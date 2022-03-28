События последних недель полностью поменяли ситуацию на авторынке России. Сейчас мы живем на пике перемен, а процессами продаж рулят спекулятивное предложение и страх неопределенности. Что же будет с рынком в ближайшие месяцы?

Дилеры выстоят… но не все



У дилеров есть запас, накопленный за полтора прошедших года высокой доходности, а также «запасной» источник дохода – рынок автомобилей с пробегом. Его пока ещё лихорадит, но если правительство оперативно примет решение об отмене «двойного» НДС на перепродажу между юридическими лицами подержанных машин, купленных у физлиц, это будет хорошим подспорьем. А вот восстановятся ли продажи автомобилей новых, пока вопрос открытый. Понятно, что часть брендов с высокой долей вероятности уже не вернется вообще, а по европейским маркам ситуация пока двоякая. «Под санкции попали все машины дороже 50 000 евро, нарушены логистические цепочки – в общем, пока очень много неопределённости, но запас прочности у дилеров есть», – озвучили нам мнение в проекте Автомаркетолог.

В ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» оптимизма меньше. У организации есть собственный показатель оценки: индекс РОАД – признанный в отрасли точный инструмент определения ежемесячного уровня потребительской активности и сравнительной эффективности контрактования более 200 дилеров в разных городах и регионах России. Так вот, в феврале этого года он составил 14% – плюс-минус аналогично периодам предыдущих, но события конца февраля 2022 года обесценивают все предыдущие факторы, которые ранее считались существенными. По данным Росстата, автомобили подорожали минимум на 15% вследствие резкого изменения курса валют вкупе с имеющимся дефицитом и нарушением логических цепочек. На фоне происходящего дилеры обратились в различные государственные инстанции через Минпромторг РФ и правительственные организации, а также через Российский Союз промышленников и предпринимателей с просьбой о помощи отрасли, попавшей в зону бедствия. РОАД направила запросы во все автомобильные представительства, но сегодня ситуацию дилерам не объясняют – никто попросту не понимает до конца, что будет дальше. Очевидно одно: нужно повышать эффективность, работать с затратами, чтобы приспособиться к меняющейся ситуации и не допустить банкротства.

Рецепты выживания – мультибрендовость, акцент на сервис, расторжение дилерского контракта? ​

Очевидный рецепт выживания для дилеров в нынешней ситуации – концентрация прежде всего на вторичном рынке и на сервисе, а также поиске альтернативных каналов поставок запчастей и расширении клиентской базы за счёт постгарантийных машин. Очевидно, эти два сегмента никуда не денутся и позволят дилерам удержаться на плаву. Все это должно было работать (и работало у некоторых прозорливых компаний) и в нестрессовых условиях. Тем, кто уделял разным аспектам должное внимание, сейчас будет чуть легче. Вероятно, дилеры будут пересматривать портфели брендов и отказываться от тех, кто приостановил производство и поставки автомобилей в РФ или подумывает уйти с нашего рынка. Многие постараются заключить соглашения с китайскими брендами или «условно непоколебимыми» отечественными LADA и УАЗ.

Будет ли это означать вероятность расторжения дилерских контрактов? Вполне возможно. Например, если дилерский холдинг имеет соглашения с Volkswagen, Audi и Skoda, как ему быть дальше? Производство и поставки машин приостановлены, причем нет полной ясности, останутся ли эти марки на российском рынке. В такой же ситуации оказались и те дилеры, которые работали с Toyota и Lexus. По информации агентства Автостат часть дилеров уже начала активно контактировать с «китайцами». Ничего личного – просто если не удастся найти замену, то это может грозить сворачиванием бизнеса.

По мнению проекта Автомаркетолог, разрыв контракта в прежние годы считался мерой радикальной и неэффективной. Мы видели, как уходили с рынка GM и Opel, легковой Ford, массовый Chevrolet, Honda, которая переводила дилеров на прямые импортные контракты. Дело в том, что у нас нет практики законодательства по защите внутренних инвесторов от диктата производителей. Государство ничего не делало тогда, и сейчас тоже вряд ли предпримет какие-либо действия. При этом разрыв контракта со стороны дилера нелогичен и может быть продиктован разве что политическими мотивами. Но есть исключение: может возникнуть ситуация, когда дилеру придётся думать о поддержании гарантии в случае отказа производителя выполнять гарантийные обязательства. У нас по закону о защите прав потребителей оговорено время на ремонт. И если не будет найдено решение, например, мораторий на начисление штрафа за продление сроков ремонта на период поставки запчастей, то дилеры просто вынуждены будут закрываться, чтобы не оказаться между молотом и наковальней.

Премиум-сегмент под ударом​

Очевидно, наиболее уязвимый сегмент в сегодняшней ситуации – премиум-сегмент, и прежде всего – европейских брендов. Американские марки тоже страдают, но их присутствие на рынке минимально. По европейским брендам пока выглядит все очень напряженно, поскольку санкции Евросоюза в четвёртом пакете запрещают поставку машин дороже 50 000 евро, а это значительная часть сегмента. Не до конца понятно, как это коснётся сборочных заводов на территории России. Скорее всего, санкции заработают и здесь, и тогда Mercedes и BMW не смогут собирать большую часть линейки в России. Заметно лучше на российском рынке чувствуют себя японцы и корейцы, гораздо осторожнее принимающие решения. А китайцы и вовсе намерены нарастить присутствие.

