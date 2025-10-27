Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган

Я редко читаю надписи на футболках: есть чтиво и поинтереснее. Но один принт моё внимание всё-таки как-то раз привлёк. На нём поверх изображения машинки по-английски было написано что-то типа «человека можно узнать по его манере вождения». Хм, а ведь это правда. И не зря психологи иногда говорят: «Покажи, как ты водишь, и я скажу, кто ты». Это всё так. Правда, есть и обратная сторона медали: какой ты, так ты и водишь. Вот так будет правильнее.

Давайте говорить честно: есть у части нашего народа нехорошая привычка осознанно нарушать правила дорожного движения. Мол, ПДД мешают нормально жить, потому что их придумали плохо, всех ситуаций они не описывают, и в реальной жизни зачатую логичнее руководствоваться не ими, а своими хотелками. Поэтому иногда можно ездить по обочинам. Или парковать машины на тротуаре («А чо такого, никому не мешает, можно обойти!»), или объезжать пробку через жилую зону без остановки (пункт 17.2 ПДД: «В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств»). Нарушение? Нет, не очень, потому что так удобнее.

Недавно в Санкт-Петербурге один из таких автолюбителей с низкой социальной ответственностью на красный свет на пешеходном переходе поехал по тротуару. Просто съехал с проезжей части на тротуар и проехал по нему, а после светофора вернулся обратно. Зачем? В чужую голову, даже пустую, залезть трудно. Видимо, ему показалось, что лучше заплатить штраф за езду по тротуару, чем за проезд на красный свет. Но не это главное. Главное, что этот, скажем так, водитель с лёгкостью принёс ПДД в жертву собственному удобству.

В общем-то, таких примеров – миллион. Пока кто-то негодует по поводу роста штрафов, снижения срока их оплаты со скидкой или размера самой скидки, другие как нарушали, так и нарушают, и будут нарушать. И не потому, что 500, а то и 5000 рублей для них – не деньги, а потому, что хамство для таких водителей – это норма жизни. Не будет человек, выкидывающий мусор мимо урны, плюющий на асфальт и, извините, прочищающий нос прямо на тротуар, соблюдать ПДД. Ему просто непонятно, зачем это делать. Ну как можно отказаться от обочины, если «мне так удобно» или «мне очень надо»? Нельзя от неё отказаться.

Наказывать таких водителей штрафами, конечно, надо. Но толку от этого будет мало, потому что если человек хронически и осознанно нарушает, то он будет делать это всегда. По той простой причине, что он так воспитан. Точнее, не воспитан. Если папа с мамой в детстве основы морали не заложили, с возрастом что-то делать уже поздно. Штрафы вызовут лишь неприятие и отрицание, но лучше человека уже едва ли сделают.

Когда я вижу машину, на борту или крышке багажника которой гордо выведено «My life... My rules…», невольно вспоминаю Нью-Йорк, 29 июня 1970 года, «День освобождения Кристофер-стрит» и заодно – все остальные лозунги, которые там орали парни разной степени испорченности. Чего можно ожидать от водителя, который на свой автомобиль наклеил лозунг цветного меньшинства, приняв его за невероятную мудрость? Да ничего хорошего: не от большого ума это сделано, а от больших комплексов.

Единственный плюс таких наклеек – они заранее предупреждают, что от украшенных ими машин надо держаться подальше, а от их владельцев – максимально далеко. И не поворачиваться к ним спиной. Кстати, формально сейчас за такую наклейку уже можно и выписывать штраф. Не уверен, что нужно, но можно точно.

А вот штрафовать отъявленных хамов нужно обязательно. И чем громче они ругаются, получая наказание за обочину или парковку на тротуаре, тем больше я радуюсь: значит, воспитательный процесс хотя бы немного, но всё-таки идёт. Чуть болезненно, может быть, но куда деваться: не так просто вот так вот взять и стать хорошим человеком. Особенно – в принудительном порядке. Но попытаться нужно.