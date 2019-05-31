Термобрелок, тюнинг аккумулятора и альтернатива глотанию бензина: гаджеты советских автолюбителей

Термобрелок, тюнинг аккумулятора и альтернатива глотанию бензина: гаджеты советских автолюбителей

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«Колеса» продолжают рассказывать вам об интересных автомобильных гаджетах советской эпохи, когда вместо изобретательного «Алиэкспресса» царствовал вездесущий дефицит и промышленная убогость. В этом выпуске – устройство для открывания дверей машины зимой, средство контроля за аккумулятором и странноватый насос для перекачки топлива.
 

Устройство для отогрева замерзших замков

До эпохи распространения сигнализаций с центральным замком классические советские Москвичи, Жигули и Волги в большинстве случаев запирались ключом вручную, а смонтированная на двери личинка замка легко заливалась водой осадков и брызг из под колес. Ночью прихватил морозец – и ключ в скважину уже не лезет, а если и лезет, то не проворачивается… В 90-е же, когда массовым стало воровство бензина из баков по ночам, многие обзавелись пробками бензобака, запираемыми ключиком – и проблема, разумеется, коснулась и этих пробок. Но, безусловно, замерзание личинок — не самая страшная неприятность, тем более для наших рукастых предков! Тем не менее, любителям максимального комфорта и упрощения жизни магазины предлагали любопытный гаджет, именуемый «Комбинированный прибор автолюбителя «Сулак», названный, видимо, в честь реки на Кавказе, характерной обилием гидроэлектростанций.

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Приборчик имел вид крупного брелока (правда, без возможности подвеса на связку ключей) и обладал забавным набором функций. Первая и основная – это, разумеется, отогрев замерзших замков в машине. Внутри гаджета устанавливались две пальчиковые батарейки, а снаружи имелась кнопка-движок. Перемещая кнопку вдоль по корпусу, вы выдвигали из устройства плоский нагревательный стержень. Примерно за 30 секунд стержень набирал температуру около 50 градусов. Вставив его затем в личинку замка, можно было растопить лед, удерживающий штифты и цилиндр.

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Вторая функция «Сулака» — фонарик. Простейший, без рефлектора – из корпуса виднелась только колба 2,5-вольтовой лампочки. Для ее включения служила отдельная кнопочка без фиксации. Яркости такого фонарика было вполне достаточно, чтобы подсветить ту же скважину, найти упавшую под ноги в салоне авто мелочь и так далее. Ну и третья фишка – универсальность по-советски, как она есть! При необходимости гаджет мог служить… простейшим тестером целостности электрических цепей. В комплекте к нему шел щуп с проводом, а на корпусе имелся внешний разъем для него. При подключении щупа прибор становился последовательно соединенными батарейкой и лампочкой, которая загоралась, если исследуемая цепь проводила ток между точками касания нагревательным стержнем и щупом.

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Откровенно говоря, функция прозвонки в «Сулаке» явно была лишней, ибо сопливый проводок-щуп и контачил плоховато без толковой фиксации, и терялся постоянно. А вот разморозка и подсветка – в самый раз! Вот только одна проблема сводила на нет все достоинства…

Сейчас уже не все помнят, что в СССР пальчиковые батарейки АА были мало распространены, в отличие от батарей D-типа — 4,5-вольтовых «квадратных» и 9-вольтовых «крон». А если их удавалось купить, оказывались они, разумеется, не щелочными, а солевыми – с малой емкостью и слабой токоодачей. И хватало этих дефицитных батареек в режиме нагревателя (главном для этого гаджета!), по-большому счету, на один раз…

Аккумуляторные пробки-ареометры

В советские годы стартерные аккумуляторы были страшным дефицитом, и дабы увеличить срок их службы, ареометр для контроля состояния батареи имели многие достигшие технического просветления автомобилисты. С годами батареи стали доступнее, и камлание с бубнами вокруг них забылось. А упрощенный ареометр сегодня штатно встраивается внутрь аккумулятора в виде небольшого окошечка-глазка.