В этой обстановке некоторые дилеры в погоне за ежеминутной выгодой и маржинальностью сначала отказались от продаж автомобилей за наличные, поскольку от продажи в кредит получают от банков вознаграждение в 5-10% от суммы сделки. А затем ситуация в корне поменялась: банки, которые тоже не понимают, что станет с деньгами через полгода-год, начали поднимать ставки по кредитам. Дополнительно рост подстегнуло поднятие ключевой ставки Центробанка до 20%. В результате автокредиты сейчас зачастую предлагаются под 25-30% – по сути, это «заградительный уровень», при котором клиенты просто не захотят оформлять договор. И это тоже следует учитывать, отправляясь сейчас за новой машиной в салон.

Обслуживание подорожает, но будет доступным



Ждать каких-либо постоянных спецпредложений по обслуживанию, пока ситуация напряженная, вряд ли стоит. Не исключено, что будут организованы какие-то краткосрочные акции, чтобы завлечь клиентов. В глобальном же российском масштабе запасов запчастей надолго не хватит – по оценке разных брендов, запас составляет от месяца до двух месяцев. Какой-то задел есть ещё на складах дистрибьюторов, и они отгрузят запчасти дилерам. Однако по некоторым позициям уже есть дефицит. Впрочем, ситуация не безвыходная. Идет процесс наладки поставок альтернативных частей из Китая и Турции, к тому же прорабатывается вопрос параллельного импорта. Если производители не смогут гарантировать поставки оригинальных запчастей, то параллельный импорт в Россию разрешат, и оригинальные запчасти пойдут по новым логистическим цепочкам. Естественно, они станут немного дороже, чем если бы их поставляли напрямую, но вполне вероятно цены будут сопоставимы. Наверняка расцветет рынок поставки контрактных запчастей и неоригинала из Китая. А вместе с ним, к сожалению, и рынок контрафакта.

Сервисное обслуживание, конечно же, подорожает – курс рубля после резкого пике остается волатильным в диапазоне десятков процентов. Плюсуем и инфляцию, которую в этом году прогнозируют на уровне более 20%. Все это будет давить на рынок зарплат, а фонд оплаты труда составляет около 50% затрат дилеров. Стоимость услуг неизбежно вырастет: например, АВТОВАЗ уже поднял расценки на сервис в своих дилерских центрах. Но в любом случае это будет цивилизованное ценообразование, а не то, что творится сейчас – когда цены просто умножают на два-три. Вероятно, удорожание обслуживания составит примерно треть относительно уровня января 2022 г.

Рынок подержанных автомобилей – островок стабильности​

Сегмент подержанных машин в количественном выражении вряд ли сильно вырастет просто потому, что многие, не имея возможности купить новую машину, продолжат эксплуатировать автомобиль с пробегом. А кто-то с учетом подорожания сервиса потеряет возможность купить и подержанный экземпляр. Возможна даже просадка рынка, как это было в предыдущий кризис, когда с пика в почти в 6 миллионов продажи упали до 5, а затем вернулись к планке в 5,5 миллионов и зафиксировались на этой отметке на последние несколько лет. Уже сейчас очевидны принципиальные изменения на вторичке. Если раньше этот рынок реагировал на повышение цен новых машин с большим запозданием, то теперь тенденция переломилась: вторичный рынок подтягивает цены практически сразу.

Цены на вторичке в этом году неминуемо продолжат расти. Однако это необязательно означает подъем относительно нынешних цен, потому что сейчас рынок очевидно перегрет, и никто не понимает, на каком уровне реально должны быть рыночные показатели. Некоторые компании вообще закрыли продажи, есть те, кто начинает открываться с 50-процентной коррекцией в прайс-листах и постепенно скатывается до 30-процентной надбавки относительно показателей начала 2021 года, при которых появляется устойчивый спрос.

Отдельная история – все тот же пострадавший больше остальных премиум. Здесь удорожание может составить и 40-50% на свежие автомобили в хорошем состоянии. Если не будет поставок новых премиальных машин, все равно найдутся клиенты, которые будут платить больше за дорогую машину в возрасте 2-3 лет.

Так или иначе, стоит быть готовым к росту цен на подержанные машин, и, по всей видимости, он окажется сильнее, чем в 2021 году. Тогда, напомним, средняя цена легкового автомобиля с пробегом выросла на 52% по сравнению с 2020 годом.

В заключение

Главный совет, который мы готовы дать себе и нашим читателям – сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Все это лишь приводит к метаниям и непродуманным решениям, а они в свою очередь – к потере денег. Ведь, как известно, любой кризис – это прекрасная возможность заработать. Так пускай зарабатывают не на нас с вами.