Секреты долгожительства Viatti Brina Nordico

В этом году исполнилось 10 лет с того момента как бренд Viatti дебютировал на Московском автосалоне ММАС-2010. Среди уже запущенных в производство и перспективных моделей шин показали и шипуемую V-522 или Viatti Brina Nordico, которая сегодня является одной из самых востребованных в легковой линейке бренда. Судя по обновленному до 2024 года «Сертификату соответствия», KAMA TYRES и далее планирует оставить шину на конвейере.

Среди особенностей шипуемых Viatti Brina Nordico – ассиметричный рисунок рабочей поверхности. Внешняя сторона предназначается для эксплуатации на обычном асфальтовом, грунтовом или снежном покрытии, а внутренняя – на скользких поверхностях, включая и обледенелые.

По числу ламелей как в центральной части, так и по краям данную линейку можно отнести к типичной фрикционной шине: мягкой и цепкой с твердостью протектора в 54 ед. по Шору. В то же время как раз плечевые блоки мощные и жесткие, с развитыми водоотводными канавками. По краям протектора конструкторы определили 92 шипа, что совсем немного в сравнении с другими производителями.

По сути, Viatti Brina Nordico – это микс нескольких типов шин, от предназначенных для суровых зим до тех, что эксплуатируются преимущественно при положительных температурах. Это было подтверждено и теоретическими выкладками. По данным производителя, V-522 эффективно работает от -45 до +10 градусов. К слову, перед тестовым показом шину испытывали в течение двух лет как на российских дорогах, так и на заполярном полигоне в финском Ивало.

По результатам независимых тестов среди сильных сторон шин – разгон и торможение на снегу и льду, устойчивость на этих покрытиях, отсутствие чувствительности к колейности. В общем, V-522 показала типично зимний характер.

Но главное, что показали как самые разные тесты, так и отзывы владельцев – Viatti Brina Nordico оказалась на редкость прочной. Например, при боковом ударе о бордюр грыж не возникло даже на скорости 60 км/ч.

Вопрос один: каким же образом производителю удалось добиться такого соотношения цены и качества? Для этого были унифицированы каркасы летней шины Viatti Strada Asimmetrico и зимней нешипуемой Viatti Brina и шипуемой Viatti Brina Nordico. Примерно та же ситуация произошла и с моделями для кроссоверов. Каркас летней Viatti Bosco A/T стал основой для зимней шины Viatti Bosco Nordico.

Казалось бы, нехитрый технический ход, который позволил предложить автовладельцам шины по доступной цене, отличающиеся надежностью и качеством. При этом на выходе получились модели с совершенно разными потребительскими свойствами, и дело не только в рисунке протектора.

Протектор шипуемой Viatti Brina Nordico схож по рисунку с тем, что у фрикционной шины Viatti Brina. Только состав резиновой смеси уже другой. Он чуть жестче, потому что шипы должны сидеть плотно. Ведь они с алюминиевым корпусом и устанавливаются путем запрессовки, без использования клея.

В остальном же силовая структура V-522 или Viatti Brina Nordico схожа с прочими легковыми шинами. Один слой корда из полиэстера и брекер, включающий в себя два стальных и один нейлоновый слой. Все нити брекерных слоев расположены под разными углами относительно друг друга. За счет этого достигается максимальная прочность шины и ее устойчивость к деформации.

Интересно, что прочность боковин обеспечивает вовсе не стальная проволока корда, анодированная латунью, а слои полиэстеровых нитей. В данном случае полимер оказывается и легче, и пластичнее, то есть позволяет боковине испытывать немалую амплитуду деформации при сохранении способности «держать удар» и не расслаиваться с образованием пресловутых «грыж».

Кстати, все материалы как для шипуемой Viatti Brina Nordico, так и для остальных моделей шин проходят строжайший контроль качества еще на этапе выбора поставщиков. Это касается как российских, так и зарубежных партнеров предприятия. Зато все рецепты резиновых смесей на основе диоксида кремния, которые варятся в печах немецкого производства, разработаны специалистами KAMA TYRES.

Побывав как-то на нижнекамском предприятии зимой, я специально прошелся по заводской парковке между рядов автомобилей сотрудников завода. Неподдельный интерес вызвали шины, которым отдавали предпочтение заводчане. Не скажу, что поголовно, но многие легковушки вне зависимости от стоимости и класса были обуты в шипуемые Viatti Brina Nordico. При 31 выпускаемом типоразмере с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов – неудивительно. Уверен, дело не в одной лишь корпоративной солидарности.