Впрочем, те, кто думает, что интегрированный ареометр являлся признаком современных импортных батарей с 90-х годов, сильно ошибается! Индикаторы такого типа имелись на советских аккумуляторах и в 80-х, и в 70-х! Только знали о них не все, ибо были они элементом «тюнинга», а не штатной комплектации…  

Устройство под названием «Пробка-сигнализатор аккумуляторная» выпускалось промышленными мастерскими Клинского общества охотников и рыболовов (!) и продавалось в комплекте из шести штук – по числу отсеков стандартного автомобильного 12-вольтового аккумулятора. Старые аккумуляторы типа 6СТ-55 имели отдельные пробки на каждой из шести своих банок — штатные пробки предлагалось заменить на сигнализаторные: выкрутить родные и вкрутить «кооперативные».  

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Каждая пробка-сигнализатор представляла собой упрощенный ареометр, причем сдвоенный! Под прозрачной крышечкой торчали два штырька – красный и зеленый. Первый показывал плотность – условную, разумеется. Полностью торчащий – плотность в норме: 1,27. Понизился или утонул – плотность упала. Зеленый же отвечал за уровень; если понизился — нужно долить дистиллированной воды! Мы проверили ретро-гаджет в стаканчиках с электролитом разной плотности, которую параллельно замеряли ареометром традиционной конструкции, и пробки показали достаточную для оперативного контроля банок точность!

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Назвать такой аксессуар остро необходимым для каждого автовладельца даже в советское время с его аккумуляторным дефицитом можно едва ли… Впрочем, нужно отметить тот факт, что по сравнению с современными «глазками» в батареях советские индикаторные пробки были реально информативными! Дело в том, что встроенный «глазок» показывает плотность и уровень только в одной банке из шести, а про остальные пять он ничего не знает. «Тюнинговые» же пробки позволяли прямо, а не косвенно мониторить состояние всей АКБ в режиме реального времени.

Устройство для перекачивания топлива

 В те далекие времена, когда песенка мультипликационного щенка «Я обижен злой судьбой, ах, зачем я голубой?» воспринималась по-детски мило, термин «подсосать» был знаком почти каждому автолюбителю и не порождал скабрезный хохот… Ввиду низкой плотности сети бензоколонок, а также отсутствующего порой на них топлива, большинство автовладельцев в совершенстве владело техникой «подсасывания», переливая бензин в обсохший бак из другого автомобиля или из заранее сделанного запаса в канистре, заправляя мопеды и прочую бензотехнику.

Для тех же, кто не достиг вершин в бензиновом дзене и устал отплевываться от топливной вони, предназначались старые добрые шланги с «грушами» и такие странноватые гаджеты, как найденный нами на пыльной гаражной антресоли «Бензосифон БС-12». Сие изделие производилось Юго-Камским машиностроительным заводом им. Лепсе – предприятием, основанным в 1746 (!) году, известным в СССР как производитель нефтепромыслового оборудования и уничтоженным «эффективными менеджерами» в 2000-х…

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Прибор представляет собой топливный шланг с натянутым на его конец поршнем с отверстием, а также пластиковый стакан, открытый с одной стороны и глухой с противоположной. Свободный конец шланга опускался в донорскую емкость с топливом, а противоположный, с надетым на него поршнем, направлялся в горловину второй емкости, расположенной уровнем ниже. Затем стакан резко сдергивался с поршня, создавая разрежение и имитируя подсос шланга ртом. Дальше топливо уже лилось самотеком, а водитель избавлялся от риска получить бензиновую отрыжку а-ля выхлоп старого сельского автобуса…

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Конструкция устройства примитивная, но, как показал наш экспресс-тест, вполне работоспособная. Впрочем, ей не сравниться по удобству с более традиционным топливным шлангом с грушей, так что «Бензосифон БС-12» все же стоит отнести к ведомству автомобильно-коммерческих курьезов, вызванных переориентацией индустриальных заводов на товары народного потребления – имевших, однако, некоторый успех у покупателей на почве тотального советского дефицита…
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