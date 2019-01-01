Для современного Деда Мороза: летающие сани за 300 тысяч рублей

Дед Мороз, как известно, ездит на тройке лошадей. Его заокеанский коллега, Санта Клаус – более хитрый: на своей оленьей упряжке он даже не ездит, а летает. Но мы с друзьями из Авито уверены: в наши дни и тот, и другой могли бы подыскать более технологичное продвинутое средство передвижения – если не коптер, то как минимум вот такой аэрошют

Что такое аэрошют? Аэрошютом, или паралётом, называют моторный летательный аппарат, в котором в качестве крыла используется параплан, а пилот располагается на специальной тележке, на которой также крепится мотор и винт. Вообще многообразие легких летательных аппаратов такого плана во многом определяется именно особенностями конструкции. Параплан не имеет мотора и внешне схож с парашютом. Прикрепи на спину пилоту винт с мотором – и получится Карлсон мотопараплан. Добавь несущую тележку – и это уже аэрошют. А аэрошют – это, знаете ли, еще не самолет, но уже кое-что. И мы уверены, что будь Дед Мороз чуть менее консервативен – и он мог бы всерьез задуматься о смене транспорта. Ведь преимуществ тут хватает.

К примеру, по сравнению с летательными аппаратами с жестким каркасным крылом, вроде дельтаплана, аэрошют кажется более безопасным. Он меньше зависит от скорости, и на нем нельзя попасть в штопор, ведь фактически сверху расположен мягкий двухоболочковый парашют, который защищен от схлопывания и практически в любых условиях обеспечит плавную посадку. А учитывая наличие винта, аэрошют лишен недостатков безмоторных аппаратов вроде зависимости от восходящих и нисходящих потоков воздуха и направления ветра. Ну а для Деда Мороза еще одним важным аргументом будет грузоподъемность: она зависит от крыла, но обычно составляет 300-450 килограммов.

К примеру, вот этот образец под названием «Сапсан» – вполне классический пример аэрошюта. Легкая тележка с винтом, параплан грузоподъемностью в 350 килограммов и возможность переоборудовать шасси с колесного на лыжное – на таком можно «воздухоплавать» и летом, и зимой. А получить впечатления от долгого управляемого полета с минимальным риском для жизни можно за вполне умеренные деньги: 300 тысяч рублей. Учитывая, что цены на самолеты исчисляются миллионами рублей, 300 тысяч – это сущие крохи за возможность летать.

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Еще один плюс аэрошюта в том, что это сверхлегкое воздушное судно массой менее 115 килограммов, которое не нужно регистрировать, и для управления которым не нужно получать пилотское свидетельство. То есть, это даже не «воздушный скутер», а «летающий велосипед». Но, конечно, к полетам даже на такой технике нужно подходить с максимальной ответственностью: отсутствие обязательных формальностей не означает, что «если очень захотеть, можно где угодно полететь». Для соблюдения правил безопасности стоит заранее определиться, в каких зонах и на какой высоте полеты разрешены и не создадут проблем ни пилоту, ни другим людям. Так что если вы всерьез заинтересуетесь идеей «дешевого и простого воздухоплавания», термины «контролируемое воздушное пространство», «зона ограничения полетов» и так далее должны быть так же хорошо знакомы, как ПДД при движении за рулем.

В общем, если вы ответственный, смелый и уверенный в себе человек, и мечта подняться в воздух хоть раз посещала вашу голову, аэрошют – пожалуй, самый простой, дешевый и безопасный способ ее осуществить. Осталось лишь определиться с тем, хватит ли вам духу попробовать в новом году что-то радикально новое.