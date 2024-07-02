С Фольксвагена Поло на Гранту: дауншифтинг в лоукосте? Опыт владения Lada Granta

«Стратегия 5 лет»
Системных и осознанных концепций владения личным автомобилем существует немало. Одна их них – весьма распространенная, хотя и не самая популярная: согласно ей автомобиль для повседневной езды должен быть куплен новым, а через 4-5 лет заменен на следующий новый. Такой подход дает максимальную уверенность в безотказности своего основного и повседневного средства передвижения: возможность не задумываться о внезапных поломках и форс-мажорах, связанных с пробегом, возрастом и тем более – с последствиями деятельности предыдущих владельцев. Также можно игнорировать сервисную книжку и официальных дилеров и с первого дня обслуживать автомобиль самостоятельно, ограничиваясь сменой моторного масла, свечей, тормозных колодок/дисков и стоек стабилизатора. Иногда бывает, что до продажи успеваешь поменять расходники ГРМ, да и то не всегда. Собственно, сервисные вложения в машину этим обычно и ограничиваются.
В такую концепцию можно вписать автомобиль любого ранга и стоимости. Но если уровень достатка невысок, имеются особые приоритеты в ведении семейного бюджета или строгое персональное табу на кредитную кабалу, то ассортимент доступных автомобилей резко и жестко сужается. В формат приобретения и владения вписываются лишь самые-самые бюджетные и технически простые массовые модели с ручной трансмиссией. Регулярная смена таких машин по истечении пятилетнего интервала не отражается на образе жизни и быта – нет необходимости впадать в экономию и самоограничения, переходить на дошираки или откладывать покупку нового дивана. А конструктивная простота машин позволяет, как уже говорилось, с первого же дня покупки плюнуть на гарантию производителя и связанные с ней условности и обслуживать технику самостоятельно, не боясь доустанавливать какие-то дополнительные мелочи для собственного удобства или в рамках хобби.
Вопреки распространенной народной присказке про то, что «после иномарок на Жигули больше не садятся», предлагаем вам наглядную историю замены иномарки на отечественный автомобиль в рамках именно такой вот «концепции пяти лет». Далее – рассказ от первого лица.
«Рынок порешал за нас»
– В рамках «концепции 5 лет» я владел рядом новых, но всегда ультрабюджетных автомобилей, – рассказывает житель Подмосковья Сергей.
– Предпоследним как раз и был купленный новым в 2018 году седан VW Polo с ручной трансмиссией и 90-сильным 1,6-литровым двигателем. В 2023 году машина находилась в самом оптимальном для продажи возрасте, когда от неё можно было максимально выгодно избавиться, добавить недостающую сумму и приобрести новую – из того же класса или просто точно такую же.
Однако в конце 2023 года ситуация на российском авторынке была категорически нездоровой и таковой по-прежнему остается. Даже с поправкой на то, что пятилетнюю «условно европейскую» (читай: некитайскую) машину от первого владельца и со скромным пробегом в конце 2023 года отрывали с руками дороже, чем она была когда-то куплена, ситуация складывалась не самая приятная. Без существенных доплат купить было особенно нечего, а замена требовалась: после трех аварий подряд, хоть и по чужой вине, стало ясно, что мы с автомобилем устали друг от друга. И если уж быть до конца откровенным, то ввиду реалий автомобильного рынка я был готов предать свою любимую стратегию ввиду специфических обстоятельств и поездить на Polo еще года три – состояние авто было близко к идеальному, а пробег не превышал 70 тысяч. Но аварии очень сильно огорчили и заставили, как говорят картежники, «ломать карту».
Продать машину в октябре 2023 года удалось за 1 050 000 рублей. Но в рамках привычной схемы обновления автомобиля с доплатой около четверти суммы от вырученной за продажу подержанного, в конце 2023 просматривалась только покупка машины «с дауншифтингом»: ведь даже Lada Vesta начиналась от 1,6 миллиона. По сути, выбор встал между Lada Granta и Niva Travel. Последняя после непродолжительных раздумий была отброшена ввиду отсутствия подушек безопасности – ни в одной комплектации их предложить не могли. А покупать машину без эйрбэгов для повседневной езды как-то совсем дико. Выбор сузился до одного варианта.
