкапотного пространства. Прежде всего проверяют технические жидкости – тормозную, охлаждающую, жидкость ГУР. Последняя проверка проводится только в том случае, если на модели установлен гидроусилитель. Ряд моделей оснащен ЭУР, и, естественно, в этом случае необходимость в такой проверке отпадает. Проверяется состояние всех патрубков: они должны быть на своих местах, все зажимы защелкнуты, хомуты затянуты.

Далее следует очень важный момент – проверка состояния ремня ГРМ. Для этого снимается передняя крышка и осматривается сам ремень. Очень важно вовремя увидеть наличие трещин или износа, потому что работы по замене ремня стоят 9120 руб. (с заменой 2-х роликов – направляющего и натяжного; менять только ремень не рекомендуется) плюс ремкомплект (сам ремень, ролики и одноразовый крепеж) – 21 974 руб. Да, не так уж мало, но запущенная проблема с ремнем, закончившаяся его обрывом, скорее всего, приведет к необходимости потратить 600-700 тысяч рублей. Увы, все двигатели, которыми оснащаются коммерческие автомобили Volkswagen, – «втыковые», и после обрыва ремня с мотором случается полный «сталинград».

Но во многих случаях замена может осуществляться по гарантии. Основанием для такой замены может быть повышенный шум, попадание рабочих жидкостей (моторного масла или антифриза) на ремень при нарушении герметичности уплотнений вследствие заводского дефекта и преждевременный износ, когда до истечения планового ресурса замены появляются трещины у основания зуба ремня. Кроме самого ремня механик обязательно должен проверить наличие течи из-под сальников распредвала и коленвала. Если течь есть, то сальник нужно менять обязательно. Сами по себе сальники – детали относительно дешевые, сальник распредвала стоит 2371 руб., а коленвала – 7401 руб., правда, работа по замене сальника коленвала стоит вполне ощутимые 28 120 руб. И если дело дошло до необходимости таких работ, то наверняка придется менять и ремень ГРМ. Но, как уже было сказано, с большой вероятностью такие работы будут выполнены по гарантии, а если гарантийный срок истек, то эти траты вполне обоснованы, поскольку цена последствий обрыва ремня ГРМ будет на порядок выше.

Ну а дальше автомобиль занимает место на подъемнике. Первым делом проверяется состояние защит и пыльников. Сначала нужно снять штатную защиту двигателя. Она очень прочная, и отлично защищает моторный отсек снизу, хотя изготовлена не из металла, а из толстого пластика. Кстати, инженеры Volkswagen не рекомендуют устанавливать неоригинальную металлическую защиту. Правую сторону двигателя такая защита не прикрывает, из-за чего грязь запросто попадает на приводной ремень генератора и помпы, что нередко приводит к его обрыву. А вот оригинальная защита прекрасно прикрывает всю полость, и грязь туда практически не попадает, если, конечно, не использовать полноприводные версии микроавтобусов в качестве внедорожников и не штурмовать глубокие броды.

Затем проверяется состояние боковых коробчатых пыльников. Например, правый короб защищает трубки системы кондиционирования или климатической установки. Если эти пыльники повреждены, то грязь летит на трубки, начинается коррозия, что в итоге может привести к потере работоспособности этих систем и дорогостоящему ремонту. Раньше нередко случалось повреждение нижнего переднего угла этого пыльника, но теперь его усилили металлом, и проблема потеряла остроту.

Снятая защита открывает доступ к внешним и внутренним пыльникам приводов. Если своевременно выявить повреждение, то можно сэкономить весьма значительные суммы, предупредив повреждение самих ШРУСов. Если пыльник имеет заводской дефект, то он будет заменен по гарантии, но если он поврежден попаданием постороннего предмета – камня, сучка или валявшейся на дороге железяки (а все это а наших дорогах встречается не так уж редко), то этот случай уже не будет считаться гарантийным, и владельцу придется оплачивать замену самостоятельно.