Покупка Гранты
Тем не менее даже в рамках одной-единственной модели альтернатива худо-бедно была. Если, конечно, её можно назвать таковой... Кузов седан, лифтбек или универсал-кросс. Черного или белого цвета – иные опять же отсутствовали. Комплектация – бедная или ультрабедная. Да самих машин было мало – все обзвоненные официальные салоны Москвы и области сообщали, что завозы с завода бессистемные и непрогнозируемые, по нескольку машин, и те быстро бронируют. Одни предлагали внести небольшую предоплату и ждать поставки – в принципе, нормальная практика, но ожидание не рассматривалось: нужно было уменьшить «бесколесный» период между продажей и покупкой до нескольких дней. Из наличия предлагалась пара совершенно пустых (на уровне ВАЗ-2109 конца 2000-х) машин, не вызвавших ни малейшего интереса. Некоторые салоны говорили о наличии лишь сильно нафаршированных экземпляров. Причем «сильно» – не в смысле реального обилия интересных дополнительных опций, а в смысле их завышенной стоимости. Подобный подход с возвратом в «автосредневековье» был с омерзением отвергнут, и продолжились поиски машины без дилерских допов.
В итоге в московском салоне обнаружилась находящаяся на момент прозвона в пути Гранта Кросс. Не имеющая, к сожалению, обогрева лобового стекла, как другой попутный вариант, но зато с 16-клапанным двигателем, штатными легкосплавными дисками и почти максимальным в текущих реалиях набором функций и опций: две подушки безопасности, кондиционер, ЭУР, ABS, пара электростеклоподъемников, обогрев передних сидений и боковых зеркал, штатная аудиосистема с Bluetooth и система ЭРА-ГЛОНАСС. Просили за нее без малого 1,2 миллиона рублей. Она и была приобретена в октябре.
Интересно, что, вопреки мифам о полном импортозамещении в Гранте, в моем экземпляре помимо шин Pirelli обнаружились сцепление и стартер Valeo, корейский компрессор кондиционера Erae и индийский генератор Bosch.
Общение с дилером, к слову, оставило относительно благоприятное послевкусие. Менеджеру было сразу сказано, что никакие дополнительные услуги и аксессуары и даже ОСАГО не интересуют. Он отнесся с пониманием, попросив лишь пройти экспресс-тур по его коллегам и выслушать их предложения. При выдаче автомобиля забавным фактом стало то, что некоторое количество мелких бонусов все же вошло в исходную сумму! Видимо, они уже были добавлены заранее, после чего имела место робкая попытка «продать их дважды». К автомобилю прилагался комплект незаводских ковриков, включая ковер багажника, а также фирменные вазовские аксессуары Lecar: защита картера, сетка в бампер, газовые упоры капота, стальные накладки на пороги и пара флаконов автохимии.
Дополнительные вложения
Неизбежные дополнительные вложения в автомобиль после его покупки многими финансово ограниченными покупателями нередко недооцениваются, и люди действуют лихим кавалерийским наскоком – «купить бы саму машину, а там разберемся!». А ведь эти вложения зачастую составляют 10-20% от цены автомобиля, что немало. Сравним список доработок на Polo и на Гранте.
Volkswagen Polo:
- Комплект 15-дюймовых легкосплавных дисков с летней резиной в сборе (б/у, с минимальным пробегом) вместо штатных 14-дюймовых штамповок с резиной «Кама» и колпаками.
- Комплект 15-дюймовых штампованных дисков с зимней резиной + комплект колпаков.
- Охранная система с автозапуском, GSM и GPS.
- Задний парктроник.
- Ковры в салон и багажник (отсутствовали).
- Чехлы на сиденья.
- Тонировка стекол.
Lada Granta:
- Комплект 15-дюймовых штампованных дисков с зимней резиной + комплект колпаков.
- Самоблокирующийся дифференциал в КП.
- Охранная система с автозапуском, GSM и GPS.
- Задний парктроник.
- Ковры в салон (не удовлетворило качество дилерских).
- Чехлы на сиденья.
- Тонировка стекол.
- Антикор и замена штатных мягких текстильных подкрылков на пластиковые.
- Зимняя пластиковая накладка-заглушка в нижнюю часть бампера.
- Дополнительный центральный подлокотник.
- Веерные форсунки омывателя лобового стекла.
- Роликовый (подшипниковый) наконечник троса сцепления вместо штатного пластикового упора с избыточным трением в зоне контакта с кулисой (результат тактильно не осязаем, но якобы должен продлить жизнь тросу).
- Модуль «вежливых поворотников» (троекратное срабатывание при касании).
- Самодельный таймер на 30 минут, позволяющий магнитоле работать полчаса без ключа зажигания, после чего автоматически выключаться.
Интеграция самоблока в коробку передач прошла без сложностей.
Жесткие пластиковые подкрылки встали вместо мягких ворсовых непросыхающих накопителей соленой влаги.
Что хуже, а что лучше?
Естественно, напрашиваются сравнения по различным критериям: что в Гранте хуже, чем в Polo, что аналогично, а что (ну, вдруг) лучше?
Что одинаково:
Динамика разгона, эффективность тормозов и расход 95-го бензина – принципиальной разницы в них между Polo и Грантой не наблюдается. Разгон до 100 км/ч у Polo с 90-сильным мотором составлял 11,4 секунды, у Гранты с мотором на 106 сил – 12,7 секунды. Крутящий момент – 155 и 146 Нм соответственно. «Бумажная» разница невелика, а в жизни она и вовсе неощутима. Обе машины – типично овощные, для спокойной езды на каждый день. Салонный пластик – почти одинаково плохой по качеству (хотя у Гранты все же чуть хуже): поцарапать его можно, кажется, даже фантиком от конфеты. Да и уровень шумоизоляции салона у машин тоже субъективно идентичный.
В чем Granta превосходит Polo?
У Гранты однозначно лучше дорожный просвет: 198 мм против 163. Также у Гранты не торчат, как у Polo, под днищем жуткие выступы нижних опор пружин на балке. На Гранте стало значительно легче парковаться зимой в городе в плохо очищенных или вовсе нечищеных местах. Машина перестала «рубить» передним бампером заснеженную полосу между колей по дороге на дачу или в гараж – на Polo это в итоге привело к излому пластикового «телевизора», радиаторной рамы. Еще интереснее проходимость и динамика стали после установки самоблока. Умение крутить обоими ведущими колесами сразу, а не по очереди, заметно улучшило способность к езде по снежным завалам, маневрам в ледяных колеях и интенсивному разгону на скользком покрытии.
В чем Granta уступает Polo?
Тут отличий ожидаемо побольше. Во-первых, это меньшее пространство на втором ряду сидений. Диапазон регулировок передних кресел позволяет разместиться водителю и переднему пассажиру любой комплекции, но вот при тех же условиях и тех же седоках заднему пассажиру в Гранте ощутимо теснее в коленях в сравнении с Polo, который тоже не рекордсмен по простору. Ужасное «инженерное решение» в реализации уплотнения дверей, кромки которых заходят сверху на профиль проема, гарантирует падающий в салон при открытии дверей снег и капающую воду. Вдобавок водительская дверь почему-то не имеет полноценной рукоятки – только маленький лоток на подлокотнике, выполняющий роль внутренней ручки. Однако распахивается «калитка» широко, и даже крупному и длиннорукому водителю приходится тянуться, чтобы достать до ручки и закрыть дверь изнутри.
После Polo ощутимо не хватает регулировки руля по высоте, а также обогрева лобового стекла (который, в отличие от регулировки руля, доступен в списке опций). Безумно не хватало «вежливого режима» поворотников с трехкратным миганием при коротком касании, потому эта доработка была проведена первой. В аудиосистеме не понравилась низкая чувствительность микрофона системы Hands-free – приходится натурально орать, чтобы собеседник тебя комфортно слышал. Вдобавок изначально магнитола работала только при включенном зажигании, из-за чего пришлось самостоятельно спроектировать и изготовить таймер для работы без зажигания и с автоматическим отключением через 30 минут.
На последнем месте в списке минусов, как ни странно, фирменная и всем известная болезнь ручных коробок передач ВАЗ – подвывание. Проблема эта давняя и абсолютно не решаемая. Вызвана она низким качеством обработки поверхностей шестерен КП, о которой завод вполне публично сожалеет, подчеркивая, что ничего поделать не может. Хотя на фоне вышеописанного кошмарного устройства дверей и проемов дверей эта жужжащая коробка кажется мелочью.
Неисправности и ремонты
Из неисправностей и сбоев за 8000 километров пробега было отмечено три факта. Однажды в 17-градусный мороз отключился электроусилитель руля. Машина была заведена, прогрета, и при начале движения руль выворачивался до упора сперва в одну, затем в другую сторону, после чего раздался щелчок и ЭУР выключился. После перезапуска двигателя все пришло в норму. Второй дефект – в переднем углу правой передней двери в районе зеркала заднего вида обнаружилось недостаточное уплотнение. При мойке, когда туда направлена струя пистолета высокого давления, внутрь просачиваются капли воды. Ну а еще иногда своей жизнью живет задний стеклоочиститель: то не сразу начинает движение щетки, то остановится, подумает и продолжит ход.
Итоги
Никаких однозначных итогов тут, разумеется, быть не может. Концепция владения автомобилем у каждого своя, и история с Грантой после Polo – лишь одна из десятков, а покупка машины была вынужденной ввиду новых рыночных обстоятельств. Очевидно, что за 1,2 миллиона рублей выбор на вторичном рынке остается приличным – можно даже удариться в люкс и пересесть на Mercedes. Стоит ли так делать? Каждый решает сам.
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