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Стоимость замены пыльника составит 7218 руб. (2658 рублей сам пыльник плюс 4560 руб. – работа). Но если продолжать ездить с рваным пыльником, то можно доездиться до момента, когда загудит сам ШРУС, и вот тогда цена лечения окажется выше в разы выше, а если говорить точнее, то в 40 803 руб. (35 484 руб. деталь и 5320 руб. работа). Но если для конкретной модели не поставляются отдельно ШРУСы и приводной вал, а только весь привод в сборе с двумя ШРУСами, то ремонт обойдется еще в более крупную сумму, а именно в 79 903 рубля вместе с работой, и это будет особенно обидно – ведь внутренние пыльники ШРУСов, равно как и сами ШРУСы, повреждаются очень редко, поскольку расположены в хорошо защищенном месте.

Абсолютно аналогичная ситуация наблюдается и с пыльниками рулевого механизма. Сама по себе рулевая рейка обслуживания не требует, но при каждом ТО обязательно нужно проверять состояние пыльников рулевых тяг. В случае повреждения этих пыльников посторонними предметами в механизм рулевой рейки попадает влага, что и приводит к выходу её из строя. Увы, сама рейка неремонтопригодна, возможна только её замена, а это стоит 197 471 руб. (вместе со всеми работами, включая адаптацию электроусилителя и проверку УУК с регулировкой) при стоимости одного пыльника 1856 руб. и всех работ по замене пыльников с двух сторон 8360 руб. Так что явно лучше заранее все проверить и, может быть, профилактически поменять пыльники в случае каких-то сомнений, чем потом менять узел, ведя яростную борьбу с домашним земноводным типа «жаба». Именно поэтому проверка рулевых тяг и наконечников входит в перечень обязательных работ при каждом ТО.

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Еще один важный элемент профилактического осмотра – проверка опорных подшипников. Делается это так: заводим автомобиль и начинаем вращать руль. Если есть неисправность, то она проявляется в зависимости от степени повреждения достаточно по-разному. Во-первых, слышны щелчки, а во-вторых, когда один человек вращает руль, а второй кладет руку на пружину амортизатора, то там ощущаются толчки. Выявляются эти неисправности довольно легко, но специалисты Volksvagen не рекомендуют заниматься ремонтом опорных подшипников неквалифицированным и не имеющим опыта механикам. Хорошо если только деталь повредят, но ведь могут и руку, и голову… Неисправности такого рода нельзя назвать очень распространенными, но все-таки специалистам приходится сталкиваться с ними достаточно регулярно. Все зависит от того, где и по каким дорогам ездить. Если автомобиль эксплуатируется в основном на хорошем асфальте, то проблем с подшипниками, как правило, не возникает, но хороший асфальт у нас, увы, далеко не везде. В любом случае, если не было механических повреждений и иных внешних воздействий, то все устраняется в рамках гарантии.

Тормозная система требует своевременной замены колодок и дисков. Осмотр тормозных механизмов входит в состав ТО, а вот их чистка уже оплачивается дополнительно.

Что касается амортизаторов, то специалисты марки не смогли припомнить ни единого случая замены хотя бы одного амортизатора по гарантии. Очень надежным оказался узел, и с ним практически никогда не бывает никаких проблем. Самое главное – смотреть за состоянием пыльников, чтобы после езды по бездорожью на них не было грязи.

Втулки стабилизатора обычно требуют замены при пробегах за 100 тыс. км. Конечно, это зависит от того, по каким дорогам ездить. Ближе к этой цифре могут появляться постукивания, которые еще никак не влияют на безопасность. Проверка стоек стабилизаторов не является обязательной работой, тем не менее лучше все-таки включить ее в список дополнительных операций: ну так, на всякий случай, поскольку случаи, как известно, бывают разные. Если проблемы начались в период 4-летней гарантии, то замена будет произведена в счет гарантийных обязательств. А вот по поводу состояния сайлентблоков рычагов можно не беспокоиться: проблемы с ними случаются только у инкассаторских броневиков, масса которых находится на верхнем пределе допустимой.



Специалисты компании настоятельно рекомендуют при каждом ТО добавлять дополнительные инспекционные работы, которые как раз и включают в себя проверку всех шарнирных соединений и узлов. И цель этой рекомендации не развести клиента на дополнительные траты, а, наоборот, исключить последующий дорогостоящий ремонт.

Ну и наконец, обязательные элементы каждого ТО – замена масла и фильтров. Процедура замены масляного фильтра выглядит несколько по-разному у разных моделей. У некоторых замена производится сверху, из подкапотного пространства, у некоторых, как у Caravelle, снизу. В набор комплектующих для ТО входят фильтры, само масло и одноразовая пробка. И вот тут очень важно понимать, почему стоит приобретать все эти материалы у дилера, а не пытаться сэкономить, купив их в розничной сети или больших интернет-магазинах.

Дело в том, что очень уж много сейчас в продаже контрафакта. Марки с этим явлением пытаются бороться, но борьба эта идет очень тяжело. Внешне контрафактные изделия настолько похожи на оригинальные, что обычный человек практически не в состоянии самостоятельно определить, что он держит в руках, контрафакт или действительно оригинал.

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Главную защиту оригинальных запчастях составляет QR-код и уникальный номер. Этот код можно ввести в специальную программу, и, если он введен более одного раза, с большой долей вероятности можно предположить, что это контрафакт. Но нередко получается, что клиент, который приобрел запчасть в одном из крупных интернет-магазинов, видит, что этот номер уже вводился, причем не один-два раза, а 200-300 и более раз. То есть он купил стопроцентный контрафакт, хотя сами упаковки настолько качественные, что даже специалисты марки с первого взгляда не могут их отличить. Понятно, что эффективность фильтра неизвестного производителя может оказаться недостаточной, а это может стать предпосылкой для очень серьезных последствий. А ведь доля контрафакта на полках вполне солидных сетей, как показывают исследования, может доходить до 40%!



Кроме того, в компании настоятельно рекомендуют использовать для замены именно оригинальное масло, а не вполне качественную, на первый взгляд, продукцию даже самых известных брендов. Потому что эти масла могут быть даже лучше по каким-то отдельным параметрам, но именно оригинальное масло имеет тот набор присадок, который идеально оптимизирован под работу электронной системы управления двигателем Volkswagen.

Помимо двигателя, в коммерческих автомобилях Volkswagen есть еще два узла, в которых нужно периодически менять масло. Во-первых, это коробка, и особенно это актуально для роботизированных коробок DSG с мокрым сцеплением. Нужно сказать, что до сих пор бытующее мнение о ненадежности этих коробок ничем не обосновано: специалисты марки просто не смогли припомнить ни одного случая обращения за гарантийным ремонтом или заменой этих узлов за последние годы. Однако заводской регламент предусматривает замену масла каждые 60 тыс. км, и если масло не поменять вовремя, то владелец может столкнуться с преждевременным износом сцепления, а это – предпосылка к серьезным расходам.

Ну а в случае полноприводных версий нужно периодически менять масло в муфте Haldex, входящей в систему полного привода. Заводской регламент предписывает делать это раз в 3 года, но технические специалисты российского подразделения марки настоятельно советуют проделывать эту операцию по пробегу, одновременно со сменой масла в коробке передач, то есть каждые 60 тыс. км.

Подводя итог, можно сказать простую и вроде бы как очевидную вещь: регулярное, своевременное и правильно произведенное техническое обслуживание является главным залогом технического здоровья и долголетия автомобиля. Экономия тут может обернуться очень серьезными проблемами. Как говорится, «любое кроилово ведет к попадалову». Так что, сэкономить на обслуживании вообще невозможно? Отнюдь! Экономить не только можно, но и нужно. Сейчас марка Volkswagen – коммерческие автомобили предлагает программу, подразумевающую два предоплаченных ТО. В принципе, два первых ТО в сегодняшних ценах стоят порядка 57 тысяч рублей. Но если купить этот пакет сразу, при покупке автомобиля, то он обойдется в 39 900 рублей. Это, во-первых, означает существенную экономию, а во-вторых, определенную страховку от любых колебаний цен, связанных с изменением курсов валют. В настоящий момент программа действует для модели Т6.1, но не за горами то время, когда эта опция будет представлена для всего модельного ряда. В планах марки также разработка программы продажи двух предоплаченных ТО для автомобилей с пробегом.

Больше информации о сервисной программе – по ссылке .

